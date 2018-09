Noticias breves

USA: lo importante es matar a los trabajadores

Documentos oficiales recientemente desclasificados han revelado planes ideados en la década de 1960 por EE.UU. para “destruir a la Unión Soviética y a China como sociedades viables” mediante ataques nucleares destinados a eliminar el potencial industrial soviético y aniquilar a la mayoría de los habitantes en ambos países. La intención aparece trazada en la edición de 1964 del Plan Operacional Integrado Único (SIOP, por sus siglas en inglés), un documento elaborado por el Pentágono que se actualizaba anualmente desde 1961 hasta 2003 con las estrategias estadounidenses en caso de guerra nuclear. En una revisión del texto, recientemente revelada por el Archivo de Seguridad Nacional en la Universidad George Washington, se plantea la posibilidad de realizar ataques nucleares preventivos o de represalias contra la URSS con el fin de destruir el 70 por ciento de la superficie soviética con presencia de instalaciones industriales. En cuanto a China, el Pentágono pretendía ‘borrar del mapa’ 30 de sus mayores ciudades para reducir a la mitad sus capacidades industriales y garantizar que el ahora gigante asiático ya no fuera “una nación viable”, reza la revisión del plan elaborada entonces por el Estado Mayor Conjunto de EE.UU. En el documento, ese cuerpo militar propuso utilizar la “pérdida de población como criterio principal para la efectividad de la destrucción de la sociedad enemiga prestando solo atención colateral al daño industrial”, lo que implicaba que pretendían garantizar en primer lugar la muerte de los trabajadores urbanos, explican los investigadores de la universidad. Proyecciones que aparecieron en el SIOP entre 1961 y 1962 situaron el nivel de pérdidas humanas en más de la mitad de la población urbana: el 53 por ciento de habitantes en ciudades chinas y el 71 por ciento de los residentes soviéticos en las principales urbes. Se estimó que unos 70 millones de ciudadanos soviéticos morirían en “ataques estadounidenses sin advertencia”. Al igual que en la década de 1960, EE.UU. aún considera las capacidades militares rusas y chinas como los principales “desafíos” que enfrenta Washington, según el Pentágono ha dejado en claro en la última Revisión de la Postura Nuclear estadounidense adoptada en febrero. RT

–El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el jueves que la cooperación China-África es fundamental para el éxito del continente africano. Xinhua

-El representante de Siria ante la ONU, Bashar al-Yafari, ha criticado al secretario general de esa organización por haberse puesto del lado de los agresores. “Expresamos nuestra sorpresa con la declaración de que se alinea con la posición de aquellos países que apuntan a mi Gobierno y mi país (…) y me refiero a las amenazas expresadas por los representantes de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia”, ha dicho este jueves Al-Yafari, citado por la agencia de noticias rusa Sputnik. HispanTv

-Rusia detendrá el transporte de astronautas de la NASA a la Estación Espacial Internacional (EEI). Al respecto cita RIA Novosti al viceprimer ministro ruso, Yuri Borísov, que precisó que ese programa de cooperación con la agencia estadounidense finalizará en 2019. En declaraciones durante una reunión en la corporación rusa RKK Energiya, fabricante de cohetes y naves espaciales, el viceprimer ministro indicó que las obligaciones rusas respecto al actual contrato con la NASA de transporte de ida y regreso de astronautas concluirán en abril del próximo año con el acople del transbordador espacial Soyuz MS. RT

-Asesinan a un legislador municipal electo en el centro de México. RT

-“Un ataque no puntual contra Idlib destruiría el proceso político en Siria y todos los esfuerzos que hemos realizado”, dijo Cavusoglu, ministro de Exteriores de Turquía. Agregó que el posible ataque “provocaría consecuencias humanitarias y afectaría (…) no solo a Turquía sino a Europa”. Según comunicó, de momento se aplican todos los esfuerzos “para prevenir cualquier ataque no puntual contra Idlib, habitado por 3,5 millones de civiles”. “Allí hay ciertos grupos extremistas y la mejor solución es separarlos, dividirlos de los otros y después abatirlos”, dijo. HispanTv

