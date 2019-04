Noticias breves

Estados Unidos tras Assange

-“Moreno ofreció entregar a Assange a cambio del apoyo financiero de EEUU y es lo que ha ocurrido; logró un acuerdo con el FMI por millones de dólares. (…) EEUU tiene poder de veto sobre el Fondo Monetario, o sea que puede impedir cualquier ayuda financiera; está claro el pacto de Ecuador con Estados Unidos”, dijo Rafael Correa a Sputnik. Sputnik

-Un colaborador de Julian Assange —el fundador de WikiLeaks— fue detenido la tarde de este jueves por las autoridades ecuatorianas cuando intentaba salir de ese país latinoamericano, informó la ministra del Interior, María Paula Romo, en una entrevista radial en Sonorama. La funionaria ha detallado que dicho ciudadano fue interceptado en una terminal aérea mientras intentaba viajar a Japón. RT

-La detención del periodista Julian Assange, llevada a cabo este jueves por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático. Esta medida, según la organización internacional WikiLeaks, fundada por el australiano, es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: los INA Papers. De acuerdo con la investigación, hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras ‘offshore’ en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente. Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en el 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno. RT

-El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, acusó este jueves a su sucesor, Lenín Moreno, de haber “vendido a EE.UU” al fundador de Wikileaks, Julián Assange, detenido en la embajada de ese país en Londres por la Policía británica. Además, denunció una “doble moral” por parte de la Justicia norteamericana: “Assange obtiene la información del soldado Manning pero los que la publican son The New York Times, El País, The Guardian, que son los principales diarios del mundo ¿Dónde están los juicios contra ellos?”, se preguntó. RT

-Moscú denuncia la contradicción entre los alardes de defensa de la democracia de las autoridades del Reino Unido y la detención del periodista Julian Assange. “La mano de la ‘democracia’ estrangula la libertad”, ha escrito la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajarova, en su cuenta en la red social Facebook, a la vez que se hacía eco de la detención de Assange este mismo jueves. Hispantv

“Reino Unido, eres la ramera de EEUU”: la dura reacción de Pamela Anderson tras la detención de Assange. Sputnik

-Correa tras el arresto de Assange: “Lenín Moreno es el traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana”. El exmandatario ecuatoriano acusó al actual presidente de ser un corrupto y de cometer “un crimen que la humanidad jamás olvidará”. RT

-Rusia espera que se respeten los derechos del fundador de la web de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange, arrestado en Londres, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Sputnik

-“Es un día negro para la libertad de la prensa”: Snowden comenta el arresto de Assange. Sputnik

-Justicia peruana ordenó detención del ex presidente PPK. El ex mandatario es investigado por presunto lavado de activos en el marco del caso Odebrecht. La Fiscalía realizará allanamientos en su casa y oficinas para obtener antecedentes. El Dínamo

-Este miércoles durante la ceremonia por el centenario luctuoso del general Emiliano Zapata, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador reivindicó los ideales de justicia del Caudillo del Sur y los héroes nacionales de la Independencia, la Reforma y la Revolución. “Que los emulemos, ahí está el plan de gobierno, el camino a seguir, lo demás no sirve, es politiquería. No se puede ocupar un cargo sin perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación”, subrayó. Sólo los corruptos, “los ambiciosos vulgares, buscan los cargos para sacar provecho en lo personal, el servidor público tiene que atender las demandas de justicia”, dijo el mandatario ante el gabinete en pleno, que lo acompañó a esta ceremonia que tuvo lugar en Cuernavaca. Telesur

-Ecuador suspende la nacionalidad de Julian Assange tras su detención en Londres. Gobierno tomó esta decisión tras constatar “irregularidades” en el proceso de nacionalización del fundador de WikiLeaks. Emol

-Un funcionario de alto rango del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) reveló el lunes a la revista digital Político que existen tensiones entre esta Cartera ministerial y el Consejo de Seguridad Nacional estadounidense al identificar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán como una organización terrorista extranjera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incluyó al CGRI en su lista negra, a pesar de las advertencias de los funcionarios del Pentágono de que la medida podría provocar ataques de represalia contra las tropas estadounidenses por parte de las fuerzas supuestamente respaldadas por Irán en Oriente Medio. Hispantv

-Trump anuncia aranceles a productos de la UE por 11.000 millones de dólares. EE.UU. estima que esa cifra equivale al impacto negativo que producen en su economía las subvenciones de la UE a la compañía Airbus, competidora de la norteamericana Boeing. RT

-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, declaró este lunes que Venezuela “no puede continuar como está” y señaló que su país y Estados Unidos están trabajando en crear “fisuras” en el Ejército venezolano para eliminar el apoyo dado por los militares del país al presidente Nicolás Maduro, durante una entrevista con la radio Jovem Pan. “¿Ahora qué puede hacer Brasil? Supongamos que hay una invasión militar allí. La decisión va a ser mía, pero voy a escuchar al Consejo de Defensa Nacional y luego al Parlamento brasileño para tomar la decisión”, señaló el mandatario, agregando que no ve ningún futuro para Venezuela en su estado actual. RT

