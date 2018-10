Noticias breves

Arabia Saudí es aliado, cliente y rico en petróleo

La violenta agresión de Arabia Saudí a Yemen, que comenzó hace 1300 días, ha dejado más de 15 000 muertos y casi 24 000 heridos, revelan nuevos informes. Según reportó el lunes el Centro Legal para Derechos y Desarrollo de Yemen, los bombardeos de la llamada coalición liderada por el régimen saudí en Yemen se han cobrado, hasta el momento, la vida de 15 185 yemeníes, entre ellos, 3527 niños y 2277 mujeres. Hispantv

El contratista de seguridad húngaro-israelí, Abraham Golan, afirmó que dirigió un programa de asesinatos selectivos en Yemen como parte de la llamado coalición liderada por Arabia Saudí que desde marzo de 2015 libra una cruenta agresión contra los yemeníes. “Hubo un programa de asesinatos selectivos en Yemen. Lo estábamos ejecutando. Lo hicimos. Fue patrocinado y contratado por los Emiratos Árabes Unidos dentro de la coalición”, admitió Golan, el fundador húngaro-israelí del grupo. Hispantv

El cuerpo del periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido desde que visitó el Consulado de su país en Estambul (Turquía) el pasado 2 de octubre, fue cortado en pedazos después de que le asesinaran, según ha asegurado una fuente oficial turca a la que ha tenido acceso la cadena estadounidense CNN. Ese canal norteamericano ha indicado que estas declaraciones confirmarían las informaciones que publicó el diario The New York Times. RT

-Las autoridades de la península de Crimea buscaban a un posible cómplice del estudiante que perpetró una balacera y un atentado con bomba en una escuela vocacional que causó 20 muertos y más de 50 heridos, dijo un funcionario el jueves. En un primer momento se creía que el agresor, un estudiante de 18 años de edad, que más tarde se suicidó, era el único implicado en la masacre ocurrida el miércoles en el Instituto Politécnico de Kerch. Las autoridades no revelaron los motivos del ataque y profesores y estudiantes describieron al joven como un joven tímido con pocos amigos. RED+

-¿Es posible que los países periféricos mejoren sacándose de encima la idea del crecimiento que guía sus economías? Sí, por supuesto. Pasado un cierto punto, el crecimiento en el PBI no es necesario para niveles alto de bienestar humano. Costa Rica tiene una expectativa de vida más alta que Estados Unidos, excelente educación y uno de los niveles de felicidad más altos del mundo. Y todo con un PBI per cápita de sólo 10.000 dólares. Un quinto del de Estados Unidos y mucho menos que Argentina. ¿Por qué? Porque han invertido en educación pública de alta calidad y salud. El antídoto al crecimiento es encontrar caminos para mejorar el bienestar sin requerir productividad industrial masiva. Invertir en lo que realmente interesa. Entrevista al experto Jason Hickel de Hernán Alvarez, Rebelión

-Algunos materiales en el consulado saudí de Estambul (Turquía), donde desapareció el periodista Yamal Jashoggi, fueron repintados, indica el presidente turco. Hispantv

-México las consultas a los pueblos indígenas se hacen por trámite, cuando ya está en marcha el proyecto, sin información suficiente y muchas veces ni siquiera en el idioma que hablan esas personas, denuncia la Organización de Naciones Unidas. El Ciudadano

-El calentamiento global está acabando con las poblaciones de artrópodos de bosques tropicales, como el de la sierra de Luquillo en Puerto Rico, y está dañando la cadena alimenticia de esos ecosistemas, reveló un estudio. Telesur

-En algunas escuelas de Milán, los niños italianos pasaron a ser una minoría y se ven obligados a cambiar de institución educativa, ya que la integración con los migrantes se ha convertido en una difícil tarea. Las últimas noticias de los medios italianos informan que en algunas escuelas milanesas, hasta un 70% de los niños es inmigrante. A principios de octubre, los maestros milaneses redactaron una petición al alcalde solicitando intérpretes para comunicarse con los padres de sus estudiantes. Sputnik

