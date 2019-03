Noticias breves

Militares rusos en Venezuela

El sábado, dos aviones militares rusos aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Venezuela, teniendo por carga cerca de un centenar de militares encabezados por el general Vasily Tonkoshkurov, jefe del Comando Principal de las Fuerzas Terrestres de Rusia. El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, ha reaccionado este martes, a través de su cuenta en Twitter, a esta medida de Rusia diciendo que Washington “no tolerará la injerencia de potencias militares extranjeras en Venezuela”. Al respecto, esta misma jornada el portavoz de la Cancillería de China, Geng Shuang, ha respondido a Bolton afirmando, en una rueda de prensa, que “América Latina no es propiedad de ningún país ni tampoco es el patio trasero de ningún Estado”. Hispantv

Trump dijo que los soldados rusos tenían que abandonar Venezuela, y destacó que “todas las opciones” estaban sobre la mesa. “Rusia tiene que salir”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión con la esposa del autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó. Al preguntarle cómo podría lograrse eso, Trump respondió: “Ya veremos. Todas las opciones están abiertas”. Sputnik

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, ha afirmado que Rusia y Venezuela no son provincias de EE.UU. y por eso Washington no tiene derecho a decirles cómo deben desarrollar sus relaciones bilaterales. Añadió “ni Rusia ni Venezuela son provincias de EE.UU.”. RT

EE.UU. está decepcionado por la decisión de Italia de participar en el proyecto chino de la nueva Ruta de la Seda, dice el secretario de Estado Mike Pompeo. “Es decepcionante cada vez que un país comienza a involucrarse en comportamientos e interacciones comerciales con China que no son claras”, dijo Pompeo el miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en respuesta a un legislador que había preguntado sobre este asunto. Hispantv

Una corte de Luxemburgo rechaza la petición de EE.UU. de bloquear activos de Irán por supuesta implicación en los ataques del 11-S de 2001 en Nueva York. La corte ha rechazado la solicitud de Washington para compensar a las víctimas de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York (EE.UU.), ocurridos el 11 de septiembre de 2001, mediante la incautación de los activos de Irán. También ha refutado el pedido estadounidense, argumentando que no existían motivos en materia internacional para ello, ha informado este miércoles el diario Luxemburg Times. Hispantv

El Gobierno de Alemania afirma que no reconocerá al enviado del líder golpista venezolano Juan Guaidó como embajador del país bolivariano en Berlín. Según la fuente consultada, “las condiciones políticas” para reconocer a Gebauer “no se cumplen” porque ya ha expirado el plazo máximo de 30 días que tenía Guaidó para convocar elecciones siguiendo las leyes venezolanas. Hispantv

-La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova: “En primer término, se trata de que cesen las provocaciones del llamado presidente encargado, que está torpedeando las bases legales del Estado venezolano”, subrayó Zajárova en una rueda de prensa celebrada en Moscú. Sputnik

-El diputado venezolano Juan Guaidó ha sido inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, según informó la tarde de este jueves el contralor general venezolano, Elvis Amoroso. El contralor expuso que se tomó esta decisión en concordancia con el artículo 105 de la “Ley Orgánica de la Contraloría General” » Cubadebate

-Venezuela suspende por 24 horas las actividades laborales y educativas para atender el apagón. RT

-Este lunes, el presidente Jair Bolsonaro ordenó realizar “las conmemoraciones debidas” en los cuarteles por el 55° aniversario del levantamiento militar que el 31 de marzo de 1964 instaló una dictadura de 21 años en Brasil. RFI

-Arabia Saudita acusa a EE.UU. de violar la ley internacional por Altos del Golán. “Tendrá grandes consecuencias negativas en el proceso de paz en Oriente Medio la región”. Emol

-El jefe de personal del ejército argelino ha exigido que el presidente Abdelaziz Bouteflika sea declarado no apto para gobernar después de semanas de protestas contra él. Al hablar en la televisión estatal, el teniente general Ahmed Gaed Salah dijo: “Debemos encontrar una salida a esta crisis de inmediato, dentro del marco constitucional”. Los manifestantes acusan a los 82 años de edad de una estratagema para prolongar su mandato de 20 años. BBC

