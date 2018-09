Noticias breves

Los empresarios en la política

Casi dos mil millones de personas en todo el mundo son “pobres”, pues están viviendo con menos de 3,20 dólares estadounidenses por día. Global Humanitarian Assistance divulgó hace unos meses su informe con respecto a 2018, informando, en una parte, nuevas cifras de pobreza y extrema pobreza en el globo. Según su informe, los números son mayores en los países afectados por la fragilidad, la vulnerabilidad ambiental o ambos. HispanTv

Mientras Jeff Bezos fundador de Amazon gana la friolera de 11.166.666 millones de dólares por cada hora del día —268 millones cada 24 horas—, quienes trabajan en sus almacenes ganan 15 dólares la hora, según el portal Glassdoor, en el que miles de trabajadores de todo el mundo ponen nota anónimamente a sus empresas y revelan lo que ganan. Sputnik

-El 13% de las especies está bajo amenaza: El frágil presente de las aves del mundo. Un reciente reporte de BirdLife estima que son 1.469 las especies que están en algún rango de riesgo y hay ocho que han resultado extintas en los últimos años, incluyendo la que protagoniza la película “Río”. Emol

-Comuneros de aldeas circundantes a la Reserva Ecológica Chaparrí, ubicada en el distrito Chongoyape, a 60 kilómetros al este de la provincia de Chiclayo [departamento peruano de Lambayeque], viven una batalla constante contra traficantes de tierra, que pretenden invadir áreas naturales protegidas. Chaparrí fue reconocida por el Estado peruano, en 2001, como Área de Conservación Privada, luego que comuneros del área lo exigieran, cansados de la excesiva depredación de su flora y fauna. RT

-Neumáticos en desuso superan las 130 mil toneladas anuales en Chile: Conoce su ciclo de vida y qué se hace con ellos. Se estima que el país tiene la capacidad de reciclar apenas un 6% de estas piezas cuando dejan de ser utilizadas, pese a que anualmente se introducen unos 7 millones. Emol

-El plástico en el océano: El impacto de una futura “catástrofe mundial” de contaminación. Cientos de animales son rescatados todos los años en el mundo producto de alguna lesión a causa de este material creado por el hombre, partículas en todos los océanos y cinco grandes acumulaciones son gran parte de un problema que aún no tiene solución. Camila Díaz S.. Emol

-“Los terroristas en la provincia siria de Idlib preparan y realizan provocaciones, incluso con armas químicas”, ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin, en la cumbre que se está celebrando en Teherán entre los países garantes del proceso de Astaná (Rusia, Turquía e Irán), destinado a promover la solución del conflicto sirio. “Actualmente, el resto de los grupos extremistas están concentrados en la zona de distensión de Idlib. Los terroristas intentan frustrar el régimen del alto el fuego, y además, preparan y realizan distintos tipos de provocaciones, incluso con armas químicas”, ha declarado Putin. Por otra parte, el presidente ruso ha señalado que se han creado todas las condiciones para que los sirios puedan encargarse de determinar su destino. “El foco del terrorismo internacional en este país está prácticamente liquidado”, ha señalado el mandatario, precisando que más del 95 % del territorio sirio ha sido liberado. RT

-“El vicepresidente [de EE.UU., Mike Pence ] alentó fuertemente al presidente Mario Abdo Benítez a cumplir con el compromiso previo de Paraguay de trasladar la embajada como una señal de la relación histórica que el país ha mantenido con Israel y Estados Unidos”, informó la Casa Blanca en un comunicado el jueves. RT

-El gobierno de Ecuador acusó al exmandatario Rafael Correa de haber gastado diez millones de dólares de fondos públicos para apoyar una campaña a favor de las comunidades indígenas y contra la petrolera Chevron, condenada por daño ambiental. La estrategia incluyó el compromiso de personalidades como los actores estadounidenses Mia Farrow y Danny Glover. Cubadebate

-Ecuador pierde la batalla judicial ante Chevron en La Haya. Ecuador reconoció hoy que perdió la batalla legal contra la petrolera estadounidense Chevron en el histórico caso de contaminación ambiental en la Amazonía y apuntó responsabilidades al anterior Gobierno, presidido por Rafael Correa. RFI

-“El Departamento de Estado ha llamado a consultas a la embajadora ante la República Dominicana, Robin Bernstein, a la embajadora ante El Salvador, Jean Manes, y a la encargada de negocios en Panamá, Roxanne Cabral, en relación a las recientes decisiones (de esos países) de no reconocer a Taiwán”, señaló Heather Nauert, la portavoz del Departamento de Estado, mediante un comunicado. HispanTv

-El periódico estadounidense New York Times aseguró este sábado que funcionarios de la administración de Donald Trump se reunieron secretamente con militares venezolanos para discutir el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, pero finalmente decidieron no actuar. El Mostrador

-Diputado Leonardo Soto “Durante la dictadura y varios años después de la vuelta a la democracia ellos negaron sistemáticamente entregarles justicia a los familiares de las víctimas. Eso también es cierto, nunca se acogió un recurso de amparo para proteger a las personas privadas de libertad o en situaciones de peligro concreto a su derecho a la vida”, indicó. Asimismo, recalcó que “desde la vuelta a la democracia en los ’90 y a principios de los 2000 prácticamente no hubo ninguna condena respecto a los asesinos identificados o los agentes de la CNI que ya se conocían con toda claridad”. Emol

