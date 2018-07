Noticias breves

Nadie sabe qué hará el voto ciudadano

Bolsonaro, el nostálgico de la dictadura brasileña que sueña con la Presidencia

El diputado ultraderechista Jair Bolsonaro enarboló las banderas de la honestidad y la moralidad para “rescatar” a un Brasil hundido en la corrupción, al lanzar este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales de octubre. RFI

“Racista”, “homófobo” y defensor de la pena de muerte: Jair Bolsonaro, el controversial candidato de ultraderecha que aspira a la presidencia de Brasil. BBC Mundo

Las fuerzas armadas de Brasil han tomado protagonismo en la campaña para las próximas elecciones presidenciales de octubre, hasta el punto que generales retirados y ex oficiales están coordinando su apoyo a unos 90 miembros veteranos que decidieron presentarse como candidatos a varios cargos nacionales. El Desconcierto

-La política exterior rusa debería estar más orientada al área económica debido al creciente proteccionismo que se observa en el mundo, señaló el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la tradicional reunión con los embajadores y representantes permanentes del país euroasiático en organizaciones internacionales. Según el mandatario, el principio de competencia y apertura en el comercio mundial está siendo reemplazado por el proteccionismo, mientras que los beneficios económicos quedan relegados frente a la coyuntura ideológica y la presión política. Los lazos económicos y la libertad empresarial están siendo politizados. Sputnik

-El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, advirtió desde Managua que el presidente Nicolás Maduro está dispuesto apoyar a Nicaragua en la defensa de su soberanía de ser necesario. “Si el pueblo bolivariano, los revolucionarios de Venezuela, tuviésemos que venir a Nicaragua, a defender la soberanía y la independencia nicaragüense, a ofrendar nuestra sangre por Nicaragua, nos iríamos como Sandino, a la montaña de la Nueva Segovia”, expresó Arreaza. Sputnik

-“Me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas (…) ellos se descalificaron como mediadores, como testigos (en el diálogo), porque su mensaje claro fue el golpe”, afirmó Daniel Ortega en Managua durante el acto del 39 aniversario de la Revolución Sandinista. RFI

-El General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, enviaron mensajes de felicitación por el aniversario 39 del triunfo de la Revolución Sandinista, a Daniel Ortega y Rosario Murillo, presidente y vicepresidenta, respectivamente, de esa hermana nación. Cubadebate

-El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó hoy en esta capital que su país lamenta las muertes acaecidas en Nicaragua y condena los actos terroristas, al tiempo que apoya los reiterados llamados a la paz y al dialogo nacional, al intervenir en el acto central por el aniversario 39 del triunfo de la Revolución Sandinista. Cubadebate

-El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó una evaluación este jueves que pronostica que como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), mejor conocida como Brexit, se generará un efecto negativo sobre la economía comunitaria para los países de la zona europea, sobre todo en Irlanda, Bélgica y Holanda, que sufrirán un descenso de 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), en un largo plazo de 5 a 10 años aproximadamente. Telesur

-Rusia planteó este viernes a EE.UU. trabajar mancomunadamente para construir toda la infraestructura siria devastada por los años de guerra. Telesur

-Tras una intensa jornada de enfrentamientos en la Franja de Gaza, Israel y Hamás acordaron restablecer el alto el fuego en ese territorio, afirmó este sábado un portavoz de ese movimiento palestino citado por Reuters. HispanTv

-El exabogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, grabó en secreto una conversación con su cliente dos meses antes del inicio de las elecciones presidenciales. En esta charla Cohen y Trump discutieron los pagos a la exmodelo de Playboy, Karen McDougal, que afirmaba que había empezado una aventura con Trump en el 2006, informa el periódico The New York Times citando a abogados y otras personas familiarizadas con la grabación. El actual letrado personal de Trump, Rudolph Giuliani, ha calificado esta evidencia de “una poderosa prueba exculpatoria”. Giuliani ha confirmado que en la grabación de corta duración (de menos de dos minutos), el entonces candidato discute con Cohen los pagos a la exmodelo, si bien resaltó que la transferencia finalmente no se hizo. RT

-La exguerrilla FARC asumió este viernes una representación minoritaria en el Congreso que legislará el próximo cuatrienio en Colombia, dominado por la derecha afín al presidente electo Iván Duque. HispanTv

-El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Hoseiní Jameneí, ha declarado este sábado ante funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica que “las negociaciones con los EE.UU. son inútiles”, informa su página web oficial khamenei.ir. “Anteriormente señalé que no se pueden confiar en las palabras o incluso en las firmas de los estadounidenses; por lo tanto, las negociaciones con EE.UU. son inútiles”, ha sostenido el ayatolá. “La suposición de que las negociaciones o el establecimiento de vínculos con EE.UU. resolverían los problemas del país es un error obvio”, aseveró. RT

