Noticias Breves

Los crímenes del poder colombiano han estado protegidos siempre

Colombia: Más de 1300 detenciones arbitrarias, reportadas por la ONG Temblores y 364 personas desaparecidas, según INDEPAZ o 129 según la Fiscalía, se salda este mes de protesta ciudadana y paro nacional. RFI

– Nueve personas fueron asesinadas en el departamento colombiano de Huila (suroeste), según información difundida por la prensa local y que buscan corroborar los organismos del Gobierno. Sputnik

– “Diez personas (muertas) es el reporte que tenemos hoy en la mañana”, en hechos relacionados “con la protesta y la dinámica civil” en esta capital del Valle del Cauca, dijo funcionario. Al menos cinco de los casos estarían directamente relacionados con enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el marco de las manifestaciones y los bloqueos. “En el sur de la ciudad tuvimos un verdadero escenario de confrontación y de casi una guerra urbana donde muchas personas no solamente perdieron la vida, sino que también tuvimos una importante cantidad de lesionados”, lamentó. Emol

– Michelle Bachelet pide que se investiguen las muertes en Cali. “Es esencial”, afirma en un comunicado la responsable de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que los responsables de las agresiones “respondan ante la ley”, “incluidos funcionarios del Estado”. DW

– Un nuevo informe que alega que Estados Unidos estaba espiando a los líderes europeos a través de los servicios de inteligencia daneses no es el primero de este tipo. Washington ha sido capturado antes, pero no hay voluntad en la UE de afirmar su independencia. Según un informe de los medios daneses, los servicios de inteligencia del país habían estado trabajando a instancias de la notoria Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) para espiar a los líderes de toda Europa, incluida la alemana Angela Merkel. Esta no es la primera vez que se hacen acusaciones de este tipo, ya que Estados Unidos también fue acusado de espiar a Berlín en 2014. Tampoco es la primera vez que Estados Unidos usa los servicios de inteligencia daneses como medio: el año pasado, surgió una historia que afirmaba que Washington coordinó con ellos para espiar a su propio gobierno a fin de garantizar que Dinamarca compraría F-35 en lugar de Eurofighters para reemplazar. sus F-16. A la luz de todas estas revelaciones, uno tiene que preguntarse si Dinamarca es realmente incluso soberana si su inteligencia es de facto leal a los EE. UU. Tom Fowdy, RT

– China apoyará a las parejas que deseen tener un tercer hijo, según trascendió en una reunión del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, celebrada hoy lunes. Xinhua

– La multinacional suiza de alimentos y bebidas Nestlé admitió que la mayoría de sus productos no son saludables, y que algunos de ellos nunca podrán considerarse saludables sin importar cuánto renueven, informa el diario Financial Times citando documentos internos de la compañía a los que ha tenido acceso el medio. En él se indica que solo el 37% de los alimentos y bebidas producidos por Nestlé lograron una calificación superior a 3,5 puntos en un sistema de calificación australiano con un puntaje máximo de 5 estrellas, que es utilizado por expertos del sector en todo el mundo. De esos productos se excluyen alimentos para bebés, para personas con ciertas condiciones médicas, para mascotas y el café puro. Dentro de la cartera general de alimentos y bebidas de la multinacional suiza, alrededor del 70% no logró las 3,5 estrellas necesarias para alcanzar una “definición reconocida de salud”. De ellos, el 96% de las bebidas y el 99% de los productos del segmento de confitería y helados no alcanzaron los 3,5 puntos. Sin embargo, el 82% de las aguas minerales y el 60% de los lácteos obtuvieron un puntaje superior a dicha cifra. RT

– La UE promete ayuda a una región anti-Damasco en nombre de la soberanía siria y sanciona al gobierno de Assad. RT

– El Ministerio de Gobierno de Bolivia afirmó que La Paz ha restablecido relaciones diplomáticas de confianza con EE.UU. en el marco del respeto a su soberanía. Hispantv

