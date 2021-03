Noticias breves

China avanza a la hegemonía y se prepara para una guerra de Estados Unidos

“Ante la trampa de Tucídides y los problemas fronterizos, los militares deben acelerar el incremento de su capacidad. […] Debemos hacer avances en los métodos y la capacidad de combate, y sentar una base sólida para la modernización militar”, afirmó Xu durante la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional de China. El más alto jefe militar chino después de Xi Jinping llama a aumentar el gasto bélico ante un posible enfrentamiento con EE.UU. El concepto trampa de Tucídides se refiere a la alta probabilidad de una guerra cuando la hegemonía de un Estado se ve amenazada por otra potencia emergente. En 2015, el presidente chino, Xi Jinping, negó que tal cosa estuviese planteada. RT

“El aumento del conjunto de las actividades de la Armada del Ejército Popular de Liberación [EPL], en todos los aspectos de capacitación [en la región de Asia-Pacífico], es preocupante”, señaló el director adjunto del servicio de prensa de la Armada de EE.UU., el comandante Courtney Hillson. Hispantv

– Un reporte del periodista inglés Matt Kennard para el sitio web Declassified UK aporta pruebas sobre las cooperaciones entre la embajada británica en La Paz y la entonces presidenta interina de Bolivia Jeanine Añez. Conforme a los documentos desclasificados, la colaboración entre Añez y embajada británica fue un factor clave incluso en la consecución del derrocamiento y posterior persecución de los miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores británico muestran que respaldó el régimen dictatorial de Bolivia para realizar el golpe que dejó decenas de muertos. La Cancillería británica pagaría a una empresa con sede en Oxford para optimizar la “explotación” de los depósitos de litio de Bolivia un mes después de que Morales abandonó en noviembre de 2019 el país andino. Cuatro meses después la embajada de Reino Unido, como un “socio estratégico” del régimen golpista organizó un evento minero internacional en Bolivia. Hispantv

– Noruega suspende la vacunación con el fármaco de AstraZeneca poco después de que lo hiciera también Dinamarca. La decisión de ambos países se produce tras la aparición de unos informes sobre la formación de coágulos de sangre en personas a las que se les había administrado esa vacuna. RT

– La Cámara de Diputados de México aprobó hoy con 316 votos a favor y 129 en contra la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que regula el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de la marihuana para consumo personal, es decir, lúdico o recreativo, lo que representa un cambio radical en las políticas de drogas a nivel mundial y da inicio a un mercado multimillonario que ya es disputado por grandes empresas. Activistas critican la nueva ley, al considerar que favorece a empresarios y no a los consumidores. RT

– La riqueza del presidente de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, alcanzó los 100.400 millones de dólares. Esto le permite sumarse a un exclusivo club de empresarios al que ya pertenecen Jeff Bezos, Elon Musk y Bill Gates. Ahora Buffet es el sexto en la lista de personas cuya fortuna supera los 100.000 millones de dólares. La riqueza combinada del clan ha crecido rápidamente, impulsada por los estímulos del Gobierno de EEUU, la política de los bancos centrales y el mercado de valores en alza. Sputnik

– La Comisión Europea anunció este jueves que extendió hasta el fin de junio la aplicación del llamado Mecanismo de Transparencia y Autorización, que controla la exportación de vacunas contra el covid-19. Por el mecanismo, empresas que firmaron con la UE contratos de preventa de vacunas, deben obtener una autorización para exportar dosis fuera del bloque. RFI

– Bolivia protesta contra Reino Unido por injerencia en crisis de 2019. DW

– El representante de la OPS/OMS en Cuba, José Moya, caracterizó el programa gubernamental para enfrentar la Covid-19 como multisectorial, centrado en lo preventivo y de monitoreo constante, a un año hoy del diagnóstico de los primeros casos. PL

– La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Bolivia informó este miércoles que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Sergio Orellana, huyó del país hace meses hacia Colombia. Telesur

– El Consejo de Seguridad de la ONU condenó el miércoles por primera vez la represión en Myanmar contra los manifestantes que se mantienen movilizados contra la junta militar y el golpe de Estado del 1 de febrero pasado. Telesur

– Estudio sugirió que la cepa sudafricana podría ser resistente a los anticuerpos y reduce la eficacia de las vacunas. Telesur

. ONU alerta que 680 millones de personas viven en zonas de riesgo de tsunami. En el último cuarto de siglo se han perdido 260 mil vidas en un centenar de maremotos ocurridos en distintos lugares del planeta. Emol

– Según un estudio del Reino Unido, la variante británica Covid-19, más contagiosa, tiene una “ tasa de mortalidad significativamente más alta ” que otras cepas, según un estudio publicado el miércoles en el British Medical Journal (BMJ). La cepa ‘Kent’ es un 30-100 por ciento más mortal que otras variantes de Covid-19 en circulación. RT

– “Yo no soy Lenín Moreno”: Las declaraciones de Alberto Fernández que provocaron la “enérgica protesta” del Gobierno de Ecuador. Quito considera los dichos del mandatario argentino como una “inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado”. RT

– Pekín acusa a Washington de acabar con los nativos americanos. RT

– Empresas de EE. UU. son optimistas sobre perspectivas de los negocios en China, dice encuesta. Xinhua

