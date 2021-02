Noticias breves

Cualquier país puede estar en el Atlántico Norte

Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, dijo el martes al diario español El Mundo que estaba abierto al diálogo con Moscú, pero también preparado para las hostilidades. En comentarios citados en los medios de comunicación rusos, insistió en que “tenemos que enviar una señal clara a Rusia… Si quieren enfrentamientos, estamos preparados. Si quieren cooperar, estaremos encantados”. RT

La OTAN aumentará su presencia en Irak de 500 a unos 4.000 militares. Esa decisión ha sido confirmada por el secretario general de la alianza militar, Jens Stoltenberg. RT

Los planes de la OTAN de revisar su estrategia en relación con el auge de China son una manifestación del pensamiento de guerra fría, que carece de perspectivas en el mundo actual, señaló la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying. Sputnik

– En Texas, Estados Unidos, la ola de frío ha privado de electricidad a unas dos millones de viviendas desde el domingo. A los cortes de luz se suma la escasez de agua, debido a que el sistema hidráulico funciona también con electricidad. Esto ha generado un viva polémica entre diferentes figuras políticas. “Esto demuestra que el Green New Deal sería mortal para Estados Unidos”, dijo el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien no dudó en atacar la política de transición energética hacia fuente de energía renovables. Nuestras plantas de energía solar y eólica están cerradas. Eso provocó la disminución de la producción eléctrica. Es la prueba de que la energía fósil es necesaria”. El administrador de la red eléctrica estatal recordó sin embargo que el 60% de las plantas eléctricas que se paralizaron con la ola de frío utilizan gas, carbón y energía nuclear. Thomas Harms, RFI

– Justicia de Paz de Colombia eleva a 6.402 el número de “falsos positivos”. La cifra difiere de los datos de instituciones como la fiscalía, que sostiene que se trata de 2.248 víctimas. La JEP encontró que entre 2002 y 2008 se registró 78% del total de la victimización histórica. DW

– Condenan a dos mujeres periodistas en Bielorrusia por cobertura de protestas contra Lukashenko. Las mujeres fueron detenidas en noviembre luego de filmar la violenta represión policial de una manifestación en homenaje a un activista de oposición asesinado unos días antes. DW

– El guerrero Aruká Juma falleció este miércoles en el Hospital de Campaña de Porto Velho, capital del amazónico estado de Rondonia, en el norte de Brasil, por complicaciones de la Covid-19. Era el último hombre de la etnia Juma. Telesur

– Facebook ha anunciado este miércoles que restringirá la visualización e intercambio de noticias en Australia, en respuesta a la presión regulatoria de las autoridades locales, que requerirán a las empresas tecnológicas compartir sus ingresos con los medios de comunicación. El proyecto de ley, que el martes fue aprobado por la Cámara de Representantes de Australia y se cree que obtendrá el visto bueno del Senado, también afecta a Google, que el mes pasado amenazó con abandonar el país de forma definitiva. RT

– Elon Musk y Jeff Bezos han invertido miles de millones de dólares en viajes espaciales privados con el objetivo de fundar colonias fuera de la atmósfera de la Tierra. Bill Gates, fundador de Microsoft, explicó “No, no soy marciano”. “No creo que los cohetes sean la solución. Pero tal vez me esté perdiendo algo”. RT

– México denuncia ante la ONU que 10 países tienen dos tercios de vacunas contra COVID-19. Sputnik

– Irán, Rusia y Turquía expresan su firme compromiso con la soberanía, unidad e integridad de Siria en la declaración final de la 15.ª ronda de la fórmula de Astaná. Hispantv

– Indígenas ecuatorianos inician marcha nacional hacia Quito para exigir el recuento de los votos de las presidenciales. El CNE no aprobó el informe para el reconteo oficial de los sufragios, como se había acordado en un reunión sostenida previamente con los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso. RT

– Walter Formento director del Centro de Investigaciones de Política y Economía [CIEPE], enfatiza que este segundo impeachment contra Trump “constituye una movida de los grandes sectores del poder financiero global a través del Partido Demócrata, tratando de sacar del juego político, particularmente para la carrera política y las elecciones de dentro de cuatro años”. El resultado de este juicio político muestra “la fortaleza de Trump y la debilidad de los grandes factores del poder financiero global en EEUU”. El analista incide en que, de este modo, queda de manifiesto por un lado que esas élites han perdido el poder que ostentaban en el país norteamericano, “y por otro lado, la vigencia de esta crisis sistémica y estructural en el poder financiero dentro de EEUU”. Javier Benítez, Sputnik

– Putin: “Miren lo que pasa en Ucrania: cerraron tres de los principales canales de televisión de un solo golpe. Con un trazo de bolígrafo. Nadie dice nada, y algunos incluso le dan palmadas en el hombro con aprobación”. Sputnik

– Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud. Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del controvertido agroquímico. CropLife America es un gremio que representa a gigantes del sector agroquímico, entre ellos Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, la polémica compañía que comercializó el glifosato a través del producto Roundup, el herbicida más vendido del mundo. RT

– “Repugnante e inaceptable”: Israel, Rusia y Alemania condenan la marcha neonazi en Madrid. Los asistentes rindieron homenaje a la División Azul, una unidad militar española que combatió durante la II Guerra Mundial bajo las órdenes de Hitler. RT