-El jefe forense de la Dirección General de Seguridad Pública de Arabia Saudita, Saleh al Tubaiqi, desmembró con sus propias manos al periodista saudí Jamal Khashoggi, que entró al consulado del país árabe en Estambul el 2 de octubre para arreglar unos documentos, y lo hizo en presencia del cónsul, informa Al Jazeera citando a fuentes turcas. Según el canal catarí, el asesinato del periodista duró siete minutos y después el jefe forense instó a que pusieran música para el desmembramiento del cadáver de Khashoggi. El director de Al Jazeera en Estambul, Abdel Azim Mohammed, afirmó, basándose en datos de las fuentes turcas, que Khashoggi ni siquiera fue interrogado. Lo empezaron a insultar y golpear enseguida y luego lo mataron en el despacho del cónsul. RT

-Fraude al Fisco: segundo hombre del Ejército de Chile, John Griffiths, renuncia tras procesamiento. Su salida se confirma luego que la ministra Romy Rutherford dictara su procesamiento y detención en Peñalolén. Desde la institución descartaron que la decisión implicara reconocer su culpabilidad. Emol, El Mostrador

-Frustrado encuentro entre Evo y Vizcarra en Ilo es visto como una “mala señal” en Bolivia. El Presidente boliviano visitó el puerto este fin de semana, sin embargo, no fue recibido por su par peruano, tal como estaba previsto. Emol

-Acompañado de la “creme de la creme” del empresariado del país, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno lanzaron el programa “Compromiso País”, el plan estrella del oficialismo que busca superar la pobreza en el país. El proyecto se enmarca en un “mapa” que mide las vulnerabilidades sociales en el cual se cruzó información de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) del año 2017, además de aportes estadísticos de la Subsecretaría de Evaluación Social. Todo lo anterior, bajo la batuta del Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Alfredo Moreno, el gestor de esta alianza público-privada. El ministro Alfredo Moreno destacó que “ésta no es una tarea del gobierno o el Estado, sino que de todo el país. Hemos convocado al sector privado, a la sociedad civil, a la academia y a los representantes de las personas que sufren estos problemas, de manera tal de entre todos buscar las mejores soluciones para que en el plazo más breve posible vayamos sacando la mayor cantidad de personas de esa condición (…) Eso requiere poner todos los esfuerzos, no sólo los del Estado, sino a todas las personas de buena voluntad de quieran colaborar. Hemos contactado a aquellos que tienen alguna relación con uno u otro problema y todos se han sumado inmediatamente”. El Mostrador

-El vicepresidente del Área Económica de Venezuela, Tareck El Aissami, informó este martes que en el inicio de la nueva etapa del Programa de Recuperación y Crecimiento Económico, se privilegiará el uso del euro, el yuan y otras monedas convertibles, excepto el dólar. Telesur

-Un senador de EE.UU. tacha al príncipe heredero saudí, Muhamad Bin Salman, de personaje ‘tóxico’ y de ‘bola de demolición’, y llama a expulsarlo del poder. “Este tipo tiene que irse. Arabia Saudí, si está escuchando. Hay muchas personas buenas que puede elegir, pero MBS ha deshonrado al país y se ha corrompido a sí mismo”, ha declarado el senador republicano Lindsey Graham por Carolina del Sur, usando las iniciales del príncipe heredero. Hispantv

-La Policía Federal de Brasil pide a la Fiscalía General que impute al presidente Michel Temer por delitos de corrupción y lavado de dinero. La petición figuraba en el informe final que la Policía Federal entregó a la Corte Suprema sobre la investigación realizada para verificar un supuesto pago de sobornos que incrimina directamente al jefe de Estado y en el que concluyó que existen indicios contundentes contra otros 11 investigados. Hispantv

-Las sanciones impuestas por Estados Unidos han afectado al precio del petróleo y del rublo, dejando a Rusia con crudo caro y una moneda más barata, una combinación que está ayudando a su economía, escribió The Wall Street Journal (WSJ). Sputnik

-Con más de 100 millones de dólares en donaciones cuenta ya la campaña para lograr la reelección de Donald Trump en el año 2020, según informaron desde el Partido Republicano. No se tiene precedentes, por lo menos desde la presidencia de Ronald Reagan, que algún mandatario haya reunido tantos fondos en menos de dos años. Cubadebate

