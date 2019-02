Noticias breves

El ejército colombiano podría intervenir en Venezuela como aliado de la democracia estadounidense

La organización Human Rights Watch (HRW) acusa al Gobierno colombiano de Iván Duque de promover a nueve generales vinculados con el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia a comandancias del Ejército. Entre los generales en cuestión figura el nuevo comandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez Espinel, cuyos subordinados están investigados por 23 “falsos positivos” en 2005 cuando ejercía la comandancia segunda de la Décima Brigada Blindada. Acompañado de su investigación, HRW presenta un documento firmado por Martínez Espinel correspondiente al pago de un millón de pesos colombianos (unos 320 dólares) a un informante por operaciones que resultaron con la muerte de dos civiles -entre ellos una niña- que se hicieron pasar como guerrilleros de las FARC. El Mostrador

Human Rights Watch (HRW) denunció en un comunicado: “El gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales y otros abusos”. Sputnik

-EE.UU. ha desplegado fuerzas especiales en Puerto Rico con objetivo de llevar a cabo una intervención militar en Venezuela, ha advertido Rusia. “Mostrando sarcasmo y arrogancia respecto al pueblo venezolano, EE.UU. prepara una intervención militar en un país independiente”, ha dicho este martes el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev. Hispantv

-La declaratoria de la decimoprimera cumbre de Lima estuvo compuesta por 18 puntos que son un poco más o un poco menos de lo que se venía diciendo en días pasados por algunos de sus miembros, lo que si no se pudo concretar fue la pretensión de algunos de sus miembros de invadir militarmente al país de Venezuela. Álvaro Altamiranda, Hispantv

-Cuba es el país más saludable de América Latina y le gana a Estados Unidos por cinco puntos, de acuerdo con el último informe del sitio especializado Bloomberg. Cuba ocupa el puesto número 30 del ranking de países más saludables del año 2019, que indexa a 169 naciones de acuerdo con sus indicadores de salud pública. Cubadebate

-El tribunal de justicia de la ONU insta a Londres a devolver a Mauricio un archipiélago con una base militar de EE.UU. En su dictamen, la Corte Internacional de Justicia urge al Reino Unido a descolonizar el archipiélago de Chagos. RT

-Según informó el lunes la página web estadounidense Air Force Times, la embajada rusa en Estados Unidos advirtió a Washington de las consecuencias de posibles actos hostiles contra Rusia. “Si Rusia llegase a detectar un avión F-35 estadounidense en su espacio aéreo, pues, nos gustaría enviar el siguiente mensaje al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de EE.UU., David Goldfein: recuerde la Guerra de Vietnam”, se lee en el tuit de la embajada rusa. Esta advertencia respondía a las declaraciones de la semana pasada de Goldfein. Este aseguró que los cazabombarderos furtivos F-35 Lightning II de Estados Unidos son capaces de adentrarse en el espacio aéreo de cualquier país, incluidos Rusia y China. Insistió en que los sistemas de defensa aérea y radares de Rusia serían incapaces de detectar a estos aviones de guerra y, de hacerlo, no serían capaces de derribarlos. Hispantv

-La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes en favor de bloquear la emergencia nacional relativa a la seguridad fronteriza, declarada por el presidente estadounidense, Donald Trump. Xinhua

-Banco chino presta 575.000 millones de dólares para desarrollar franja económica del Yangtse. Banco chino presta 575.000 millones de dólares para desarrollar franja económica del Yangtse El Banco de Desarrollo de China, la mayor institución financiera de desarrollo del mundo, ha autorizado créditos por casi 4 billones de yuanes para apoyar el desarrollo de la Franja Económica del río Yangtse. Xinhua

-EEUU tiene 10 años para prepararse ante las amenazas de Rusia y China. El Ejército estadounidense estima que Washington tiene tan solo una década para prepararse ante “las amenazas” que le representan Rusia y China. Hispantv

-India anuncia haber derribado un avión de combate pakistaní y perdido una aeronave propia. RT

-Rohaní rechaza la renuncia del canciller iraní por considerar que va “en contra de los intereses del país”. RT

