Noticias breves

La demanda general es crecimiento económico

Un informe de gran importancia elaborado por el panel científico sobre cambio climático de las Naciones Unidas presenta un panorama terrible sobre las consecuencias inmediatas del cambio climático y afirma que para evitar el daño se requiere transformar la economía mundial a una velocidad y escala que “no tiene un precedente histórico documentado”. El documento describe un mundo que experimentará escasez de comida e incendios forestales cada vez más frecuentes, así como la muerte masiva de arrecifes de coral en una fecha tan temprana como 2040, un periodo ubicado dentro del tiempo de vida de la mayoría de la población mundial. Esto ha causado “una gran conmoción y es bastante preocupante”, dijo Bill Hare, autor de otros informes del IPCC y que también trabaja con Climate Analytics, una organización sin fines de lucro. “Hace tan solo unos años no estábamos conscientes de esto”, indicó Hare. Emol

-ONU exige a Venezuela una “investigación trasparente” en muerte de opositor preso. Según un portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH., existen “informes contradictorios sobre lo ocurrido” con Fernando Albán. Emol

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó el lunes que la inflación en Venezuela alcanzará una cota de 1.350.000% este año y que en 2019 llegará a 10.000.000%. La entidad señaló que “se proyecta que la hiperinflación en Venezuela empeore rápidamente, impulsada por el financiamiento monetario de un déficit a gran escala y la pérdida de la confianza en la moneda”. Emol

-Piñera dice que sabe poco de Bolsonaro, pero destaca que su mensaje económico es “correcto” para un país en recesión. Si bien el presidente de Chile destacó también la postura del candidato brasileño ante la corrupción, reconoció que ha escuchado “su cosa homofóbica y su lenguaje muy agresivo con las mujeres”. Emol

-“El BM nuevamente dice que Bolivia este año ha crecido 4,5 por ciento, nuevamente primero en Sudamérica y segundo en toda América en crecimiento económico”, afirmó Morales en el marco de la inauguración de un centro educativo en el estado de Panco. Telesur

-La Academia Real de Ciencias, al galardonar a los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer con el “premio del Banco de Suecia en ciencias económicas en memoria de Alfred Nobel”, recompensó los trabajos que han “ampliado de manera significativa el campo del análisis económico construyendo modelos que explican cómo la economía de mercado interactúa con la naturaleza y la innovación”. William Nordhaus, en particular, es considerado pionero del modelo que integra el cambio climático. Es decir, construyó ecuaciones que permiten dar cuenta de los efectos del medioambiente sobre la economía y viceversa. El economista es también un ferviente partidario de que los gobiernos apliquen un sistema para gravar las emisiones de carbono. Emol

-Más de 440 personas sin hogar fallecieron durante los últimos 12 meses en Reino Unido, revela un estudio divulgado hoy. PL

-El Pentágono quiere poner algunos de sus archivos en la nube de Internet y las principales compañías de tecnología de los Estados Unidos se disputan a camisa quitada el contrato por valor de 10 mil millones de dólares. Ha sido una de las mayores batallas entre gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft, Oracle o IBM en el último año. Cubadebate

-El candidato brasileño Bolsonaro tiene conexiones con las plataformas ciudadanas opositoras al presidente boliviano, que le ofrecieron apoyo en caso de ganar. El candidato ultraderechista contactó con María Anelin Suárez, la portavoz de la plataforma ciudadana opositora al presidente de Bolivia, Evo Morales, “cuando solo era un diputado federal con expectativas de una candidatura presidencial”, informó el lunes el diario El Deber de Santa Cruz. La noche del domingo, Suárez confirmó la conexión de su plataforma, denominada “Las Calles Bolivia”, con Bolsonaro, a quien defendió ante las acusaciones que le tildan de racista, homofóbico y machista. De acuerdo con el El Deber, Suárez se encontraba la jornada de ayer en Brasil, en una de las oficinas de Bolsonaro, festejando los resultados en las urnas y alistándose para regresar a Bolivia. HispanTv

-FMI advierte que los mercados están subestimando los riesgos financieros”. En algunas economías avanzadas, algunos inversionistas se han vuelto demasiado confiados y puede que incluso posiblemente complacientes”, dijo el director del Departamento Monetario del Fondo Monetario Internacional. Tras años de expansivas políticas monetarias, el reporte del organismo hizo hincapié en los riesgos de que se produzca “un abrupto ajuste en las condiciones financieras”. El Fondo cifró en hasta US$100.000 millones los flujos de capital que podrían salir de los emergentes, excluida China, un volumen no visto desde la crisis financiera de 2008. Emol

-Por primera vez en la historia, 3.800 millones de personas, la mitad de la población mundial, vive en hogares que ganan lo suficiente como para ser considerados de clase media o millonarios, lo que marca una nueva era y grandes desafíos a nivel político como económico. Cristina Cifuentes, La Tercera

