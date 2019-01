Noticias breves

Asumió el presidente Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se juramentó este 10 de enero ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el período 2019-2025, y varios líderes del mundo acompañaron el acto constitucional.

Delegaciones de 124 países y de diversos organismos internacionales acudieron a la toma de posesión que se realizó en Caracas.

El mandatario boliviano Evo Morales, al llegar a Venezuela, expresó que los “pueblos y movimientos sociales tienen la misión histórica de defender los procesos revolucionarios a través del voto y la conciencia”.

Por otro lado, el vicepresidente de Turquía, Fuat Oktay, fue recibido en Caracas previo al acto de juramentación. Tras una conversación telefónica entre el presidente Maduro y su homólogo Recep Tayyip Erdoğan, este último le reiteró su respaldo al pueblo y al Gobierno venezolano.

El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén arribó a país para sumarse a los jefes de Estado y otras autoridades que asisten a la toma de posesión del presidente Maduro.

En horas de la noche del miércoles aterrizó en Venezuela el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel junto a una amplia delegación para asistir a la toma de posesión de su homólogo, Nicolás Maduro.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, arribó a Venezuela este jueves para acompañar al mandatario venezolano en la toma de posesión de su segundo mandato.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, indicó que estará junto a los demás jefes de Estado y líderes del mundo para el acto a celebrarse en el TSJ este jueves.

El Gobierno de China también se hará presente a través de su ministro de Agricultura, Han Changfu, enviado especial comandado por el presidente Xi Jinping.

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, informó este martes que su Gobierno enviará una representación de su país para la toma de posesión del presidente Maduro, la cual estará encabezada por el encargado de negocios en Venezuela, José Luis Remedi.

Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México notificó que su encargado de Negocios en la Embajada de su país en la nación suramericana, Juan Manuel Nungaray, representará al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia.

En horas de la tarde de este martes, arribó al país el el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), Mohammed Sanussi Barkindo, quien también se sumará a los invitados para la toma de posesión del mandatario, según informaron las autoridades.

La noche de este miércoles arribó a Venezuela el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, así mismo ya se encuentran en el país el Vicepresidente de Surinam, Michael Ashwin Adhin y el Canciller de Antigua y Barbuda, Everly Paul Chet Greene, para acompañar al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumirá su segundo periodo constitucional 2019-2015, este jueves 10 de enero de 2019.

En horas de la noche de este miércoles llegó el ministro de Defensa de la República Islámica de Irán, Amir Hatami, en representación del Gobierno iraní para asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. Telesur

Alto mando militar venezolano declaró “irrestricto apoyo” a mandato de Maduro. Los jefes de las Fuerzas Armadas del país sudamericano reconocieron al Mandatario como su “comandante en jefe” para el período 2019-2025, ad portas de su juramentación este jueves. Emol

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, afirmó que continuará la cooperación con Venezuela en las áreas de desarrollo. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó este jueves que continuará trabajando con el Gobierno de Venezuela en el segundo mandato presidencial de Nicolás Maduro, período 2019-2015. Telesur

El Gobierno de Rusia advierte a los ‘exaltados’ en EE.UU. contra una posible intervención militar en Venezuela y lo califica como una ‘tendencia alarmante’. “Advertimos a los exaltados en Washington contra este tipo de tentaciones”, ha denunciado este miércoles el vicecanciller de Rusia, Serguéi Riabkov, en alusión a planes de EE.UU. de usar fuerza militar contra Venezuela. Hispantv

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, aseveró este martes que el autodenominado Grupo de Lima no tiene competencias para reconocer o desconocer a los Gobiernos. El diplomático afirmó que el grupo integrado por 14 países “está por fuera de toda institución orgánica” y no cuenta con la autoridad necesaria para tal acción. “Me parece que no tienen competencias como para andar calificando y andar pidiéndole a un presidente que asuma o deje de asumir”, reiteró el funcionario. Telesur

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, prometió a las Fuerzas Armadas del país que no aprobara la apertura de ninguna base militar estadounidense en el país durante su mandato, aseguró el periódico Folha de Sao Paulo. El diario precisó que el ministro de Defensa, Fernando Azevedo, transmitió este mensaje del mandatario a los generales. Sputnik

