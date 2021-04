Noticias breves

Destrucción de pueblos y de naturaleza

Por tercer día consecutivo, India registro un récord en nuevos casos de la Covid-19 al contabilizar 346.786 en un periodo de 24 horas, para un total de 16.600.000, incluidas 189.544 muertes, mientras los hospitales empezaron a registrar una severa escasez de oxígeno medicinal. Telesur

La destrucción de los bosques primarios del planeta aumentó un 12% en 2020. Fue el segundo año consecutivo que crece el área de selva que la Tierra pierde. Pero ¿por qué? Si la pandemia diezmó la economía de muchos países, redujo drásticamente el tráfico aéreo, y millones de autos dejaron de circular, ¿por qué continuó la deforestación? Pese a que la economía mundial se contrajo un 3.5% el año pasado, el confinamiento ha causado una situación dañina para las selvas. Por un lado, el coronavirus ha empujado hacia la pobreza a personas que ven en las actividades predatorias –como la tala o la minería clandestina– una de las pocas alternativas para obtener ingresos. Por otro lado, los infractores, conscientes de que el confinamiento reduciría las acciones policiales, aprovecharon para expandir sus operaciones en las selvas de Colombia, Camerún y sobre todo Brasil. Heriberto Araújo, RFI

Los países pobres recibieron el 0,3 por ciento de casi mil millones de dosis de vacunas contra la COVID-19, denunció este viernes Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. Pese al tiempo récord en que la ciencia enfrentó la pandemia, de los más de 890 millones de dosis administradas, más del 81% se usaron en países de renta alta y media-alta. Cubadebate

New York Times: Brasil, entre la pandemia y una epidemia de hambre. Decenas de millones de brasileños enfrentan hambre o inseguridad alimentaria mientras la crisis de COVID-19 se prolonga y mata a miles diariamente. Las escenas, que proliferan en los últimos meses en las calles de Brasil, son una cruda evidencia de que la apuesta del presidente Jair Bolsonaro −evitar políticas de salud pública para controlar el virus esgrimiendo argumentos económicos− ha fracasado. Cubadebate

-El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada un proyecto de ley contra China titulado ” Ley de competencia estratégica”. Respaldado por Chuck Schumer (Dem – Nueva York) como una de sus mayores prioridades desde que se convirtió en el líder de la mayoría, el documento de más de 270 páginas contiene decenas de recomendaciones y disposiciones sobre la formalización de la ” competencia geopolítica ” de Estados Unidos contra Beijing, incluso en el campo militar, diplomacia, tecnología, comercio y más. Hay pocas dudas de que se convertirá en ley, habiendo sido ya aprobada por el Senado y con el sentimiento anti-chino en Washington siendo habitualmente bipartidista. RT

-Xi afirma que ideales y convicciones son clave para éxito de revolución china. El secreto del éxito de la revolución china radica en que “los ideales revolucionarios se elevan por encima de las nubes” y los soldados se mantuvieron firmes en los momentos más difíciles para lograr continuamente victorias milagrosas, reflexionó Xi. “Debemos tener este tipo de convicciones para lograr el objetivo del segundo centenario y lograr el rejuvenecimiento nacional”, afirmó Xi. “Ante dificultades aún mayores, pensar en la Gran Marcha y en la batalla de Xiangjiang”. Xinhua

-Según una encuesta realizada en colaboración conjunta entre la cadena estadounidense ABC News y el diario The Washington Post, que se publicó el domingo, el 42 % de los consultados no aprueba la gestión presidencial del inquilino de la Casa Blanca. Un sondeo revela que el presidente estadounidense, Joe Biden, es uno de los tres líderes menos populares en la historia de EE.UU. en sus primeros 100 del mandato. Hispantv

-Turquía anuncia que ha prohibido a la Fuerza Aérea de EE.UU. el uso de sus bases militares y ha dado 15 días al país norteamericano para salir de su territorio. Hispantv

