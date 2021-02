Noticias breves

El Partido de los Trabajadores no hizo cambios

El general retirado Eduardo Villas Boas, quien fue comandante general del ejército durante la presidencia de la izquierdista Dilma Rousseff y sigue como figura de enorme influencia sobre la tropa, sacudió a Brasil con las revelaciones contenidas en un libro que apareció hace unos días. Villas Boas admite cándidamente que se reunió varias veces con el entonces vicepresidente Michel Temer, cuando se armaba el golpe institucional que alejó a la presidenta Dilma. También admite que un texto divulgado por las redes sociales en vísperas de que el Supremo Tribunal Federal votase un habeas corpus solicitado por la defensa de Lula da Silva tenía como propósito directo alcanzar el resultado pretendido: el rechazo a la petición. Confiesa Villas Boas que el texto fue el resultado de varias conversaciones con el alto comando del ejército. Las dos otras, aeronáutica y marina, a propósito no fueron ni consultadas ni informadas. La Jornada

– Francia impuso a Google una multa de un millón de euros por elaborar una “clasificación engañosa” de hoteles basada en sus propios criterios, que substituía la clasificación oficial, anunció el lunes la brigada de fraudes francesa. La agencia brigada de fraudes abrió su investigación en 2019 después de que los propietarios de hoteles protestaran porque Google estaba asignando estrellas en base a sus propios criterios, y no a las estrellas reales otorgadas por la agencia de desarrollo turístico France Atout. RFI

– China superó a Estados Unidos en 2020 y por primera vez como el principal socio comercial de la Unión Europea, indicó el lunes la agencia de europea de estadísticas Eurostat. RFI

– Al Tribunal Ambiental recurrirá la Asociación Indígena San Isidro de Quipisca tras constatar la negativa de BHP Billiton con respecto a paralizar sus operaciones en el norte. Esto luego de que la tercera sala de la Corte Suprema fallara en contra de la empresa minera angloaustraliana, la firma señaló que la resolución ordenó “considerar” las observaciones planteadas por la Asociación Indígena en el proceso de evaluación ambiental, agregando que el mismo no ordena el cierre de las operaciones en la mina de cobre Cerro Colorado. El Mostrador

– Al menos 190 toneladas de peces muertos se registró en la desembocadura del río Carampangue (Chile). Según el organismo, el suceso es provocado por los fenómenos de surgencia que se presenta con la corriente de “La Niña”. Autoridades informan de segunda varazón de jibias en un día en las costas de Bahía Inglesa. Asimismo, desde Sernapesca detallaron que entre las especies varadas hay sardinas, anchovetas, pejerreyes, algunos crustáceos y corvinillas. Esta no es la primera vez que se enfrentan a un hecho similar, éste es el séptimo evento con estas características que se registra durante el 2021 en la región. Emol

– Economía de Japón cae 4,8% en 2020 y registra su primera contracción desde 2009. El crecimiento del PIB podría paralizarse en el primer trimestre del año, aunque las perspectivas para 2021 siguen siendo buenas. Emol

– El cofundador de Microsoft Bill Gates aplaudió la determinación de China de priorizar el clima y sus contribuciones a la reducción de las emisiones de carbono y resaltó, al respecto, que el mundo se está beneficiando de los esfuerzos del país asiático para que la energía verde sea más asequible. “Es estupendo que el presidente Xi esté haciendo del clima una prioridad y quiera trabajar con otros países en esto”, dijo Gates, también copresidente de la Fundación Bill y Melinda Gates, en una entrevista exclusiva con Xinhua. Xinhua

– López Obrador reabrió el fétido ‘lavado azteca’ de hace 6 años por 23 empresarios, políticos y blanqueadores en Andorra, donde fue su eje central Juan Collado, abogado de dos expresidentes. En él participaron la Casa de Cambio Tiber —cuyo dueño, Carlos Djemal Nehmad está preso en Nueva York—, la fiduciaria Fidemont y una fantasmagórica empresa ‘holandesa’. Desde el año pasado la prensa madrileña dio vuelo a las cuentas de los 23 empresarios y su ‘lavado azteca’ y se enfocó a 24 cuentas singulares de Juan Ramón Collado, notorio abogado de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto. Alfredo Jalife Rahme, Sputnik

