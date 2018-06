Noticias breves

Las democracias crean sus condiciones de control

-El Centro de Investigaciones Pew publicó esta semana los resultados de una encuesta según la cual solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses distinguen separadamente información objetiva y opiniones en espacios noticiosos. Cubadebate

-El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello responsabilizó a la titular de esa corte, Cármen Lúcia, por la ilegal prisión del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, destacó hoy el diario Brasil 247. Un día después de denunciar en declaraciones a la televisión portuguesa que Lula está preso ilegalmente, Mello culpó a Cármen Lúcia por ese ilícito, esta vez en entrevista al Jornal do Brasil, indicó la publicación digital. Según la versión de los medios, el magistrado de la Corte Suprema recordó que desde diciembre pasado él liberó para juzgamiento dos declaratorias de inconstitucionalidad, ‘pero la presidenta está reteniendo esos procesos y no designa fecha para juzgar’, reclamó. A juicio de Mello, una única persona no debería decidir por sí sola indicando lo que se colocará en pauta o no. Telesur

-G-7: una muerte que celebrar. La lucha por el poder entre Estados Unidos y los otros era básicamente una lucha por la primacía en la opresión del resto de naciones del mundo. ¿Estarían mejor estas fuerzas más pequeñas si se impusiera el modo europeo de hacerlo? ¿Le importa a un animal pequeño qué elefante le aplasta? Creo que no. Immanuel Wallerstein, Rebelión

-Datos recogidos por la página web estadounidense The Intercept, publicados el jueves, muestran que en total Estados Unidos ha llevado a cabo 550 ataques aéreos mediante aeronaves no tripuladas en los últimos siete años, cifra que es sumamente superior a la suma de sus ataques en Somalia, Yemen y Paquistán. HispanTv

-El portavoz del gobierno de Francia, Benjamin Griveaux, alertó hoy sobre la crisis profunda que afecta a la Unión Europea (UE), vinculada a temas complejos como la gestión del flujo migratorio. En entrevista con Radio Classique, el vocero sostuvo que ‘Europa vive probablemente una de sus peores crisis’, y agregó que la difícil situación implica un riesgo de desmoronamiento. PL

-El Parlamento de Hungría aprobó un paquete de leyes que criminaliza a las ONG que ayudan a los inmigrantes indocumentados, a pesar de las críticas expresadas en los últimos meses por la Comisión Europea y también por otras organizaciones defensoras de los Derechos Humanos. El Ciudadano

-EEUU postergó por tiempo indefinido dos programas de maniobras militares de intercambio y preparación con Corea del Sur que debían celebrarse durante los próximos tres meses, según informó el Pentágono en declaraciones a la prensa. Sputnik

-Un informe revela que EE.UU. ha pedido a Japón que frene “por completo” la importación del petróleo desde Irán, más allá de lo que exigen las sanciones. HispanTv

-Sangriento mitin en Adís Abeba. Al menos 83 personas resultaron heridas el sábado en la capital de Etiopía por la explosión de una granada, lanzada entre la multitud durante un mitin. RFI

-Al menos 30 incendios han provocado los grupos vandálicos durante los primero 30 días de este mes, informó el Cuerpo de Bomberos Unificados de Nicaragua mediante un informe. Telesur

-El Presidente francés, Emmanuel Macron, y el Jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, defienden la creación de centros de desembarco cerrados para los inmigrantes en suelo europeo desde los que se gestione su situación y su repartan a los diversos países de la UE. Emol

-La deuda mundial, 164 billones de dólares, alcanza su récord desde la II Guerra Mundial. Supone el 225% del PIB global, pone en peligro la recuperación económica y anuncia nuevos ataques contra la clase trabajadora. La deuda actual es un efecto de la crisis financiera de 2008. Una crisis generada por la enorme burbuja de productos financieros, el increíble auge de las bolsas y el “boom inmobiliario “. Un volumen de valores que se alejó cada vez más del crecimiento de la economía productiva real a la que supuestamente representaban. Juan Carlos Arias, Rebelión

-El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, amenazó al sector de la agricultura con la posibilidad de que su país se integre “en otro Estado” si no mejoran su rendimiento. También confesó sus temores de que, en caso de que Bielorrusia sufra una crisis económica, se desencadene una guerra como ya pasó en Ucrania. Sputnik

-Washington le ha indicado a la oposición siria que no espere ninguna intervención militar estadounidense para resistir a la ofensiva del Ejército sirio en el sur del país, de acuerdo con la propia oposición siria, citada por Reuters. De hecho, EEUU se negó a ayudar a la oposición siria a recuperar las zonas perdidas en el sur de Siria, fronterizas con Jordania y los Altos del Golán, ocupados por Israel. Sputnik