-UE inicia acción legal contra AstraZeneca por atraso en entrega de vacunas. RFI

-En diez años ha usado más cemento para su desarrollo urbano que EE.UU. en todo el siglo XX. La migración desde las zonas rurales a las grandes urbes chinas, ha significado un crecimiento sostenido de estas gigantescas metrópolis del país más poblado del mundo. Emol—-Turbina mareomotriz más poderosa del mundo, de 680 toneladas, capaz de proveer electricidad a 2.000 hogares. RT—El déficit de oferta dispara el precio del paladio a un nivel histórico. La fuerte demanda del metal en la industria automotriz impulsa los precios, a la vez que la oferta sigue escasa. RT

-El Gobierno venezolano afina el marco legal para potenciar las zonas económicas especiales (ZEE) ya existentes en su territorio y abrir espacio a la inversión extranjera directa en un esquema de producción favorable a la nación bolivariana. Aunque las experiencias de inversión extranjera han dejado poco a Venezuela, el Ejecutivo nacional observa los cambios recientes en el orden financiero global en el que los BRICS ganan espacio y considera esto una oportunidad para el desarrollo industrial del país. Son ocho las ZEE en Venezuela que serán redefinidas con el nuevo marco legal. El propósito es generar un modelo de eficiencia en servicios y recursos disponibles, así como en el ejercicio de la gestión pública, para atraer inversionistas y formar parte del de las experiencias exitosas de las ZEE en el planeta. Sputnik

-El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, alertó que sacaría a la calle a las fuerzas armadas para garantizar el orden en caso de que las medidas restrictivas ordenadas por los gobernadores para enfrentar la Covid-19 promuevan lo que el mandatario llamó “caos”. Telesur

-El ministro de Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavusoglu, rechazó este sábado el uso del término “genocidio” utilizado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para describir los acontecimientos en Armenia en 1915. “El oportunismo político es la mayor traición a la paz y la justicia. Rechazamos completamente esta declaración basada únicamente en el populismo”, dijo el ministro turco. Telesur

-El Ministerio de Defensa de Rusia ha activado la suspensión del tránsito pacífico para los barcos militares y otras naves estatales por tres zonas del mar Negro. Estará vigente hasta el 31 de octubre. Se trata de tres zonas todas ubicadas dentro de las aguas territoriales rusas: a lo largo de la costa de Crimea entre Sebastopol y Gurzuf, en el área del cabo Opuk y cerca del borde occidental de la península. Sputnik

-Portavoz de la Cancillería china defendió que Tokio no debe tratar como un asunto interno el vertido de aguas residuales al océano y mostró sus dudas sobre las afirmaciones de que el líquido contiene niveles seguros de partículas radiactivas: “Si el agua radiactiva no es peligrosa, ¿por qué Japón no se queda con ella?”. RT

-El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, declaró que conspiradores planeaban asesinarlo durante el desfile del 9 de mayo, afirmó que se asignaron $10 millones para su asesinato. El 17 de abril los agentes de seguridad rusos detuvieron en Moscú a dos bielorrusos, Yuri Zenkovich y Alexandr Feduta, que planeaban un golpe de Estado en Bielorrusia para el 9 de mayo. Según la información recibida de los socios bielorrusos, en chat privados de una de las aplicaciones de mensajería instantánea Zenkovich y Feduta organizaron debates sobre el plan de un levantamiento armado y decidieron celebrar un cara a cara en Moscú con generales de las Fuerzas Armadas de la república que comparten ideas opositoras. Sputnik

-Los líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) consiguieron este sábado (24.04.2021) el inesperado compromiso de la junta militar birmana de dar fin a la represión tras el golpe de Estado del 1 de febrero. DW

-Falta de liderazgo real: Covid-19 expuso “problemas masivos” en la UE y Occidente, dijo la portavoz de FM de Rusia. RT

-Más de 300 legisladores estadounidenses firman una carta pidiendo ayuda de seguridad incondicional a Israel, lo que provoca una reacción mixta. RT

-Rusia alerta que las tensiones Moscú-Washington recuerda la crisis de los misiles en Cuba en 1962, y podría terminar en un enfrentamiento militar directo.“Cualquier paso erróneo o falta de paciencia (…) puede hundir a todo el mundo en un abismo de problemas complicadísimos y plantear una amenaza de confrontación militar directa”, ha afirmado Medvedev, según recoge la agencia local de noticias Sputnik. Hispantv