– El director de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha afirmado este domingo en su cuenta de Twitter que la concentración del dogecóin en manos de pocos propietarios es el único problema de esta criptodivisa. “Si los principales titulares del dogecóin venden la mayoría de sus monedas, obtendrán todo mi apoyo. Demasiada concentración es el único problema real en mi opinión”, escribió. Musk afirmó el 13 de febrero que los bancos contemporáneos tienen varias debilidades: demasiada descentralización y falta de seguridad.RT

– Las ventas de teléfonos móviles de China aumentaron en enero un 92,8 por ciento interanual hasta llegar a 40,12 millones de unidades, según datos de la Academia de Tecnologías de la Información y la Comunicación de China (CAICT, siglas en inglés). La cifra representa un rebote frente a la disminución del 12,6 por ciento registrada en diciembre pasado, informó la CAICT, un instituto de estudios que depende del Ministerio de Industria y Tecnología Informática. Xinhua

– El senador por estado de Vermont, Barnie Sanders, advierte que unos 92 millones de estadounidenses carecen de suficientes medios para pagarse una consulta médica, 140 millones de estadounidenses se consideran de bajos ingresos. Unos 50 millones de ciudadanos estadounidenses se encuentran en una situación precaria de sufrir hambruna por no poder comprar alimentos y, al tiempo de que, unos 40 millones corren el riesgo de quedarse sin vivienda por ser incapaces de abonar sus correspondientes cuotas mensuales de hipotecas o alquileres, dependiendo de cada caso. Hispantv

– Los líderes independentistas de Cataluña reclaman un referéndum, tras lograr más de 50 % de votos en las elecciones parlamentarias en esta región de España. Hispantv

– El PSC y los independentistas de ERC empatan en el primer puesto en las elecciones catalanas. La participación ha descendido notablemente desde los últimos comicios de 2017. RT

– Rusia está preparando la base aérea de Hmeimim, ubicada en la provincia costera de Latakia, (noroeste de Siria), para recibir bombarderos estratégicos, capaces de portar armas nucleares, informa el periódico ruso Nezavisimaya Gazeta. Entre las obras en la mencionada base destaca la reconstrucción de la pista con el fin de recibir aviones estratégicos de largo alcance que, conforme el diario, se utilizarían, en caso necesario, para las operaciones contra los grupos terroristas que operan en el país árabe, y en las misiones de la escuadra ruso-mediterránea. Hispantv

– El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha acusado este lunes a EE.UU. de apoyar a militantes kurdos que ejecutaron a 13 turcos en Irak, informa Reuters. Asimismo, el mandatario turco ha calificado como “una broma” el comunicado de repudio emitido por Washington. RT

– La negativa de los fabricantes estadounidenses de aumentar la producción de acero hasta niveles previos a la crisis sanitaria amenaza con socavar el plan del presidente, Joe Biden, de apoyar a las industrias nacionales. Las acerías estadounidenses que apagaron sus hornos a raíz de la caída de la demanda durante los primeros meses de la pandemia siguen operando sus plantas muy por debajo de los niveles previos a la expansión del brote. Ahora, a pesar de la recuperación económica, se niegan a aumentar la producción, incluso cuando la escasez de suministros hace subir los precios, escribe la agencia Bloomberg. Sputnik

– Confirman daños en las centrales nucleares de Fukushima tras el sismo. La noticia llega tras el informe de la operadora de Fukushima I y Fukushima II, la Compañía Eléctrica de Tokio (TEPCO), según el cual no se habían detectado anomalías en el funcionamiento de las dos centrales. Sputnik

– El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo en un comunicado que es imperativo que el informe sea independiente y esté libre de “alteraciones por parte del gobierno chino”, haciéndose eco de las preocupaciones planteadas por el gobierno del expresidente Donald Trump, quien promovió la desvinculación de la OMS por el tema. El Mostrador

