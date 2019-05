Noticias breves

Los militares democráticos en gobiernos de Tabaré Vázquez y Pepe Mujica

Un manual del Gobierno de EEUU que instruye sobre el uso de la tortura y la desaparición forzada, fechado en 1996, fue hallado en Uruguay por un grupo de periodistas y estudiantes que revisan archivos de inteligencia militar. El equipo dirigido por el periodista Samuel Blixe comprobó que además del instructivo existió un curso presencial de una semana, para el cual se trasladó a altos funcionarios de Gobierno uruguayo a EEUU. Blixen publicó el relato de una fuente civil del Ministerio de Defensa que acudió a uno de ellos en el año 2009, por lo que esta cooperación estuvo activa durante —por lo menos— esos 13 años. El manual «explícitamente autoriza la tortura, la desaparición forzada y la desaparición repentina» para combatir actos terroristas. Sputnik

-Negociaciones no tienen sentido sin sinceridad, dice portavoz de Ministerio de Exteriores chino. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Lu Kang dijo el jueves en Beijing que debe haber principios y crédito en las negociaciones y consultas. Xinhua

-El desarrollo de sistemas tácticos que incorporen tecnologías de láser ha sido uno de los temas priorizados en una reunión liderada por el presidente ruso Vladímir Putin en Sochi (sur de Rusia) este viernes. «Quiero acentuar que es muy importante implementar estos proyectos a tiempo, ya que son los tipos de armas que determinarán en muchos aspectos el potencial de combate del Ejército y la Armada rusa en las décadas por venir, prácticamente en todo el siglo XXI», afirmó Putin al abrir la reunión. RT

-«El hospedaje no puede ser eterno»: Desalojan a militares desertores venezolanos de hotel en Colombia. RT

-La exagente de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos (EE.UU.), Chelsea Manning, fue enviada este jueves a prisión por «desacato al tribunal», tras negarse a responder preguntas ante un jurado sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La orden de encarcelamiento fue emitida por el juez federal Anthony Trenga, que asimismo le impuso una multa de quinientos dólares diarios si no testifica en los próximos treinta días; y una de mil dólares diarios si no lo hace en un plazo de sesenta días. «El Gobierno no puede construir una prisión lo suficientemente mala, no puede crear un sistema peor a la idea de cambiar mis principios», dijo la exmilitar a la prensa antes de entrar en el juzgado este jueves. Telesur

-La Unión Europea agotó el 10 de mayo todos los recursos que el planeta puede ofrecerle para el año, alerta el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), destacando que este “Día de la sobrecapacidad” cada vez llega antes. “A partir del viernes, los europeos vivirán a crédito . Eso significa que si el mundo entero viviera como ellos, la humanidad habría consumido todos los recursos naturales que el planeta puede renovar en un año”. Si la humanidad consumiera tanto como los europeos en ámbitos como la pesca, la agricultura, la silvicultura, la construcción o la huella de carbono, necesitaría 2,8 planetas Tierra, según el informe. La UE, que representa el 7% de la población mundial, absorbe el 20% de la biocapacidad del planeta azul. Ednh.news, Rebelión

-Encuentran muerto en habitación de un hotel a general del Ejército de Venezuela. De acuerdo a medios locales, Jesús Alberto García Hernández -quien era cercano del ex jefe del Sebin que apoyó a Juan Guaidó- fue hallado con su uniforme puesto y con un arma en la mano derecha. Emol

-El gobierno colombiano admitió hoy que un coronel del Ejército encubrió el asesinato del excombatiente de las FARC Dimar Torres el pasado 22 de abril. PL

-Tribunal Superior de Bogotá ordena la «libertad inmediata» del exlíder de las FARC Jesús Santrich. RT

-El líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, fue recapturado este viernes tras dos minutos de haber sido liberado luego de pasar más de un año detenido en la cárcel de La Picota en Bogotá, capital de Colombia. Telesur

-«Creo en el diálogo, esta es la enésima vez que hemos reiniciado el camino», apuntó Maduro, tras contabilizar las «más de 600 veces» en las que ha emprendido gestiones para buscar un acuerdo con la oposición. Maduro, RT

-Más de 60 exmilitares venezolanos que se han refugiado en Colombia tras desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron desalojados de su hotel de la ciudad de Cúcuta junto con sus familias. Se trata de unas 160 personas en total que han reclamado que el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guiadó, no les da ningún apoyo. «Estamos a la deriva, nadie de nuestro presidente encargado, Juan Guaidó, que nosotros lo apoyamos 100%, ninguno de ellos se ha acercado aquí», afirmó un desertor venezolano, citado por Telesur. Sputnik