– Venezuela y Cuba firmaron acuerdo histórico de colaboración bilateral para la expansión y aprovechamiento en Venezuela de pastos y cultivos como la thitonia, la morera y la moringa. Hispantv

– Rusia ralentiza Twitter por no eliminar los llamados al suicidio de menores, al uso de drogas y pornografía infantil y advierte que puede bloquearlo. Según el regulador ruso, Twitter no responde a las exigencias de eliminar un total de 3.168 materiales con contenidos prohibidos, tal y como lo exige la legislación nacional. RT

– En el juicio en Nueva York contra Geovanny Fuentes, el fiscal acusó a este presunto narcotraficante hondureño de ser parte del “narco Estado hondureño” y denunció que el actual mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo ayudó a enviar drogas a Estados Unidos. RFI

– Corea del Sur pagará a Estados Unidos más por la presencia de sus tropas. Seúl ha acordado desembolsar un 13,9% más, hasta 1.035 millones de dólares anuales y recuerda “la necesidad de una presencia estable” de las tropas en la península. El anuncio llega en plenas maniobras conjuntas. DW

– Nuevo estudio indica que variante detectada en Reino Unido sería el doble de mortal que las cepas previas. Emol

– La colegiala que afirmó que un maestro pidió a los estudiantes musulmanes que abandonaran la lección antes de mostrar caricaturas obscenas del profeta Mahoma como parte de su clase de libertad de expresión mintió sobre estar allí para evitar el castigo de los padres. La niña anónima de 13 años, cuya historia fue considerada ofensiva por muchos musulmanes, desencadenó efectivamente una cadena de eventos que llevaron al espantoso asesinato del maestro Samuel Paty en octubre de 2020, habiendo aparentemente admitido haber mentido sobre su presencia en la controvertida clase, según a su abogado. RT

– Los creadores de Sputnik V exigen disculpas a la presidenta del consejo de administración de la EMA que comparó la vacuna con una “ruleta rusa”. Los desarrolladores del fármaco ruso tacharon de “inapropiados” los comentarios de Christa Wirthumer-Hoche y consideran que “las vacunas y la EMA deberían estar por encima y más allá de la política”. RT

– El Parlamento Europeo levanta la inmunidad de Carles Puigdemont y otros dos políticos catalanes. Los tres líderes independentistas son eurodiputados, y están acusados de sedición por la Justicia española, por su participación en el proceso que llevó a la declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017. RT

– Rusia y China firman un memorando sobre la creación de una estación científica en la Luna. RT

– Granja peletera en Vietnam infla con aire comprimido a pitones hasta matarlas para vender su piel exótica a grandes casas de moda. Este método causa “estrés y dolor extremos” a los animales. En Australia empresas de artículos de lujo crian cocodrilos para producir carteras. RT, RFI

– La orden del presidente filipino Rodrigo Duterte para que las fuerzas de seguridad “se olviden de los derechos humanos” y “maten de inmediato” a insurgentes comunistas ha sido legal, según ha comentado el portavoz presidencial Harry Roque. RT

– Las exportaciones rusas de productos agroindustriales en 2020 mostraron cifras récord, informó el Ministerio de Agricultura de Rusia. Sputnik

– Las inyecciones billonarias que ejecutó EEUU por la propagación del coronavirus han hecho que su impresora de billetes no deje de funcionar. Los analistas advirtieron que esto puede desatar una hiperinflación histórica. Sputnik

– El nivel real de radiactividad al que estuvo expuesta la población polinesia durante las pruebas nucleares realizadas entre 1966 y 1996 ha sido subestimado, según un estudio del medio de investigación online Disclose, publicado el martes 9 de marzo. La casi totalidad de la población habría sido contaminada. RFI

– China lanza un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el que podrán demostrar en qué situación sanitaria se encuentran cuando viajen hacia o desde el extranjero, lo que podría contribuir a una mayor apertura de las fronteras chinas. Nerea Hernández, RFI

– El gobierno de Joe Biden anunció que Estados Unidos otorgará un Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) a cerca de 300.000 venezolanos que están en su territorio, una medida que impide su deportación y les permite trabajar. El expresidente Trump también había ordenado una medida similar. RFI

– Mueren 14 migrantes tras hundirse dos embarcaciones en aguas de Túnez. Otras 140 personas fueron rescatadas por la guardia costera tunecina. Es el mayor naufragio en el Mediterráneo en lo que va de año. En Canarias, cinco migrantes que viajaban en una embarcación murieron antes del rescate. DW

– La decisión de un magistrado de la Corte Suprema de Brasil de anular todas las condenas por corrupción que habían sido dictadas contra Luiz Inácio Lula da Silva no solo obliga a la Justicia a reiniciar todos sus procesos, sino que habilita al ex Presidente a volver a disputar elecciones. El magistrado Luiz Edson Fachin, en decisión individual en respuesta a una petición de hábeas corpus que aún puede ser apelada ante el pleno del Supremo Tribunal Federal, determinó que el juzgado 13 de Curitiba, de primera instancia y cuyo titular era el ahora ex ministro Sergio Moro, no tenía competencia para juzgar a Lula. Emol

Me gusta esto: Me gusta Cargando...