Noticias breves

La administración francesa otorgó el asilo político a Ricardo Palma Salamanca, exguerrillero chileno condenado en su país por el asesinato del senador e ideólogo de la dictadura Jaime Guzmán. El gobierno de Chile rechazó este viernes dicha decisión. La Corte de Apelaciones de París debe examinar el próximo 12 de diciembre la demanda de extradición que ha presentado el Estado chileno. RFI

El embajador de Francia en Chile, Ronald Dubertrand , recibió una carta del Presidente Sebastián Piñera con destino a su par, Enmanuel Macron, donde manifiesta su descontento por el asilo otorgado al ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca. El Dinamo

En 2013, la Corte Suprema rechazó la petición de extraditar a diez criminales de la dictadura de Pinochet que fueron condenados en París, por la desaparición forzada y muerte de cuatro ciudadanos franceses. “Es a los tribunales chilenos a quienes corresponde conocer y juzgar los ilícitos por los que se requiere la extradición”, sostuvo entonces la jueza Rosa María Maggi. El Desconcierto

* Al menos tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela fallecieron este domingo tras un enfrentamiento con grupos paramilitares de Colombia en el estado fronterizo de Amazonas (sur venezolano). Según informó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, además de las víctimas mortales hay una decena de heridos, entre los que se encuentran dos oficiales. Telesur

* El vicepresidente venezolano de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, ofreció detalles del ataque perpetrado por grupos armados paramilitares en el estado Amazonas (sur) el pasado domingo. “Es producto de la guerra interna que vive Colombia, que el Estado (colombiano) no ha tenido la capacidad de resolver en más de 60 años”, sentenció el también ministro de Defensa. Repudió que pese a los intentos de las autoridades de seguridad venezolanas no han podido establecer comunicación con sus pares colombianos. “Se han negado a conversar de estas cosas que son comunes”, repudió Padrino López. Aseguró que hay fuerzas colombianas interesadas en producir un falso positivo en la frontera con Venezuela “para el escalamiento del conflicto”. Telesur

* El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las tropas desplegadas en la frontera podrán abrir fuego en caso de que ser atacadas “con una piedra” por los miembros de la caravana procedente de Honduras, tal y como, según dijo, hicieron al entrar en México. Emol

* Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), indicó el jueves que el país estimulará, apoyará y orientará firmemente el desarrollo del sector no público y dará apoyo a las empresas privadas. Xinhua

* En mayo pasado había recibido amenazas de muerte. El docente y dirigente gremial, Javier Ancizar Fernández, resultó muerto tras un ataque con disparos en el norte del Departamento Cauca, Colombia. Telesur

* Canciller chileno firma multimillonario acuerdo de cooperación con China. “Estamos contentos porque esta iniciativa nos permitirá entrar en una nueva etapa de colaboración entre ambos países”, expresó el secretario de Estado. A su vez el ministro de Agricultura suscribió iniciativas que beneficiarán las exportaciones. Emol

* Rusia, junto con la Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) va a modernizar más de mil kilómetros de la red ferroviaria del país, según los materiales para la visita a Rusia del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Sputnik

*“Lo que pasó en el consulado de Estambul fue horrendo y debe ser abordado, pero al mismo tiempo digo que es muy importante para la estabilidad de la región y del mundo que Arabia Saudí permanezca estable”, ha declarado este viernes Benjamín Netanyahu en una rueda de prensa en la ciudad costera búlgara de Varna. Hispantv

* El Departamento de Comercio de EE.UU. ha anunciado este viernes que la brecha comercial del país creció en un 1,3 % y llegó a alcanzar 54.000 millones de dólares. La situación sigue empeorando a pesar de la política proteccionista de Donald Trump. El déficit comercial de bienes con China subió un 4,3 %. RT

* Rusia instalará en Cuba una estación del sistema de navegación Glonass. El sistema ruso permite determinar la posición y la velocidad de los receptores de sus señales, igual que el GPS estadounidense. El Ciudadano

* El Ejército sirio ha encontrado armas sofisticadas de fabricación israelí en un depósito abandonado por terroristas en áreas liberadas en el sur de Siria. Hispantv

* El juez de Distrito del estado de Dakota del Norte, EE.UU., Daniel Hovland, rechazó una demanda contra el secretario estatal, Al Jaeger, por parte de la tribu Spirit Lake Sioux, por mantener una ley que impide a los nativos americanos de la región ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones. La Ley de Identificación de Votante que impide a las personas que no tengan una identificación con una dirección residencial válida votar, los nativos americanos indican que la legislación resulta discriminatoria porque unos 70.000 votantes de Dakota del Norte no tienen una identificación válida. Telesur

* Riel Miller, jefe del proyecto de Alfabetización Futura de Unesco: “En el mundo hay un fenómeno preocupante, la pobreza de imaginación”. El director de este proyecto global sostiene que volverse más capaces para enfrentar el futuro no está relacionado con el cambio tecnológico, “sino que está motivado por nuestro deseo de respetar la diversidad, de ser abiertos e innovadores, de abrazar la complejidad”. Para el economista más importante que pensar en “cómo colonizaremos el futuro, es qué legado vamos a dejar para el futuro”. El Mostrador

* Llegó a 25,2%, inflación alcanza su nivel más alto en los últimos quince años en Turquía. El Ciudadano

* Más de 27 millones de habitantes viven en Nueva Delhi y sus alrededores. Esa cifra equivale a la población de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, concentrados en un territorio menor que el de la Isla de la Juventud [Cuba]. Según recopila Bloomberg, desde 2005 se han construido 43.000 nuevos hogares en el marco del programa de viviendas para los más necesitados. En ese mismo lapso de tiempo, la población de la megalópolis ha crecido en unos 10 millones de personas, en gran parte debido a la llegada de inmigrantes rurales que incrementan el nivel de pobreza de la capital. “Desde hoy a 2030 debemos construir algo así como 700 y 900 millones de metros cuadrados de espacio urbano cada año, lo que significa un Chicago cada año. ¿Es posible hacerlo? No creo que esa sea una pregunta apropiada. No tienes otra opción que no sea hacerlo. Y tienes que hacerlo de una manera verde y sustentable”, cita el medio las palabras del ministro de Vivienda y Asuntos Urbanos de la India, Hardeep Singh Puri. Sputnik

* Lavrov: “Occidente intenta seguir imponiendo su voluntad y valores a todo el mundo”. RT

* Venezuela ha iniciado trámites para repatriar barras de oro depositadas en el Reino Unido ante posibles embargos de EE.UU., revelan fuentes cercanas al proceso. Hispantv

* Defensa de Lula pide su libertad. Para la defensa de Lula el juez Moro “reveló clara parcialidad y motivación política” en el desarrollo de los recursos penales contra Lula. Sostiene que la parcialidad del juez quedó demostrada cuando aceptó el cargo de ministro de Justicia y Seguridad propuesto por el presidente electo, ultraderechista Jair Bolsonaro. Además que “mantuvo contacto con la cúpula de Bolsonaro, y durante ese período también estuvo frente al proceso contra Lula, que hasta el agosto lideraba las encuestas de intención de voto”. Telesur

