Noticias Breves

Mundos en contraste



La crisis económica coloca a 8 de cada 10 libaneses en la pobreza. Líbano sigue a la deriva y en dos años su moneda se ha devaluado un 90%. Los sueldos han quedado reducidos a prácticamente nada y la población queda indefensa ante una inflación imposible de perseguir. En un año, los precios de la comida y del combustible han crecido un 250% y un 2000% respectivamente. La inflación es tan elevada que el día a día se complica incluso para aquellos pocos afortunados que reciben el salario en dólares. RFI



-Fortuna de los 10 más ricos se duplicó con el Covid, mientras el resto del mundo empobrece. Las crecientes desigualdades «están destrozando nuestro mundo», según OXFAM, organización benéfica contra la pobreza. Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg y Bill Gates se encuentran entre los más ricos del mundo. DW



-Subastan por US$ 3,36 millones una página de «Spiderman» y se convierte en el cómic más caro de la historia. Se trata de la edición número 8 de la serie «Guerras secreta» y muestra por primera vez al Hombre Araña vestido con su traje negro. Emol



-El periódico libanés Al-Akhbar ha publicado este lunes una nota, en la que ha señalado que las fuerzas especiales de EE.UU. están involucradas en la batalla en curso en Yemen para apoyar a la llamada coalición liderada por Arabia Saudí. Hispantv



-Detectan una nueva mutación de la variante Ómicron en Suecia. Hasta ahora se han identificado tres casos de la subvariante denominada BA.2 en el país, aunque antes también había sido reportada en Dinamarca, Noruega y la ciudad india de Calcuta. RT



-China impulsa la red de comunicaciones 6G en el marco del nuevo plan de desarrollo de la economía digital. A principios de enero, un instituto chino afirmó haber logrado una transmisión inalámbrica de sexta generación a una velocidad de 206,25 gigabits por segundo. RT



-El expresidente ucraniano Petró Poroshenko volvió a su país desde Polonia para comparecer ante la corte por los cargos de alta traición. Sputnik



-La economía china registró un crecimiento estable en 2021 a pesar de desafíos como rebrotes epidémicos y un entorno externo complicado, según datos oficiales dados a conocer hoy lunes. El producto interno bruto (PIB) del país creció el año pasado un 8,1 por ciento interanual hasta los 114,37 billones de yuanes (cerca de 18 billones de dólares), informó el Buró Nacional de Estadísticas. Xinhua



-China envía más de 4.000 toneladas de arroz a Siria como ayuda humanitaria. Xinhua



-Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) entrena en secreto a fuerzas de Ucrania para actuar como “insurgencia” si Rusia invade a Ucrania. Hispantv



-El vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, preguntado sobre la posibilidad de desplegar infraestructura militar rusa en países de América Latina como Cuba o Venezuela, señaló que «en el contexto de la situación actual, Rusia, sin duda, piensa en cómo garantizar su propia seguridad», si bien recordó que se trata de países soberanos. RT



-El español Germán Orizaola estudia las distintas especies que habitan en la zona de exclusión de Chernóbil desde 2016. Sus investigaciones indican que la vida natural se ha adaptado a los niveles de radiación y ha prosperado. La ausencia del ser humano ha convertido una de las áreas más contaminadas del planeta en un paraíso para los animales. Alejandro Cuevas Vidal, Sputnik



-China: tasa de natalidad registra baja histórica en 2021. «El reto demográfico es muy conocido pero la velocidad del envejecimiento poblacional es mayor a lo esperado», indicó Zhiwei Zhang. DW



-Berlín reitera disposición al diálogo con Rusia, pero también a responder ante escalada de Moscú. La titular alemana de Exteriores, Annalena Baerbock, reiteró hoy en un comunicado la disposición de Alemania al diálogo y a unas relaciones estables con Rusia, pero también a reaccionar si Moscú opta por la escalada. DW



-Las familias de seis personas que perdieron la vida en medio de la represión soviética contra el gobierno independentista de Lituania presentaron una demanda en la capital, Vilnius, contra el último líder de la URSS, Mikhail Gorbachov. La demanda, que se inició el jueves en el 31 aniversario del evento, busca daños no revelados por el presunto fracaso del hombre de 90 años en el momento de detener la operación, que fue llevada a cabo por las tropas soviéticas. RT



-Estados Unidos tiene unos 18 «escenarios diferentes» bajo la manga para reaccionar ante cualquier forma de ataque ruso contra Ucrania, advirtió la destacada funcionaria Victoria Nuland, prometiendo infligir un «dolor agudo» a Moscú si realiza tal movimiento. Nuland, quien actualmente se desempeña como subsecretario de estado para asuntos políticos en el gobierno del presidente Joe Biden, hizo la amenaza apenas velada en una entrevista con el Financial Times publicada el sábado. RT