-El cambio climático está acabando con el suministro de alimentos que ha mantenido a los osos polares con vida durante miles de años. Un estudio advirtió que la escasez más dramática se vivirá en las próximas décadas. El Ciudadano

-En México suman hoy más de 37 mil desaparecidos, según el reporte del secretario de Gobernación, Alfonso Navarete, aunque la cifra es superior afirman organizaciones de familiares de las víctimas y de derechos humanos. PL

-El consulado de Arabia Saudí en la ciudad de Estambul les ‘envió de vacaciones’ a sus empleados turcos el mismo día que desapareció el periodista Jashoggi. Jashoggi, columnista del diario estadounidense The Washington Post y crítico de la monarquía de los Al Saud, acudió el pasado 2 de octubre al consulado y desde entonces no se sabe nada de él. Aunque Riad dice que el periodista abandonó ese mismo día sus instalaciones, las autoridades turcas insisten en que Jashoggi no ha salido de la misión diplomática y ha sido asesinado dentro del edificio. “La razón dada a los empleados turcos para tomarse el día libre fue que hubo una importante reunión diplomática”, ha agregado el funcionario turco. Según el consulado saudí, el periodista desapareció después de abandonar el edificio de la misión diplomática y las cámaras de vigilancia supuestamente no funcionaban aquel día. Hispantv

-Paulo Guedes, principal asesor económico del candidato presidencial brasileño Jair Bolsonaro, está siendo investigado por fiscales federales por haber participado presuntamente en un fraude en los fondos de pensiones de destacadas compañías estatales. La investigación, publicada este miércoles por el diario Folha de Sao Paulo, alega que Guedes gestionó de manera irregular 1.000 millones de reales (US$266 millones) inyectados por fondos públicos de pensiones en sus vehículos de inversión a partir de 2009. Emol

-Julio De Vido, ex ministro de Planificación de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fue condenado este miércoles a cinco años y ocho meses de prisión por fraude al Estado en el marco del accidente ferroviario que dejó en Buenos Aires 51 muertos en 2012. Emol

-Este miércoles la Fiscalía General de Venezuela dio a conocer nuevos detalles del presunto suicidio del concejal opositor, Fernando Albán. “En la hora del almuerzo del 8 de octubre, Albán se habría levantado abruptamente de la mesa diciendo que iría al baño; sin embargo, corrió hacia una ventana panorámica del piso 10 de la sede del Sebin en Plaza Venezuela y se lanzó al vacío”, haciendo hincapié en que el sujeto cayó desde la ventana del baño. “Hay gente que lo que ha hecho es especular para desvirtuar la investigación”, agregó. El fiscal general habló además de que habrían sido encontradas pruebas en el celular de que el concejal buscaba quitarse la vida. De acuerdo a Saab, habían”1.272 notas de voz en el celular del occiso y videos”. La Tercera

-Comité de Unidad Campesina de Guatemala denunció que dos de sus integrantes fueron asesinados en el municipio de Santa María Xalapán, departamento de Jalapa, al oriente del país centroamericano. Las campesinos fueron identificados como Benedicto Hernández y Arnoldo Hernández, padre e hijo, quienes supuestamente fueron atacados con armas de fuego “por personas desconocidas”. Según el comunicado del Comité, publicado en sus redes sociales, los vecinos de la aldea La Gracia, en Santa María Xalapán, “culpan a terratenientes de haber cometido el vil asesinato, ya que ese territorio se encuentra en disputa”. El Ciudadano

-El líder de las FARC Iván Márquez, quien fue el jefe negociador de paz de la antigua guerrilla en La Habana y cuyo paradero es desconocido, defendió al Gobierno de Venezuela y señaló que Colombia busca crear una guerra contra el vecino país. “Los colombianos debiéramos fijar en nuestra conciencia que Venezuela, la República Bolivariana, no es un país agresor, sino un país agredido”, señaló Márquez en una carta difundida por varios medios locales. Sputnik

-Terroristas del Estado Islámico atacaron a combatientes del Frente Al Nusra en Siria y se apoderaron de dos contenedores de cloro, informó el Centro ruso para la reconciliación de las partes beligerantes en Siria. En el ataque los integrantes del EI asesinaron a dos miembros de los Cascos Blancos, la polémica ONG que se posiciona como la defensa civil siria pero es considerada por las autoridades rusas como un grupo de provocadores afiliados a fuerzas terroristas. RT

-Trump afirma que la India pronto verá la respuesta de EE.UU. a la compra de los sistemas S-400 rusos. El presidente de EE.UU. aseguró durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que muy pronto Washington mostrará su postura ante la acción de Nueva Deli. RT