– Una década de caos tras la revuelta que terminó con Gadafi. El dominio de las distintas milicias que se rebelaron es uno de los principales problemas que arrastra Libia tras una década de caos. Los vacíos de poder y el florecimiento de las redes criminales tuvieron además un grave impacto en la seguridad de la región y convirtieron al país en uno de los focos del tráfico de armas y personas durante esta década. RFI

– Mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se tomaba un descanso en Camp David para jugar videojuegos con sus nietos, su vicepresidenta, Kamala Harris, telefoneó al presidente de Francia para discutir las relaciones bilaterales, en un giro de los acontecimientos algo inusual. Según la lectura de la Casa Blanca de la llamada del lunes, Harris y el presidente Emmanuel Macron de Francia “coincidieron en la necesidad de una cooperación bilateral y multilateral estrecha para abordar el COVID-19, el cambio climático y apoyar la democracia en el país y en todo el mundo”. como desafíos regionales como en el Medio Oriente y África “y la necesidad de enfrentarlos juntos”. Harris también agradeció a Macron “por su liderazgo en el tema de la igualdad de género”. RT

– El medio de comunicación local Sermitsiaq informó el 27 de enero de que el Gobierno de Groenlandia ha concedido al gigante nuclear francés Orano (antes Areva) dos permisos de exploración de uranio para zonas situadas en el suroeste y sureste de Groenlandia. Niels Henrik Hooge, Rebelión

– El ex jefe del ejército Eduardo Villas Boas reveló que la cúpula militar brasileña articuló en 2018, año de la elección del presidente Jair Bolsonaro, una amenaza -que fue conocida por un texto en Twitter- para que el Supremo Tribunal Federal no aceptara un habeas corpus para liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principal favorito para ganar las elecciones de ese año. Para Villas Boas, liberar a Lula sería un riesgo para la institucionalidad, aunque no dice el motivo, aunque deja en clara una eventual intervención militar en caso de que Lula fuera liberado. «El texto fue sometido a mi staff y luego a los jefes militares de área (de todo el país) antes de su publicación. Se trataba de una advertencia, mucho más que una amenaza», dice en el libro el ex general del ejército Vilas Boas, quien llegó al cargo máximo en el gobierno de la trabalhista de Dilma Rousseff (2011-2016) y luego, en 2019, tras su retiro, se convirtió en asesor presidencial de Bolsonaro, por lo que es una figura de enorme influencia sobre la tropa. Juraima Tavares, Rebelión

– EEUU advierte que no tolerará la detención arbitraria de sus ciudadanos y su uso como ‘moneda de cambio’. El abogado Jason Poblete consideró esta declaración como un “poderoso mensaje” al régimen de Cuba sobre el caso de la cubanoamericana Alina López Miyares, condenada por un Tribunal Militar por espionaje. diariode cuba.com

– La oenegé HRW denuncia la revisión secreta de la política de derechos humanos del Gobierno de Bolsonaro en Brasil y alerta de sus consecuencias “desastrosas”. Damares Alves, la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, emitió el 10 de enero un reglamento creando un grupo de trabajo para revisar el Programa Nacional de Derechos Humanos y proponer cambios. Hispantv

– En declaraciones ofrecidas en una entrevista para la nueva serie documental de la cadena británica BBC, llamada ‘Trump Takes on the World’, la ex viceconsejera Kathleen Troia McFarland ha comentado que Trump tuvo que ser disuadido de ordenar el asesinato de Al-Asad. Según relata la exfuncionaria de la Casa Blanca, unas semanas después de que asumió el cargo en enero de 2017, el magnate republicano insistió en que “eliminaría” a su entonces homólogo sirio, después de ver imágenes de un presunto ataque químico que las potencias occidentales culpan al Gobierno sirio. “Le dije, ‘bueno, señor presidente, no puede hacerlo’. Él dijo ¿por qué?, y yo dije, ‘bueno, eso es un acto de guerra’”, agrega MacFarland, recordando que el inquilino de la Casa Blanca la miró con furia y que, en ese momento, ella sabía que lo que quería hacer Trump era castigar de alguna manera a Al-Asad y no dejar que se saliera con la suya. Hispantv

– La ministra de Salud de Palestina, Mai al-kaila, denunció el lunes mediante un comunicado, que el régimen de Israel impidió la entrega de unas 2000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V a la Franja de Gaza. Hispantv

– México presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el acceso desigual a las vacunas. La cancillería mexicana señaló que el acaparamiento de vacunas ha provocado una baja tasa de inmunización en América Latina. RT

– The Wall Street Journal: Zuckerberg quería “infligir dolor” a Apple por sus críticas sobre la privacidad de Facebook. Las fricciones entre el fundador de Facebook y Tim Cook se remontarían al escándalo de Cambridge Analytica. Entrevistado en 2018, Cook afirmó que Apple nunca se habría encontrado en una situación así. RT

– El Centro de Virología y Biotecnología Vector confirmó que las vacunas rusas son eficaces contra la variante “británica” del coronavirus SARS-CoV-2, informó la autoridad nacional de protección al consumidor Rospotrebnadzor. Sputnik

– Miguel Vásquez, ministro en visita para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, procesará al ex militar Jorge Luis Chován en calidad de encubridor del asesinato contra el ex ministro del Interior en el Gobierno de Salvador Allende, José Tohá González. El Mostrador

Me gusta esto: Me gusta Cargando...