Noticias breves

El presidente de Venezuela destaca el firme apoyo de China al plan de recuperación económica del país sudamericano, que es objeto de agresiones occidentales. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha retornado la madrugada de este lunes al país tras realizar un viaje de tres días a China, visita que ha calificado de un “gran éxito”, puesto que durante la misma Pekín y Caracas han rubricado unos 28 acuerdos de cooperación bilateral en diferentes ámbitos. “Un éxito total ha sido nuestra visita de Estado a la República Popular China. Me siento optimista del futuro de Venezuela”, ha señalado Maduro en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. HispanTv

-Estados Unidos tiene derecho a utilizar la industria energética como herramienta para presionar y castigar a los países que no se comporten de manera civilizada. Es lo que ha asegurado el secretario de Energía del país, Rick Perry. Sputnik

-Un asesor de Trump sugiere que la economía argentina debería dolarizarse tal y como se hizo en los años noventa bajo la Presidencia de Carlos Menem. Hispantv

-El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, ratificó su decisión de sancionar con 30 días de arresto al jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por haber realizado comentarios políticos, acto que está prohibido por la Constitución. Cubadebate

-Los partidos de la coalición de gobierno de Merkel no lograron ponerse de acuerdo ayer sobre la suerte del jefe de los servicios secretos Hans-Georg Maassen acusado de mantener relaciones turbias con la extrema derecha. El SPD pide su renuncia pero el ministro del Interior lo apoya. RFI

-Chile es el país latinoamericano mejor ubicado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el PNUD, en el lugar 44, mientras Venezuela descendió 16 lugares hasta el puesto 78. Sputnik

-El presidente de la OEA, Luis Almagro, no descarta “una intervención militar” en Venezuela para “derrocar” al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. “En cuanto a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”, indicó Almagro a El Tiempo de Colombia. Hispantv

-El jefe interino de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, afirmó que el asesinato de su predecesor, Alexandr Zajárchenko, fue perpetrado con la ayuda de servicios secretos de Occidente. Sputnik

-El expresidente del Gobierno español Luis Zapatero dice que la intensificación del flujo migratorio de venezolanos se debe a las sanciones impuestas por EE.UU. Debo decir que en la intensificación en el crecimiento en los últimos tiempos de esa emigración a otros países tienen mucho que ver las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y que han sido respaldadas por algunos Gobiernos”, se ha lamentado este sábado José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista con la agencia española de noticias, EFE. Hispantv

-Grupo de Lima expresa su rechazo ante cualquier curso de acción que implique intervención militar en Venezuela. Asimismo los gobiernos de los once países integrantes de la instancia internacional reafirmaron su compromiso para contribuir a la “restauración de la democracia” en Caracas. Emol

-A la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) “no le queda mucho crédito” porque se está convirtiendo en una “herramienta” de EE.UU., denuncia Irán. “Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) están convirtiendo a la OPEP en una herramienta para EE.UU. y en consecuencia a la organización no le queda mucho crédito”, ha dicho este sábado el representante de Irán ante el grupo petrolero, Hosein Kazempur Ardebili. Hispantv

-General Martínez: “El Ejército (de Chile) no puede ser visto como perteneciente a un sector político o a una parte de la sociedad”. Ricardo Martínez enfatizó que los miembros de la institución no pueden expresas su posición política porque “tienen la potestad de las armas”… “yo le he dicho al personal que está estrictamene prohibido emitir opiniones políticas en redes sociales o en cualquier plataforma donde se les identifique como parte del Ejército. Ellos no pueden hacerlo, porque tienen la potestad de las armas. El único momento que tienen para expresar su posición política es en la cámara secreta y en el voto. Y ojalá que nadie de su círculo sepa cuál es su tendencia política y su candidato”. Emol

-El doctor en geografía, glaciólogo y consejero del Departamento de Geografía de la Universidad de Chile, Francisco Ferrando, precisó que “en el sector donde está el rajo abierto de la mina Los Bronces, existían varios glaciares, de tipo rocosos, que tienen desde su masa un 40 y 60% de hielo, y esos glaciares fueron destruidos por la actividad minera, se fueron y ya no existen”. El Mostrador

-Un camión refrigerado de la Fiscalía General del estado de Jalisco, México, con al menos 157 cadáveres en calidad de desconocidos, fue abandonado en un terreno baldío del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Los vecinos denunciaron que tras más 12 de horas de estar estacionado, el vehículo comenzó a expeler fuertes olores, alertando a los habitantes, quienes constataron que del contenedor emanaba gran cantidad de sangre. Horas más tarde, el camión fue llevado a una bodega en la zona industrial del municipio de Guadalajara, cerca de la Fiscalía. Telesur

-El Ministerio de Defensa de Rusia ha identificado el número del misil que derribó el vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania en julio de 2014, según ha informado Nikolái Parshin, jefe de la Dirección General para los Misiles y Artillería del Ministerio. Según los militares rusos, el misil fue fabricado en la región de Moscú en 1986 y entregado a una unidad militar de Ucrania, después de lo cual nunca fue transportado de regreso a Rusia. RT

-Rusia y Turquía acuerdan crear una zona desmilitarizada en Idlib en la línea de contacto entre la oposición armada y las tropas sirias, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Sputnik

-Juez procesa por asociación ilícita a Cristina Fernández y decreta su prisión preventiva. El magistrado federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento por “asociación ilícita” contra la ex Mandataria. Emol

-Representante de Estados Unidos acusa a Rusia en la ONU de violar sanciones contra Corea del Norte. El Ciudadano

-En el transcurso de catorce años, el bosque tropical de la Amazonia sufrió las tres peores sequías en cien años. Los incendios del Amazonas no son los infiernos descomunales que hemos visto en el oeste de Estados Unidos, pero a largo plazo pueden resultar aún más destructivos. En años de sequía, al reducirse el ritmo de crecimiento de la vegetación y morir los árboles, la Amazonia no solo no puede cumplir sus funciones como pulmón del planeta, sino que se transforma en fuente de emisiones de carbono. Cubadebate

