Noticias breves

Guerra por los recursos naturales

EE.UU. denunciará pronto a China por socavar su seguridad nacional al vender, por debajo de su precio, componentes de armas usados en productos estadounidenses. “China usa su control de los recursos naturales y otros materiales para impactar negativamente en nuestra base industrial, como estrategia nacional (…). Hispantv

-El Gobierno de Nicaragua estimó en 1180,6 millones de dólares los daños causados por la crisis sociopolítica que enfrenta el país centroamericano desde el abril. Hispantv

-Aunque la decisión es inapelable, el juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, presidente del tribunal y quien leyó la sentencia, djo que “sin embargo, a pesar de este fallo, la CIJ invita a ambos gobiernos (de Chile y Bolivia) a buscar una forma de entablar un diálogo sobre este asunto”. RT

-Reportan que Al Nusra acepta disolverse y promete abandonar Idlib presionado por Turquía. Miembros de la Inteligencia turca han alcanzado un acuerdo con los grupos terroristas Jabhat al Nusra y Hayat Tahir al Sham, asegura el diario sirio Al Watan. RT

-La manifiesta actitud selectiva, politizada e incompatible con el sistema democrático que exhibe hoy la justicia en Brasil fue criticada con vehemencia por el profesor de Derecho Constitucional Pedro Serrano. Brasil tiene hoy un sistema judicial extremadamente autoritario y que busca interferir en la democracia para alcanzar los resultados deseados e incumplir con la Constitución, sostuvo Serrano al comentar la decisión del juez Sergio Moro de levantar el secreto sobre parte de una delación premiada del ex ministro Antonio Palocci. A juicio del catedrático, ‘eso es señal de que hay un deseo de interferir en el resultado electoral’ resultante de los comicios del 7 y el 28 de este mes. PL

-Líderes de FARC: Acuerdo de Paz de La Habana fue traicionado. Telesur

-El pasado 29 de junio fue un día histórico para la aviación comercial. Un total de 202.157 aviones surcaron el cielo en los cinco continentes batiendo todos los récords, tal y como registró la web sueca FlightRadar24, que muestra información en tiempo real sobre la congestión aérea alrededor del mundo. Por primera vez, se batía la astronómica cifra de 200.000 vuelos en un solo día: 19.000 de ellos lo hicieron al mismo tiempo. El imparable crecimiento de la aviación comercial ha llevado a más de 100 organizaciones de todo el mundo, entre las que se encuentran las españolas Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción, a crear la red Stay Grounded, una plataforma que ha elaborado un documento con 13 pasos para cambiar el modelo de aviación actual y llevar a cabo una transición hacia un sistema de transporte socialmente justo y ecológicamente sostenible. Durante estas semanas, Stay Grounded organizará en 15 países diversas protestas ciudadanas para detener la construcción o expansión de cerca de 1.200 aeropuertos de todo el mundo. Dani Cabezas, Rebelión

-Morales cuestionó la decisión del tribunal Internacional, asegurando que “hemos acudido a la CIJ para que haga justicia. Estoy sorprendido del informe del la CIJ. Tiene muchas contradicciones”. Crítico, añadió que no entendía que “una corte de justicia no haga justicia y no haga respetar los derechos de los pueblos”. “Quiero decir a la Corte Internacional (…) ¿es una corte para los pueblos o para otros sectores?”, aseveró. En ese sentido, anunció que enviará una carta a Naciones Unidas dando cuenta de las “contradicciones” a la CIJ, para que las aclare. “La Corte ha fallado, de verdad, se ha equivocado”, aseguró, agregando que “no es posible que la corte beneficie a los invasores, a las transnacionales”. “Respetamos el informe, lo que sí quiero saber es si Chile va a respetar la invocación de la Corte Internacional de Justicia (…) Ojalá esta invocación de la Corte sea respetada por Chile para retomar el diálogo entre dos pueblos hermanos y vecinos”, afirmó. “Bolivia quería que la CIJ acompañe esta demanda. No quiere, pero sí ha dejado diálogo abierto”, agregó. Emol

-El juez federal Emmett G Sullivan aprobó una demanda por corrupción contra Donald Trump, alegando que el mandatario estadounidense ha violado la Constitución al hacer negocios con Gobiernos extranjeros mientras está en el cargo. Casi 200 senadores y representantes demócratas están dispuestos y tienen una posición legal para demandar al presidente Trump por haber violado la Constitución al hacer negocios y recibir pagos o emolumentos de Gobiernos extranjeros por intermedio del hotel Trump International ubicado en Washington DC. Telesur

-La embajadora de EE.UU. en la OTAN, Kay Bailey Hutchison, ha afirCubadebatemado que Rusia debe detener el desarrollo de un supuesto sistema de misiles de crucero que viola el Tratado sobre Misiles de Alcance Medio y Corto (INF) o Washington buscará a destruirlo antes de que esté operativo, reporta Reuters. » Cubadebate

-El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Ricardo Lewandowski ratificó su autorización para que el expresidente Lula da Silva (2003-2011) brinde entrevistas a los medios, rechazando así la decisión de su colega Luiz Fux, informó la prensa local. Lawandowski consideró que Fux incurrió en “vicios gravísimos” y en “inusuales errores” al negarle la posibilidad al exmandatario de hablar con los medios, luego de que él permitiera la semana pasada la realización de entrevistas. Cubadebate

-El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, planteó la posibilidad de transformar al Ejército y la Marina para crear una Guardia Nacional que ayude a pacificar al país y no se utilice para “reprimir”. RT