-La JEP exigió el respeto al estado de derecho y a sus instituciones ante la maniobra de la Fiscalía General en cooperación con EE.UU. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia cuestionó las «nuevas pruebas» de la Fiscalía General, bajo las cuales basó su decisión de recapturar al miembro del partido FARC, Seuxis Paucias Hernández Solarte (Jesús Santrich), tras su liberación de la cárcel La Picota, este viernes en Bogotá. Telesur

-Bolsonaro es rechazado por figuras demócratas y republicanas en EEUU. El bochorno más destacado involucró a una gran figura del Partido Republicano: el expresidente George W. Bush. El líder de la invasión a Irak tampoco quiso participar del evento-homenaje al brasileño, pero aceptó que este lo visitara en su oficina en Texas, y además reconoció ante la prensa que no lo había invitado y que lo recibió por pedido explícito de empresarios locales. El Desconcierto

-Los comandantes de alto rango del Ejército colombiano han emitido órdenes para aumentar los resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales. El diario estadounidense The New York Times ha revelado las órdenes a las tropas para duplicar la cantidad de guerrilleros y criminales muertos, capturados o rendidos sin respetar las normas de protección a los civiles. Hispantv

-Nuevo informe de la OPAC demuestra que el “ataque químico” de abril de 2018 en la ciudad siria de Duma fue un montaje de los terroristas para culpar al Gobierno. El documento, filtrado la semana pasada por el Grupo de Trabajo sobre Siria, Propaganda y Medios, integrado por investigadores y académicos, revela que el reporte de los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) no deja lugar a dudas respecto a que “no se emplearon armas químicas en el ataque de abril de 2018 en Duma”, ubicada en la campiña de la provincia de Damasco. Hispantv

-Boeing reconoció por primera vez este 18 de mayo defectos relacionados con el 737 MAX, modelo implicado en dos catástrofes aéreas que causaron 346 muertes, al admitir haber revisado el programa de simuladores. RFI

-Las principales empresas tecnológicas de EE.UU. como Google dejarán de vender componentes y software al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei. Según fuentes citadas este lunes por Bloomberg, Alphabet, la empresa paraguas de Google, ha decidido cortar sus suministros de material informático y algunos servicios de programación al gigante chino de las comunicaciones. También los principales fabricantes de procesadores, entre ellos Intel, Qualcomm, Xilinx Inc y Broadcom, han informado a sus empleados de que dejarán de facilitar componentes a Huawei hasta nuevo aviso. Hispantv

-«Huawei continuará proporcionado actualizaciones de seguridad y servicios de posventa a todos los teléfonos inteligentes existentes y tabletas de Huawei y Honor», ha confirmado, añadiendo que se trata de los dispositivos que ya fueron vendidos y los que ahora se encuentran en las tiendas. RT

-La muerte de más de 1.600 millones de abejas en cuatro años causa la preocupación de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes consideraron la situación como «apocalíptica». Sputnik

-Trump amenaza con «el fin oficial de Irán» y el país responde: Son «burlas genocidas». El canciller iraní, Mohamad Javad Zarif, aseguró que el Mandatario estadounidense «espera lograr algo en lo que fracasaron Alejando (Magno), Gengis (Khan) y otros agresores». Emol

-Irán ha multiplicado por cuatro su producción de uranio enriquecido al 3,67 %, tras su decisión de suspender parte de compromisos asumidos en el acuerdo nuclear. Hispantv

-“China apoya plenamente sus compañías para que tomen medidas necesarias y defiendan legalmente sus derechos ante las medidas de Google”, ha manifestado este lunes Lu Kang, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China. Por su parte, el gigante tecnológico Huawei ha anunciado hoy que vcontinuará proporcionando actualizaciones de seguridad y servicios de posventa para todos los productos de Huawei como Smartphone y Tablet para sus usuarios y considera la medida de Trump como una amenaza para la seguridad mundial. Hispantv

-En declaraciones frente al Palacio de Miraflores (sede presidencial), Maduro ha retado este lunes a la oposición a adelantar las elecciones legislativas para elegir a los miembros de la AN —de mayoría opositora y en desacato desde 2016— cuyo mandato expira en diciembre de 2020. “Vamos a medirnos electoralmente, vamos a hacer elecciones, vamos a legitimar la única institución que no se ha legitimado en los últimos 5 años para ver quién tiene los votos, quién tiene el pueblo, para ver quién gana”, ha reiterado el mandatario, ante una multitud reunida para conmemorar el primer aniversario del triunfo de los chavistas en las elecciones del 20 de mayo de 2018. Hispantv

-Exgerrillero de las FARC Iván Márquez: «fue un error haber entregado las armas a un Estado tramposo». RT

-Departamento de Comercio de EE.UU. reduce las restricciones a Huawei y las retrasa en tres meses. Emol

Me gusta: Me gusta Cargando...