-La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México llamó a las autoridades a cumplir la obligación de aliviar el hambre de los habitantes, pues el 30,5% de la población indígena no tiene acceso a la alimentación. El Ciudadano

-El vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez difundió la grabación de voz de un Teniente Coronel Técnico de la aviación venezolana, retirado, Rafael Ernesto Díaz Cuello, en el material ofrece información estratégica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un oficial de inteligencia de Colombia. En el material se puede escuchar como Díaz le informa a Gersón Rojas alias “Berlín” oficial de inteligencia militar neogranadino sobre la logística y el personal con la que cuenta la aviación venezolana. El Ciudadano

-David Duke es el rostro más conocido del grupo racista más famoso de Estados Unidos: el Ku Klux Klan (KKK). Y la semana pasada durante un programa de radio hizo un inusual comentario sobre política brasileña: “Él suena como nosotros y también es un candidato muy fuerte”, afirmó sobre Jair Bolsonaro. Cubadebate

-El ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que las investigaciones hechas por los cuerpos de inteligencia venezolanos señalan al diputado opositor Julio Borges como principal autor intelectual del atentado fallido contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. RT

-El ministro venezolano para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, anunció hoy nuevas detenciones relacionadas con la investigación del fallido atentado contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. El ministro informó sobre la captura de Oswaldo Castillo alias “El Capi”, de Wilder Vásquez alias “Capo” y del teniente coronel retirado de la aviación Rafael Díaz. Tras estas capturas “queda perfectamente establecida la autoría intelectual y material” del atentado frustrado del pasado 4 de agosto, aseguró Rodríguez en rueda de prensa internacional desde el Palacio de Miraflores, casa de gobierno. Xinhua

-Con una oficina en el Banco Central de Argentina, el FMI, controlará que el Gobierno cumpla con todas las imposiciones financieras. El Gobierno de Mauricio Macri, aceptó que el FMI, instale una oficina dentro del Banco Central de la República Argentina. Trevor Alleyne, un jamaiquino, será el representante que la ocupe. Hispantv

-El canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, acusa a Estados Unidos de llevar a integrantes del grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) a Irak y Afganistán. “Cada vez tenemos más informes de que los estadounidenses trasladan a los terroristas de ‘Daesh’ a Irak y Afganistán. Son hechos alarmantes”, ha afirmado este jueves Lavrov en una entrevista con RT France, Paris Match y Le Figaro. Hispantv

-El diario francés Le Monde publica este jueves junto a 18 medios europeos una investigación que pone en evidencia un sofisticado sistema de optimización fiscal y fraude organizado por bancos y operadores bursátiles para robar a países como Alemania, Francia o Bélgica. Entre 2001 y 2017, varios países europeos fueron víctimas de un robo por un monto estimado en 55.000 millones de dólares a través de una ingeniería financiera montada en los mercados, indica este jueves Le Monde en una investigación bautizada “CumEx Files”, publicada por el vespertino francés y otros 18 medios europeos. RFI

-El gobierno mexicano pareciera hoy entrampado entre leyes migratorias, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha descalificado, cuando la Caravana de Migrantes Hondureños llega aquí y la administración por asumir ya decide. Son al menos dos mil hondureños, pero van arribando en grupos a Tapachula, ciudad mexicana en Chiapas fronteriza con Guatemala, cuyo presidente, Jimmy Morales, rechazó amenazas de Trump, que antecedieron a su homólogo hondureño, Orlando Hernández. A pesar de ello, y de la detención del líder de la caravana en Guatemala, a pedido de Hernández, la avalancha migratoria avanza hacia México, y ya tiene su vanguardia en Tapachula. PL

-Fuentes locales informan que la cifra de muertos se eleva a 29 personas. Autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) informaron este miércoles que rescatistas y voluntarios permanecen buscando a más de 1.000 personas que aún siguen desaparecidas en Florida, tras el paso del huracán Michael por el país. Telesur