-Fiscalía General de Colombia informó el jueves, Día Mundial de las Víctimas de Desaparición Forzada, que recuperó 9.303 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas y que trabaja en la identificación de miles más. El Ciudadano

El diplomático sirio critica así, al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, que expresó su preocupación sobre los "crecientes riesgos" de un desastre humanitario en el caso de una operación militar en la provincia noroccidental siria de Idlib, donde se ha convertido en el último refugio para los terroristas de Frente Al-Nusra (autoproclamado Frente Fath Al-Sham) después de que las tropas sirias recuperaran la mayor parte del país. HispanTv

-Atentado a la información veraz: ¿desesperación en la “democracia” occidental? Toda la política de sanciones a los medios de difusión de gobiernos soberanos significa sólo una conclusión: los sectores dominantes del mundo, vinculados a la guerra y la explotación, están cada vez más desesperados porque su mensaje va siendo paulatinamente demostrado como fariseo y peligroso para los pueblos amantes de la paz, destruyéndose su concepto de democracia proclamado tantas veces. HispanTv



-Las autoridades venezolanas desarticularon a una banda responsable de sabotajes al servicio eléctrico en el estado de Zulia (oeste), fronterizo con Colombia, informó el ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol. Xinhua

-Los tres jueces del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre han ratificado hoy miércoles la condena por corrupción al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y han elevado a 12 años y un mes la pena de nueve años y medio dictada en primera instancia. De esa manera, Gebran, junto a sus otros dos colegas, ha ratificado el fallo del juez de la 13ª Corte Federal de Curitiba, Sergio Moro, quien está a cargo de la megacausa, conocida como Operación Lava Jato (lavado a presión, en español), que reveló la trama de corrupción enquistada en la petrolera estatal brasileña Petrobras. Tras la confirmación unánime de la condena, Lula tendría menos opciones de recurso para ganar tiempo e intentar participar como candidato en las presidenciales del próximo octubre, aunque según las últimas encuestas, de postularse tendría mucho éxito. HispanTv

-EE.UU. deja de proporcionar financiamiento a la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. RT

-La muerte del líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Alexandr Zajárchenko llevará a una escalada de tensiones en Donbás, alertó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “La muerte de Zajárcheko, sin duda alguna, provoca una escalada de tensiones en la región, lo que, desde luego, no contribuye a crear condiciones para por lo menos comenzar a implementar los acuerdos de Minsk”, dijo. Sputnik

-El homicidio se produjo el viernes a las 19H00 cuando dos hombres armados irrumpieron en la vivienda del líder comunal. Con el asesinato del Oliver Herrera Camacho, presidente de la Junta de Acción Comunal dela vereda Brisas del Guayabero, ya son 157 los líderes sociales masacrados en Colombia desde que inició el año. Telesur

-El Ministerio de Defensa de Japón solicitó este viernes un presupuesto récord para el próximo 2019, que incluye la adquisición de un nuevo sistema terrestre antimisiles de fabricación estadounidense, dirigido principalmente a contrarrestar la amenaza de Corea del Norte. Cubadebate

-En desafío a EEUU, China fortalece lazos con países de África. El presidente de China se reúne con sus pares de varios Estados africanos, incluidos los de Ghana, Guinea y Egipto, para reforzar los lazos Pekín-África. El mandatario chino, Xi Jinping, ha mantenido reuniones con los presidentes africanos en vísperas de la Cumbre del Foro de Cooperación China-África (Focac), que se celebrará los días 3 y 4 de septiembre, en Pekín, la capital de China. HispanTv

