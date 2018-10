Noticias breves

El modo de vida del modelo no es neutro

Entrevista de Amy Goodman. Kevin Anderson es profesor de cátedra de liderazgo contra el cambio climático en el Centro de Estudios de Medioambiente y Desarrollo en la Universidad de Uppsula y titular de energía y cambio climático del Centro de Investigación Tyndall para el Cambio Climático de la Universidad de Manchester en el Reino Unido.

KEVIN ANDERSON: Bueno, para ponerle unas cifras, aproximadamente la mitad de las emisiones globales proceden de las actividades de más o menos el 10 por ciento de la población mundial, y aproximadamente el 70 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono proceden del 20 por ciento de la población mundial. Y, las emisiones están estrechamente relacionadas con la riqueza o la renta de los ciudadanos. Así que, un profesor como yo, sería relativamente, un gran emisor. Normalmente los profesores viven en casas grandes y tienen un coche grande. Viajan bastante a menudo. Algunos de ellos tienen una segunda vivienda. Cogen vuelos. Consumen muchos productos. Así que, sí está muy relacionado con las rentas. Y por eso, mi preocupación es que cuando intentamos enfrentarnos al cambio climático y reducir nuestras emisiones centrándonos en los siete mil millones y medio de personas, creo que malinterpretamos donde reside la verdadera responsabilidad de las emisiones, y por ello, no estamos desarrollando políticas dirigidas especialmente a ese 20 por ciento de la población.

AMY GOODMAN: ¿Cómo será el mundo?

Bueno, veremos muchas más hambrunas, sequías, inundaciones, cambios en los patrones de alimentos. Creo que probablemente empezaremos a ver muchos más cambios entre comunidades, lo que se traducirá en mucha más tensión entre comunidades. Si miramos a Siria, los conflictos en Siria claramente no fueron causados por el cambio climático, pero los 12 años de sequía en esa región fueron un factor agravante. Y eso es en solo un año de 1 grado de calentamiento. Al dirigirnos a un calentamiento de 4 grados centígrados, estamos hablando del colapso de muchos ecosistemas que en el mundo polinizan nuestras cosechas, que limpian nuestro aire. Así que este es un planeta muy diferente al que ahora habitamos. Y el caos que resultará de todo eso será malo para nuestra especie, para los humanos, pero también, por supuesto, para muchas otras especies en el planeta. Y es por esto por lo que tenemos que hacer todo lo que podamos para conseguir un calentamiento de 1,5. Creo que es un gran reto. Así que hagamos todo lo posible para mantener la temperatura lo más baja posible. Rebelión

Un estudio publicado por la World Wildlife Fund (WWF) reveló que el 91% de los ciudadanos a nivel mundial desconoce que la manera en la que comemos, producimos y desperdiciamos los alimentos es la mayor amenaza a nuestro planeta. Especialistas señalan que el sistema alimentario es el mayor consumidor de recursos naturales y es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. De estos, un tercio proviene del desperdicio de alimentos. El sondeo también reveló que el 11% de las personas de entre 18 y 24 años no considera que el sistema alimentario constituya una amenaza para la naturaleza, y un 40 % estima que el impacto no es significativo. Solo las personas mayores de 55 años tienen una mayor conciencia sobre el tema. El Ciudadano

-“EEUU tiene suficientes armas como para destruir el mundo 10 veces”. EEUU está saturado de armas y no necesita más armas nucleares, dijo el excongresista republicano Ron Paul en referencia a la posible salida de Donald Trump del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (INF). En su comentario al medio ruso RT, Ron Paul aseguró que el potencial abandono del tratado firmado en 1987 no hará nada para mejorar la seguridad de EEUU. Sputnik

-Medios de prensa alertan sobre un derrame petrolero en la costa del estado de Louisiana que podría convertirse en uno de los peores desastres marinos en la historia de Estados Unidos. El derrame, ubicado en un sitio a 12 millas de ese estado está a punto de convertirse en uno de los peores desastres marinos en la historia del país, pero durante años, los funcionarios guardaron silencio. Cubadebate

-El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dice que el asesinato de Jamal Khashoggi fue planeado y los responsables del incidente deben ser extraditados a Turquía. Hispantv

-Asesinan a otro líder social colombiano y van 173 en el año. El profesor José Domingo Ulcué Collazos fue asesinado el lunes por la noche en el municipio Santander de Quilichao, departamento del Cauca (Colombia). Así ya suman 173 las víctimas en el país latinoamericano en 2018. Telesur

