Noticias breves

El Poder no ha cambiado y por tanto las FF. AA. tampoco

Ministro de Defensa de Chile solicitó al Ejército antecedentes de homenaje a Miguel Krassnoff realizado en Escuela Militar. Este sábado se realizó una ceremonia en la que se habrían referido a ex oficiales condenados por delitos de violación a los derechos humanos durante la dictadura. “Quiero agradecerles profundamente el cariño, la lealtad y la hombría que han tenido el señor director de la escuela (…) y con la aprobación de todos ustedes, de poder acordarse de los soldados que no todos se acuerdan”, sostuvo en su discurso Miguel Krassnoff hijo homónimo del ex agente de la DINA, durante una actividad deportiva de este sábado en la Escuela Militar. Allí se realizó una competencia organizada por promociones de la institución en la que le solicitaron al director de la Escuela que a su nombre le entregara al coronel Miguel Krassnoff Bassa, un regalo que consistía en una polera que llevaba impreso: “TLC Miguel Krassnoff subdirector”. Esto, en recuerdo del paso por esa escuela como subdirector del coronel Miguel Krassnoff Martchenko. Camila Gálvez Sandoval. Emol

El Ejército de Chile informó que el coronel Germán Villaroel Opazo fue destituido de su cargo como director de la Escuela Militar luego del supuesto homenaje al ex agente de la DINA, Miguel Krassnoff. Así lo informó el general Miguel Alfonso Bellet, quien también informó que se le dio de baja al coronel Miguel Krassnoff Bassa, hijo del brigadier en retiro. La Tercera

El comandante de Comunicación y Doctrina, Miguel Alfonso Bellet, anunció que tanto el director de la Escuela Militar como el hijo del ex DINA pasarán a retiro, lo que conlleva a que perderán su estatus de personal vigente, pero recibirán una pensión en grado superior y mantendrán sus rangos de forma honorífica. La decisión no fue celebrada por familiares de los detenidos desaparecidos, quienes piden que se degraden a los militares involucrados. El Mostrador

– Al menos cinco príncipes saudíes han desaparecido esta semana, después de que denunciasen al reino por el caso Jashoggi, según un miembro real de Al Saud. El príncipe saudí Jaled bin Farhan Al Saud que vive en el exilio en Alemania dijo ayer jueves al diario británico The Independent que al menos cinco miembros de la realeza saudí han sido rápidamente detenidos, luego de que hubieran intentado expresar, en una reunión con las autoridades saudíes, su crítica por la desaparición del periodista Yamal Jashoggi. De momento se desconoce el paradero exacto de los detenidos, afirmó. Hispantv

-El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denuncia ante la comunidad internacional que EE.UU. ordenó a la oligarquía colombiana alistar un plan para asesinarlo. Hispantv

-En medio de la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, Washington advierte a los países centroamericanos sobre su acercamiento a Pekín. “Mientras construyen asociaciones comerciales con otras naciones, incluida China, les urgimos a centrarse y demandar transparencia y mirar por sus intereses a largo plazo y los nuestros”, manifestó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence. Hispantv

-Facebook anunció este jueves que ha eliminado 559 páginas y 251 cuentas por “violar sistemáticamente las reglas contra el correo no deseado” al inundar la red social de ‘spam’ orientado a la política, una decisión que reavivó las acusaciones de censura política y toma de decisiones arbitrarias de las que ha sido blanco la empresa. RT

-Ankara notificó a Washington que posee grabaciones de audio y video que prueban que el periodista saudita Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del Consulado de Arabia Saudita en Estambul. Sobre esto reporta The Washington Post, que cita a funcionarios turcos y estadounidenses. RT

-Los líderes de Corea del Norte y Rusia, Kim Jong-un y Vladímir Putin, intercambiaron felicitaciones por el 70º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Pyongyang y Moscú. Sputnik

-Prestigioso medio inglés proyecta recesión a nivel mundial y detalla los factores.The Economist sostiene que, pese a la brecha, ni las economías más desarrolladas del mundo tienen las herramientas para enfrentar una nueva recesión. A excepción de Reino Unido y naciones emergentes, 2017 fue un año provechoso para todas las grandes economías avanzadas como Estados Unidos, China e incluso la zona euro estaba prosperando. No obstante, este no ha sido como tal en lo que va de 2018, debido a que los mercados de valores se desplomaron a nivel mundial ante la preocupación por la desaceleración del crecimiento y los efectos que ha tenido la estricta política monetaria de Estados Unidos. Según The Economist, la economía global comenzaría sufrir una fuerte recesión gatillada por la desigualdad que hay entre Estados Unidos y el resto. De acuerdo al medio inglés, el Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que el crecimiento se desacelerará este año en todas las economías avanzadas, poniendo en problemas a los mercados emergentes. Emol