-La economía de Venezuela se hundirá en un 25% este año, calcula el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Se estima que la economía de Venezuela se contraerá en un cuarto en 2019, y un 10% más en 2020”, dijo el organismo internacional en la edición de abril de su informe ‘Perspectivas de la Economía Mundial’. Sputnik

-Rusia está preocupada por el rápido calentamiento del Ártico, declaró el presidente del país, Vladímir Putin. Sputnik

-Yngve Slyngstad, el jefe del fondo soberano más grande del mundo que cree que su salario es injustamente alto. El Mostrador

-El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró en una entrevista a la radio Jovem Pam su deseo de “explotar” la Amazonía brasileña junto a Estados Unidos. También manifestó su intención de “revisar” la demarcación de reservas indígenas en el país suramericano. Bolsonaro, en el poder desde el pasado 1 de enero, volvió a criticar la “industria de las demarcaciones” de tierras indígenas en Brasil. “Las demarcaciones de tierra que pueda revisar, las voy a revisar”, aseguró. Una de las primeras medidas de Bolsonaro como presidente de Brasil fue transferir del Ministerio de Justicia al de Agricultura, que defiende los intereses de los grandes propietarios rurales, la responsabilidad de delimitar las reservas indígenas. El Mostrador

-La huella de carbono de la música digital es mayor a la que se producía en la “era de los vinilos, casetes y CD”La generación de plástico se ve enfrentada al consumo de energía que requiere actualmente la reproducción y el almacenamiento de música que se adquiere a través de plataformas en internet. Camila Díaz S., Emol

-El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha declarado este 9 de abril que Estados Unidos impondrá sanciones contra Egipto si ese país compra aviones de combate multifuncionales Su-35 a Rusia. RT

-Japón se suma a otros países y dice que no seguirá a EE.UU. al etiquetar al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán como un grupo terrorista. El ministro japonés de Exteriores, Taro Kono, aseguró el martes que su país, un cercano aliado de Estados Unidos, no tiene la intención de seguir la línea de Washington contra las fuerzas militares iraníes. Hispantv

-Rusia ampliará la flota de buques rompehielos nucleares para afianzar el control de este país sobre el Ártico y así neutralizar las sanciones occidentales. En un discurso en el foro del Ártico en San Petersburgo, al que asistieron líderes de Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el martes que Rusia planea aumentar drásticamente los viajes marítimos de transporte por las vías del Ártico. Hispantv

-WikiLeaks afirma haber descubierto una operación de espionaje contra Assange destinada a lograr su extradición. El portal de filtraciones afirma que la operación es de gran escala y se realizó a lo interno de la Embajada ecuatoriana en Londres. RT

-Se produce un nuevo apagón masivo en varias partes de Venezuela. Se suma a la serie de cortes eléctricos en el país latinoamericano que se inició el pasado 7 de marzo. RT

-El exmilitar argentino Adolfo Scilingo, condenado en España a 1.084 años de prisión por su responsabilidad en torturas y desapariciones durante la última dictadura en su país (1976-1983), afirmó que personal de la Armada española visitó un centro clandestino de detención para “colaborar en la lucha contra la subversión” y “enseñar cómo se tortura”. En la entrevista, el represor contó que llegaron allí tres personas, uno de los cuales dijo “pertenecer a la Armada Española” como “enviado personal del rey de España (Juan Carlos I) para colaborar en la lucha contra la subversión por su experiencia contra ETA” (Euskadi Ta Askatasuna, la organización terrorista vasca). “Vinieron a enseñar cómo se… En los reglamentos figuran los interrogatorios bajo acción compulsiva… [duda] Figura tortura, directamente”, señala Scilingo. RT

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió este martes al presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Peter Maurer, a quien ratificó su disposición de establecer mecanismos de cooperación para la asistencia y apoyo internacional. Telesur

-EE.UU. pide a la ONU que reconozca a Juan Guaidó como Presidente de VenezuelaEn su discurso ante el Consejo de Seguridad del organismo, el vicepresidente Mike Pence anunció que su país está preparando una resolución que busca además quitarle las credenciales a los representantes del Gobierno de Nicolás Maduro. Emol

-El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, ha acusado a EE.UU. de causar cuantiosos daños económicos a Venezuela y dijo que Washington “provocó artificialmente” una crisis para derrocar al Gobierno legítimo. El embajador ruso ha estimado en miles de millones de dólares el daño general provocado a la economía venezolana por las medidas de EE.UU. desde 2013. RT

-El secretario general de Podemos ha reclamado este jueves la libertad del fundador de Wikileaks, tras su detención en la embajada de Ecuador en Londres. “La explotación, la injusticia y los privilegios de los poderosos solo son posibles porque se sustentan en la mentira. Por eso, si algo teme el poder, en España y en el mundo, es a la verdad. Julian Assange libertad”, ha tuiteado Iglesias. Hispantv

-FF.AA. de Sudán realizan golpe de Estado y detienen a Presidente tras 30 años al poder. Los militares permanecerán a la cabeza del país por dos años, para luego dar paso a unas “elecciones libres y justas”. Emol