-El recién electo alcalde del municipio de Buenavista, en el estado de Michoacán, Eliseo Delgado, fue asesinado este viernes a menos de un mes de que México celebrara las elecciones generales más violentas de su historia reciente. 145 políticos asesinados en menos de un año. Delgado fue regidor y en las elecciones pasadas del 1 de julio se sumó a MORENA, el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para disputar la alcaldía de Buenavista, una pequeña comunidad del estado de Michoacán, una región del occidente de México asolada por el narcotráfico. RFI

-El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, respondió este miércoles la petición que hiciera el expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, quien le sugirió al mandatario nicaragüense Daniel Ortega renunciar puesto que su Gobierno “se ha desviado” y ha caído en la “autocracia”. “Se puede ser revolucionario no estorbando (…) con todo el respeto que uno le tiene al compañero “Pepe” Mujica (…) ¿No te das cuenta de lo que ocurre en Nicaragua? ¿No te das cuenta que es lo mismo que hicieron en Venezuela?”. “Todos se pueden ir, y él piensa en ser candidato otra vez a la Presidencia de Uruguay”. El también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) comentó que “los egos enferman” y, aunque tiene un profundo respeto por el senador de Uruguay, “no estoy de acuerdo con lo que dijo”. Por el contrario, manifestó que desde Venezuela exhorta a que Ortega, el pueblo de Nicaragua, los sandinistas, resistan de manera firme y “que no puedan con ustedes”. Aporrea, El Clarín de Chile

-Los servicios de Protección Civil de Suecia advirtieron hoy de que la ola de incendios forestales que desde hace días azota parte del país previsiblemente irá a más y que solo remitirá si llueve. “Es frustrante, pero nos tememos que el punto álgido no se ha alcanzado aún”, afirmó el coordinador de los Servicios de Protección Civil, Peter Arnevall, en rueda de prensa, informó la radio pública Sveriges Radio. Emol

-Un brote de sarampión está afectando a indígenas de la tribu yanomami en la frontera entre Brasil y Venezuela, donde ya son 67 los casos registrados de la enfermedad, informaron el sábado las autoridades sanitarias brasileñas. De la cifra total de los infectados, 60 son venezolanos, según detalló a la AFP el brasileño Manoel Pereira, director técnico del programa de inmunización del Distrito Sanitario Especial Indígena Yanomami. Asimismo, añadió que la única muerte confirmada por sarampión es la de un bebé de nueve meses, mientras las autoridades están investigando otra decena de posibles casos mortales. RT

-El presidente electo de México calificó como una ‘vil venganza’ la multa de 10 millones de dólares que el INE impuso a su partido político. El ganador de las elecciones presidenciales de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió el viernes contra el Instituto Nacional Electoral (INE) y lo acusó de buscar venganza al multar a su partido por violar las reglas de financiamiento de campaña luego de su aplastante victoria en las urnas. HispanTv

-La actual política comercial de Washington de imposición unilateral de aranceles está basada en “la ley de la jungla”, afirmó el ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, que también advierte de que una guerra comercial se ha convertido ahora en una realidad. RT

-Una ola de calor afecta en los últimos días a los países del norte de Europa, que han registrado temperaturas por encima de la media, sequías y un elevado riesgo de incendios. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los países escandinavos están alcanzando temperaturas de hasta diez grados por encima de las habituales en esta época del año. Cubadebate

-República Dominicana, durante tres días, una agrupación que busca crear conciencia sobre la belleza y fragilidad de los océanos, trabajó con voluntarios y autoridades locales, para limpiar el agua y la arena de todo tipo de basura plástica. Si bien durante las labores se lograron remover 30 toneladas de desechos plásticos, la mayoría de estos serán enviados a vertederos, ya que están mezclados y contaminados, lo que impide su reciclaje o reutilización. Emol

-Los trabajadores eléctricos venezolanos iniciaron un paro para exigir al Gobierno un incremento de los salarios y mejoras en las condiciones laborales, informó a Spuntik el secretario de organización del sindicato, Domingo González. “Se está pidiendo que el trabajador vaya a su centro de servicio pero que no haga nada, es decir, brazos caídos, operación morrocoy [lentitud]”, indicó el representante del Sindicato de Trabajadores Electricistas. Sputnik

-Rusia: “La huida de los Cascos Blancos de Siria con apoyo extranjero mostró para quién trabajaban”. “Es bien sabido que fueron los Cascos Blancos los que estuvieron implicados en las provocaciones más odiosas durante el conflicto sirio”, destacó la Cancillería rusa, subrayando que “actuaron exclusivamente” en territorios bajo control de los radicales islámicos y que fabricaron falsificaciones que “luego fueron utilizadas como pretexto para acusar a las autoridades sirias”. RT

-El gobierno ruso anunció hoy un amplio conglomerado de programas federales relacionado con el nivel de vida de la población, incluidos los salarios, la natalidad, la reducción de la mortalidad infantil, calidad de vida de la tercera edad y la construcción de viviendas. Cubadebate