-Durante el programa “Moscú. Kremlin. Putin.”, emitido este sábado por el canal de televisión Russia 1, Putin dejó claro que, en las conversaciones con EE.UU. y la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), Moscú no dará marcha atrás respecto de la expansión de la Alianza Atlántica hacia el Este, cerca del territorio ruso. El mandatario ruso ha dicho que Estados Unidos y la OTAN han puesto a su país en una situación en la que no hay espacio para más retrocesos y ha aseverado que Rusia no dudará en tomar medidas contra la Alianza y el Occidente, si es necesario. Hispantv



-La tensión en la frontera entre Rusia y Ucrania es demasiado alta, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en una entrevista con el canal CNN. Advirtió que tal situación es «extremadamente peligrosa para nuestro continente». En este contexto, continuó, Moscú quiere «una respuesta muy concreta a sus propuestas muy concretas» sobre la seguridad en Europa. Sputnik



-Al menos 225 personas murieron en violentas protestas en Kazajistán. Los disturbios de la semana pasada en este país de Asia central comenzaron con protestas pacíficas contra el aumento del precio de la electricidad. DW



-La saga en curso con el gasoducto Nord Stream 2 y su larga espera para la aprobación y certificación muestra que Alemania no tiene libertad para perseguir sus propios intereses económicos, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. RT



-El termómetro alcanzó los 50,7 grados en el oeste de Australia, algo nunca visto. RFI



-Citigroup duplicó su beneficio en 2021, hasta 21.952 millones de dólares. El banco estadounidense anunció recientemente que abandonaba su negocio de banca minorista en México, pero afirma que ya no saldrá de más mercados. DW



-Rusia especula con un despliegue militar en Cuba y Venezuela. El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. ha asegurado que, en caso de que Rusia avanzase hacia el despliegue militar en Cuba y Venezuela, Washington respondería con «decisión». Europapress



-Las importaciones y exportaciones totales de bienes de China se expandieron un 21,4 por ciento interanual hasta los 39,1 billones de yuanes (6,14 billones de dólares) en 2021, según datos oficiales publicados hoy viernes. Las exportaciones aumentaron en un 21,2 por ciento, mientras que las importaciones crecieron un 21,5 por ciento, detalló la Administración General de Aduanas. Xinhua



-Administradas más de 2.920 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 en parte continental de China. Xinhua



-El programa para ayudar a las naciones más pobres a vacunar a sus poblaciones contra el Covid-19 enfrenta un problema, ya que muchas donaciones tienen una vida útil demasiado corta para distribuirse adecuadamente, reveló un funcionario de la ONU. RT



-Rusia alerta a EE.UU. y a la OTAN que “no esperará para siempre” una respuesta a sus exigencias de establecer garantías de seguridad ante expansión del bloque militar. “Estamos esperando una respuesta por escrito de nuestros colegas”, ha señalado este viernes el canciller ruso, Serguéi Lavrov. “No esperaremos para siempre”, ha agregado el ministro ruso de Exteriores, aseverando que en caso de que la OTAN y EE.UU. no cumplan las exigencias de Moscú, Rusia tomará las medidas necesarias conforme a sus intereses. Hispantv



-“Para 2025, la democracia estadounidense podría colapsar, causando una inestabilidad política interna extrema, incluida la violencia civil generalizada”, advierte el politólogo Thomas Homer-Dixon, director ejecutivo del Instituto Cascade, que se centra en las formas de abordar las amenazas a la sociedad. En un artículo publicado esta semana en el portal canadiense Globe and Mail, Homer-Dixon señala que “para 2030, si no antes”, EE.UU. podría estar “gobernado por una dictadura de derecha”. “No debemos descartar estas posibilidades solo porque parezcan ridículas o demasiado horribles para imaginarlas”, agrega. Hispantv



-La Corte Suprema asestó el jueves un golpe al presidente estadounidense, al bloquear su mandato de vacunación o prueba de detección de Covid para empleados de grandes empresas. Además, Biden debió admitir que no tiene el apoyo legislativo necesario para aprobar leyes que facilitan el derecho a voto. RFI



-Congreso de Costa Rica legaliza el cannabis medicinal y el cáñamo. La ley permitirá a las autoridades costarricenses otorgar licencias para la producción e industrialización del cannabis con fines médicos o terapéuticos. DW