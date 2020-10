Noticias breves

Occidente considera su derecho implantar ONGs en el mundo

– En medio del proceso consultivo y de tramitación del proyecto de ley, organizaciones de derechos humanos y gubernamentales hacen llamados para que la Asamblea Nacional de Nicaragua no apruebe la ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Con el argumento de proteger la soberanía nacional, la iniciativa obligaría a toda persona u organización que reciba fondos del exterior a registrarse en el Ministerio del Interior, someterse a un control financiero y abstenerse de participar en política. Desde el Parlamento Europeo se hacen esfuerzos para evitar la aprobación de la iniciativa legal. DW

– Alemania trata de hacer todo lo posible para contener a Rusia, declaró el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. “Berlín aplica una política para contener a Rusia. Suenan acusaciones infundadas, ultimátums, amenazas contra nosotros”. Sputnik

– El expresidente de Audi, filial de Volkswagen, Rupert Stadler, será juzgado a partir de este miércoles por fraude, cinco años después de la revelación del escándalo de los motores diésel manipulados. RFI

– Pobreza en Argentina alcanza al 40,9% de la población y marca uno de los peores registros de su historia. Emol

– Putin, Trump y Macron acuerdan una declaración sobre la situación en Nagorno Karabaj. Los mandatarios han llamado al cese inmediato de las hostilidades en la región disputada. RT

– La Unión Europea inicia acciones legales contra Reino Unido por incumplir el acuerdo del Brexit. Según la Comisión Europea, la ley británica del Mercado Interno viola “flagrantemente” el Protocolo para Irlanda e Irlanda del Norte establecido en el Acuerdo de Retirada suscrito entre ambas partes. RT

– “Probablemente, no es el paciente [Navalny] quien trabaja para los servicios especiales occidentales, sino los servicios de inteligencia occidentales que trabajan con él, esto sería más correcto [decir]”, explicó Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin. “Incluso puedo ser específico: en estos días, especialistas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos de América están trabajando con él”. “Esta no es la primera vez que le dan instrucciones diferentes” , continuó el portavoz . “Las instrucciones dadas al paciente son obvias. Hemos visto tales patrones de comportamiento en más de una ocasión”. RT

– El diario británico The Guardian ha informado este miércoles que la Inteligencia estadounidense discutió planes relativos al envenenamiento o secuestro de Assange con la empresa española de seguridad privada Undercover Global (UC Global), que espiaba extensamente al fundador de WikiLeaks mientras se hallaba refugiado en la embajada de Ecuador en la capital británica. Citando el testimonio escrito de uno de los testigos del caso de Assange, bajo condición de anonimato, el periódico ha señalado que las reuniones del fundador de WikiLeaks con los abogados eran escuchadas con regularidad utilizando micrófonos ocultos. Asimismo, ha revelado que los estadounidenses llegaron a obtener sus huellas dactilares de un vaso e incluso se tramó un complot para obtener un pañal de un bebé que había sido llevado en visitas regulares a la representación diplomática, según el testigo. Respecto a este último dato, el fundador y director de UC Global, David Morales, dijo que “los estadounidenses” quisieron establecer la paternidad del menor, pero el plan se vio frustrado cuando alertaron a la madre del niño de lo que estaba pasando. Hispantv

– Rusia está ‘profundamente preocupada’ por los informes de mercenarios de Siria y Libia enviados a luchar en la disputada Nagorno-Karabaj. “Militantes de grupos armados ilegales, en particular de Siria y Libia” han sido transportados a la zona de conflicto “para participar directamente en las hostilidades”, dijo el miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, agregando que era “Profundamente preocupado” por el desarrollo que crea “amenazas a largo plazo para la seguridad de todos los países de la región”. El ministerio hizo un llamado a los “liderazgos de los estados involucrados” para prevenir el uso de mercenarios y terroristas extranjeros y retirarlos “inmediatamente” del área. Si bien no mencionó nombres, quedó claro que el mensaje estaba destinado a Turquía y Azerbaiyán. RT

– Las denuncias de violencia contra indígenas brasileños pasaron de 110 en 2018 a 276 en 2019 (+150%), según un informe divulgado este miércoles (30.09.2020) por un organismo vinculado a la Iglesia Católica, que puso en la mira las posturas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En su reporte, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) enumera casos de abuso de poder, amenazas de muerte, racismo y discriminación, intentos de asesinato y violencia sexual. Uno de los pocos indicadores que mostró una reducción fue el de asesinatos de indígenas, que superó igualmente el centenar: fueron 113 en 2019, frente a 135 en 2018. Sin embargo, los atropellos, en gran parte motivados por conflictos por la tierra, se multiplicaron. “Los datos de 2019 muestran que los pueblos y sus territorios tradicionales están siendo explícitamente usurpados”. DW