-Una investigación de la BBC reveló en 2017 que tres príncipes sauditas, conocidos por criticar a la familia del rey Salman Bin Abdelaziz, se esfumeron en los últimos años sin dejar huellas. El Mostrador

-Suman 13.300 misiles: El potencial nuclear de EE.UU. y Rusia que quedaría en vilo si se anula el tratado. El histórico acuerdo entre ambas naciones, que regula la posesión de arsenal relacionado, se cancelaría si la parte norteamericana se retira. Emol

-Coalición de EEUU en Siria admitió bombardeo de una mezquita que dejó 62 muertos. El Ciudadano

-Más de 400 mil toneladas de acero, nueve años de trabajo y unos 20 mil millones de dólares ha dedicado China para construir el puente más largo del mundo, de 55 kilómetros de longitud, inaugurado este martes por el presidente Xi Jinping. La estructura, que comienza a operar este miércoles, reduce el tiempo de viaje entre las ciudades de Hong Kong, Zhuhai y Macao de tres horas a 30 minutos. Cubadebate

-La Comisión Europea rechaza el presupuesto de Italia, un hecho sin precedentes. El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, insta a Italia a “revisar su presupuesto” para 2019, que prevé un déficit del 2,4% del Producto Interior Bruto (PIB), superior al 0,8% prometido por el precedente ejecutivo de centro izquierda. RFI

-La Fiscalía General de Colombia capturó a un suboficial y siete soldados del Ejército de este país por el asesinato extrajudicial de un campesino y que puede ser un nuevo caso de “falsos positivos”. “Los hechos que investiga la Fiscalía ocurrieron el pasado 8 de marzo de 2018 (…) en la jurisdicción del municipio de Arauquita (Arauca, nordeste), donde resultó muerto Ciro Alfonso Manzano Ariza y herido Andrés Fabián Salcedo Rincón (…) en hechos que según la indagación serian ajenos a un enfrentamiento”, señaló la Fiscalía. Los militares fueron capturados en las instalaciones de la Brigada 18 en el municipio de Tame (Arauca) y se les imputarán los cargos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado. Sputnik

-El asesor de Trump dice a Putin que EE.UU. seguirá con su plan de abandonar el Tratado INF pese a advertencias rusas de que ello dañará la seguridad estratégica. “Washington seguirá adelante con su plan para abandonar el Tratado INF (convenio de reducción de armas nucleares) pese a las objeciones de Rusia y algunos países europeos, aseguró el martes el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, al presidente ruso, Vladimir Putin. Hispantv

-“Esta es una intención extremadamente peligrosa. En realidad, es una declaración de las intenciones de involucrarse en la carrera armamentista, aumentando el potencial correspondiente de los armamentos. Esto hará que el mundo sea más peligroso”, aseguró Dmitri Peskov, portavoz del presidente ruso, citado por la agencia TASS. Según sus palabras, Moscú, a su vez, pensará en primer lugar en sus intereses nacionales y en los problemas de su seguridad nacional. RT

-Europa apuesta por un diálogo “pacífico y democrático” como la única solución para resolver la “crisis” en Venezuela y rechaza una intervención militar. “Una intervención desde el exterior o cualquier uso de la fuerza serían inadmisibles para nosotros y agravarían todo”, subrayó el martes la alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior, Federica Mohgerini al intervenir ante la Eurocámara. Hispantv

-El presidente español defiende en el Congreso la venta de armas a Arabia Saudí. Pedro Sánchez justifica la decisión por la necesidad de defender la seguridad jurídica y los intereses estratégicos de España. RT

-Las autoridades italianas anti-monopolio han multado a las compañías Apple y Samsung por haber obligado a los consumidores a descargar actualizaciones que disminuían o anulaban la eficiencia de sus dispositivos. El organismo regulador destaca que ninguna de las dos compañías dio opción a sus clientes de recuperar la versión previa a la actualización tras comprobar la disminución de capacidad en sus ‘smartphones’. Se trata de la primera sanción registrada contra una empresa tecnológica por este concepto, conocido como obsolescencia programada. RT

-Los militares se hacen fuertes en las urnas de Brasil. En la primera vuelta de las elecciones, el 7 de octubre, 22 militares o exmilitares fueron elegidos en el Congreso, el doble que en la actualidad. RT

-El plan para reducir a cero las exportaciones iraníes de crudo del presidente de EE.UU., Donald Trump, no tendrá éxito por la incapacidad del mercado para compensar el suministro de crudo que faltaría si se cortan por completo las ventas de Teherán, advierte el analista de mercados petroleros Nick Cunningham en un artículo publicado ayer martes por la revista estadounidense Foreign Policy. Hispantv