-La autora del artículo de Bloomberg, Olivia Carville, habló con el fabricante de búnkeres Rising S Co., donde le explicaron que siete empresarios han comprado ya búnkeres y los han instalado en este país en dos últimos años. A la primera señal de una catástrofe, los residentes millonarios de California intentarían tomar un avión privado y dirigirse a su búnker en Nueva Zelanda, escribe. RT

-Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente chino, envió el domingo un mensaje de felicitación a Kim Jong Un, máximo líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), con motivo del 70º aniversario de la fundación de la RPDC. Xinhua

-Turquía ha enviado otro gran convoy militar al norte de Siria, mientras Damasco alista su ofensiva contra los terroristas en la provincia de Idlib. Según ha informado este domingo el portal web Al-Masdar News, el Ejército turco ha desplazado 300 vehículos militares, incluidos tanques avanzados, sistemas de lanzacohetes múltiple (MLRS, por sus siglas en inglés) y carros de combate de infantería BMP, a la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria. HispanTv

-Organizaciones ambientales advierten que financiamiento del Acuerdo de París está “al borde del colapso. “De acuerdo a distintas entidades, el motivo de la crisis se originó en la decisión de Estados Unidos de retirarse del pacto firmado por 195 países hace tres años. Emol

-Argentina logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el que le prestará US$ 50.000 millones para ayudar a paliar la crisis económica que viven. Ante esto, el empresario de la carne, Alberto Samid, advirtió sus miedos a cómo el país va a poder devolver lo “prestado”. Incluso, tiene una compleja hipótesis. “Si el año que viene no ganamos dólares verdaderos, vamos a perder territorio en manos de los que les debemos, vamos a tener que pagar con territorio”, señaló en el programa La Noche de Mirtha. Emol

-A menos de dos meses de las cruciales elecciones intermedias de noviembre convergieron dos golpes feroces con un día de diferencia. Los influyentes rotativos The Washington Post (con los extractos del libro de Bob Woodward) y The New York Times jugaron un papel relevante, que se suman en forma ominosa a los líos judiciales del atribulado Trump. Alfredo Jalife-Rahme, Sputnik

-Obama: “¿Qué le ha pasado al partido republicano?”, cuestionó. “Su principio central en política exterior era la lucha contra el comunismo, ¡y ahora están acurrucándose con el ex líder de la KGB!”. La Política Online

-Las bancadas mayoritarias del Parlamento iraquí exigieron este sábado la renuncia del primer ministro Haider al-Abadi, argumentando un mal manejo de la crisis en curso en la ciudad de Basora (sur). Telesur

-El jefe de las Fuerzas Armadas de Brasil, general Eduardo Villas Boas, admitió hoy que para los militares resulta inaceptable la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Villas Boas formuló la declaración en entrevista concedida al diario Estado de Sao Paulo, en la cual consideró además una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU respecto a la necesidad de que el Estado brasileño respete los derechos políticos de Lula como ‘una tentativa de invasión de la soberanía nacional’. La posición de las Fuerzas Armadas puede ser la explicación al hecho que jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Tribunal Superior Electoral (TSE) violaran los tratados suscritos por Brasil, al negarse a cumplir la determinación del Comité, valoró el diario digital Brasil 247 al reseñar la información. PL

-El jefe del Ejército brasileño lanzó una advertencia contra la candidatura de Lula da Silva provocando una nota de repudio del Partido de los Trabajadores (PT). La formación política liderada por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, ha acusado al comandante en jefe del Ejército de Brasil, Eduardo Villas Boas, de querer intervenir en las elecciones presidenciales de octubre por “haber cuestionado” la posible candidatura del exjefe de Estado. “Es muy grave que un comandante con alta responsabilidad se arrogue el derecho de interferir directamente en el proceso electoral, algo que las Fuerzas Armadas (FF.AA.) no hacían desde los sombríos tiempos de la dictadura (1964-1985)”, ha denunciado este domingo el PT, en un enérgico comunicado. HispanTv

-Los aviones de EE.UU. atacaron con bombas de fósforo blanco la provincia siria de Deir Ezzor (este), anuncia el Centro ruso para la Reconciliación en Siria. “El 8 de septiembre, dos aviones F-15 de la aviación estadounidense atacaron con municiones incendiarias de fósforo blanco la localidad de Hadjin en la provincia de Deir Ezzor”, ha informado el Centro ruso en un comunicado publicado este domingo. La nota ha afirmado que tras los ataques, se ha visto unos fuertes incendios. “Los datos sobre las víctimas y los supervivientes no se especifican”, ha agregado. Según el centro ruso el uso de armas con fósforo blanco está prohibido por el protocolo adicional a la Convención de Ginebra de 1949. Hasta el momento, el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) no ha reaccionado a las declaraciones de general ruso. HispanTv

