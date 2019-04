Noticias breves

Una tradición militar latinoamericana

El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, acaba de echar de sus cargos al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, al viceministro, Daniel Montiel, y a tres generales del Ejército de alto rango: el comandante en jefe, José González, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Alfredo Erramún, y el general Gustavo Fajardo, informa Subrayado. La medida fue tomada luego de que el mandatario conociera el contenido de las actas del Tribunal de Honor, que juzgó el accionar del ex coronel Jorge Silveira, el ex teniente coronel José Nino Gavazzo y el ex oficial Luis Maurente. Gavazzo, por su parte, había reconocido que en 1973, año en que empezó la dictadura local, arrojó el cuerpo de un militante tupamaro al río Negro. No obstante, las autoridades del Tribunal no consideraron que ello haya significado una falta grave al honor del Ejército. Hace dos semanas, José González, quien había integrado el Tribunal del polémico fallo, fue nombrado comandante en jefe. Sin embargo, cuando el diario El Observador difundió el contenido de la resolución, el mandatario optó por disolver a gran parte de la cúpula de los uniformados, incluyendo a González, que acababa de ser colocado en el puesto. RT

La Justicia brasileña prohibió este viernes (29.03.2019) la conmemoración del golpe de Estado de 1964 propuesta inicialmente por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien niega que haya habido una dictadura militar en el país. La jueza Ivani Silva da Luz, de Brasilia, argumenta en su decisión que la iniciativa de Bolsonaro “no es compatible con el proceso de reconstrucción democrática” promovido por la Constitución de 1988 y que las fechas conmemorativas deben ser aprobadas por el Congreso. El Mostrador

-El subsecretario de Política del Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono), David Trachtenberg, indicó el jueves que una política de “no primer uso” de armas nucleares sería desestabilizadora para su país y sus aliados. Hispantv

-En una moción aprobada el jueves, la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento catalán catalogó los recientes ataques a Venezuela como “una operación política que no respeta la soberanía” del país, que “tiene que ver con el control de la gestión de sus recursos”, en particular el petróleo. Hispantv

-EE.UU. confirma la venta de tecnología nuclear a Arabia Saudí por medio de varias compañías estadounidenses que, a su vez, darán asistencia técnica a Riad. Hispantv

-El canciller de Brasil, Ernesto Araújo, dice que los militares rusos deben abandonar Venezuela, si su propósito es mantener en el Gobierno a Nicolás Maduro. Hispantv

-Guaidó fue inhabilitado por “inconsistencia en los bienes indicados en su declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado a la Asamblea Nacional” y por “los gastos exagerados y excesivos en su modo de vida”, que no corresponden con “el que puede financiar un funcionario diputado”, dice el fallo. Guaidó no tendría inmunidad parlamentaria para ser investigado puesto que “hay un régimen constitucional claramente establecido en el que se determina como una incompatibilidad que los diputados reciban honores o privilegios de gobiernos extranjeros”. Abogada venezolana y Magíster en Derecho Público y Derechos Fundamentales. Ana Cristina Bracho, Sputnik

-“La realidad es que en Colombia no se puede hablar de posconflicto” señaló Christoph Harnisch, el responsable del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia. Actualmente, enfatizó Harnisch, “no hay uno, sino al menos cinco conflictos” que involucran a las fuerzas del Estado y a la guerrilla del ELN, así como a disidentes de las FARC y remanentes de grupos insurgentes y paramilitares de ultraderecha. Entre las zonas más castigadas por el recrudecimiento de la violencia están Tumaco, en la frontera con Ecuador, y la región de Catatumbo, en los límites con Venezuela, donde se concentran las mayores extensiones de narcocultivos del país. En los territorios donde persisten los enfrentamientos armados se disparó el desplazamiento de civiles hasta en un 90%. En 2017, 14.594 personas debieron huir de la guerra, y en 2018 este fenómeno afectó a 27.780 pobladores. También en 2018 se registró un caso de desaparición cada cuatro días. Además, las víctimas por minas antipersona y artefactos explosivos pasaron de 57 en 2017 a 221 en 2018. “Pensábamos que después de 2017 esto iba a desaparecer (…) y pasó lo contrario”, afirmó Harnisch, denunciando un uso más intensivo de los artefactos explosivos. Según el CICR, el desarme de las FARC y su transformación en partido dejaron un vacío de poder en apartados territorios que el Estado no ocupó, sino que dio lugar a disputas entre los grupos que siguen en conflicto. RFI