-Valdivia, una de las ciudades y destinos turísticos más importantes del sur chileno, le ha dado un puñetazo al lobby sionista israelí, a objeto de exponer sus crímenes contra los palestinos. El Concejo Municipal de Valdivia, compuesto por su alcalde, Omar Sabat y todos los concejales, ha decidido declarar a dicha comuna chilena territorio libre de apartheid israelí. Tal decisión, unánime del Concejo Municipal, se enmarca en las gestiones de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). HispanTv

-El ministro británico de Defensa, Gavin Williamson, amenaza con derrocar al Gobierno de la primera ministra, Theresa May, por los recortes militares. Según informó el sábado el periódico británico The Mail on Sunday, el furioso Williamson advirtió a May de que si no dedica unos 20 000 millones de euros adicionales al Ministerio de Defensa, los partidarios del Partido Conservador rechazarán, a través del voto de la mayoría, el próximo presupuesto –planteando efectivamente una moción de confianza hacia su persona–. En este mismo contexto, el titular británico aseguró que puede poner fin al Gobierno de la primera ministra. HispanTv

-La mayoría de los habitantes de Alemania estima que su canciller, Angela Merkel, debería renunciar. A eso apunta el 43% de los encuestados, al tiempo que solo el 42% se expresó a favor que la mandataria continúe al frente del país. El tema de la migración es el que más divide no solo a los alemanes, sino también a su propio Gobierno de coalición. Sputnik

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó el domingo sobre una operación en contra del país, desde Bogotá, por parte de políticos y militares retirados, por lo que llamó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a cuidar la capacidad de defensa de la patria. Xinhua

-El Gobierno de Bolivia asevera que coordinará con Rusia y China en las ‘decisiones del mundo’ en materia de política internacional, desde el seno de la ONU. HispanTv

-México: Arrestan a toda la Policía de una ciudad por vínculos con el crimen de un candidato. RT

-“En realidad, las causas externas fueron la razón [de la guerra en Siria], pero no estaba claro desde el principio, no lo veíamos porque el plan fue ideado fuera de Siria, en determinados países occidentales, principalmente en EEUU, Francia y el Reino Unido”, explicó Asad. No obstante, los Estados occidentales no fueron los únicos implicados. Al no lograr crear las condiciones necesarias para una ‘revolución repentina’, sus países satélite —Turquía, Arabia Saudí y Catar— comenzaron a financiar a las fuerzas de la oposición sin que Damasco pudiera controlarlo, añadió Asad. Sputnik

-Las palabras del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, sobre la amenaza a la independencia de su país confirman el alto grado de vinculación entre la economía bielorrusa y los subsidios provenientes de Moscú, afirman algunos expertos. Sin embargo, están seguros de que Bielorrusia mantendrá su soberanía con el apoyo de Rusia y otros países. “Las palabras de Lukashenko confirman el alto grado de dependencia de la economía del país de Rusia, o mejor dicho, el alto volumen de subvenciones y subsidios a la economía del país por parte de Rusia a través del suministro de petróleo barato libre de impuestos, gas libre de impuestos, créditos o salida a un mercado para sus ventas”, dijo Bogdán Bezpalko en declaraciones a la Agencia Federal de Noticias. Sputnik

-El jefe del Estado turco, Recep Tayyip Erdogan, fue reelegido en primera vuelta este domingo para un nuevo mandato con poderes reforzados, imponiéndose ante una oposición unida en los dobles comicios, presidenciales y legislativos, duramente disputados. RFI

-José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que “el diálogo es el camino”, ante el conflicto marítimo que sostienen Bolivia y Chile desde 2013 en la Corte Internacional de Justicia. Telesur

-El presidente sirio, Bashar al-Asad, explica las razones que provocaron la elección de Siria para el juego de caos que inició EE.UU. en 2011. “Siria es parte del grupo de países que es considerado independiente: Siria, Irán, Corea del Norte y ahora Rusia, y el Occidente no acepta ninguna postura independiente”, ni siquiera de Europa. “No importa si eres una superpotencia o no”, señaló el presidente sirio, para luego indicar que el deterioro de las relaciones entre Washington y Moscú también tiene sus raíces en esta postura de la Casa Blanca. La segunda razón es por “la geopolítica de Siria”, cuyo control supone tener el control del resto de la región del oeste de Asia. “Cuando uno controla esta zona, podría controlar el resto del Oriente Medio”, matizó. HispanTv

