Noticias breves

Lo ocultaron 16 años

– Los más altos mandos del Departamento de Defensa de EEUU tenía ya en 2004 información de los posibles vínculos del entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe (2002-2010), con grupos paramilitares, según releva el Archivo de Seguridad Nacional (NSA) del país norteamericano. Según documentos desclasificados, difundidos por la organización, un memorando de 2004 muestra que un alto funcionario del Pentágono informó al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, de que Uribe “tuvo, casi con certeza, vínculos con los paramilitares”. Sputnik

– Abe agradece a Trump el apoyo bilateral y le explica su decisión de renunciar”Shinzo será pronto reconocido como el mejor primer ministro de la historia de Japón” dijo el presidente estadounidense. Emol

– Rusia puede ser responsable de los disturbios mortales en las ciudades estadounidenses, insinuó la presentadora de CNN, Dana Bash, durante una entrevista con Adam Schiff, la figura más importante de los demócratas en el Rusiagate. RT

– El gobernador demócrata de Wisconsin, Tony Evers, envió el domingo una carta al inquilino de la Casa Blanca en la que le pedía “reconsiderar” su viaje en medio de la ira de los ciudadanos por lo ocurrido al afrodescendiente Jacob Blake, quien está paralizado de la cintura para abajo luego de que un policía blanco le disparara siete veces por la espalda hace una semana. “Me preocupa que su presencia prolongue nuestra sanación. Me preocupa que su presencia retrase nuestro trabajo para superar la división y avanzar juntos”, escribió Evers a Trump. Hispantv

– “En lo referente a una provocación pública del jefe del Senado checo y las fuerzas antichinas que están detrás de él, el Gobierno y el pueblo de China en ningún caso tolerarán ni se quedarán de brazos cruzados, sino que le harán pagar un precio alto por sus acciones miopes y una aventura política”, ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, en un comunicado emitido este lunes. Hispantv

– Cuba condena a EE.UU. por querer reanudar sus ensayos nucleares ‘subcríticos’ y por retirarse de acuerdos sobre desarme y control de armamentos. Criticó el aumento de sus ensayos ‘subcríticos’, una modalidad con la que se experimenta para obtener información sobre armas atómicas. Hispantv

– El embajador ruso en Nicaragua, Andrei Budaev, confirmó los planes de Rusia de producir la vacuna contra el nuevo coronavirus en un laboratorio en Managua. Hispantv

– Tras las protestas contra las restricciones por la pandemia en la capital, con hasta 38.000 participantes, unos 200 ultraderechistas intentaron “tomar” el edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán. DW

– LeBron James aseguró que los miembros de la comunidad afroamericana en Estados Unidos temen por sus vidas, y por eso son los que solicitan más acciones para combatir las injusticias raciales. La estrella de los Lakers de Los Ángeles ha sido una de las voces más importantes dentro de la NBA. Cubadebate

– El 70 por ciento de los homicidios a líderes sociales en Antioquia han ocurrido en el Bajo Cauca. Una lideresa social fue asesinada este domingo en el corregimiento La Caucana de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, al noroeste de Bogotá, según reseñan medios locales. La activista Sandra Banda Meneses era presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paraíso. La mujer, de 48 años de edad, habría sido citada por integrantes de grupos armados ilegales en un sector conocido como El 90, donde fue asesinada. Telesur

– Líbano: presidente pide proclamar un “Estado laico”. El Líbano vivió una guerra civil que duró de 1975 a 1990 y que terminó con un acuerdo de reparto de poder en el Gobierno entre las 18 comunidades religiosas. El presidente Michel Aoun (foto) afirmó este domingo (30.08.2020) que “llegó el momento” de declarar a Líbano un “Estado laico”, durante un discurso de cara al centenario del país de Medio Oriente. DW

– EE.UU. y Japón acuerdan enfrentar lo que dan en llamar los esfuerzos de China para cambiar el actual orden mundial mediante acciones coercitivas. Según ha informado este domingo la cadena estatal nipona NHK, el ministro japonés de Defensa, Taro Kono, y su par estadounidense, Mark Esper, tras mantener el sábado una reunión en la base Andersen de la Fuerza Aérea de EE.UU., en la isla de Guam, ubicada en el océano Pacífico, han acordado profundizar y expandir la cooperación en defensa bilateral ante China. Hispantv