-Organizaciones sociales y laborales de Colombia condenaron este martes el asesinato del dirigente sindical José Fernel Manrique Valencia y de la activista en pro de los derechos de la comunidad LGBTI, Liliana Holguín, en dos hechos ocurridos por separado el lunes pasado. Telesur

-La crisis hídrica en La Semana Política: hidrólogo Roberto Pizarro advierte una ecuación no sustentable entre crecimiento económico y consumo de agua. El especialista explicó en el programa de análisis político que la crisis hídrica no solo es responsabilidad del cambio climático, sino también de los altos consumos de agua. “El consumo de agua ha aumentado en tres veces su valor y eso no es sustentable”, sentenció. El Mostrador

-Los cancilleres de Rusia, India y China manifestaron su apoyo a la democracia venezolana y defendieron la resolución de conflictos de manera interna. Telesur

-En Argentina, durante una manifestación social, hubo filas de hasta dos cuadras para recibir verduras gratis. Sputnik

-Desde el Palacio de Miraflores, Maduro indicó el miércoles que el 92 % de los venezolanos rechaza una invasión militar de EE.UU. contra su país, así como la injerencia del Gobierno de Colombia en sus asuntos internos. El mandatario venezolano señaló que más del 80 % de la población está de acuerdo con entablar un diálogo con los opositores para resolver los problemas de la nación y enfatizó que la ciudadanía desea resolver sus asuntos sin que intermedie injerencia extranjera alguna. Hispantv

-El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no consiguen concretar acuerdo alguno en su 2.ª cumbre, en Vietnam. “No se llegó a ningún acuerdo en este momento, pero sus equipos respectivos esperan reunirse en el futuro”, ha declarado este jueves la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en un comunicado, emitido poco después de que Kim y Trump abandonaran en convoyes separados el hotel de Hanói (capital de Vietnam), donde se celebró la cumbre. Hispantv

-“Lo que está pasando en Venezuela es muy alarmante. La línea de demolición de los Gobiernos no deseables persiste en Estados Unidos como una de las prioridades en relación con América Latina y otras regiones”, ha afirmado la vocera de Rusia. “Hacemos un llamado a todos nuestros amigos latinoamericanos —independientemente de qué posición mantienen actualmente respecto al Gobierno legítimo de Nicolás Maduro— para que reflexionen sobre ello”, ha señalado Zajárova. RT

-El presidente de EE.UU. ha explicado que lo ofrecido por el líder norcoreano a cambio de levantar las sanciones no satisface los intereses de Washington. “Kim propuso desmantelar el complejo nuclear de Yongbyon a cambio del levantamiento de nuestras sanciones, pero no podíamos aceptarlo”, ha reiterado el mandatario estadounidense. Ha agregado que aunque esta central nuclear es “muy grande” no es “lo suficientemente grande”. “Él quiere desnuclearizar pero solo quiere hacerlo en áreas que son menos importantes que las zonas que queremos”, ha explicado Trump. RT

-La derrota militar del autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, al no lograr hasta hoy la adhesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fue reprochada por el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. PL

-Miles de menores inmigrantes instalados en centros de detención en Estados Unidos son víctimas de todo tipo de abusos, según datos presentados ante la Cámara de Representantes de EE.UU. por el congresista demócrata Ted Deutch. La información ofrecida por el político revela que, entre los años 2014-2018, el Departamento de Salud de Estados Unidos recibió más de 4.500 denuncias de abuso sexual sobre menores inmigrantes detenidos. El Mostrador

-Citigroup: la economía global es más vulnerable a una caída en EE..UU. El Mostrador

-Un experto independiente de la ONU dice que EE.UU. comete crímenes de lesa humanidad contra Venezuela al aplicarle sanciones y luego reclamar ayuda humanitaria. “El Gobierno de EE.UU., y otros países que imponen sanciones, son los que cometen crímenes de lesa humanidad contra Venezuela”, señala el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), Alfred-Maurice de Zayas, para Venezuela. Hispantv

-Aprueban ingreso de militares de EE.UU. en Paraguay. Telesur

