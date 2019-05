Noticias breves

Crisis en el modelo global

El presidente de China, Xi Jinping, pidió este miércoles al pueblo chino que se prepare para «una serie de situaciones difíciles» y para superar «importantes riesgos y desafíos», en un momento en que se agrava la guerra comercial con Estados Unidos, según declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua. «Nuestro país está aún en un periodo de importantes oportunidades estratégicas para el desarrollo pero la situación internacional es cada vez más complicada», afirmó el jefe de Estado chino en una visita a la provincia de Jiangxi, en el sur del país. El Mostrador

Estados Unidos ha estado buscando intereses irrazonables con la imposición de presión máxima, lo cual es la razón fundamental del fracaso para alcanzar un acuerdo entre Beijing y Washington después de 11 rondas de consultas económicas y comerciales de alto nivel. Así lo afirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Xinhua

-Bolsa (Chile) cae hasta su menor nivel desde diciembre de 2017 y SQM sufre negra jornada. Mientras que los principales índices de Wall Street y las plazas bursátiles de Europa también sufrieron por las tensiones comerciales de la guerra comercial. Emol

-La gigantesca grieta de una plataforma de hielo, que mide 112 kilómetros y ha sido captada por la NASA, muestra con elocuencia cómo la Antártida se está quebrando y rompiendo después de miles de años. Tiene algo más de 90 metros de ancho y 530 metros de profundidad. Numerosos expertos atribuyen este fenómeno a una consecuencia más del cambio climático, cuyos efectos devastadores quedarían plasmados en el continente blanco. La Información

-Huawei Technologies ha hecho las preparaciones necesarias para soportar los embates en su contra de parte de EE.UU., según afirma Ren Zhengfei, fundador y director ejecutivo de la compañía china de telecomunicaciones. El ejecutivo afirmó que las restricciones impuestas a los negocios entre Huawei y compañías norteamericanas —de las que adquiere la mitad de los microprocesadores para sus dispositivos— no lograrán frenar al gigante chino. «También podemos hacer los mismos chips que los chips de EE.UU., pero eso no significa que no vayamos a comprarlos», aseveró. Ren aseguró que Huawei se mantendrá a la vanguardia de ciertas tecnologías clave. «El 5G de Huawei no se verá afectado en absoluto. En términos de tecnologías 5G, otros no podrán ponerse al día con Huawei hasta dentro de dos o tres años», acotó el director ejecutivo. RT

-Unión Europea pide a Maduro no socavar más la democracia tras propuesta de adelantar legislativas en VenezuelaEl bloque internacional recalcó además que creen que la solución del problema está en la organización de «elecciones presidenciales justas» en ese país. Emol

-La amenaza del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el suministro de chips y procesadores a Huawei Technologies está afectando a la compañía de tecnología más grande de China donde le duele: su dependencia de otros países para los semiconductores y el software en teléfonos inteligentes y equipos de red. Entonces, cuando el Presidente chino, Xi Jinping, hizo una aparición días después en una planta de procesamiento de tierras raras, muchos observadores vieron un mensaje en la visita: EE.UU. también tiene vulnerabilidades tecnológicas. Emol

-La defensora de los derechos humanos Paula Andrea Rosero Ordóñez fue asesinada la noche del lunes por un grupo de desconocidos en el departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, informaron fuentes oficiales. Rosero Ordóñez, de 47 años de edad, era la representante del Ministerio Público de la población de Samaniego, en Nariño, y ya antes había denunciado amenazas en contra de su vida. De acuerdo con un reporte policial, la abogada fue abordada por dos sicarios, quienes le dispararon a quemarropa. Telesur

-“Vamos a hacer frente a los intentos de golpe de Estado (en Venezuela), que hasta ahora han fracasado”, ha señalado este miércoles el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, en declaraciones a la prensa. Hispantv

-Tres fuentes citadas por la página web estadounidense The Daily Beast aseguran que ni el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, y tampoco el secretario interino de Defensa (el Pentágono), Patrick Shanahan, disponen de evidencia alguna de supuestas colaboraciones de Teherán con el mencionado grupo terrorista, por lo que fueron duramente criticados por los legisladores estadounidenses. Hispantv

-Huawei trabaja en el desarrollo de un nuevo sistema operativo llamado “Hongmeng” que podría sustituir a software de Google, Android.Esta información la dio a conocer el CEO de la empresa china, Richard Yu, quien afirmó “que la compañía ha desarrollado su propio sistema operativo en caso de cualquier circunstancia que pueda enfrentar desde los EE. UU.”. Cubadebate

-Compañías británicas y japonesas suspenden negocios con Huawei. La británica EE y Vodafone y la japonesa KDDI e Y! Mobile señalaron que congelaron el lanzamiento de los teléfonos inteligentes Huawei. Telesur

– Adidas, Nike, Dr Martens, Converse y otras 170 empresas de la industria del calzado le han mandado una insólita carta al presidente Donald Trump. En la misiva, publicada este lunes, las compañías instaron al mandatario a reconsiderar sus aranceles a los zapatos fabricados en China, al estimar que la política puede resultar «catastrófica» para «empresas, consumidores y la economía estadounidense en general». El Mostrador

