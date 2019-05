Noticias breves

Estados Unidos no ha hecho el anuncio

Una delegación del Gobierno venezolano y dirigentes de la oposición política del país suramericano iniciaron acercamientos para un diálogo en Oslo, Noruega. Según informa el portal ALNavío, en representación del gobierno de Nicolás Maduro están Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, y Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación. Mientras, los representantes de la oposición son el exdiputado Gerardo Blyde, y Fernando Martínez Mottola, exministro del fallecido exmandatario venezolano Carlos Andrés Pérez; y también se incorporará el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Stalin González. Según ese mismo medio, las negociaciones tienen como intermediarios a cuatro parlamentarios y dirigentes europeos. RT

El diputado Juan Guaidó, actual líder de la oposición, aseguró que había enviado a sus delegados a este acercamiento en Noruega, aunque dijo que «no hay negociaciones». RT

-El programa informativo Xinwen Lian de la cadena estatal CCTV ha cambiado el tono con el que presenta la información sobre el conflicto comercial que enfrenta a China y EE.UU. al apelar a los sentimientos de la gente, informa Yahoo Finance. Entretanto, la tensión en las relaciones entre ambos países crece. Según el programa, los chinos no quieren luchar con EE.UU. pero al mismo tiempo no tienen miedo de hacer frente a Washington. «Si EE.UU. quiere hablar, la puerta está abierta, si quieren luchar, lucharemos hasta el final», se dijo en la emisión de una de las televisiones chinas más destacadas. RT

-Los activistas rechazaron la arremetida contra la embajada de Venezuela y denunciaron que EE.UU. viola la Convención de Viena. La Policía Metropolitana de Washington irrumpió ilegalmente en la embajada venezolana tras romper los candados de sus puertas. Allí entregaron un documento de desalojo, sin firma, a los activistas que están dentro del edificio desde mediados de abril, ante la amenaza de usurpación por parte de Carlos Vecchio, «representante» del opositor Juan Guaidó. Sin embargo, los agentes se retiraron inmediatamente y el Colectivo de Protectores de la Embajada, como se denomina el grupo de activistas, permanece dentro de la sede diplomática venezolana. Telesur

-Estadounidense se sumergió más de 10 mil metros en el mar: estableció un récord y también comprobó una triste realidad. Victor Vescovo bajó hasta el fondo del «Challenger Deep» en la fosa de las Marianas. Ahí se encontró con nuevas especies, pero también con algo que no se esperaba. En un comunicado divulgado por la expedición, Vescovo describió el fondo del océano como una cuenca beige con una gruesa capa de cieno, donde pueden verse «algunos animales pequeños, transparentes que ondulan gentilmente». «Definitivamente, hay vida en el fondo mismo del océano», añadió. También se encontró con una triste realidad: objetos de procedencia humana, como una bolsa de plástico y algunos envoltorios de caramelos, yacían en el fondo marino y dejaban en evidencia hasta dónde ha llegado la contaminación ambiental. Emol

-El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, criticó hoy el unilateralismo de Estados Unidos en sus relaciones internacionales, al rechazar la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Irán. A juicio del jefe de la diplomacia española, la administración Trump no tiene ningún motivo para denunciar ese pacto mundial suscrito en 2015, que contribuye a la no proliferación de ese tipo de armamento y a la seguridad regional e internacional. PL

-Pompeo pide a Rusia que deje de apoyar a Maduro y descarta una guerra con Irán. El jefe diplomático estadounidense fue recibido este martes en Sochi por el canciller ruso Serguei Lavrov. Emol

-México atraviesa un proceso de envejecimiento poblacional que, sumado a otros rasgos demográficos, puede condicionar el futuro de su sociedad. Sputnik

-Arabia Saudita denuncia un ataque múltiple de drones contra su infraestructura petrolera. RT

-“Con el ascenso del grupo que sostiene a (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro y de él mismo al Gobierno de Brasil lo que se ve es una alineación sumisa, en algunas características hasta de menosprecio de la condición de soberanía del país”, ha repudiado Rousseff en una entrevista con Sputnik publicada este miércoles. En esta misma línea, la exmandataria brasileña (2011-2016) ha lamentado el hecho de que en Brasil gobierna actualmente quien “se cuadra ante la bandera estadounidense”. “Es algo que nunca se había visto en Brasil, ni en los momentos de mayor alineamiento”, ha aseverado. Hispantv

-Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera baten un récord histórico. La última vez que la Tierra alcanzó niveles de CO2 tan elevados fue hace más de tres millones de años, cuando el nivel del mar era varios metros más alto y parte de la Antártida estaba cubierta de bosque. El pasado viernes, los niveles de dióxido de carbono alcanzaron el recórd histórico de más de 415 partes por millón (ppm) en el observatorio de Mauna Loa, la estación de mediación más antigua de Hawái (EE.UU.). RT

-El embajador de Irak en Moscú, Haidar Mansur Hadi, aseguró que su país optó por comprar los sistemas antiaéreos rusos S-400. Sputnik

-El dirigente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), Wilson Saavedra, fue asesinado este martes en Colombia. Era excomandante desmovilizado del frente 21 y de la columna Saavedra Ramos de las FARC-EP. Telesur

-En los últimos años el glaciar Jakobshavn Isbrae, que antes era el que perdía más hielo en toda Groenlandia, cambió de tendencia y no solo dejó de disminuir en altura, sino que comenzó a aumentar su grosor. Los nuevos datos satelitales de alta resolución mostraron que este proceso se desarrolló entre 2013 y 2017, y ahora el glaciar sigue volviéndose más grueso y flota más despacio, rumbo al océano y no retrocediendo hacia el interior. Estas observaciones contrastan con las de los años 2012 y 2013, cuando el Jakobshavn Isbrae se desplazaba a su máxima velocidad y se derretía con pérdidas máximas de 10 metros al año en su base. Actualmente el glaciar sigue perdiendo más hielo del que acumula durante las nevadas y sigue contribuyendo al aumento global del nivel del mar, pero a un ritmo más lento. RT

-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, no considera oportuna una potencial retirada de Teherán del acuerdo nuclear en medio de sus crecientes tensiones con Estados Unidos y así se lo hizo saber «en repetidas ocasiones» a los iraníes en las negociaciones. «Vamos a ver qué pasa, Rusia no es un equipo de bomberos, no podemos salvar todo lo que no depende de nosotros plenamente. Hemos desempeñado nuestro papel y estamos dispuestos a seguir desempeñando ese papel positivo, pero esto depende no solo de nosotros, sino de todos los jugadores, incluido EE.UU., los países europeos e Irán», declaró el mandatario en una rueda de prensa tras su reunión con el presidente austríaco, Alexander Van der Bellen. RT

-The Washington Post develó planes secretos de la Casa Blanca para detener a miles de migrantes que viven en EE.UU.. La investigación fue publicada este lunes, con el testimonio de siete funcionarios y excolaboradores de Departamento de Seguridad Nacional que aseguran que la actual administración pretende crear un clima de miedo para disuadir a los indocumentados de entrar o asentarse en territorio estadounidense. Según los informantes, el asesor principal de Donald Trump en este campo, Stephen Miller, y el subdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Matthew Albence, «estaban deseosos de llevar a cabo arrestos masivos y dramáticos» con el propósito de demostrar fuerza y enviar un mensaje a quienes pretenden cruzar la frontera desde México. RT

-Un funcionario de la Agencia de Energía Atómica iraní ratificó que se lanzó un «programa» para suspender algunas de las obligaciones de Teherán sobre el acuerdo nuclear suscrito en 2015. Irán abandonó de forma oficial algunos de sus compromisos en virtud del acuerdo nuclear de 2015, informó este miércoles la agencia ISNA, que cita a un funcionario del organismo de energía atómica de la nación. Telesur

-EE.UU. suspende los vuelos comerciales y de carga hacia y desde Venezuela. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que esta medida se tomó debido a la «inestabilidad política en curso y el aumento de las tensiones» en el país caribeño. Emol

-Golpe a Huawei: Trump prohíbe el uso en EE.UU. de equipos de telecomunicación extranjeros vistos como «riesgosos»La Casa Blanca afirmó que la medida busca proteger EE.UU. «de los adversarios extranjeros que están creando y explotando cada vez más las vulnerabilidades de la infraestructura y los servicios de tecnología de la información y las comunicaciones». Emol

-El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común denunció la víspera que 114 exguerrilleros y 31 de sus familiares han sido asesinados desde noviembre de 2016 cuando se firmó la paz con el Gobierno colombiano. Cubadebate

-Bolsonaro llama «imbéciles» e «idiotas útiles» a los estudiantes que protestan contra los recortes en educación. RT

-¿Venganza por los S-400 rusos? EE.UU. cancela las preferencias comerciales para Turquía. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ya anunció en marzo que podría fin al acuerdo preferencial de comercio que su país mantiene con Turquía en el marco del programa del Sistema Generalizado de Preferencias (GSP).

