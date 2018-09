Noticias breves

China silenciosa

El presidente chino, Xi Jinping, destacó la importancia de los nexos entre su país y África durante sus reuniones bilaterales con algunos homólogos de ese continente que se encuentran de visita oficial en Beijing. Cubadebate

China reiteró su postura de que se debe respetar la soberanía de todos los países durante un debate abierto del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Nicaragua. Xinhua

Durante el Foro de Cooperación África- China, que se realiza en Beijing, el mandatario asiático dijo que “aportaremos ayuda militar a la Unión Africana y apoyaremos a los países de la región del Sahel y los Golfos de Adén y Guinea para que mantengan la seguridad y combatan el terrorismo en esas áreas”. Telesur

-Rusia insta a EE.UU. a “abandonar los intentos inspirados en la tradición colonialista de influir en la situación en Nicaragua”, según ha expresado el representante permanente de Rusia en las Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, durante su intervención en el Consejo de Seguridad este miércoles. “Si EE.UU. está realmente preocupado por la situación de los ciudadanos de este país, lo lógico sería que levanten las medidas económicas restrictivas, introducidas por motivos políticos”, ha aseverado el diplomático. RT

-El candidato de la extrema derecha brasileña, Jair Bolsonaro, quien marcha segundo en las encuestas detrás de Lula Da Silva, incitó este fin de semana a sus seguidores a “fusilar” a los simpatizantes del Partido de los Trabajadores (PT). Este lunes, el equipo de asesores de Bolsonaro intentó recoger el agua derramada. Indicaron que todo se “trató de un juego, como siempre”. En ese contexto el PT anunció su decisión de acudir a la justicia para denunciar al candidato de la ultraderecha por “crímenes de injuria electoral, amenaza e incitación al homicidio”. El Ciudadano

-El nuevo alcalde Félix Aguilar Caballero, electo por el municipio de Nopalucan, Puebla (sur de México) fue asesinado este lunes, presuntamente por sujetos que le cerraron el paso cuando se dirigía a la Junta Auxiliar de Santa María Ixtiyucan, de donde provenía. Según reportes locales, el recién electo alcalde iba camino a su domicilio cuando fue interceptado por desconocidos, quienes abrieron fuego contra su automóvil. Telesur

-El presidente de Perú, Martín Vizcarra y su homólogo boliviano Evo Morales se concretaron este lunes una serie de acuerdos sobre el diseño final del proyecto del Corredor Bioceánico Central de Integración. Telesur

-Argentina, el país que produce 10 veces más comida de la que necesita y aun así tiene hambre. Las ollas populares son todo un símbolo en Argentina. Muchos, sobre todo en el interior, dependen de ellas. Pero los expertos dicen que eso no es suficiente ni soluciona el problema de fondo. Foto: AFP. El tercer productor mundial de miel, soja, ajo y limones; el cuarto de pera, maíz y carne; el quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceites; el octavo de maní. Sí, Argentina produce muchos alimentos. Y, sin embargo, entre uno y tres millones de argentinos sufren hambre. Cubadebate

-Macri se comunica con Trump en medio de la crisis que golpea a Argentina. El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó al mandatario argentino, Mauricio Macri, y sostuvieron una conversación de 15 minutos donde el político sudamericano le habría informado sobre el difícil contexto económico que atraviesa su nación. Emol, RT

-La peor matanza de elefantes de los últimos años en África: Cerca de 90 animales fueron masacrados para robar sus colmillos. En una reserva natural de Botsuana, que hasta hace un tiempo era uno de los países más seguros para estos mamíferos, casi 90 elefantes fueron arrasados sin piedad para obtener sus colmillos. También cazaron cinco rinocerontes blancos, una especie que está al borde del peligro de extinción. El Desconcierto

-La confrontación y la tensión en las relaciones entre Moscú y Washington va en aumento, según lo ha afirmado este martes el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en un programa del Pervy Kanal (Canal Uno) de Rusia. Según el canciller ruso, si tomamos en consideración “la intensidad de las pasiones políticas, la intensidad de la retórica”, que ahora “va más allá de lo que hace poco se consideraba el decoro diplomático”, entonces, “por supuesto, la confrontación va en aumento”. RT