-La campaña de agresión liderada por Arabia Saudí contra Yemen ha dejado unas 3000 mujeres muertas, según ha anunciado este miércoles el ministro yemení de Salud. Hispantv

-La Inteligencia estadounidense ha interceptado a funcionarios saudíes, discutiendo un plan sobre cómo “tentar” al periodista Jashoggi para que vuelva a Arabia Saudí de su casa en el estado de Virginia (este de EE.UU.), para luego detenerlo, según publicó el miércoles el diario estadounidense The Washington Post. Un exagente de la Inteligencia estadounidense, que habló en condición de anonimato, detalló que la operación, la llevaron a cabo dos equipos compuestos por 15 hombres en total, que llegaron y salieron de Turquía en dos aviones privados en diferentes ocasiones. Hispantv

-Según informaron el martes medios iraquíes, citando varios informes de los servicios de inteligencia de Irak, el dirigente de Daesh, Ibrahim al-Samarrai, alias Abu Bakr al-Bagdadi, ha dictado la ejecución de unos 320 insurgentes takfiríes de la banda que lidera, incluidos altos cabecillas, tanto en Irak como en Siria, por “deslealtad” y “desobediencia”. Hispantv

-Cuatro fuerzas de centroderecha de Brasil (Demócratas, Podemos, Partido Popular Socialista y Partido de la República) se declararon neutrales ante la contienda presidencial que protagonizarán el domingo 28 el ultraderechista Jair Bolsonaro y el izquierdista Fernando Haddad. Sputnik

-Rescatan a astronautas de la nave Soyuz que tuvo que aterrizar de emergencia tras falla en cohete. El Mostrador

-“Deseamos sinceramente a las autoridades venezolanas, a nuestros amigos de Venezuela, a todo el pueblo de ese país el éxito en la estabilización de la situación económica y social”, dijo Putin. Añadió que Rusia está dispuesta a “ayudar en la solución de esa tarea”. “Desde luego desarrollaremos el diálogo político, realizaremos proyectos conjuntos en los sectores industrial y de energía y otros ámbitos”, aseveró. Sputnik

-En un mitin electoral celebrado el martes en la ciudad de Council Bluffs en el estado de Iowa (centro-norte), el mandatario estadounidense, Donald Trump, arremetió contra Japón, Corea del Sur, la Unión Europa, entre otros, por no darle nada a cambio de lo que les ofrece Estados Unidos. “La Unión Europea (UE) es brutal. Suenan muy bien y agradable, (pero) son brutales. Eso es porque han conseguid lo que quieren. Ellos se forman para aprovecharse de nosotros en el comercio”, comentó Trump. Hispantv

-Trump anuncia que investigadores de EE.UU. trabajan en caso de periodista saudí desaparecido pero Turquía lo desmiente. Emol

-El fuerte crecimiento económico de Bolivia en el primer semestre de este año, de 4,4% interanual, se explica principalmente por el buen desempeño del sector agropecuario que compensó con creces la debilidad de las materias primas, dijo el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos. Sputnik

-“Han recibido un gran impacto”, ha aseverado Trump, en relación con los aranceles de cerca de 200.000 millones de dólares que impuso sobre las importaciones chinas el mes pasado. “Su economía ha caído mucho y puedo hacer mucho más si quiero”, ha indicado Trump. “No quiero hacerlo, pero tienen que venir a la mesa de negociaciones”, ha insistido. Al mismo tiempo, el presidente de EE.UU. ha señalado que Pekín sí quiere negociar, pero él no cree que la parte china aún esté lista. Como ya lo había hecho antes, Trump ha culpado a los anteriores presidentes de EE.UU., quienes, según él, permitieron que China ejerciera prácticas comerciales desleales y ha sostenido que él tenía que decirle a Pekín que eso “se acabó”. “Han vivido demasiado bien durante demasiado tiempo y, francamente, creo que piensan que los estadounidenses son gente estúpida”, cita al mandatario de EE.UU. la agencia Reuters. RT

-La Sala Plena de la Corte Constitucional de Colombia dejó sin efecto las consultas populares en contra de proyectos extractivos minero-energéticos que planean desarrollar en el país varias multinacionales. La corporación judicial determinó en su decisión que “el Estado es el propietario de los recursos del suelo y el subsuelo de la Nación”, publicó la emisora local Caracol Radio en su página web con base en el fallo. Sputnik

-Washington ha expresado la negativa de prestar cualquier asistencia financiera para la reconstrucción de Siria mientras las tropas iraníes estén presentes en el territorio del país árabe, ha afirmado este miércoles el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. “La responsabilidad de expulsar a Irán del país recae en el Gobierno sirio, que es el responsable de su presencia allí”, dijo Pompeo en un discurso en el Instituto Judío para Asuntos de Seguridad Nacional de EE.UU. en Washington. RT

Me gusta: Me gusta Cargando...