-El grupo que asaltó la embajada de Corea del Norte en Madrid el pasado 22 de febrero estaba liderado por un ciudadano mexicano residente en Estados Unidos, según se desprende de la instrucción del caso judicial cuyo secreto del sumario ha sido levantado hoy. El individuo mexicano ha sido identificado como Adrián Hong Chang, quien tras el allanamiento avisó al FBI en Nueva York para facilitar el material audiovisual que había obtenido durante el mismo. Según se ha podido saber, el grupo de 10 personas, de las que siete están identificadas, se desplazó hasta Lisboa (Portugal). Desde allí, al menos el cabecilla voló hasta Nueva York. RT

– El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, recibió en la tarde noche de este lunes al príncipe Carlos, heredero de la corana británica, y la duquesa Camila, los primeros miembros de la familia real que visitan Cuba de manera oficial. El príncipe de Gales y la duquesa de Cornualles recibieron los honores de Estado en el Palacio de la Revolución de la capital. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió en horas de la tarde de este lunes a Lord Ahmad de Wimbledon, ministro de Estado para la Mancomunidad y las Naciones Unidas del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, quien se encuentra en Cuba con motivo de la visita oficial de Sus Altezas Reales el Príncipe de Gales y la Duquesa de Cornualles. Cubadebate

-La Fiscalía brasileña rechaza hoy la intención del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de conmemorar el 31 de marzo el aniversario 55 del golpe de Estado perpetrado por los militares para iniciar una dictadura de 21 años. ‘Es incompatible con el Estado Democrático de Derecho festejar un golpe de Estado y un régimen que adoptó políticas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y cometió crímenes internacionales’, indica una nota del Ministerio Público Federal (MPF). PL

-El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, respondió a las críticas de otros Gobiernos de la región que cuestionan la alianza militar estratégica entre el país bolivariano y Rusia. Así, el funcionario calificó de “hipocresía” que las Administraciones de varios Estados que cuentan con bases militares de EE.UU. en sus territorios se fijen en los asuntos venezolanos. RT-Rusia denunció hoy la ”descarada injerencia” de Estados Unidos en las relaciones de este país con Venezuela y le aconsejó a Washington retirarse de varias naciones donde para nada debería estar presente. PL

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que Rusia debe retirar su presencia de Venezuela, un día después de que Rusia defendió su posición en este asunto. “Rusia tiene que salirse”, dijo Trump a la prensa en la Oficina Oval, en donde se reunió con Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó. Trump añadió que Rusia entiende “muy bien” la postura de Estados Unidos. Hoy con anterioridad, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió a Rusia cesar las conversaciones con el presidente venezolano Nicolás Maduro y dijo que las acciones militares de Rusia son “una provocación no deseada”. Xinhua

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, manifestó abiertamente su interés económico en Venezuela y la llama una “compañía” en vez de aplicar la palabra “país”. “El potencial de Venezuela, si se hace correctamente y con democracia, sería increíble. Era una de las compañías más ricas, ciertamente uno de los países verdaderamente ricos del mundo, y ahora es uno de los países más pobres del mundo”, señaló el miércoles el magnate neoyorquino. Hispantv

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asegura que el último apagón ocurrió debido al disparo de un francotirador contra las instalaciones hidroeléctricas. “Fue un ataque con fusil, seguramente por un francotirador lo que generó un daño que buscaba dejar varias semanas sin luz al país. Los trabajadores incansables permitieron la reparación”, afirmó el miércoles el mandatario venezolano. Hispantv

-Facebook anunció que la próxima semana comenzará a aplicar una prohibición sobre el apoyo al nacionalismo y el separatismo blanco en sus plataformas. Emol

-Monsanto fue declarado culpable el miércoles de negligencia por un jurado de California y condenado a pagar unos 80 millones de dólares a un jubilado estadounidense que sufre de un cáncer que él atribuye al Roundup, el polémico herbicida del grupo. RFI

-El actual Gobierno de México hizo uso de licitaciones públicas en menos de 20% de los contratos de obras públicas, mientras que adjudicó en forma directa la gran mayoría, 74%, dijo a Sputnik el experto de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Leonardo Núñez, autor de la investigación. Sputnik

-EE.UU. amenaza con medidas draconianas a las empresas extranjeras que no cesen sus negocios con Venezuela, en particular en el sector petrolero. Según han indicado este jueves tres fuentes conocedoras del asunto a la agencia británica de noticias Reuters, los intermediarios petroleros y refinadores de todo el mundo corren el riesgo de sanciones, si no reducen aún más sus intercambios con Venezuela. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...