-El presidente filipino ordena repatriar basura canadiense hasta botarla en sus aguas. Una empresa privada canadiense mandó ilegalmente centenares de contenedores de basura al país asiático entre 2013 y 2014. RTco, la continuidad de la masa congelada se cortó a causa del retroceso glaciar que separó una zona de 37 km de extensión norte-sur, según comprobaron en un sobrevuelo especialistas. Emol

-Los medios de comunicación le harán creer que no existe ninguna extorsión, que es pura casualidad que vivamos en un mundo donde ochenta y cinco personas (¡ochenta y cinco personas!) poseen la mitad de la riqueza del mundo mientras cada año mueren de hambre más niños que los muertos en el Holocausto. Por supuesto, no es un accidente ni una mera peculiaridad de la historia, sino el resultado de una injusticia monumental y de las políticas de una mafia gigantesca. Para ayudar al planeta y a nuestra especie a sobrevivir, es necesario despertar de la hipnosis y ver la extorsión tal como es. Ellos saben quiénes son; ha llegado el momento de quitarles la careta. Matt Kennard, Rebelión

-Corea del Norte trata de «tonto» e «imbécil» a Joe Biden por sus críticas a Kim Jong-un. El precandidato presidencial demócrata acusó al Mandatario norteamericano, Donald Trump, de ser amigo de «dictadores y tiranos» como el líder norcoreano y el ruso Vladimir Putin, lo que provocó la ira de Pyongyang. Emol

-El vicepresidente brasileño, el general Antonio Hamilton Mourao, aseguró que el opositor venezolano Juan Guaidó, autoproclamado «presidente encargado», no tomó la mejor decisión cuando el 30 de abril hizo un llamamiento para derribar al Gobierno de Nicolás Maduro, según medios locales. «Mirándolo ahora juzgamos que no fue la mejor (decisión) de él», aseguró el número dos del Gobierno brasileño en declaraciones a la prensa, según recoge el diario Estado de São Paulo. Sputnik

-Las restricciones de Estados Unidos a la venta y transferencia de tecnología estadounidense al gigante de las telecomunicaciones chino Huawei refrenaría el despliegue de la red 5G y las ganancias del sector tecnológico en todo el mundo, aseguró el importante banco de inversión suizo UBS en su último informe de investigación. Xinhua

-China es un socio «sumamente importante» para América Latina y el Caribe, con 19 países que han firmado acuerdos con el país asiático en torno a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena. Xinhua

-Las autoridades rusas advierten de que el establecimiento de una “OTAN árabe” impulsada por EE.UU. podría provocar aún más tensión en Oriente Medio. Hispantv

-Del 10 al 17 de mayo Estados Unidos importó 49.000 barriles de crudo venezolano. Se trata de la primera vez que el país importa el petróleo de su vecino en semanas y la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, ha comentado la cifra, publicada en el informe semanal de la Administración de Información Energética de EEUU. Sputnik

-Primer país en votar en las elecciones europeas –junto con Reino Unido-, Holanda también es un escenario del auge de la extrema derecha. El FvD irrumpió en el panorama político nacional con una propuesta eurófoba, anti inmigración y antifeminista. RFI

-El primer ministro de la India, Narendra Modi, ha logrado una gran victoria electoral este jueves. Los datos oficiales de la Comisión Electoral de la India muestran que el partido nacionalista hindú de Modi, Bharatiya Janata, obtiene 294 de los 542 escaños, por encima de los 272 escaños necesarios para obtener la mayoría en el Parlamento. Cubadebate

-Estados Unidos anuncia 17 nuevos cargos criminales en contra de Julian Assange. El australiano es acusado de conspirar con la ex analista del Ejército de EE.UU. Chelsea Manning para obtener información clasificada. Emol

-Medios en Colombia informaron que el funcionario fue condenado por los delitos de falsedad en documento, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014, Roberto Prieto, purgará una pena de cinco años de prisión en el marco de un proceso que se le sigue por sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Colombia, anunció este miércoles el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Bogotá. Telesur

-Rusia denunció hoy las violaciones del derecho internacional en el allanamiento por la policía de Estados Unidos de la embajada venezolana en ese país, y los dobles estándares utilizados por Washington. La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova, consideró una burla a los principios del derecho internacional la entrada de policías norteamericanos en la sede diplomática venezolana, el pasado día 13. PL

-Autoridades de Botswana autorizaron a partir de hoy la caza de elefantes en este país africano, acto que fue prohibido en 2014 con el alegado objetivo de aumentar la masa de paquidermos. El elevado número de elefantes existentes actualmente crea dificultades en los asentamientos humanos y destruye diversos cultivos agrícolas. Cubadebate

-Según informó este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 443 personas murieron y dos mil 110 resultaron heridas en los enfrentamientos armados en Trípoli, capital de Libia, desde el 4 de abril. El organismo precisó que el conflicto provocó hasta ahora el desplazamiento de alrededor de 60 mil individuos. Cubadebate

-En la sociedad argentina no solo existe una polarización política, sino también una marcada grieta social que a veces muestra sus peores facetas. Por ejemplo, en episodios como la quema de dos personas en situación de calle, un lamentable hecho que fue filmado por sus autores y viralizado posteriormente. Sputnik

Me gusta: Me gusta Cargando...