– El índice de mortalidad a causa del nuevo coronavirus en los territorios ocupados palestinos es ahora más alto que en EE.UU., según indican las cifras israelíes. Hispantv

– En un contexto de tensiones con Budapest, la Comisión Europea presentó el miércoles 30 de septiembre un informe sobre el estado de derecho en los 27 países miembros de la Unión Europea donde las críticas apuntan directamente a Hungría, Polonia y Bulgaria. RFI

– Mujeres indígenas de 36 pueblos originarios en Argentina denuncian como crimen de odio la continuidad de la práctica del chineo, palabra denigrante que refiere a la violencia sexual sobre niñas de comunidades nativas, a veces seguidas de asesinato, por hombres criollos que abusan de ellas en manada a manera de rito de iniciación. Sputnik

– “Brasil no acepta amenazas infundadas”: Bolsonaro arremete contra Joe Biden por sus declaraciones sobre la Amazonía. El candidato demócrata estadounidense dijo que si Brasil no detiene la deforestación se enfrentará a “consecuencias económicas significativas”. RT

– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó este martes condenar a los grupos supremacistas blancos e ignoró su papel en los episodios de violencia de las últimas semanas en varias ciudades del país, aun cuando está comprobado por investigaciones e información del FBI. El mandatario, sin más argumentos, achacó esos problemas a la izquierda. Cubadebate

“¿Instarán a los partidarios a mantener la calma durante este período prolongado para no participar en disturbios civiles y prometer esta noche que no declararán la victoria hasta que las elecciones hayan sido certificadas de forma independiente?”, preguntó el moderador Chris Wallace. “Insto a los partidarios a que vayan a las urnas y observen con mucho cuidado”, dijo Trump esta noche, comenzando a criticar el voto por correo. “Si es una elección justa, estoy 100% a bordo. Pero si veo que se manipulan decenas de miles de boletas electorales, no puedo aceptar eso”. Cubadebate

– Reino Unido: PIB se contrae 19,8% en segundo trimestre del año. El Reino Unido entró oficialmente en recesión el pasado agosto. DW

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que en su país las pérdidas alcanzan el 99% de los ingresos en divisas, producto del bloqueo económico que enfrenta la nación sudamericana en los últimos seis años. Sputnik

– La petrolera francesa Total ha pronosticado que el mundo está cada vez más cerca de tiempos ecológicos y se empezará a optar por otras fuentes de energía bajas en carbono y que sean más respetuosas con el medioambiente. Total ha anticipado que la industria petrolera alcanzará su pico máximo en la próxima década y el crecimiento de la demanda terminará alrededor de 2030. Sputnik

– Mijaíl Gorbachov, último gobernante de la Unión Soviética, habló acerca de lo que sería del mundo si el Estado socialista no se hubiera disuelto en 1991. Aunque puso de relieve que la historia no funciona con hipótesis, el político consideró que si se hubiese conservado la URSS, “el mundo sería mejor”. “El mundo sería más estable, más seguro, más justo”, afirmó Gorbachov en una entrevista con The Times. Sputnik

– China no solo ha superado la primera oleada del coronavirus, sino que también ha iniciado ya la senda de la recuperación económica, sorprendiendo incluso a los analistas occidentales más optimistas. Los especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de dos agencias internacionales calificadoras de riesgos crediticios e inversores, Moody’s y Fitch, están de acuerdo: el gigante asiático ha salido del bache. Las tres entidades estiman que el Producto Interior Bruto (PIB) chino crecerá en 2020 un 1,8% (OCDE), un 1,9 (Moody’s) y un ¡2,7! (Fitch). Sputnik

– Macron insta a Europa a dejar de depender de los sistemas de armas estadounidenses. Asimismo, el presidente francés aseguró que “no podemos aceptar vivir en un mundo bipolar formado por EE.UU. y China”. RT

– “Tenemos que darle una noticia a Estados Unidos: Venezuela y China ahora más que nunca van a estar más juntas”, declaró el martes el canciller venezolano, Jorge Arreaza, durante la entrega de 15 toneladas de medicina y material médico chino, destinados al combate contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, en el país suramericano. Hispantv

– Nicolás Maduro se refirió a las venideras elecciones de noviembre entre el republicano Donald Trump, y el demócrata Joe Biden, y afirmó que a Caracas le da igual gane quien gane, pues no se trata de personas ni partidos, sino se trata de “la misma política, la ilegal aplicación de sanciones y medidas coercitivas, unilaterales”. Hispantv

