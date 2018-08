Noticias breves

La izquierda del sistema también en Brasil

Doce antiguos altos cargos políticos y empresarios argentinos fueron detenidos después de que el periódico La Nación accediera a una caja con ocho cuadernos y otros materiales que pertenecía al exchofer de uno de los involucrados, Roberto Baratta. En los cuadernos, pertenecientes al exchofer Óscar Centeno, se detallan sumas de dinero en efectivo que transportaba en su vehículo, así como direcciones, fechas y nombres de funcionarios y empresarios. Según la Fiscalía argentina, cerca de 160 millones de dólares fueron transportados en bolsos entre octubre de 2005 y noviembre de 2015. Según anotó Centeno, había más de 30 domicilios donde se recogieron los bolsos, mientras que otras direcciones se utilizaban como ‘refugios’ o ‘búnkeres’. Sputnik

En los mencionados cuadernos, el conductor del vehículo, Oscar Centeno, anotaba todo, con lujo de detalles: trayectos, horarios, personas involucradas, lugares donde se recogía y se llevaba el dinero, de marzo 2005, cuando Néstor Kirchner era presidente, a noviembre 2015, último mes de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según se relata, todas las sumas importantes eran entregadas en Presidencia y, en el caso de Kirchner, al Presidente. RFI

-Chomsky acusa a Israel de interferir ‘descaradamente’ en las elecciones de EE.UU., de modo que supera enormemente lo que Rusia hubiera hecho al respecto. “La interferencia israelí en las elecciones estadounidenses (de 2016) supera en creces a cualquier cosa que los rusos hayan hecho”, afirmó el viernes el analista norteamericano en una entrevista con noticiero televisivo estadounidense Democracy Now! HispanTv

-Cambiemos, el partido del presidente de Argentina, Mauricio Macri, habría incurrido en un “preocupante” fraude en la campaña de las legislativas del 2017. Así lo ha denunciado este domingo la presidenta de la organización no gubernamental (ONG) Transparencia Internacional, Delia Ferreira, detallando, que el supuesto fraude ocurrió en la provincia de Buenos Aires, donde el frente gobernante Cambiemos adjuntó una lista de nombres que no fueron “los verdaderos aportantes”, sino contribuyentes “fachada” para “tapar el origen del dinero que efectivamente se utilizó”. HispanTv

-El embajador de Rusia para el régimen de Israel, Anatoly Viktorov, asegura que Moscú no puede obligar a Irán a retirarse completamente de Siria. “La presencia iraní en Siria (…) es completamente legítima de acuerdo con los principios y la carta de la ONU (Organización de las Naciones Unidas)”, ha explicado el diplomático ruso en una entrevista ofrecida este lunes al canal 10 de la televisión israelí. HispanTv

-El verano en el hemisferio norte ha estado marcado por condiciones atmosféricas extremas: récords de temperatura, olas de calor, sequías y lluvias con consecuencias catastróficas. Esto ha afectado apreciablemente la salud de las personas, los ecosistemas, la agricultura y las infraestructuras, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Cubadebate

-El terrorista Salman Abedi, autor del atentado suicida de mayo de 2017 en Manchester, en el que murieron 22 personas, fue rescatado por la Marina británica de la guerra de Libia en agosto de 2014. Según publicó hoy el diario británico “Daily Mail”, el terrorista suicida, de nacionalidad británica, y su hermano Hashem Abedi fueron evacuados del país árabe, donde se encontraban de vacaciones. Al verse atrapados en el conflicto bélico, un barco de la Royal Navy los trasladó a la isla de Malta desde donde viajaron al Reino Unido. Abedi estaba bajo la lupa de los servicios de seguridad cuando viajó a Libia, pero la inteligencia cerró su caso un mes antes de su rescate.Emol, RT

Trump: “Ellos (hermanos Koch) aman mis recortes de impuestos y regulación, selecciones judiciales y más. Los hice más ricos. Su red está muy sobrevalorada, los he superado en todo momento”, agregó. Y recalcó que ambos empresarios “quieren proteger a sus compañías fuera de los Estados Unidos para no pagar impuestos. Yo estoy con Estados Unidos primero y el trabajador estadounidense, no soy una marioneta para nadie.”. Concluyendo con su tradicional lema “Make America Great Again” (Hacer a Estados Unidos grande otra vez). El domingo, Charles Koch advirtió que las políticas comerciales del Gobierno de Donald Trump podrían causar una recesión, recalcando que “el proteccionismo a cualquier nivel” es “perjudicial”. Emol

-La colonia de pingüinos rey más grande del mundo se ha reducido dramáticamente, señala un nuevo estudio del Centro de Estudios Biológicos de Chizé (Francia). De los 2 millones de animales de la colonia de la isla de los Cerdos, en el archipiélago subantártico de las Crozet, han sobrevivido solo 60.000 parejas capaces de reproducirse. En comparación, en los años 80 la cifra de parejas capaces de procrearse era de 500.000. Esto presupone que la colonia ha perdido el 88% de su población, lo que constituye una tercera parte de los pingüinos rey en todo el mundo. RT

-Un artículo titulado “El serio problema al acceso de agua dulce”, publicado en Natura Medio Ambiente, advierte que Polonia, Eslovaquia, Alemania, Reino Unido, Pakistan y Chad presentan toda una elevada inestabilidad en el acceso acuífero general. El mismo artículo revela que para el 2030 de continuar dicha tendencia, solo un 60% de la población tendrá acceso al agua potable, contraponiendo a este panorama nos encontramos que los océanos albergan de un 97.5% de la capacidad planetaria para albergar agua en estado puro, la cual podemos consumirla si le extraemos la sal. El Ciudadano

