Noticias breves

Una civilización global por ganancia y empleo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que tal vez “el mundo debería rendir cuentas” por el asesinato Jamal Khashoggi. “Tal vez el mundo debería rendir cuentas, porque el mundo es un lugar despiadado. El mundo es un lugar muy despiadado”, respondió Trump. El líder norteamericano añadió que “odia los crímenes” y “encubrir delitos”, enfatizando que el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, los “odia aún más”. El mandatario aprovechó para reiterar que Arabia Saudita ha sido por mucho tiempo un “socio estratégico” de EE.UU. y lo defendió en términos económicos, sosteniendo que la relación financiera entre las dos naciones es indispensable. A principios de la semana, Trump manifestó su “firme apoyo” al reino árabe en calidad de socio regional contra Irán y explicó por qué Washington optó por apoyar a Riad a pesar del “crimen inaceptable y horrible” del asesinato de Khashoggi. “No voy a destruir la economía mundial. Y no voy a destruir la economía de nuestro país por actuar tontamente contra Arabia Saudita”, declaró. RT

La CIA está en posesión de la grabación de una llamada telefónica en la que se escucha al príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, dando la orden de “silenciar a Jamal Khashoggi lo antes posible”, según afirma el columnista Abdulkadir Selvi en un artículo publicado este jueves en periódico turco Hürriyet. Selvi asegura que la directora de la CIA, Gina Haspel, mencionó durante su viaje a Ankara el mes pasado la existencia de un audio con una llamada telefónica entre el príncipe heredero y su hermano Khaled bin Salmán, embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos. El columnista detalla que en la grabación se escucha a ambos discutiendo la “incomodidad” creada por la críticas públicas de Khashoggi hacia la Administración del reino. “Se dice que el príncipe heredero dio una instrucción para silenciar a Jamal Khashoggi lo antes posible y esa instrucción fue captada durante las escuchas telefónicas de la CIA. El asesinato subsiguiente es la confirmación definitiva de esta instrucción”, agregó Selvi. Según cree, en caso de abrirse una investigación internacional sobre el caso, esta “podría revelar más pruebas asombrosas, ya que la CIA tiene más llamadas telefónicas a su disposición”. RT

* Una congresista estadounidense se ha burlado de la insistencia del presidente de EE.UU., Donald Trump, en permanecer como aliado de Arabia Saudí pese a críticas. “Oye @Donald Trump: ser la p**a de Arabia Saudí no es ‘Estados Unidos primero’”, ha tuiteado este miércoles Tulsi Gabbard, miembro demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. “¿Cómo puede alguien mirar a estos niños hambrientos en Yemen y continuar suministrando bombas a los saudíes?”, ha tuiteado la misma jornada el senador republicano Rand Paul, en alusión a la insistencia de Trump en salvaguardar sus pactos multimillonarios con los Al Saud. Hispantv

* El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró filas con Riad, al declarar el martes que, aun cuando “podría ser perfectamente” que el príncipe heredero saudí, Muhamad Bin Salman, tuviera conocimiento del plan para asesinar al periodista saudí Jamal Khashoggi, esto no afectará “en ningún caso” a las relaciones Riad-Washington. Esta postura ha dado origen a múltiples cuestionamientos incluso dentro de la formación política de Trump, el Partido Republicano. “Nunca pensé que vería el día en que la Casa Blanca brillaría como una firma de relaciones públicas para el príncipe de la corona de Arabia Saudí”, ha escrito este miércoles el senador Bob Corker en su cuenta de Twitter. Otro crítico con la declaración de apoyo de Trump a Arabia Saudí fue el congresista Jeff Flake. “Los grandes aliados no traman el asesinato de periodistas, señor presidente. Los grandes aliados no atraen a sus propios ciudadanos a una trampa, luego los matan”, reclama. De igual modo, el senador republicano Paul Ryan, integrante del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, ha arremetido contra la postura de Trump: “Estoy seguro que esta declaración es ‘Arabia Saudí primero’ y no ‘Estados Unidos primero’”. Hispantv