– En Venezuela se encuentran más de 20.000 médicos y enfermeros cubanos. Llevan adelante miles de consultorios, centenares de centros de salud, y recorren a diario los barrios populares. Se trata de un despliegue masivo, reforzado por nuevas brigadas, que ha resultado central contra el COVID-19. Sputnik

– El 39,4% de las plantas, incluidas 723 reconocidas por sus propiedades médicas, están al borde de desaparecer del planeta de acuerdo con un estudio de Kew Gardens, el reconocido instituto y jardín botánico de Londres. Sputnik

– Nemonte Nenquimo, líder del pueblo indígena waorani, de la Amazonía ecuatoriana: Muchas veces la gente, el capitalismo, la gente de la ciudad, piensa que los indígenas tienen el bosque sin utilizarlo. Pero un punto de vista indígena es que estamos respetando la tierra madre. Porque nos da todo: nos da agua, nos da de comer, nos da pescado, nos da plantas medicinales, espacio y aire. Esa es nuestra protección. Y pensamos como indígenas que debemos proteger para las generaciones futuras, para nuestros hijos. Y también sentimos que con este cuidado del bosque estamos aportando el aire al mundo donde vivimos. DW

– El coeficiente Gini de China retrata un aumento de la desigualdad superior al registrado en cualquier otra economía asiática (Roberts, 2017). Una nueva elite de millonarios ostenta su riqueza, exalta el lujo y estrecha vínculos con sus pares del exterior. Son los protagonistas de todos los escándalos de corrupción de los últimos años. Los grupos enriquecidos propagan la cultura de la mercantilización y del consumismo que asimila gran parte de la ascendente clase media. En el polo opuesto un enorme segmento de emigrantes rurales nutre la masa de trabajadores precarizados, que sostiene el crecimiento industrial. Claudio Katz, Rebelión

– El Gobierno de Rusia hizo este martes un llamado a la comunidad internacional y especialmente a Turquía a evitar declaraciones que propicien la escalada del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en la zona de Nagorno-Karabaj. Cualquier declaración sobre un posible apoyo militar o acción militar es como echar leña al fuego. Estamos categóricamente en contra de esto y no estamos de acuerdo con este enfoque”, declaró el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. En ese sentido, el portavoz presidencial llamó a todos los países y “especialmente a nuestros socios como Turquía” a hacer todo para convencer a las partes enfrentadas a cesar el fuego y “retornar al proceso de solución pacífica de este conflicto de larga data”. Emol

– La economía de China crecerá un 2,0 por ciento en 2020, dice el Banco MundialSe espera que la economía de China crezca un 2,0 por ciento en 2020, frente a la proyección de crecimiento del 1 por ciento publicada en junio, dijo el Banco Mundial el lunes. Xinhua

– Israel aviva las llamas de la crisis entre Armenia y Azerbaiyán. La parte azerbaiyana utiliza los equipos militares de este régimen adquiridos bajo acuerdos militares de mil millones de dólares entre ambas partes. Las relaciones diplomáticas entre Israel y Azerbaiyán han aumentado durante los últimos años con la visita de las autoridades azerbaiyanas a los territorios ocupados palestinos y, además, la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Bakú (capital azerbaiyana) en 2016. Hispantv

– Armenia advierte con responder con misiles rusos Iskander a los cazas F-16 de Turquía, que ayuda a Azerbaiyán en el conflicto por la región de Nagorno Karabaj. Hispantv

– Los televisores inteligentes Huawei Smart Screen serán los primeros dispositivos del fabricante chino que incorporarán la nueva versión de su sistema operativo HarmonyOS 2.0, según anunció el pasado sábado Zhi Hao, presidente del departamento del Internet de las cosas de la compañía. RT

– Francia promete a oposición bielorrusa que mediará en crisis política. La líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, aseguró que el presidente francés, Emmanuel Macron, le prometió hacer todo lo posible para ayudar a negociar una solución a la crisis política en su país. DW

– Bolivia: tres ministros abandonan gobierno de Áñez tras desacuerdos internos. El titular de Economía boliviano, Oscar Ortíz, criticó la reprivatización de una compañía eléctrica por parte del gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez, a pocas semanas de que se celebren los comicios. DW

– El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro denunció ante un tribunal de justicia al senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, y a su exasesor Fabrício Queiroz por delitos de malversación de fondos, blanqueo de dinero y organización criminal. Cubadebate

– Trump afirma que pagó “millones de dólares en impuestos”, pero quedó sujeto a depreciación y reembolsos. “Pagué muchos millones de dólares en impuestos pero tenía derecho, como todo el mundo, a reembolsos impositivos y ajustes por depreciación cambiaria”, escribió en su cuenta de Twitter. Emol

Me gusta esto: Me gusta Cargando...