-En una conferencia de prensa en Beirut (capital libanesa), la directora general de Investigación de Amnistía Internacional, Anna Neistat, ha criticado este viernes que la “coalición” no haya reconocido ni investigado las muertes de civiles en la ciudad siria de Al-Raqa (norte), actitud que ha calificado de “bofetada en la cara de los sobrevivientes”. Hispantv

– El asesor especial del presidente de Corea del Sur asegura que EE.UU. “no podrá obligar” a Seúl a no levantar las sanciones impuestas contra Corea del Norte. Moon Chung-in denunció el viernes las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Corea del Sur no estaba autorizada a levantar las sanciones contra Corea del Norte sin la aprobación de Washington. Hispantv

-El viernes, la Cancillería francesa pidió que se establezcan “claramente” las circunstancias que rodean a la desaparición del periodista saudí Yamal Jashoggi. debido a que considera que su caso suscita “graves interrogantes”. Hispantv

-Una mujer palestina fue apedreada y asesinada por un grupo de colonos israelíes en el norte de la Cisjordania ocupada. La tragedia sucedió el viernes, cuando un grupo de colonos israelíes atacaron con piedras un coche en el que iban la mujer palestina, identificada como Aisha Muhamad Aravi, de 47 años, y su marido en el sur de la ciudad cisjordana de Nablus. Hispantv

-El reloj inteligente Apple watch del periodista Yamal Jashoggi ha captado el momento de su asesinato en el consulado saudí en Turquía, informan medios turcos. “Los momentos en los que Jashoggi era interrogado, torturado y asesinado fueron captados por la memoria del Apple Watch”, un reloj sincronizado a su vez con el celular iPhone del periodista, ha informado este sábado el diario turco Daily Sabah. El celular de Jashoggi al parecer se encontraba en posesión de su prometida, fuera del consulado saudí. Hispantv

-El Primer Tribunal Ambiental resolvió este viernes aprobar la sanción de clausura definitiva al proyecto Pascua Lama, ubicado en la comuna de Alto del Carmen, en la provincia de Huasco, en la Región de Atacama. Dentro de las infracciones en contra de la iniciativa, la clausura se definió por el “cumplimiento parcial del compromiso de monitorear los glaciares y glaciaretes emplazados en el área de influencia del proyecto minero”. Cabe recordar que la iniciativa -que se emplazaría a 150 kilómetros al suroriente de Vallenar- explotaría a rajo abierto un yacimiento de oro, plata y cobre. Junto con ello, se procesaría productos derivados, como el concentrado de cobre. El Ciudadano

-La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, asegura estar horrorizada por el caso Jashoggi, pero no cancela su viaje a Riad. Hispantv

-Gobierno de Chile ha entregado solo 50 visas a haitianos y más de 11 mil a venezolanos en 5 meses. El Desconcierto

-Rusia insta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a estudiar el uso de fósforo blanco en Siria por la llamada ‘coalición’, liderada por EE.UU. Hispantv

-En apenas 30 años, la cantidad de desechos sólidos en el planeta podría crecer 70 por ciento frente a los niveles actuales, con severas consecuencias económicas y medioambientales. Un reciente estudio internacional, elaborado por el Banco Mundial (BM) con el título What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 (Los desechos 2.0: Un panorama global de la gestión de desechos sólidos hasta 2050), sustentó los motivos de alarma. María Julia Mayoral, Cubadebate

-El presidenciable brasileño del Partido de los Trabajadores (PT) Fernando Haddad afirmó que si se comprueba el asesinato del concejal venezolano Fernando Albán por agentes del Estado, su eventual gobierno “no vacilará en repudiarlo”. RFI

– Riad advirtió que respondería a las eventuales sanciones de Washington y Londres por el caso de Jamal Khashoggi, el periodista opositor saudí desaparecido en Estambul. “El reino declara total su rechazo total a cualquier amenaza e intentos de socavarle, ya sea a través de sanciones económicas, presiones políticas o repetidas acusaciones falsas”, dijo un alto cargo del reino citado por la agencia oficial SPA. Sputnik

-Wall Street y la economía de EE.UU. están al borde de la recesión, según el economista, inversionista y corredor de bolsa Peter Schiff, quien ya predijo la crisis económica global del 2008 y generó alarmas luego de la venta masiva del mercado de esta semana. “Esta es una burbuja no solo en el mercado de valores, sino en toda la economía”, aseguró Schiff en una entrevista a FOX Business. Según el economista nos espera una recesión, acompañada por el aumento de los precios al consumidor, que será “mucho más dolorosa” que la Gran Recesión de 2007-2009. RT