– El Senado de Estados Unidos votó hoy sábado y decidió absolver al ex presidente estadounidense Donald Trump, concluyendo así su segundo juicio político, siendo el proceso más breve en la historia de Estados Unidos. Siete senadores republicanos se sumaron a todos los demócratas para votar por un veredicto de “culpable”, sin embargo no lograron alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para condenar a Trump en el juicio político por incitar a la insurrección que provocó los disturbios mortales del 6 de enero en el Capitolio. Xinhua

– Las autoridades de Cuba decidieron ampliar la posibilidad de establecer negocios privados en el país, alternativa a la crisis económica aplaudida por los expertos y la población en general. El gobierno eliminó una lista de 127 actividades permitidas al trabajo por cuenta propia, como denominan en la nación al empleo fuera del sector estatal, y publicó otra con 124 prohibidas, de un universo de más de 2.000 que ahora quedan abiertas a los negocios privados. Xinhua

– Varios líderes latinoamericanos rechazaron el sábado la injerencia de Colombia en los comicios de Ecuador, y en perjuicio del candidato presidencial Andrés Arauz. Tras confirmarse la llegada del fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, a Ecuador para presentarle un informe completo a la fiscal ecuatoriana, Diana Salazar, sobre un supuesto financiamiento ilícito dirigido a las elecciones presidenciales y con el cual el funcionario colombiano pretende perjudicar al candidato correísta Andrés Arauz, varios expresidentes y líderes latinoamericanos se pronunciaron al respecto. Hispantv

– Mediante una declaración emitida el sábado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba señaló que era increíble la celeridad de los dirigentes colombianos en hacer pública la alerta sobre un supuesto ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, entregada por la embajada cubana sita en Bogotá (capital colombiana) hace una semana. “Observamos entonces con sorpresa que un asunto de seguridad, de la mayor sensibilidad, tratado con la mayor discreción y urgencia por parte de nuestro país, fuera entregado inmediatamente en manos a los medios de comunicación”, afirmó la nota. Hispantv

– En declaraciones concedidas a los medios locales, publicadas este domingo, el mandatario ruso comentó cómo los países occidentales inicialmente “se rieron” de las nuevas armas de Rusia y las evaluaron como algo “fake”, pero, luego, desesperados ante el avance de la industria militar rusa, urgieron a incluir estas armas tácticas y estratégicas en las negociaciones sobre la disuasión de la carrera armamentista. Putin subrayó que la misma situación ocurrió cuando Moscú desarrolló su vacuna nacional contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, y logró enfrentar la pandemia mejor que los países europeos y Estados Unidos, a pesar de que cuentan con sistemas de salud avanzados, pero luego cambiaron su opinión drásticamente. Hispantv

– China: “EE.UU. socavó el trabajo de organismos como la OMS y la lucha internacional contra la pandemia, pero sigue actuando como si nada”. Este sábado las autoridades estadounidenses sostuvieron que el país asiático podría haber influido en los resultados de la investigación del equipo de la OMS sobre el origen del virus. RT

– Bloomberg ha analizado el lado no virtual de la compra de bitcoines, es decir, el consumo de energía necesario para minarlos y mantenerlos, y ha llegado a la conclusión de que la compra de la criptomoneda, que se ha cotizado entre 5.000 y 40.000 dólares durante el último año, hace claramente que una cartera de inversiones sea ‘menos verde’. El algoritmo de la criptomoneda exige cantidades crecientes de poder computacional para validar las transacciones, dice la agencia, por lo que su huella de carbono estimada anualizada sería de cerca de 37 millones de toneladas de dióxido de carbono, comparable a la de Nueva Zelanda. RT

– “Un efecto devastador”: las conclusiones de la Relatora especial de la ONU sobre el impacto de las sanciones de EE.UU. contra Venezuela. Douhan pidió a Washington “reconsiderar y levantar” las medidas coercitivas porque “las consideraciones humanitarias deben prevalecer sobre las políticas”. RT

– “El problema no consiste en Navalni. El problema consiste en que Occidente no solo lleva a cabo una política de contención de Rusia, sino, además, se trata de una contención agresiva de Rusia. A los representantes de Occidente no les gusta que Moscú tenga su propio enfoque de lo que está sucediendo en el mundo. A la mayoría de los países no les agrada tampoco la línea elegida por los occidentales, pero temen declararlo abiertamente” declaró Lavrov este viernes en entrevista al presentador ruso Vladímir Soloviov. Sputnik