-Son 1.500 viajes de oficiales chilenos del ejército los sospechosos de fraude. Según antecedentes que se entregaron a la investigación, la compra de pasajes a cargo de la institución y su posterior cambio para vacaciones o reembolso, era “una práctica habitual”. El Dínamo

-Reportan derrame de 720 mil litros de petróleo en planta de YPF en Tierra del Fuego, Chile. Se trata del derrame más grande que se ha registrado en la austral región de Magalllanes. Emol

-Ecuador decidió expulsar a la embajadora de Venezuela en este país, Carol Delgado Arria, tras las declaraciones del ministro de Comunicación e Información venezolano, Iván Rodríguez, contra el presidente Lenín Moreno. Rodríguez acusó el 17 de octubre al presidente Moreno de mentir al afirmar que a Ecuador llegan 6.000 venezolanos por día, así como de presentar cifras “infladas” sobre el ingreso de migrantes. “Es un mentiroso, y se atreve a mentir en el podio de Naciones Unidas porque eso fue lo que le ordenaron para montar la patraña que están montando”, dijo el ministro venezolano en alusión al discurso de Moreno el mes pasado en la Asamblea General de la ONU. Sputnik

-“Se habló de si nosotros —en particular yo— estamos dispuestos a usar el arma de exterminio masivo para defender nuestros intereses, quiero recodar lo que dije antes: en nuestra doctrina de uso del arma nuclear no figura el ataque preventivo”, dijo. Al referirse a quienes serían los primeros en atacar con arma nuclear a Rusia, Putin señaló: “En tal caso iremos al cielo como mártires, y ellos morirán sin que les dé tiempo ni para arrepentirse”. Sputnik

-Las acciones de diversas entidades bancarias españolas han experimentado a mediodía de este jueves significativas caídas en el mercado bursátil tras hacerse púbica la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que son precisamente los bancos, y no los clientes, los que deben pagar los impuestos sobre las hipotecas. RT

-El presidente de Rusia dice que Moscú eliminará el dólar de su economía y alerta del error del imperio de EE.UU. al socavar la confianza en dicha moneda. Hispantv

-Las acciones de diversas entidades bancarias españolas han experimentado a mediodía de este jueves significativas caídas en el mercado bursátil tras hacerse púbica la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que son precisamente los bancos, y no los clientes, los que deben pagar los impuestos sobre las hipotecas.

-A pesar de las cifras de desempleo y del desempeño de la economía. El número de millonarios sigue creciendo en Chile y el informe de riqueza mundial 2018 de Credit Suisse Research Institute se refiere a nuestro país como el “campeón de la riqueza en Latinoamérica”. Según el informe de riqueza mundial 2018 de Credit Suisse Research Institute, la riqueza mundial ha aumentado en US$14,0 billones (4,6%) en los últimos doce meses, hasta alcanzar los US$ 317 billones a mitad de 2018. Chile no es la excepción a este aumento de millonarios y el estudio calcula que el número de personas con un patrimonio superior a US$ 1 millón en el país es de 67 mil. Una significativa alza si se compara con el informe anterior, donde el número alcanzaba los 57 mil. Además, de acuerdo a la entidad suiza, la riqueza promedio de los adultos en Chile llega a US$ 62.220, muy por encima de los US$ 18.050 del promedio de América Latina y ligeramente por debajo de los US$ 63.100 del promedio mundial. El Mostrador

-La campaña para las elecciones presidenciales de Brasil está pasando una costosa factura a la selva amazónica. Según organizaciones ambientales, en los meses de la contienda política la tasa de deforestación subió un 36% en comparación con el año anterior. La Amazonia es considerada el pulmón del mundo: sus árboles absorben una considerable proporción del dióxido de carbono de la atmósfera y devuelven oxígeno. Además, allí se encuentran miles de especies de flora y fauna —muchas aún desconocidas—, por lo que es una de las regiones con más biodiversidad del mundo. Sin embargo, el avance de la actividad ganadera y minera ha arrasado con miles y miles de hectáreas. El bosque tropical es suplantado por superficies de cultivo y pasturas, que no solo mata la riqueza biológica de la selva, sino que también perjudica a las comunidades indígenas que allí viven. Sputnik

Me gusta: Me gusta Cargando...