– Rusia concluye entrega de sistemas antiaéreos S-300 a Siria, que le garantizan el monitoreo de la situación aérea y la designación operativa de los objetivos. “Finalizamos el envío de los sistemas S-300, el cual comprende 49 unidades”, ha informado este martes el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigu, en una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, presidida por el mandatario Vladimir Putin. Hispantv

-En una nota firmada por su presidenta, la diputada Tereza Cristina, del Partido Demócratas, el FPA declaró el voto a Bolsonaro, en un movimiento que había sido anticipado por líderes del sector. Según el comunicado, el FPA tomó la decisión “atendiendo al clamor del sector productivo nacional, de emprendedores individuales, a los pequeños agricultores y representantes de los grandes negocios”. Cubadebate

Bolsonaro: “El error de la dictadura fue torturar y no matar”. “No te violo porque no te lo mereces”. Sobre Dilma Rousseff: “Por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Utra, el pavor de Dilma Rousseff”, (uno de sus torturadores). Telesur

-La CIJ de La Haya ha ordenado a EE.UU. suspender las sanciones relacionadas con bienes humanitarios, medicamentos y aviación civil y ha advertido de que dichas medidas antiraníes de Washington pueden provocar consecuencias “irreparables”. Hispantv

.El nuevo pacto comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, USMCA (por sus siglas en inglés), que reemplaza al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994, puede representar una seria amenaza para China en el sistema de comercio mundial si Washington hace uso de una cláusula especial, indica South China Morning Post. En el caso de que alguno de los miembros del USMCA firme un acuerdo de libre comercio con un país que no tenga economía de mercado, los otros dos países-miembros podrán salirse del pacto trilateral bajo el artículo 32.10 con una notificación previa de seis meses y formar entre ellos un acuerdo bilateral bajo las mismas condiciones. RT

-La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, advirtió al público que se mantuviera alejado de los medios rusos, entre ellos, de la agencia de noticias Sputnik y del canal de televisión RT, informa el diario Washington Examiner. “Me dirijo a todo el mundo, si están leyendo algo… y de repente les lleva a RT o a Sputnik, tengan cuidado. Quiero decir que son canales de noticias patrocinados por el Estado. No son independientes”, declaró Nielsen en una cumbre de ciberseguridad en Washington. Sputnik

-Lagos y Frei llaman a retomar diálogo con Bolivia, pero sin Evo Morales: “Sería ideal un Presidente dispuesto a conversar”Los ex Mandatarios destacaron la necesidad de “dar vuelta la página” y advirtieron que “necesitamos respeto y reconocimiento a los fallos internacionales”, tras la sentencia de la CIJ. Emol

-El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Perú anuló este miércoles el indulto humanitario al dictador Alberto Fujimori y emitió órdenes de ubicación y captura. Telesur

-EE.UU. anuncia su salida del Acuerdo de Amistad firmado en 1955 entre Teherán y Washington, tras el fallo de La Haya contra sus sanciones a Irán. En una rueda de prensa celebrada en el Departamento de Estado en Washington DC, capital del país, Pompeo ha criticado que Teherán haya interpuesto un caso “sin mérito” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos), haciendo uso de un tratado sobre relaciones económicas y derechos consulares firmado el 15 de agosto de 1955 entre la Casa Blanca y el más adelante depuesto Shah de Irán, Mohamadreza Pahlavi. Hispantv

-El Tribunal Supremo de España (TSE) ratifica la pena de 4,5 años de cárcel impuesta al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por desvío de fondos. Hispantv

-Presidente catalán pide al Papa, Trump y Putin que medien en conflicto con Madrid. Emol

-“El Presidente de la Nación Argentina decreta excusarse de intervenir en toda cuestión relacionada con la firma Correo Argentino S.A., en tanto sus familiares (…) mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de dicha firma”, informó. Asimismo, alegó que “corresponde dejar establecido que la señora vicepresidente de la Nación (Gabriela Michetti) sea quien intervenga en las cuestiones relativas a la mencionada firma”. Emol

-Resguardar al zorro de la caza por considerarla una práctica “impactante, deseducativa y violenta” solicitó el Partido Ecologista Los Verdes (PEV) de Portugal, petición que es respaldada por tres partes del plenario de la Asamblea de la República y 20 mil firmas de ciudadanos que apoyan la prohibición. El Ciudadano

-Con el asesinato de Sergio Martínez asciende a 11 el número de periodistas asesinados durante el 2018 en México. Telesur

–Éxodo masivo de jefes bancarios: ¿Estallará la burbuja en el próximo año y medio? Desde Goldman Sachs hasta UBS, el reajuste de altos cargos marca un cambio del ciclo, indica The Financial Times. La renuncia de Lloyd Blankfein a su cargo de presidente del banco estadounidense Goldman Sachs esta semana ha coincidido con dimisiones de alto nivel en varios otros bancos, tanto en EE.UU., como en la Unión Europea. “Que un puñado de banqueros de alto rango dimita simultáneamente, normalmente no sería tan notable. Pero no estamos en una situación normal”, señala The Financial Times. Durante una conferencia bancaria anual en Londres la semana pasada, organizada por Bank of America, los participantes percibieron baja asistencia y ánimo pesimista. “Todos esperan que algo salga mal”, señaló un participante citado por el diario. RT

-El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, reiteró hoy las acusaciones realizadas por el Gobierno norteamericano de que China está interfiriendo en las elecciones de medio término, una denuncia ya rechazada por Beijing. Cubadebate

-En Colombia: 22 líderes sociales asesinados desde asumir Duque. Telesur