– El portavoz del presidente Vladimir Putin ha negado los informes de los medios de que Rusia romperá inminentemente los lazos diplomáticos con Bruselas, diciendo que su gobierno consideraría medidas extremas solo en respuesta a acciones hostiles. El viernes, Dmitry Peskov dijo a los periodistas que los comentarios del secretario de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, habían sido sacados de contexto por los medios de comunicación en ruso. En una vista previa de una entrevista transmitida esa misma mañana, se le preguntó al diplomático si Moscú se dirigía a una ruptura con la UE. “Nuestro punto de partida es que estamos listos”, dijo.

– El presidente de Filipinas ha admitido que la “exigencia” de la situación geopolítica hace que la presencia de tropas estadounidenses en el país sea una necesidad, pero advirtió a Washington que esta vez no obtendrá nada gratis. “Quiero avisar, si hay un agente estadounidense aquí, si quieres VFA [Acuerdo de Fuerzas Visitantes], tienes que pagar. Hay que pagar porque es una responsabilidad compartida ”, dijo el viernes por la noche el presidente Rodrigo Duterte. RT

– Los misioneros evangélicos están asustando a las personas para que no reciban la vacuna contra el coronavirus en aldeas remotas, según líderes indígenas de Brasil. Según los informes, los misioneros están avivando los temores a la vacuna entre los indígenas brasileños avisándoles que si reciben la vacuna contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, se convertirán en un caimán. Hispantv

– El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, admitió este miércoles que su país se enfrenta ahora a su “peor” crisis, recoge AP, que cita a la agencia norcoreana KCNA. AP destaca que la declaración del mandatario norcoreano se produce mientras el comercio exterior del país, cuya economía ya estaba sufriendo problemas, está afectado por el cierre de fronteras debido a la pandemia de coronavirus. La situación también se agravó por los desastres naturales que azotaron a la nación el pasado verano, así como las sanciones de EE.UU. RT

– El candidato presidencial ecuatoriano Guillermo Lasso aceptó este jueves la propuesta de dialogar con Yaku Pérez, el aspirante con el que se debate el pase a balotaje, frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Quito. “Hoy debe primar el bienestar de todos los ecuatorianos, por eso acepto la invitación del candidato Yaku Pérez el día de mañana [viernes] en Quito para conversar sobre el futuro del Ecuador, delante del CNE y los observadores internacionales”, informó Lasso en su cuenta de Twitter. “Es mi decisión de liderar junto a ustedes un proyecto de país donde se respeten sus ideas, sus causas y en donde toda esa diversidad de propuestas a las cuales apoyaron el 7 de febrero sean incluidas”, agregó el banquero ecuatoriano. RT

– El director general de Tesla, Elon Musk, que se ha convertido en la persona más rica del mundo este año, todavía no ha ejercido el derecho de compra de títulos de su compañía, aprobado por los accionistas. El empresario recibió cuatro tramos de opciones para la compra con descuento de acciones de su empresa en el 2020. El paquete de pago aprobado por los accionistas de Tesla en el 2018 le permite a Musk recibir 12 tramos de opciones para la compra de un total de 101 millones de acciones a 70 dólares por acción, en comparación con los cerca de 800 dólares que vale una acción actualmente. RT

– Estados Unidos y Europa acusan a Rusia de bloquear cualquier solución en Ucrania. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, afirma que Moscú está “dispuesta” a cortar relaciones con la UE si esta impone sanciones que pongan en peligro su economía. “Si quieres paz, prepárate para la guerra”, dijo. DW

– La Comisión Europea ha expresado su preocupación ante las crecientes amenazas a la libertad de prensa y de expresión en Hungría y Polonia. Medio centenar de medios polacos han protestado esta semana contra la creación de un impuesto a la publicidad de las empresas periodísticas, mientras que en Hungría va a cerrar Klubradio, considerada la última radio independiente del país. Lucía Valentín, RFI