-El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó al Gobierno y a las instituciones en Colombia a que la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) se promulgue lo antes posible. Así refleja el informe del primer trimestre del año sobre los resultados de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia circulado hoy en esta capital y que será presentado ante el Consejo de Seguridad el próximo 10 de abril. El documento fue revelado por la Misión de Verificación de la ONU en el país sudamericano y en él se señala que el proceso de paz en Colombia se encuentra en una situación crítica. El texto pone especial hincapié en la dilación que ha existido en torno a la promulgación de la estatutaria de la JEP, objetada el pasado 10 de marzo por el presidente Iván Duque y entrampada en nuevo trámite legislativo a petición del Gobierno. PL

-La pobreza en Argentina durante el segundo semestre de 2018 alcanzó al 32 por ciento de la población y solo en un año creció 6.3 puntos porcentuales, así lo revela un informe del Instituto de Estadísticas y Censos (Inec). Telesur

-El enviado especial de Washington para Venezuela, Elliot Abrams, dijo este viernes que “Rusia pagará un precio” por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro. El asesor de seguridad solicitó no tomar como “un chiste”, “algo simbólico” o “que no significa nada” las declaraciones del Gobierno de Donald Trump de que “todas las opciones” están sobre la mesa en el caso venezolano. RT

-El jefe del Centro Ruso para la Conciliación en Siria, Víktor Kupchishin, afirmó que grupos armados en la zona de Idlib planean usar sustancias tóxicas civiles para culpar a Rusia y a las fuerzas del Gobierno sirio. Según el general, el 23 de marzo “bajo el control de los servicios secretos franceses, las sustancias venenosas fueron trasladadas desde la ciudad de Serakab” a tres pueblos en Siria. Kupchishin agregó que el ataque de falsa bandera debería ser realizado por los combatientes del grupo terrorista Tahrir Al-Sham (antigua Al Nusra), con la complicidad de los Cascos Blancos. Agregó que entre el 14 y el 27 de marzo, representantes de los servicios secretos belgas grabaron vídeos de los ataques aéreos de la aviación de Rusia a depósitos con municiones y aviones no tripulados en el territorio de la zona de Idlib, “para usarlos más tarde como evidencia del uso de armas químicas”. Sputnik

-Los mandatarios Evo Morales, de Bolivia, y Ram Nath Kovind, de India, firmaron ocho memorándums de cooperación en distintas áreas, informó la agencia ABI. Los mandatarios firmaron acuerdos en cooperación en salud, tecnología, minería, transporte, cultura y relaciones diplomáticas. Sputnik

-El ministro de Defensa de Venezuela, Vladímir Padrino, afirma que el asesor presidencial de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, le había estado enviando mensajes para pedirle que haga “lo correcto”, informa Reuters. Más temprano, Bolton le pidió a Padrino en Twitter que se ponga del lado del pueblo y de la Constitución de Venezuela, y no del presidente Nicolás Maduro, ni de Cuba. ​”Señor Bolton le digo que estamos haciendo lo correcto, hacer lo correcto es hacer lo que está escrito y establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, dijo Padrino en declaraciones transmitidas por la televisión estatal. Sputnik

-Trump corta todo el apoyo financiero a Guatemala, Honduras y El Salvador. “No han hecho nada por nosotros”, afirmó el mandatario estadounidense respecto a los países del llamado ‘Triángulo Norte de Centroamérica’. RT

-Un artículo del diario estadounidense The Washington Post, redactado el viernes por el columnista David Ignatius, asegura que algunos miembros del ‘Grupo de Intervención Rápida’ saudí, que estuvo involucrado en el asesinato de Kahshoggi, recibieron entrenamiento sobre operaciones especiales en Tier 1 Group (T1G), una empresa con sede en el estado de Arkansas (EE.UU.). Hispantv

-La Corte Internacional de Justicia (CIJ) fija el 15 de mayo como fecha límite para que EE.UU. explique cómo va a levantar parte de sus sanciones contra Irán. “La Corte, en una carta enviada el 29 de marzo, pide a EE.UU. explicar qué han hecho hasta ahora para cumplir el fallo de dicho organismo que, de hecho, ordena levantar las sanciones en el área de los alimentos, las medicinas y los servicios de la aviación”, ha revelado Mohebi. Hispantv