-Moscú sobre el gasoducto Nord Stream 2: “Si EE.UU. ordena a Alemania que deje de respirar, ¿obedecerá?”. RT

-Disturbios nocturnos en Jerusalén dejan más de 100 heridos. Las protestas las iniciaron activistas judíos de extrema derecha tras una semana de ataques contra árabes y residentes palestinos en Jerusalén. Según medios israelíes los manifestantes judíos coreaban “que se queme tu aldea”, “la sangre judía no es barata” y “muerte a los árabes” durante las protestas. “Hemos venido aquí esta noche para dejar muy claro a cualquiera que piense lo contrario que ¡Jerusalén es nuestra!”, declaró el líder del movimiento de extrema derecha Lahava, Ben-Zion Gopstein. Telesur

-El primer intento de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de asesinar a Raúl Castro se remonta a 1960 cuando un agente ofreció al piloto que lo llevaba a Praga 10.000 dólares para “orquestar un accidente”, según documentos publicados este viernes (16.04.2021) por el National Security Archive, con sede en Washington. DW

– Detienen a cónsul de Ucrania en San Petersburgo al recibir información secreta. Sputnik.

– El líder de la junta militar en el poder en Birmania, el general golpista Min Aung Hlaing, asistirá a la cumbre especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) la próxima semana, indicó este sábado (17.04.2021) un vocero del ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia. El encuentro está citado para el 24 de abril en Yakarta, Indonesia. Los países de la región buscan establecer canales de comunicación con el régimen, que ha justificado el golpe en un supuesto fraude en las elecciones de noviembre en las que se impuso por amplio margen el partido de la líder civil Aung San Suu Kyi. La ASEAN está integrada por Birmania, Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam. DW.

– Discurso de Raúl, el último como líder del PCC. Sobre los cuadros que vienen, dijo que “tengo la satisfacción que entregamos la dirección del país a un grupo de dirigentes preparados, curtidos por décadas de trabajo desde la base y comprometidos con la ética de la Revolución y el socialismo”. En materia económica habló de incentivar cambios, pero alertó que “el afán de mayores ingresos pareciera que provoca en algunos el aliento para desear un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista”. “Las decisiones de la economía no pueden afectar los ideales de justicia e igualdad y mucho menos la equidad”. “Hay que borrar la dañina noción surgida bajo el paternalismo, donde Cuba es el único país donde se puede vivir sin trabajar”. “El partido debe concentrarse en sus obligaciones y no debe inmiscuirse en lo que no le corresponde”. El Siglo

– El festival religioso hindú Kumbh Mela, que se celebra desde enero en el norte de India, atrajo a 25 millones de personas, de ellas 4,6 millones en dos días esta semana, informaron las autoridades locales el viernes, en plena segunda ola de covid-19. India registró más de 217.000 contagios en las últimas 24 horas, llevando el número total de nuevos casos a dos millones desde el 1 de abril. RFI

– El PIB de China se dispara en un 18,3 % en el primer trimestre del año, el aumento más fuerte desde los registros de 1992. Se trata del aumento más fuerte desde al menos 1992, cuando comenzaron los registros oficiales trimestrales, si bien los resultados están sesgados por la caída de la actividad registrada un año antes a causa del coronavirus. RT

– En una condena histórica en Hong Kong, nueve conocidos activistas prodemocracia fueron declarados culpables de haber organizado una de las mayores protestas contra el control de Pekin en 2019. Cinco de los activistas han recibido penas de prisión, entre ellos el magnate de la prensa Jimmy Lai. RFI

– Presidirá por última vez un congreso del partido comunista que se inaugura este viernes en La Habana. A sus casi 90 años, el hermano pequeño de Fidel Castro debería retirarse. El actual presidente Miguel Díaz Canel debería sucederle. Una nueva generación de líderes cubanos, que no es la de la revolución de 1959, está pasando a primer plano. Con la salida de Raúl Castro termina una era, pero no un sistema. RFI

Me gusta esto: Me gusta Cargando...