“A quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”, es un fragmento de las declaraciones discriminatorias lanzada por el diputado brasileño Rodrigo Amorim, miembro del partido de Jair Bolsonaro. Telesur

El presidente de Turquía rechaza las advertencias de EE.UU. sobre sus aliados kurdos en Siria, reiterando su determinación a combatirlos en una gran ofensiva. “No es posible aceptar y digerir el mensaje dado por (John) Bolton”, ha indicado este martes el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, en reacción a las declaraciones del asesor estadounidense de Seguridad Nacional, quien anunció el domingo que Washington no retirará a sus tropas de Siria a menos que Ankara garantice la seguridad de las milicias kurdas. EE.UU. ha brindado en Siria un masivo apoyo militar a sus aliados kurdo-árabes, es decir, a las llamadas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo), consideradas “terroristas” por Turquía. Hispantv

La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, anunció el lunes la decisión de su país de poner fin a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). “Se le comunicó al secretario general que en un plazo de 24 horas queda el acuerdo finalizado”, dijo la ministra de Exteriores guatemalteca tras su reunión con el jefe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. Sin embargo, el máximo responsable de la ONU llamó a Guatemala a honrar sus compromisos internacionales y aseguró que la CICIG continuará su trabajo en el país norteamericano hasta el 3 de septiembre del 2019 tal como estaba previsto. Hispantv

La calma retornó a Gabón después del efímero intento de golpe de Estado protagonizado por apenas una decena de militares de la Guardia Republicana, hoy detenidos o muertos. Este martes los comercios restablecieron sus servicios, las escuelas reabrieron sus puertas y el tráfico vehicular transitaba normalmente en las calles de la capital. Cubadebate

A través del blog del partido antisistema Movimiento Cinco Estrellas (M5S), el viceprimer ministro Luigi Di Maio mostró su total apoyo a los chalecos amarillos instándolos de “no desistir” en su lucha. En la misma línea, el otro viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini manifestó su oposición hacia el presidente de Francia Emmanuel Macron y principal enemigo en cara a las próximas elecciones europeas propuestas para finales del mes de mayo. “Yo apoyo a los ciudadanos honestos que protestan contra un presidente que gobierna contra su pueblo”, declaró Salvini el pasado lunes 7 de enero. Blanca Castro, RFI

Los principales índices bursátiles de EEUU -S&P500 y Nasdaq- se desplomaron considerablemente en diciembre del 2018. Los analistas advierten que esta caída puede señalar que el mundo está acercándose a una nueva crisis global. El índice S&P 500 disminuyó un 10,6% en diciembre del 2018, la caída mensual más grande desde febrero del 2009. Además, en este mismo mes no se había producido un desplome de tal magnitud desde 1931, año en el que la Gran Depresión estaba en plena marcha, informa el periódico Financial Times. “El significado de estos eventos está claro: el mundo se encuentra en el umbral de una crisis a gran escala. La economía más grande del mundo podría ser su epicentro”, escribe el periodista ruso Maxim Rúbchenko en su artículo para la edición rusa de Sputnik. Sputnik

El Banco Mundial recorta a 1,7 % la previsión de crecimiento de Latinoamérica para 2019. RT

El crecimiento económico mundial bajará a 2,9 por ciento en 2019, en comparación con el tres por ciento revisado a la baja de 2018 en medio de crecientes riesgos de descenso, indicó hoy el Banco Mundial. Xinhua

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió la invitación a visitar Rusia y aceptó la propuesta. Sputnik

Máximo tribunal de Guatemala frena decisión del Gobierno que ponía fin a grupo anticorrupción de la ONU. Emol

Felinos y osos del zoológico de Río se refrescan con helados: Temperaturas han superado los 40° Celsius. Emol

Venezuela cerró 2018 con inflación de casi 1.700.000 %. El Mostrador

En estado de alerta se encuentran los pescadores artesanales chilenos ante la posibilidad de que el gobierno de Piñera recurra al Tribunal Constitucional para invalidar la ley que prohíbe la extracción de la jibia mediante la técnica del arrastre, y autoriza su captura sólo a través de la potera o línea de mano. En su último trámite constitucional antes de convertirse en Ley, la iniciativa fue aprobada este martes por amplia mayoría en la sala de la Cámara de Diputados. Al respecto, el diputado por la Región de Coquimbo y autor de la iniciativa en el año 2014, Daniel Núñez (PC) expresó que se jugarán “todas las cartas” para evitar que el Gobierno impugne la ley ante el Tribunal Constitucional. El Ciudadano