-La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió las investigaciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada por los delitos de soborno y fraude procesal hasta que se resuelva la recusación que presentó la defensa ante tres magistrados que llevan el caso. Por su parte, el senador Iván Cepeda en rueda de prensa anunció nuevas acciones legales en el caso que involucra Uribe Vélez y al representante Álvaro Hernán Prada por su presionar testigos para que declararan a favor del senador. Informó que Gustavo Rugeles y Fernando Londoño serán denunciados por calumnia. “Cuando los magistrados empezaron a hacer una investigación rigurosa que demostró en ultimas que el que presuntamente está detrás de esta manipulación de testigos es el señor expresidente, entonces comienza una campaña sucia contra los magistrados de la Corte, especialmente contra el magistrado José Luis Barceló”, expresó Cepeda. Telesur

-El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) condenó el asesinato de lideresa indígena Juana Raymundo, de 25 años secuestrada y encontrada este fin de semana a la orilla de un río entre Nebaj y a la aldea Acambalam en Guatemala con señales de haber sido torturada. El Ciudadano

-Una investigación realizada por el Parlamento británico confirmó que la compañía Facebook realizó una campaña secreta contra Cristina Fernández de Kirchner en las elecciones presidenciales de 2015. El reporte alude a la existencia de “pruebas alarmantes” sobre la injerencia llevada a cabo por Cambridge Analytica en los comicios del país sudamericano. Cubadebate

-El expresidente colombiano Álvaro Uribe ha pedido al presidente del Senado Ernesto Macías que retenga su carta de renuncia y que no la ponga a consideración del legislativo. HispanTv

-Hemos podido cesar, al final, la violencia armada de los ‘asesinos’ respaldados por medios desde el exterior, anuncia el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. HispanTv

-A causa de la sequía, helicópteros del ejército suizo se movilizaron para dar de beber a las vacas en las zonas de pastoreo de montaña. El mes de julio fue el sexto más cálido en la región desde el comienzo de las mediciones en 1864, y el calor en los próximos días se acentuará aún más, informó MeteoSwiss. Cubadebate

-La Tierra entra en “sobregiro”: Si todos en el mundo vivieran como chilenos se requerirían 2,3 planetas. Los recursos que la naturaleza puede renovar en un año. terminan de ser agotados hoy, cinco meses antes del límite que al menos significaría un balance entre lo se genera y lo que se utiliza. Emol

-Los informes de este miércoles mostraron que el mes pasado desaceleró la actividad fabril desde la región Asia-Pacífico hasta Europa. Las compañías han emitido advertencias sobre el impacto que han tenido en sus ganancias los ataques y represalias con aranceles de importación y los datos sugieren que las amenazas proteccionistas están empezando a pesar sobre el crecimiento global. El Mostrador

-Con el objetivo de agilizar los procesos de negociación y presentación de los proyectos de Inversión Extranjeras en Cuba, se dio a conocer nuevas modificaciones a las normas complementarias de la Ley 118 de la Inversión Extranjera en el país. Según trasciende en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 38 publicada en esta jornada, se elimina el estudio de factibilidad como requisito previo y se flexibilizan los pasos para la confección del expediente. “Desde ahora solo se mostrará el estudio de pre factibilidad para poder acelerar la evaluación y presentación ante nuestro ministerio, siempre respetando las normas al proceso inversionista”, acotó Rivas Saavedra. Cubadebate

-El presidente estadounidense exigió detener la investigación especial que realizan en contra de su exdirector de campaña. El presidente de los Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, después de criticar la investigación especial llevada a cabo por Robert Mueller respecto a la supuesta intervención de Rusia en las elecciones de EE.UU. en 2016, exigió al fiscal general, Jeff Sessions, que detenga la persecución que están perpetrando. Telesur

-Brito tras fallos a favor de ex uniformados en Chile.: “Estamos conscientes de que (las víctimas) tienen un dolor incuestionable”El presidente de la Suprema también se refirió a la presunta vulneración de tratados internacionales, señalando que “toda norma es interpretable”. Defendió además la autonomía de los jueces para resolver. Emol

-El Valle de la Muerte, en el desierto de Mojave (California, EE.UU.), que el año pasado registró la temperatura promedio correspondiente a julio más alta de la Tierra, volvió a batir este año su propio récord de calor, informa el portal Science Alert. En julio de 2017, la temperatura promedio de este valle se ubicó en los 41,9 grados centígrados, convirtiéndose, por primera vez en cien años, en el lugar más caluroso del planeta en términos de promedios mensuales. Ahora, el promedio de los máximos y mínimos registrados durante el mismo mes fue de 42,3 grados centígrados, superando de esta manera el récord anterior por casi medio grado de diferencia. RT

-Este jueves el Gobierno de Donald Trump propuso flexibilizar unas normas federales de eficiencia energética de la era de Barack Obama y revocó la autoridad de California para imponer reglas estrictas de emisiones de gases, y las repercusiones no se hicieron esperar: unos 19 estados anunciaron su intención de demandar al Gobierno para frenar sus iniciativas. Cubadebate

-En el primer semestre de 2018 se han reportado 10.328 feminicidios en Colombia, reveló un informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de ese país. De acuerdo con el director del ente, Carlos Eduardo Valdés, muchos de los casos de abuso y maltrato con la mujer quedan en el anonimato y la impunidad pues las víctimas temen realizar las denuncias. Los registros que maneja su despacho se deben a llamados que han realizado los pobladores de las comunidades donde se han presentado estas acciones violentas. Telesur

-“Es orden de estricto cumplimiento”: Maduro ordena devolver tierras arrebatadas a los campesinos. La distribución de tierras se ha traducido en enfrentamientos entre campesinos y terratenientes desde que en 2001 se aprobó en Venezuela una ley con tales fines. RT

