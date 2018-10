Noticias breves

El voto ciudadano fascista

El ultraderechista Bolsonaro consigue un gran triunfo pero irá a balotaje. El ultraderechista Jair Bolsonaro ganó por amplio margen la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, pero deberá dirimir la contienda con el izquierdista Fernando Haddad el 28 de octubre. RFI

-CIA ha hecho uso de sus recursos técnicos y financieros en su expresión más sofisticada para intervenir en la disputa electoral que se desarrollará este domingo en Brasil. Así lo alertó, el internacionalista Marcelo Zero, quien detalló que este modus operandi exhibido es idéntico al utilizado en otros países, los cuales deriva de una campaña del candidato de la extrema derecha Jair Bolsonaro que no parece disponer. El Ciudadano

-Conocido maestro de capoeira brasileño fue asesinado por un fanático de Bolsonaro tras decir que votó por el PT. “Moa do Katendé”, conocido en todo Brasil por rescatar las tradiciones africanas a través del caopeira, recibió 12 puñaladas en su cuerpo durante la madrugada de hoy. Su asesino confesó el crimen. El Desconcierto

-El presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró una planta industrial de cloruro de potasio, que es el “orgullo” de los bolivianos. La planta, emplazada en Uyuni, departamento de Potosí, tiene una capacidad de producción de 350 mil toneladas al año y demanda una inversión de 188,1 millones de dólares. “Esta planta es cien por ciento de los bolivianos, no es de ningún extranjero; es un verdadero orgullo”, dijo Morales, especificando que el cloruro de potasio es un “nutriente primario” que resulta fundamental en la industria agrícola. Hispantv

-El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señala que EE.UU. ha enviado 19 000 camiones cargados de armas y municiones a los grupos “terroristas” en Siria. Hispantv

-Rusia ha firmado este viernes un acuerdo con La India para suministrar cinco baterías de sistemas de defensa antiaérea S-400 Triumf a Nueva Delhi. Así, ambos países han desafiado a EE.UU. que amenazó el 22 de septiembre con sanciones a La India si compra de Rusia el sistema S-400. Hispantv

-Las medidas económicas implementadas por el Gobierno de Nicolás Maduro han mejorado la imagen del mandatario que pasa de un 20 % a más del 30 % de aceptación. Hispantv

-“La tensión y los desafíos tienen sus raíces en varias causas, entre ellas, la injerencia extranjera y el despotismo, que han convertido la región en un barril de pólvora a punto de explotar (…) la erupción está por venir”, advirtió el viernes Moncef al-Marzuki a Al-Watan TV, destacando que los levantamientos populares contra los regímenes autoritarios, conocido como el Despertar Islámico, no se han terminado. El expresidente de Túnez entre 2011 y 2014 subrayó que los sistemas políticos árabes se basan en monopolios que trata de mantener a las monarcas en el poder a través de aplicar la fuerza y la presión. Este tipo de gobernación, según afirmó Al-Marzuki, “ha caducado ya”. Hispantv

-Suiza da luz verde a unirse a un nuevo sistema de transferencia y comunicaciones financieras que pueda sustituir al sistema SWIFT. El embajador suizo en Rusia, Yves Rossier, dijo el viernes a la agencia de noticias rusa Sputnik que el país europeo “va a observar con mucha precisión” un nuevo suceso que podría ocurrir en el sector financiero. No obstante, aseveró que este tema debe ser revisado por la Unión Europea (EU) no por Suiza. Hispantv

-Encargado por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump el año pasado, el Pentágono detectó en total alrededor de 300 “vulnerabilidades” que podrían afectar a materiales y componentes esenciales para el Ejército norteamericano. El Pentágono destaca que China está dominando el suministro mundial de minerales de tierra poco frecuentes, algo fundamental en los programas militares de Washington. Además, el texto hace hincapié en el papel del gigante asiático en el suministro de ciertos tipos de productos electrónicos, así como de productos químicos utilizados en las municiones estadounidenses. Una de las preocupaciones destacadas es el dominio del país asiático en el suministro mundial de minerales de tierras raras, fundamentales para los programas militares de EE.UU. El informe también hace hincapié en el papel de China en el suministro de ciertos tipos de productos electrónicos, así como de productos químicos utilizados en las municiones estadounidenses. RT, Hispantv

-Rusia alienta a la comunidad internacional ayudar a África y no solamente en el ámbito militar, afirmó el vicecanciller ruso Mijaíl Bogdánov. “Estamos convencidos de que la ayuda a los Estados africanos no debe limitarse únicamente al componente militar”, declaró al margen del Foro Internacional ‘Diálogo de las Civilizaciones’. Sputnik

– Arabia Saudí no pagará a EEUU a cambio de su seguridad, aseveró el príncipe heredero del reino, Mohamed Bin Salman, en una entrevista concedida a Bloomberg. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo esta semana, al intervenir en una concentración de sus partidarios en Misisipi, que, aunque le gusta el rey saudí Salman Bin Abdulaziz, este no duraría ni dos semanas sin el apoyo de EEUU y por tanto debe recompensarlo. “No vamos a pagar nada a cambio de nuestra seguridad, hemos pagado por todo el armamento que nos suministró EEUU, no fue gratis. Desde que se establecieron las relaciones entre Arabia Saudí y EEUU, pagamos siempre por lo que adquirimos”, dijo el príncipe. Sputnik

-Senado de EE.UU. confirma al juez Brett Kavanaugh para integrar la Corte Suprema. Emol