El nuevo comandante jefe de la Marina de Brasil, Ilques Barbosa Júnior, aseguró que quiere dar continuidad a la alianza con EEUU. “Nosotros [Brasil y EEUU] estuvimos juntos en tres guerras mundiales; esa es la alianza a la que estamos dando continuidad”, dijo Barbosa durante su discurso de toma de posesión en Brasilia. Sputnik

*Viajarán al extranjero cerca de 7 millones de chinos durante Año Nuevo Lunar. Xinhua

*La tasa de emisión de dióxido de carbono en Estados Unidos creció un 3,4% durante 2018, la mayor subida en ocho años , según un informe preliminar que menciona a la política climática del presidente, Donald Trump, y a la buena situación económica como responsables de dicho aumento. El estudio, publicado este martes de forma independiente por la compañía de investigación económica Rhodium Group, situó a Estados Unidos aún más lejos de cumplir con las cifras acordadas en el acuerdo de París de 2015 para reducir la emisión global de gases contaminantes. EFE, Rebelión

Un alto cargo de seguridad israelí advierte que la inversión china en los territorios ocupados palestinos podría representar un peligro para la seguridad israelí. “La influencia china en Israel es particularmente peligrosa en términos de infraestructura estratégica e inversiones en las compañías grandes”, dijo el jefe del servicio israelí de seguridad interna Shin Bet, Nadav Argaman, en un discurso a puerta cerrada en la Universidad de Tel Aviv, citado el miércoles por el Canal 10 israelí. Hispantv

Rusia ha acusado este miércoles al Gobierno de Japón de aumentar las tensiones al tergiversar los acuerdos de paz entre Moscú y Tokio sobre las islas Kuriles. El Gobierno ruso tacha de “burda tergiversación” las declaraciones realizadas por las autoridades niponas sobre un supuesto tratado de paz alcanzado por el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto a las islas Kuriles. Hispantv

*Investigación determina que los mares han absorbido más del 90 % del calor atrapado por las emisiones de gases de efecto invernadero y únicamente el porcentaje restante afecta el aire, la tierra y los casquetes de hielo, respectivamente. RT

Un activista social identificado como Miguel Antonio Gutiérrez, de 40 años, murió baleado en Colombia, con lo cual suman ya siete los líderes asesinados en este país en lo que va de año. Sputnik

Tras un encuentro ocurrido el pasado sábado 5 de enero, la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), junto a comunidades mapuche de Chile, emitieron un comunicado reivindicando las acciones contra las empresas forestales y la unidad para la recuperación de sus tierras, así como también exigieron libertad a los presos políticos mapuche. El documento llamó además a no aceptar el sustento de recursos de fondos públicos o privados que puedan subordinar y limitar la causa mapuche contra la ocupación de su territorio en manos de empresarios forestales. Telesur

India se proyecta como segunda economía mundial eclipsando a Estados Unidos para el 2030. El ‘top 10’ para el 2030 estará liderado por China, seguido de India, Estados Unidos, Indonesia, Turquía, Brasil, Egipto, Rusia, Japón y Alemania. La entidad financiera británica destaca que la clasificación de estos países se debe al crecimiento de sus clases medias y su capacidad de consumo. RT

Una mujer y sus dos hijos de 7 y 9 años murieron en el interior de un cobertizo en el oeste de Nepal, después de que la madre se viera obligada a abandonar su vivienda por la práctica hindú conocida como “Chhaupadi”, que prohíbe a las mujeres entrar en su casa durante la menstruación para no contaminar el hogar. El frío, con temperaturas bajo cero, llevó a la mujer de 35 años, en compañía de sus dos pequeños, a encender la noche del pasado martes una hoguera en un pequeño refugio sin ventanas ni ventilación próximo a su hogar en la remota aldea de Pandusen, explicó hoy el jefe de la administración local, Khadak Bohora. Emol