-El senador norteamericano por el estado de Virginia, Richard Hayden “Dick” Black, denunció el martes el papel de Estados Unidos en la provincia siria de Idlib (noroeste), último feudo de los terroristas en Siria, por la ayuda que brinda a los grupos armados. En una reunión que mantuvo en el territorio sirio con el presidente del Parlamento del país árabe, Hamoudeh Sabbagh, consideró dicha ayuda como apoyar a los autores de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, que se saldaron con alrededor de 3000 muertos. HispanTv

-Estados Unidos expresa su disposición para colaborar con Rusia a fin de acabar con el problema de la presencia de los terroristas en la provincia siria de Idlib. “Compartimos su preocupación (de Rusia) por el terrorismo procedente del norte y el noroeste de Siria, estamos absolutamente de acuerdo de que en estos territorios se encuentran los terroristas y de que es necesario ocuparnos de ellos para que no exporten el terrorismo a todo el mundo”, señaló el martes, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo. HispanTv

-Un príncipe saudí dijo a manifestantes en Londres, capital del Reino Unido, que el rey y su heredero fueron responsables de la guerra que libra Riad contra Yemen. “Hay personas específicas que pueden responsabilizarse. No reprochen a toda la familia” real saudí, comentó el príncipe Ahmed bin Abdulaziz, hermano del rey Salman, en un vídeo grabado en un lugar no especificado en la capital británica y publicado el lunes. HispanTv

-Woodward cuenta que Trump le exigió al secretario de Defensa de EE.UU., James Mattis, en una conversación telefónica, asesinar al presidente Al Assad, después del presunto ataque químico en la provincia de Idlib en abril de 2017. Según el autor, el secretario de Defensa contestó que lo apoyaba, pero sólo para calmar al presidente, y después le dijo a su asesor que no consideraría acciones de ese tipo. “No vamos a hacer nada de esto. Vamos a ser más moderados”, aseveró Mattis. RT

-La Fiscalía británica ha revelado los nombres de dos ciudadanos rusos de los que Londres sospecha que pudieron llevar a cabo el ataque contra el exagente doble de Inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia. Se trata de Alexánder Petrov y Ruslán Boshírov, quienes han sido acusados de conspirar con el fin de matar a los Skripal utilizando la sustancia Novichok. De acuerdo con la Policía británica, viajaron utilizando pasaportes rusos y llegaron al Reino Unido varios días antes del incidente. El Servicio de Procesamiento de la Corona ha anunciado que tiene suficientes pruebas para acusar a los dos individuos. No obstante, no ha proporcionado más información sobre su identidad. RT

-El conflicto en Afganistán causó más de 200 mil desplazados internos en lo que va de año, informó hoy la sede aquí de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). PL

-“Proteger la función presidencial”: Ex gerente de Banchile rechaza dar a conocer audios que complican a Piñera. “Debemos respetar la función presidencial, por lo menos mientras esa persona ejerce la función simbólica del Presidente de la República”, dijo Francisco Armanet, ex gerente general de Banchile, sobre las grabaciones que podrían generar un problema legal para el presidente Piñera en Estados Unidos. “Esas grabaciones nunca nadie las ha escuchado y nunca nadie las va a escuchar…hasta que me lo pida Corta Suprema”. Así de tajante fue Francisco Armanet, ex gerente general de Banchile, quien reconoció, en el libro de Sergio Jara “Piñera y los leones de Sanhattan”, mantener en su poder las pruebas de que el hoy presidente utilizó información privilegiada para comprar acciones en LAN, cuestión que ya le valió una millonaria sanción de la SVS en 2007. En entrevista con CNN Chile, Armanet aseguró que, como el principal involucrado es el presidente de la República, hay que tener cuidado. “El regulador norteamericano podrá investigar”, reconoció, dado que el episodio del uso de la información privilegiada tiene su origen en una corredora de Estados Unidos. “Toda la información que aparece no favorece el prestigio de la función presidencial”, dijo Armanet al periodista Daniel Matamala. Las grabaciones están guardadas en un CD y contienen una conversación del propio Piñera con ejecutivos de Banchile, supuestamente ordenando la compra de acciones, en conocimiento de estados financieros de LAN que él conocía, pero que el mercado desconocía. El Desconcierto