. El célebre politólogo estadounidense Noam Chomsky critica a Donald Trump por poner al mundo frente a una posible guerra nuclear, entre otras graves crisis. En declaraciones publicadas el sábado por el diario local The Hill, el lingüista de renombre dijo que el ser humano está experimentando la “era más oscura y trascendental de la historia” por la confluencia de varias crisis graves, incluida la amenaza de una guerra nuclear, el cambio climático, una pandemia rabiosa, una recesión económica y los disturbios raciales en EE.UU. “Nunca ha habido un momento en la historia de la humanidad en el que haya surgido tal confluencia de crisis y las decisiones al respecto deben tomarse muy pronto; no se pueden retrasar”, advirtió. Hispantv

– Aliko Dangote, el hombre más rico de África, planea invertir 15.000 millones de dólares en la construcción de una de las mayores refinerías del mundo, que puede “cambiar el juego” en el mercado regional del suministro de petróleo, señala Bloomberg. De esta manera el multimillonario nigeriano permitirá a su país satisfacer sus necesidades de combustible, así como exportarlo a los países vecinos, según la publicación. Asimismo, el funcionamiento de la planta aumentará el producto interno bruto (PIB) del país un 2,3%, estimó la empresa de inversiones Renaissance Capital en el 2018. RT

– La dirigente María Corina Machado, representante del ala más radical de la oposición en Venezuela, rechazó este sábado unirse al pacto unitario del jefe parlamentario, Juan Guaidó, frente a las elecciones legislativas de diciembre, boicoteadas por la oposición. “Ante la pregunta de si logramos una articulación, la respuesta es no”, expresó Machado en un video difundido en su cuenta de Twitter tras una conversación “franca” con Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos. Guaidó llamó el pasado 19 de agosto a dirigentes y organizaciones a formar un pacto unitario para “desconocer el fraude parlamentario”, refiriéndose a los comicios para el unicameral Parlamento, convocados para el 6 de diciembre, que serán boicoteados por el grueso de la oposición al considerarlos una farsa. DW

– En Turquía, donde la nueva guerra fría se solapa con la anterior, las tragedias de hoy pueden parecer páginas arrancadas de los 80. Este año, el goteo de fallecimientos de presos izquierdistas en huelga de hambre evoca tiempos aún peores. El último, el pasado viernes, corresponde a Ebru Timtik, una abogada de la izquierda revolucionaria, que expiró en el hospital en Estambul tras 238 días de ayuno voluntario. Timtik protestaba por un juicio lleno de irregularidades en el que fue condenada a trece años de cárcel “por pertenencia a organización terrorista”. La Vanguardia

– Los informes preliminares indican que los atacantes dispararon al menos 15 veces contra el letrado. El presidente del Colegio de Abogados de Haití, Me Monferrier Dorval, fue asesinado la noche de este viernes por desconocidos frente a su casa en el sector de Pèlerin, localidad ubicada en la comuna de Pétion-Ville, situada en el distrito de Puerto Príncipe. Telesur

– “Crisis de los F-35”, la piedra de tope del acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes UnidosLa posible venta de aviones de combate por parte de Estados Unidos a Abu Dabi despertó el temor del Estado hebreo, al punto de que este tema podría incluso obstaculizar el tan publicitado pacto. Emol

– La canciller alemana Angela Merkel dijo que Alemania y la Unión Europea (UE) quieren continuar la conversación con China y poner un ejemplo de multilateralismo. Xinhua

– “Sostenemos que las elecciones fueron válidas. Nosotros —yo lo hice enseguida— reconocimos su legitimidad. Y como ustedes saben, felicité a Alexandr Grigórievich Lukashenko por su victoria en esas elecciones”, señaló Putin en una entrevista con la cadena Rossiya 1. El mandatario ruso recordó que las autoridades bielorrusas invitaron a la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE a que participara en la observación electoral, sin embargo esa invitación no fue aprovechada. “¿Y cómo es que no acudieron? Eso nos hace pensar enseguida que ya se tenía preparada una postura sobre los resultados de esas elecciones. Por eso, si algunos pueden cuestionar los resultados, yo tengo todos los motivos para dudar de que aquellos que los cuestionan, sean absolutamente honestos”, expresó. Sputnik