– La Armada de China, gracias a su superioridad numérica en buques de guerra sobre la Fuerza Naval estadounidense, “se está convirtiendo en un monstruo”. Así lo indica un artículo publicado el sábado en la revista estadounidense The National Interest. El editorial, escrito por David Axe, cita un informe publicado el año pasado por la oficina de inteligencia naval de la Armada de Estados Unidos, que estimaba que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China poseía entre 313 y 342 buques de guerra. Mientras que la Marina estadounidense tenía 285 buques de guerra a mediados de 2018. Hispantv

– Fracasan las pruebas del sistema de combate Aegis de EE.UU. para interceptar misiles SM-6. “El objetivo de la prueba era demostrar la capacidad de una nave Aegis para detectar, rastrear, atacar e interceptar un objetivo de misil balístico de mediano alcance”, comentaron los militares. Un informe plantea que el reciente fallo del Aegis de EE.UU. durante una prueba habría ocurrido por las interferencias radioelectrónica de un buque ruso. RT, Hispantv

– Varios militares estadounidenses expusieron accidentalmente protocolos de seguridad relacionados con el arsenal de armas nucleares de EEUU en varias bases en Europa. Lo hicieron a través de las aplicaciones educativas que utilizaban para memorizar estos datos. Sputnik

– Mientras Estados Unidos busca aliados geopolíticos para contener a China, Corea del Sur avanza hacia la soberanía total, garantizada por sus propios misiles. Artyom Lukin, RT

– Los militares comenzaron el sábado a reforzar la seguridad en Cali, la tercera ciudad de Colombia, ante la violencia que cobró la vida de 13 personas en el marco de las protestas que estallaron hace un mes contra el gobierno de Iván Duque. Un mes de protestas que no pierden fuerza en Colombia. RFI, DW

– El Pentágono confirma que las imágenes de OVNIs que pululan alrededor de los buques de guerra de la Armada de los EE. UU. Son auténticas. Las imágenes de radar que muestran más de una docena de objetos voladores no identificados moviéndose a gran velocidad y rodeando un buque de guerra estadounidense son genuinas, confirmó un funcionario del Departamento de Defensa, después de que el video fuera publicado por un entusiasta de los ovnis. RT

– Argentina ha retirado su apoyo a una demanda conjunta sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela que fue presentada en 2018 ante la Corte Penal Internacional. Hispantv

– Destacadas figuras judías de distintas nacionalidades participaron en un foro virtual celebrado en Venezuela para condenar el genocidio contra palestinos. Los firmantes del manifiesto público repudiaron los ataques indiscriminados que llevó a cabo en las últimas semanas el régimen de Israel contra zonas residenciales en la Franja de Gaza, los cuales cobraron la vida de más de 250 palestinos en 12 días. Hispantv

– El ‘sol artificial’ de China logra una nueva temperatura récord del plasma de 120 millones de grados centígrados durante 101 segundos. Los especialistas consideran el logro un paso clave hacia la prueba de funcionamiento del reactor de fusión HL-2M Tokamak. RT

– Patrisse Cullors, cofundadora del movimiento estadounidense Black Lives Matter, anunció este jueves que renuncia a su cargo de directora ejecutiva de esa fundación, en medio de las fuertes críticas a su lujoso estilo de vida que se han desatado tras revelarse que posee una ostentosa cartera de bienes raíces, de más de tres millones de dólares, informa AP. RT

– El caso del desvío del vuelo Atenas-Vilnius en Bielorrusia sigue dando que hablar, y se multiplican los llamamientos en toda Europa para la liberación del joven periodista Román Protasévitch, que fue sacado del avión y encarcelado en Minsk. Sin embargo, desde mediados de semana se está gestando una polémica en las redes sociales sobre el perfil político del joven. Según varias fuentes, Román Protasévitch habría acudido varias veces en 2014 y 2015, al frente de Donbás, en el este de Ucrania, donde se fotografió vistiendo el uniforme del Batallón Azov, un batallón de voluntarios nacido del movimiento de extrema derecha ucraniano. RFI