-Diputado comunista apuntó a las grabaciones que confirmarían el uso de información privilegiada del ex mandatario para la millonaria compra de acciones de LAN y aseguró que “hay que buscar una fórmula jurídica para acceder” al contenido de ese material que tiene en su poder el ex gerente de Banchile de esa época, Francisco Armanet. “Sebastián Piñera cometió un robo descarado y un delito financiero de alta gravedad”, disparó hoy el diputado comunista Hugo Gutiérrez, saliendo al paso de las revelaciones de las grabaciones secretas del caso LAN que implican al actual Presidente. El Mostrador

-Fernando Haddad, quien presumiblemente sustituirá a Lula como candidato en los comicios presidenciales, fue acusado de corrupción por la Fiscalía de Sao Paulo. Telesur

-Rusia denunció hoy en la ONU la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua y la intención de Washington de emplear el Consejo de Seguridad como un juez contra ese país centroamericano. PL

-El Fiscal Federal Jorge Di Lello imputó penalmente al presidente argentino Mauricio Macri y a otros funcionarios de su equipo por el acuerdo rubricado en junio pasado con el Fondo Monetario Internacional. La denuncia fue interpuesta por Unidad Populal, el Movimiento Popular La Dignidad y por el Observatorio del Derecho a la ciudad, que denunciaron al mandatario por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público por el préstamo de 50 mil millones de dólares pedido al FMI sin autorización previa del Congreso. El fiscal llevó adelante la acción penal al considerar que los hechos, las ilegalidades e inconstitucionalidades alegadas en la denuncia resultan verosímiles y lógicas al tiempo que pidió varias pruebas sobre el convenio. PL

-La confirmación en el Senado de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema apuntalaría el giro a la derecha de la máxima instancial judicial del país. Esta configuración es el fruto de tres décadas del minucioso trabajo de la ultraconservadora y poco conocida organización Federalist Society, que habrá conseguido colocar a cinco de los nueve miembros del tribunal (Federalist Society). RFI

-“Este tema quedó zanjado hace más de 10 años”, aseguró a La Tercera PM la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, respecto a la publicación de uno de los capítulos del libro “Piñera y los leones de Sanhattan”. La Tercera

-Las Fuerzas de Defensa de Israel han obligado a la redacción del periódico The Jerusalem Post a eliminar parte de uno de sus reportajes, en donde se afirmaba que el Ejército israelí reconocía por primera vez haber proporcionado armas y municiones a los rebeldes de Siria, según ha confirmado a RT su editor jefe, David Brinn. Cubadebate

-El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo a periodistas que nunca discutió el posible asesinato del mandatario sirio, Bashar Asad, como sugiere un nuevo libro escrito por el veterano periodista Bob Woodward que será publicado el 11 de septiembre. “Eso ni siquiera se consideró nunca, ni será considerado; el libro es pura ficción”, dijo Trump. Sputnik

-Palestina ha calificado de un acto “valiente” la decisión de Paraguay de trasladar su embajada ante el régimen de Israel, de Al-Quds (Jerusalén) a Tel Aviv. La Presidencia palestina ha elogiado este miércoles la “posición noble y sabia” del nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien ha decidido, la misma jornada del mismo miércoles, restablecer la embajada paraguaya en Tel Aviv. HispanTv

-El rey de Jordania rechaza firmemente la propuesta de EE.UU. de crear una confederación con Palestina y la considera como “una línea roja” para su país. HispanTv

-El número de contribuyentes españoles que declararon patrimonios de más de 30 millones de euros en el año 2016 es tres veces mayor que el registrado diez años antes, en el ejercicio de 2006. RT

-Tras la publicación por The New York Times de un explosivo artículo de opinión que apunta a la existencia de una “resistencia” dentro de la Administración Trump que “frustra” la agenda presidencial, muchos se preguntan quién habrá sido el alto funcionario anónimo que lo había escrito. RT

-¿Agoniza el Poopó?: El lago más grande de Bolivia podría desaparecer. El lago Poopó, el más grande de los ubicados exclusivamente en territorio boliviano, amenaza con desaparecer para siempre, después de que en 2015 sufriera un acelerado proceso de desertificación, mitigado después por las lluvias que le permitieron recuperar un tercio de su capacidad. Los lugareños se muestran preocupados por la supervivencia del lago. RT