– La revelación de un acta militar de 2006 dejó al descubierto que el Ejército uruguayo conocía y no denunció crímenes cometidos por un coronel durante la dictadura. Un pedido de acceso a la información pública presentado por la organización uruguaya Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos posibilitó que el Ministerio de Defensa diera a conocer el acta de un Tribunal de Honor del Ejército que, en el año 2006, interrogó al coronel retirado Gilberto Vázquez por haber ofendido el honor militar al haberse fugado del Hospital Militar de Montevideo mientras estaba hospitalizado y bajo custodia a la espera de un pedido de extradición desde Argentina. Tres generales del Ejército lo interrogaron sobre las razones de su fuga, acusándolo de haber faltado a su “palabra” al escaparse. En algunos pasajes del acta y a pesar de que los integrantes del tribunal parecen estar interesados solo en su fuga y no en los crímenes que confiesa, Gilberto Vázquez reconoce ante los militares que estuvo involucrado en la desaparición del militante del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba y que estuvo participó del “segundo vuelo” en el que militares uruguayos trasladaron hacia Montevideo a prisioneros políticos uruguayos que estaban detenidos en Buenos Aires. En esas declaraciones de 2006 reveladas ahora, Vázquez también ensaya una justificación de sus actos, en el marco de lo que él denomina “combatir”. “…Ahora no dicen ejecutar, dicen asesinar, nos dicen ladrones y nadie dice nada (…) Nosotros ejecutamos, no asesinamos, que son cosas muy diferentes. Nosotros no torturamos, nosotros apremiamos porque no había más remedio, el mínimo imprescindible para sacar la verdad porque no había otra forma de combatir y estoy orgulloso de lo que hice”. Sputnik

– El consejero delegado y cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg consideró un “error operativo” no eliminar la página en esa red social de la milicia a la cual pertenecía el hombre que el martes mató a dos manifestantes en las protestas raciales de Kenosha. Cubadebate

– La reserva creada en Rusia de agentes del orden público solo se emplearía para asistir a Belárus en caso de acciones extremas con peligro para la existencia del estado, aclaró hoy el Kremlin. Serían uniformados que solo en caso de última necesidad podrían contener acciones extremistas, pero esperamos que Belarús pueda evitar el enfrentamiento a acontecimientos de ese tipo, declaró el portavoz, al referirse a las protestas opositoras en el vecino país. PL

– Wayne Dupree: Así es como la elección de noviembre podría conducir a una nueva Guerra Civil en Estados Unidos. Rezo para estar equivocado, pero temo que no. RT

– “Esta elección decidirá si salvamos el sueño americano, o si permitimos que una agenda socialista demuela nuestro precioso destino”, dijo el mandatario. “Biden es débil”, dijo sobre el exvicepresidente de Barack Obama. “No es el salvador del alma de Estados Unidos (…) y si se le da la oportunidad, será el destructor de la grandeza estadounidense”, afirmó Trump. RFI

– El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, anunció hoy que el banco central buscará alcanzar una inflación promedio de 2 por ciento con el tiempo. “Por lo tanto, después de períodos en los que la inflación ha estado por debajo del 2 por ciento, la política monetaria apropiada probablemente apuntará a lograr una inflación moderadamente por encima de 2 por ciento durante cierto tiempo”. Xinhua

– Moscú asegura que las sanciones de Washington contra centros de investigación de Rusia tienen como objetivo promover compañías farmacéuticas estadounidenses. Hispantv

– La nación suramericana participará inicialmente en el envasado del fármaco y, posteriormente, en su fabricación total. Venezuela y Rusia concretaron la firma de un convenio para que ese país suramericano produzca la vacuna rusa contra el nuevo coronavirus, denominado Sputnik V, actualmente en etapa avanzada de experimentación en humanos. Telesur

– Tras el anuncio del ministro de Defensa colombiano, el legislador Iván Cepeda, aseguró que el Senado debía analizar el asunto. El presidente de Colombia, Iván Duque, autorizó este jueves la reanudación de las operaciones de una brigada militar de los Estados Unidos en el país. Telesur

Me gusta esto: Me gusta Cargando...