-El diaro estadounidense The New York Times informó el martes de que Jaled al-Faisal, gobernador de la ciudad santa de La Meca y consejero del rey saudí, Salman bin Abulaziz Al Saud, visistó hace días la ciudad turca de Estambul, donde se reunió con Erdogan. Allí, añade el periódico citando una fuente cercana al mandatario turco, Al-Faisal hizo a Erdogan un paquete de atractivas propuestas a cambio de que diera carpetazo al caso Khashoggi, abierto por el asesinato del columnista del diario estadounidense The Washington Post el pasado 2 de octubre en el consulado saudí en la misma Estambul. En el paquete saudí se incluía ayuda financiera e inversiones para reavivar la economía de Turquía, así como el fin del bloqueo de Arabia Saudí y sus aliados árabes a Catar, aliado de Ankara. Sin embargo, el presidente turco rechazó airadamente la oferta saudí, que consideró “un soborno político”, asegura la fuente consultada. Hispantv

-El presidente Donald Trump ha designado a jueces federales leales a sus valores en todo Estados Unidos, acelerando aún más el ritmo en el período previo a las decisivas elecciones de medio término. El mandatario ve estas nominaciones como “una de las cosas más importantes” entre sus acciones, “quizás la más importante”. Cubadebate

-Rusia ha condenado un nivel de tensión en sus fronteras nunca antes visto, señalando a la OTAN por expandir su actividad militar. El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que el país se ve obligado a prepararse para neutralizar las amenazas militares “en todas las direcciones”, pero que se acentúan en el Báltico y el mar Negro. Cubadebate

-La Policía del estado de Nueva York, noreste de EEUU, encontró un artefacto explosivo en la residencia de Bill y Hillary Clinton, pocos días después de un incidente similar en el hogar del multimillonario George Soros, informa la prensa local. Sputnik

-El presidente de Rusia asegura que Moscú responderá “con rapidez y eficacia” si Estados Unidos sale del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio. Hispantv

-El presidente de EE.UU., Donald Trump, reconoce que Washington protege a dictadores y pide que estos paguen por su seguridad. En declaraciones formuladas el miércoles en un mitin de campaña en Mosinee, en el estado de Wisconsin (centro-oeste), el mandatario norteamericano no mencionó el nombre de Arabia Saudí, pero llamó implícitamente “dictador” al reino árabe y le exigió pagar por la protección militar que recibe de EE.UU. “Señor presidente, señor primer ministro, señor rey, señor dictador, señor quienquiera que estamos protegiendo, tienen que empezar a pagar por su seguridad”, clamó Trump. Hispantv

-El expresidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, entró en una prisión de Madrid, después de que la Audiencia Nacional rechazase su petición para dejar en suspenso su encarcelamiento hasta que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos presentados contra su sentencia condenatoria. Sputnik

–“La empresa Air Europa y el Gobierno de Venezuela han acordado que todas las operaciones que contemplan estos acuerdos de inversión, comercialización y operaciones turísticas van a tener respaldo en petros”, dijo el vcepresidente para el Área Económica, Tareck El Aissami. Sputnik

-Decenas de alumnos de una escuela secundaria de Limpopo (Sudáfrica) protagonizaron el pasado 19 de octubre una pelea callejera masiva con machetes en las proximidades de esa institución, después de terminar las clases y mientras aún vestían el uniforme escolar, informa el diario local The Times. Uno de los adolescentes resultó herido. RT

-Venezuela y Qatar firmaron convenio de confiabilidad en materia petrolera. Ambas naciones han hecho realidad la firma de ocho acuerdos bilaterales, en las áreas económica, judicial, aduanera, deportiva y de transporte aéreo. El Ciudadano

-Los vínculos y afinidades entre el candidato presidencial ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL), y el senador estadounidense Marco Rubio están expuestos hoy en Brasil en un artículo publicado por la revista Carta Capital. Armamentismo, sionismo y un odio visceral al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, son puntos de contacto entre los dos personajes que, según la fuente, se habrían encontrado en marzo último en la Florida, donde conversaron durante cuatro horas sin que, a pedido del anfitrión, hubiera fotos ni comentarios públicos. Más recientemente, en agosto pasado, uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, viajó a Estados Unidos a reunirse con asesores de Rubio, así como con el principal estratega de la campaña del presidente Donald Trump, que resultó victoriosa en 2016. PL