-Una facción de los grupos armados ha anunciado oficialmente su retirada de la zona desmilitarizada acordada por Rusia y Turquía en la provincia siria de Idlib. “El (llamado) Frente de Liberación de Siria empezó a retirar sus armas pesadas de la zona desmilitarizada”, ha indicado este sábado Naji Moustafa, portavoz de la citada alianza, respaldada por Turquía, y vinculada con la banda terrorista Ahrar al-Sham. Hispantv

-La Fiscalía de Turquía inicia una investigación sobre la desaparición de Yamal Jashoggi, prominente periodista saudí y crítico de la monarquía de los Al Saud. La evaluación de la Policía de Turquía es que el periodista saudí Yamal Jashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul, según las fuentes. “La evaluación inicial de la Policía turca es que el Sr. Jashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul”, ha dicho este sábado un funcionario turco, a la agencia británica de noticias Reuters. Hispantv

-Las políticas del Occidente en Libia han convertido ese país en un bastión del terrorismo, denuncia el vicecanciller ruso, Mijail Bogdanov. Hispantv

-Los magistrados que forman parte de la Corte Suprema constituyen la última instancia de decisión en cuestiones sociales fundamentales para el país, por esto la ratificación de Kavanaugh a este cargo es catalogada como un “triunfo político” de Trump, ya que se espera que la balanza se incline a favor de los conservadores. Emol

-El partido prorruso y dos formaciones populistas ganan las elecciones en Letonia. Los resultados fueron entregados tras una jornada marcada por las declaraciones del líder del partido prorruso Armonía. Emol

-Otro golpe demoledor de China a EEUU en la guerra comercial que los enfrenta. El gigante asiático dejó de comprarle petróleo. Adquisiciones que representaban el 20% de las exportaciones de crudo del país norteamericano. Y su efecto se amplifica si consideramos que el petróleo no integra la lista de productos estadounidenses ‘sancionados’ por China. Javier Benítez, Sputnik

-El general William Westmoreland, comandante de las fuerzas estadounidenses en Vietnam entre 1964 y 1968, había preparado un plan secreto para usar armas nucleares contra el norte comunista durante la Guerra de Vietnam, antes de que el presidente Lyndon Johnson se enterara de los preparativos y los detuviera, revelan documentos desclasificados citados por The New York Times. RT

-Rusia asegura que sus sistemas antiaéreos desplegados en Siria son capaces de detectar aviones en aeródromos de Europa y en territorios ocupados por Israel. Vladimir Mijeyev, un funcionario del consorcio ruso Tecnologías Radioelectrónicas (KRET, por sus siglas en ruso), explicó esta semana que los especializados sistemas de guerra electrónica aerotransportados podrían completar los sistemas terrestres en Siria. Hispantv

-El Gobierno de China ha confirmado este domingo que está investigando al presidente de Interpol, Meng Hongwei, de nacionalidad china, por sospechas de que violó la legislación del país asiático. Además de encabezar Interpol, Hongwei ocupa el cargo de viceministro para la Seguridad Pública de China. Las autoridades no han precisado qué tipo de violaciones de ley pudo haber cometido y solo han indicado que su caso está siendo investigado por la Comisión Nacional de Supervisión, organismo que se dedica a los casos de corrupción. RT

-China, que era el mayor importador mundial de residuos plásticos para reciclar, declaró en 2017 la prohibición de importar residuos no industriales. Este hecho ha causado que Washington haya redirigido sus residuos de plástico, aumentando considerablemente los envíos a los países del sudeste asiático en desarrollo, reporta The Guardian, citando a un informe de Unearthed, una plataforma de investigación de Greenpeace. Según datos de ese organismo, cerca de la mitad de los residuos de plástico, exportados desde EE.UU. para el reciclaje en los primeros seis meses de 2018, fue enviada a Tailandia, Malasia y Vietnam. Por ejemplo, el análisis mostró que las exportaciones estadounidenses de residuos plásticos a Tailandia aumentaron casi un 2.000 % este año; a Malasia, un 273 %; y a Vietnam, un 46 %. También crecieron los envíos de basura de plástico a Turquía y Corea del Sur. RT

-El presidente Salvador Sánchez Cerén resalta la soberanía de El Salvador en sus lazos diplomáticos, en rechazo a la crítica de EE.UU. por sus nexos con China. “Nosotros tenemos ahora relaciones con la República Popular de China, es una decisión propia de país, nadie nos puede aconsejar qué es lo que debemos hacer, ni nadie nos puede ordenar lo que tenemos que hacer”, aseveró el sábado el presidente salvadoreño. Hispantv

-Limitar el calentamiento global a 1.5 grados y evitar de esa forma “daños irreparables” exige implementar “cambios de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad”, advierten los expertos del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) en un informe publicado este lunes en Incheon, Corea del Sur. Cubadebate

-La Fiscalía venezolana informó este lunes que el concejal Fernando Albán Salazar, supuestamente implicado en el atentado del cual salió ileso el presidente Nicolás Maduro hace poco más de dos meses, se suicidó lanzándose desde el décimo piso de un edificio policial cuando iba a ser trasladado a tribunales. El Mostrador

-La periodista búlgara Victoria Marinova, de 30 años, fue encontrada muerta después de que fuera emitida la última entrega de su programa de televisión en el que reveló prácticas corruptas en la realización de unos proyectos de la Unión Europea (UE). El cuerpo de la periodista, con marcas de golpes en la cabeza y de estrangulamiento, fue descubierto el pasado sábado en un parque de la ciudad búlgara de Ruse, ha comunicado el fiscal Georgui Georguiev, citado por AFP. Según la investigación, Marinova fue violada y luego asesinada. RT