-Con la justificación de la ‘cooperación’ y el humanitarismo, fuerzas militares estadounidenses retornan al Ecuador después de una década de haber sido expulsadas. Esta renovada presencia, no solo reactivará la misión de la Base de Manta (1999-2009), sino que accionará una nueva fase de injerencia militar en el país. La cual se materializó, el pasado 2 de agosto de 2018, con la apertura de una Oficina de Cooperación de Seguridad (OCS) entre ambas naciones. HispanTv

-Publican una directiva secreta de la ONU sobre Siria. El documento interno de la ONU está fechado en octubre de 2017 y está destinado a todas las estructuras de la organización que trabajan en Siria. El autor del documento, según Kommersant, es el ex subsecretario general de Asuntos Políticos de la ONU, Jeffrey Feltman, quien dejó el cargo esta primavera. “Solo después de la implementación de una transición política genuina e integral, la ONU estará lista para promover la reconstrucción [de Siria]”, dice el texto de la directiva. El documento también señala que la ONU no participará en proyectos para restaurar la economía siria, solo si se trata de asistencia humanitaria por el bien de salvar vidas y garantizar las necesidades humanas básicas. “Las medidas de desarrollo o recuperación que van más allá de estos límites deberían reflejarse en otros mecanismos”, se subraya en el texto. Al mismo tiempo, las prioridades de la ayuda deben tener su base en las necesidades de la población, no del Gobierno. Sputnik

-El presidente de Palestina, Mahmud Abbás, ha afirmado haber recibido de parte del equipo de negociaciones de paz del mandatario de EE.UU., Donald Trump, una propuesta para establecer una confederación con Jordania, informa The Jerusalem Post. De acuerdo con el medio, el líder palestino comentó ese potencial tratado de paz este domingo solicitando la inclusión de Israel. “Quiero una confederación tripartita con Jordania e Israel y le pido a Israel que acepte tal propuesta”, aseveró Abbás. RT

-La economía china está renqueante. El sector manufacturero del gigante asiático se está debilitando y el enfriamiento general queda reflejado en el índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés) Caixin. El indicador se mide a partir de sondeos entre empresas y en agosto cayó hasta 50,6, su nivel más bajo en los últimos 14 meses. El PMI, que marcó 50,8 en julio, muestra que el crecimiento económico de China se ha ralentizado hasta mínimos de junio de 2017. Si bien se mantiene por encima de los 50 puntos, lo que indica crecimiento y no contracción, la demanda se ha apagado. Aunque sí se observa estabilidad en la oferta. RT

-Unos 740 millones de personas del rural salieron de la pobreza en China desde 1978. Unos 740 millones de personas de las áreas rurales de China salieron de la pobreza de 1978 a 2017, aproximadamente 19 millones cada año, informó el lunes el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Xinhua

-En medio de las amenazas del Occidente contra Siria por la ofensiva en Idlib, Rusia defiende el derecho de Damasco a eliminar a los terroristas del país árabe. “No hay lugar para los terroristas en Siria, y el Gobierno sirio tiene todo el derecho a buscar su liquidación en su territorio”, ha señalado este lunes el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.HispanTv

-Una docente indígena y también dirigente social, junto a su esposo, fueron asesinados en la zona rural de Villagarzón, en Putumayo. Las autoridades confirmaron que los cadáveres fueron hallados con impactos de bala en el interior de la vivienda donde residían. Telesur

-El Gobierno ruso acusó hoy a Estados Unidos de entrometerse ”groseramente” en sus asuntos internos mediante el aumento de las acciones para tratar de reclutar como agentes a ciudadanos de este país. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov, se refirió en rueda de prensa a los infructuosos intentos de la Inteligencia estadounidense dirigidos a captar como informante al importante empresario Oleg Deripaska, mediante el ejercicio de ‘presión moral’. En relación con un reportaje sobre ese hecho publicado el sábado último por el diario norteamericano The New York Times, Peskov indicó que ‘no voy a comentar este informe, pero lo cierto es que en los últimos años los servicios de inteligencia de Estados Unidos están actuando con bastante desfachatez’ y ‘de manera muy burda’, PL