* El 70 % de los países “no libres” reciben ayuda militar de EE.UU. Una ONG financiada por Washington afirma que 49 países del mundo carecen de libertades políticas y civiles. De ellos, 35 continuaban recibiendo apoyo militar estadounidense recientemente. RT

* La ampliación de los poderes del organismo fue aprobada por solo 82 países del total de 193 Estados parte. Con esta ampliación de sus poderes la OPAQ se atribuyó la prerrogativa exclusiva del Consejo de Seguridad de la ONU de señalar al responsable de un ataque químico. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que los intentos de dotar a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) de funciones acusatorias violan la Convención sobre las Armas Químicas. Sputnik

* El carabinero chileno fue identificado como Luis Alberto Roca Ortiz, quien hizo uso de su cuenta personal de Facebook para descalificar al pueblo mapuche, sus reivindicaciones, sus demandas, comentarios que incitan al odio y la violencia. Justamente en esta misma red social se identifica como carabinero tanto en su información pública como en las fotos donde se ve con el uniforme de la institución. “Yo mataría voluntario sin un peso a estos mapuches culiaos. Que solo se hacen las víctimas y quieres todo gratis”, escribió Roca Ortiz. El Desconcierto

* “Hungría es un país que sufrió mucho con el comunismo en el pasado, es un pueblo que sabe lo que es la dictadura. El pueblo brasileño no sabe todavía lo que es la dictadura, no sabe lo que es sufrir en manos de esas personas”, dijo a la prensa Bolsonaro tras su conversación con Orbán. Según un informe de la Comisión de la Verdad del Gobierno, 434 personas murieron o desaparecieron durante la dictadura militar en Brasil y solamente 33 cuerpos fueron localizados. Sin embargo, la lista de víctimas podría ser mayor ya que, según aseguró la comisión, las Fuerzas Armadas apenas colaboraron para esclarecer las cifras. RT

* Estados Unidos impuso nuevas sanciones a tres empresas rusas y a un ciudadano de ese país por involucrarse en el envío de buques petroleros a Siria, indicó en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro. Sputnik

* El grupo miliciano Talibán negó estar involucrado en un atentado suicida ocurrido el martes en la noche en un hotel en Kabul, la capital afgana, que de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública dejó al menos 43 muertos y 83 heridos. Xinhua

* La fundación Save the Children afirma que unos 85 000 niños yemeníes murieron por desnutrición, desde el inicio de la agresión de Arabia Saudí a Yemen. Hispantv

* La alta tasa de asesinatos de negros en Brasil muestra “el racismo estructural” en el país sudamericano, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hispantv

* La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha pronosticado que el crecimiento de la economía mundial se reducirá de 3.7 por ciento a 3.5 por ciento en 2019 y 2020. Según cálculos de la OCDE, una guerra comercial en toda regla y la incertidumbre económica resultante podrían restar hasta el 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto mundial. Cubadebate

* ONU: Gases de efecto invernadero alcanzan nivel récord en 2017. El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, advirtió que si no se reducen las emisiones “el cambio climático tendrá impactos cada vez más destructivos e irreversibles en la vida en la Tierra”. Emol

* Teléfonos móviles podrían durar hasta 12 años si no se acortara su vida útil intencionalmente aseveró Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). El Ciudadano

* “Esta es la traición más grande a las promesas que ha hecho AMLO”. El anuncio del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de la creación de una Guardia Nacional, fue rechazado por quienes esperaban una desmilitarización de México durante su Gobierno. Sputnik conversó con José Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). Eliana Gilet, RT

* En cita con 900 oficiales en el Aula Magna de la Escuela Militar, el general Ricardo Martínez, del ejército de Chile, reconoció que “tenemos información de que hay oficiales y cuadro permanente que compra armas por la vía legal, que después las dan por perdidas, pero que lo que están haciendo es venderlas a grupos de narcos, de delincuentes. De eso estamos hablando”. El Ciudadano

Me gusta: Me gusta Cargando...