-El presidente chino, Xi Jinping, ha pedido al Partido Comunista de China (PCCh) y a la sociedad que promuevan las normas sociales de respetar a los profesores y valorar la educación. Xinhua

-El presidente panameño, Juan Carlos Varela, destacó la capacidad soberana de su país en tomar decisiones en términos de política exterior, en referencia al vínculo con Estados Unidos y al establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Xinhua

-EE.UU. sancionará a los jueces de la Corte de La Haya, en caso de que este tribunal abra una pesquisa sobre los crímenes de guerra de Washington en Afganistán. El consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, ha afirmado durante una reunión de la Sociedad Federalista en Washington que Estados Unidos no cooperará ni participará en la Corte Penal Internacional (CPI) y empleará “cualquier medio necesario” para proteger a sus ciudadanos y aliados de “los procesamientos injustos” que realiza “ese tribunal ilegítimo”. “No cooperaremos con la CPI, no proporcionaremos asistencia a la CPI y, ciertamente, no nos uniremos a la CPI”, ha declarado Bolton. “Prohibiremos el ingreso de jueces y fiscales a EE.UU., sancionaremos sus fondos en el sistema financiero norteamericano y los enjuiciaremos en nuestro sistema criminal”. HispanTv, RT

-¿Golpe de Estado contra Trump?: “Desde la Guerra de Secesión nunca se desafió así a un presidente”. El ex estratega del presidente, Steve Bannon, advierte de un “ataque directo a las instituciones” tras la publicación por The New York Times de una columna de un funcionario anónimo. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se está enfrentando a un “golpe de Estado”, advierte en una entrevista a Reuters el exestratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, en referencia a la explosiva columna publicada esta semana en The New York Times por un alto funcionario anónimo que afirma ser parte de la “resistencia” contra Trump. RT

-Alarmante: Un millón de personas se quitan la vida anualmente. OMS, El Ciudadano

-México: Investigan desaparición de alcalde electo en el estado de GuerreroLa esposa de Daniel González, elegido para presidir el municipio de Cochoapa El Grande, afirmó que el político había recibido amenazas de muerte durante la campaña y tras ganar los comicios del 1 de julio pasado. Emol

-El Gobierno de los Países Bajos ha suspendido la financiación a los grupos opositores en Siria, han anunciado el ministro de Exteriores, Stef Blok, y la ministra de Comercio Exterior, Sigrid Kaag, informan medios locales. Los ministros han expresado que las posibilidades de que las fuerzas rebeldes ganen la guerra son “extremadamente limitadas”. Asimismo, han agregado que el apoyo de los Países Bajos a los rebeldes “no ha tenido el efecto deseado”. RT

-El servicio de inteligencia británico MI6 del Reino Unido está preparando un ataque químico de falsa bandera en Siria, ha dicho un senador de EE.UU. “Hace aproximadamente cuatro semanas, sabíamos que la inteligencia británica estaba trabajando para lograr un ataque químico con el fin de culpar al Gobierno sirio, para responsabilizar a Siria”, ha dicho el senador norteamericano por el estado de Virginia, Richard Hayden Black, en recientes declaraciones a la televisión libanesa Al-Mayadeen. HispanTv

-A fines de agosto se vivió un momento de riesgo a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) tras la detección de una filtración de aire en la zona rusa, específicamente en el cohete Soyuz que llevó en julio a la última expedición hasta la base. Si bien el problema fue solucionado temporalmente, el conflicto no quedó ahí. Tras este evento, tanto la base en Washington como la de Moscú aseguraron que los tripulantes se encontraban fuera de riesgo, pero el director de Roscosmos, la agencia espacial rusa, Dmitry Rogozin, salió al paso con declaraciones que sólo avivaron la llama del conflicto. Hace una semana, Rogozin aseguró que no han descartado la posibilidad de que esto sea producto de una “interferencia deliberada en el espacio”, e incluso habló de “sabotaje”. Esto luego de que detallara que existen muestras de potenciales marcas de taladro en el cohete de origen ruso. Emol

-La Corporación Cultural de Documentalistas Chiledoc, emitió un comunicado este lunes por los cientos de comentarios que, aseguran, incitan al odio y la discriminación. Los mensajes, registrados desde hace algunas semanas en su canal de Youtube, surgieron a partir de la publicación del tráiler de la película “Petit Frère”, cuyo protagonista es un inmigrante haitiano. La organización, que distribuye el filme, manifestó su rechazo, ya que son “más de cien las opiniones” de índole “racista, clasista y xenófoba”. “Lamentamos que nuestras redes sociales sirvan para albergar mensajes de odio y discriminación hacia la comunidad haitiana en Chile”, declara la directora de Chiledoc, Paola Castillo. Emol

-Gobierno de EE.UU. confirma el cierre de misión palestina en WashingtonDesde el Departamento de Estado acusaron a la OLP de no haber “dado pasos para avanzar en el inicio de negociaciones directas y significativas con Israel”. Emol

-El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó al mandatario ruso, Vladímir Putin, para la toma de posesión que tendrá lugar el 1 de diciembre, dijo el canciller del próximo Gobierno, Marcelo Ebrard, durante una conferencia de prensa. Sputnik