-Según informó la página web Al-Masdar News, las fuerzas sirias encontraron en las zonas de Hama anteriormente ocupadas por el grupo terrorista EIIL (Daesh, en árabe) una gran fosa común que alberga un elevado número de cadáveres, todos de niños y mujeres. Fuentes militares citadas por este medio aseguran que todos los cuerpos estuvieron en la fosa común por más de dos años y que todas las víctimas murieron degolladas a manos de Daesh. Hispantv

-Los metales y algunos otros materiales no son finitos y aun así los arrojamos como si lo fueran. Máquinas de café, neveras, cables eléctricos, ordenadores, televisores y viejos radios analógicos se están acumulando en vertederos de todo el mundo”, expuso la agencia de ONU. Cubadebate

-“La humanidad siempre ha dependido del mar. Desde que aparecieron pescadores, aparecieron también los conflictos por la pesca”, sostiene en un artículo para Foreign Policy la comandante de la Guardia Costera de EE.UU., Kate Higgins-Bloom. Con ello, los riesgos de que una disputa sobre los derechos de pesca pase a un conflicto armado grave no dejan de aumentar a día de hoy, asegura la autora. Es más, “la reanudación de la competencia entre las grandes potencias ha aumentado la probabilidad de una guerra pesquera”, añade Higgins-Bloom. RT

-El presidente de Bolivia, Evo Morales, abrió la posibilidad de exportar gas natural a través de un puerto peruano tras el fallo adverso de La Haya. Hispantv

-A principios de este año la deuda global superó los 247.000 billones de dólares. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, esta cantidad es un 318% superior al producto interior bruto mundial, y se explica por el hecho de que los países siguen pidiendo préstamos a pesar de las advertencias de las organizaciones financieras y económicas internacionales. RT

-Ecuador ha restablecido parcialmente el acceso a Internet del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según ha confirmado el portal de filtraciones este domingo. Trascendió que la medida ha sido aplicada luego de que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, mantuviera reuniones con dos altos representantes de Naciones Unidas. RT

-Haddad: “Es el tipo más rastrero (innoble, despreciable) que he conocido a lo largo de mi vida pública”, comenzó disparando en una entrevista concedida al periódico español El País. Incluso, a Haddad se le consultó si considera que la democracia está en riesgo si Bolsonaro gana. Y su respuesta no dejó dudas. “Creo que sí”. En esta misma línea, no descartó que pueda haber un Golpe de Estado en el país sudamericano. “Hace por lo menos cinco años que las instituciones en Brasil no están bien. No son sólidas. Y con una figura como él al frente del Ejecutivo, puede pasar de todo. Incluso que el sistema lo expulse. Nada está descartado”, alertó.Emol

-El canciller boliviano, Diego Pary, afirma que Bolivia y Chile en algún momento tendrán que sentarse a dialogar sobre la salida soberana al mar. “Chile y Bolivia somos dos países que vivimos juntos, por situaciones geográficas, así hemos nacido en la historia y por lo tanto tarde o temprano tenemos que sentarnos a resolver ese tema pendiente”, señaló el domingo el ministro de Exteriores boliviano en una entrevista en un programa televisivo local difundido por los medios estatales. Hispantv

-Una isla flotante artificial con todas las comodidades para veranear o vivir un tiempo prolongado, equipada con su propia playa, piscina, discoteca, cine, salones de belleza y de masaje, jacuzzi con piso transparente, un ‘penthouse’ a 80 metros de altura e incluso una minijungla. Todo ello puede encontrarse en Kokomo Ailand, un proyecto de la compañía austriaca Migaloo Private Submarines. La plataforma mide 117 por 78 metros y puede desplazarse a una velocidad de 15 kilómetros por hora. RT

-Hasta 13 millones de personas en Yemen corren riesgo de morir de hambre, en lo que podría ser la “peor hambruna en 100 años”, alerta la ONU. La coordinadora humanitaria en Yemen de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Lise Grande, ha advertido este lunes de que ese país puede sufrir “la peor hambruna vista en cualquier parte del mundo en 100 años” si no se detienen los ataques aéreos de Arabia Saudí y sus aliados allí. Hispantv

-Nueva carrera espacial: cómo buscan las potencias mundiales apoderarse de la Luna. Lo hacen para obtener sus recursos naturales, producir energía y para lanzar desde la Luna proyectos relacionados con la futura exploración del cosmos. Sputnik

-“Lo quieran o no lo quieran los de la mafia del poder, el Tren Maya va. Lo quiera o no quiera la prensa ‘fifí’. Vamos a construir esta línea para el ferrocarril, 1.500 kilómetros”, aseguró el fin de semana Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. La construcción representará una inversión aproximadamente 7.000 millones de dólares. El tren recorrerá los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, al sudeste de México, con el fin de comunicar “esta región, que es la más abandonada, y al mismo tiempo la que tiene más riqueza cultural, porque están las zonas arqueológicas más importantes en el mundo”, destacó López Obrador. RT