-La Policía federal de Brasil presentó este miércoles un informe en el que solicita que se formulen cargos de corrupción contra el presidente Michel Temer, lo que podría dar lugar a su suspensión del cargo. Según el documento, citado por AP, la Policía tiene evidencia de que el mandatario se embolsó alrededor de 300.000 dólares en sobornos del gigante de la construcción Odebrecht, que se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción regional. RT

-El agujero diminuto hallado en la nave Soyuz acoplada a la Estación Espacial Internacional (EEI) fue calificado como un acto intencional, aseguró una fuente del sector espacial. Una comisión interna de Energia, fabricante de la nave espacial Soyuz, está investigando el origen del agujero que dio lugar a una fuga de aire el pasado 30 de agosto. “La comisión califica lo ocurrido como un acto premeditado realizado por personas aún no identificadas”, dijo la fuente a Sputnik. Sputnik

-El canciller de Colombia, Carlos Trujillo, viajó a EEUU para abordar con representantes de ese país la situación política y social de Venezuela que ha derivado en un alta inmigración, justo después de que el senador Álvaro Uribe pidiera la “intervención legal” del país caribeño. “Quería dejar en claro en nombre de esta bancada (Centro Democrático) que para nosotros, ante estas circunstancias, el principio de la no intervención es una excusa inaceptable, porque hoy prevalecen las obligaciones de todos frente a todos, de acuerdo con la Carta Democrática y con las Naciones Unidas”, dijo Uribe en plenaria del Senado. Sputnik

-Este veredicto representa una victoria histórica para los activistas por los derechos de la comunidad gay en ese país. En un fallo sin precedentes, este jueves la Corte Suprema de la India despenalizó la homosexualidad y puso fin a incontables batallas jurídicas que se llevaban a cabo en la nación asiática desde el siglo XIX. Telesur

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseveró este miércoles que los precios acordados por el Ejecutivo nacional a 33 productos de la cesta básica, entre ellos alimentos, higiene personal y aseo, cubren los costos de producción y ganancias. Durante una reunión con el sector empresarial, el primer mandatario nacional indicó que estos productos deben mantenerse de manera estable y con los precios acordados ya que a parte de cubrir los costos de producción y ganancia, se establecieron con el fin de cumplir con las 10 líneas estratégicas que conforman el Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. Telesur

-El Gobierno de Venezuela y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acordaron este miércoles un apoyo técnico para el retorno de los venezolanos en el marco de plan Vuelta a la Patria. Durante una reunión que sostuvo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el canciller Jorge Arreaza junto a representantes de agencias de las Naciones Unidas, las autoridades venezolanas solicitaron que intercedan ante los Gobiernos que no facilitan el puente aéreo para repatriar a los ciudadanos que quieren regresar a la nación suramericana. Telesur

-El 25 de octubre la Comisión Pesquisadora deberá presentar al Congreso la recomendación de hacer o no un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. Paralelamente, la Corte de Constitucionalidad le pisa los pasos. La polémica entre el presidente de Guatemala, Jimmy Morales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) ha llevado al país centroamericano a un momento crucial para el orden constitucional de la nación. No sólo perseguido por la Comisión Pesquisadora que deberá estudiar su antejuicio (retiro de la inmunidad) y presentarlo al Congreso el 25 de octubre, el mandatario también es interpelado por la Corte de Constitucionalidad (CC). Telesur

-El ministro de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Edson Fachin, negó el petitorio que solicitaba la nulidad de la decisión del Tribunal Electoral de Brasil que bloquea la candidatura de Lula. La defensa de Lula se apegó para tal solicitud a los estatutos expresados por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, alegato que Fachin calificó como insuficiente para tales fines. Cubadebate

-Rusia enumera ante la ONU las incoherencias en las ‘pruebas’ británicas por el caso Skripal. El embajador de Rusia ante la ONU ha denunciado las ‘pruebas’ presentadas por el Reino Unido. RT

-El régimen de Israel financió y armó al menos a 12 grupos ‘rebeldes’ en el sur de Siria que luchan contra el Gobierno de Damasco. Según informa este jueves la revista estadounidense Foreign Policy, su reportera Elizabeth Tsurkov habría entrevistado a más de dos docenas de miembros de los grupos “rebeldes” que actuaban en Siria en contra del Gobierno de Damasco, quienes le aseguraron que durante los últimos años habían recibido fondos y armamentos del régimen israelí. HispanTv