-Bancos rusos se unen a la alternativa china del SWIFT. Varios bancos rusos están utilizando el Sistema Internacional de Pagos de China (CIPS), en lugar del SWIFT, informa un alto cargo del Banco Central de Rusia. El SPFS fue creado por el Banco de Rusia en respuesta a las amenazas de EE.UU. de desconectar a los bancos rusos del SWIFT debido a las sanciones —como ha ocurrido con Irán—. Hispantv

-Envió China 65 toneladas de medicamentos a Venezuela. PL

-Una jueza de Alaska bloqueó en la noche de este viernes una iniciativa del presidente de Donald Trump, que permite las exploraciones de petróleo y gas en los océanos Ártico y el Atlántico, en lo que supone una victoria para los ecologistas que se habían opuesto a la medida. Cubadebate

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denuncia que el Sistema Eléctrico del país recibe ataques de virus de EE.UU. introducido por topos en la red eléctrica. En un discurso televisivo ofrecido la noche del domingo a la nación, Maduro dijo que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está siendo objeto de unos ataques “terroristas brutales” y constantes desde el 7 de marzo con el fin de “destruir Venezuela” y “volver loco al pueblo” enfrentándoles entre sí. Hispantv

-Para muchos expertos internet ya se ha convertido en el gran campo de batalla del siglo 21. Las guerras del futuro no se librarán con armas convencionales y los ejércitos responderán más bien a grupos de hackers. En los últimos años ya hemos asistido a varios ataques cibernéticos ligados en muchos casos a procesos electorales. La OTAN y sus aliados han apuntado muchas veces a Moscú de instigar este tipo de ataques. Nos preguntamos si es posible hoy una ciberguerra entre Estados. RFI

-Papa Francisco: “Cada vez hay menos ricos con mucha plata y cada vez hay más pobres con muy poca plata”. “El capitalismo, concebido así como salvaje […] la economía de mercado, si es social, puede andar, pero lo que no anda es el mundo de las finanzas”, aclaró Francisco, precisando que en ese ámbito es donde se crean las “guerras por la posesión de las riquezas”. “Sostengo que estamos ya en una tercera guerra mundial a pedacitos”, acotó el obispo de Roma. El papa, no obstante, negó considerarse a sí mismo como anticapitalista, sino que abogó por lo que llamó un “capitalismo sano”. “La doctrina social de la Iglesia no condena formas, sean más para el capitalismo o más para el socialismo, que sean objetivas, justas”, elaboró. RT

-La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) anunció el domingo que suspende el diálogo con el gobierno del presidente Iván Duque hasta recibir garantías de que no se les estigmatice ni se criminalice su causa. Señaló que “ante las últimas declaraciones de Iván Duque y el ministro de Defensa, quienes se niegan a reconocer la protesta social como un derecho inalienable de los pueblos, la minga se mantiene en resistencia por la vida digna, la paz y el territorio”. Telesur

-El presidente de Rusia, Vladímir Putin, felicitó a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, por el éxito en las elecciones municipales, comunicó la oficina del líder de Turquía. Sputnik

– Florencia Kirchner, hija de la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) e imputada en varias causas judiciales, solicitó, a través de su defensa, permanecer en La Habana sin límite de plazo hasta que las autoridades médicas le den el alta y pueda regresar a su país. Sputnik

-Turquía ratifica su apoyo al Gobierno del pdte. Nicolás Maduro. “Venezuela atraviesa un momento difícil, razón por la cual, lo importante es continuar reforzando la solidaridad y cooperación entre ambas naciones”, dijo el canciller turco. Telesur

-La actitud de EEUU respecto a los esfuerzos internacionales por mantener la paz y prevenir una carrera armamentista en el espacio es destructiva, declaró el Ministerio ruso de Exteriores en un comunicado. Sputnik

-El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó ante Asamblea Nacional Constituyente quitarle la inmunidad parlamentaria al autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó. Sputnik

-El Pentágono confirma que suspende la entrega de los cazas F-35 a Turquía por su acuerdo de compra de S-400 rusos. RT

