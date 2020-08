Noticias breves

Oposición bielorrusa por la Unión Europea y la OTANg

– La oposición en Belarús propone fórmulas de poder. El presidente Alexander Lukashenko explica la esencia: el llamado paquete de reformas de reanimación de la oposición local busca una prohibición paulatina del idioma ruso, aun cuando este último y el belaruso poseen estatus de lenguas estatales, eliminar la ‘política agresiva’ del Kremlin y el fin de la membresía de Belarús en órganos supranacionales dominados por Rusia. A cambio, la oposición propone ir a un ingreso en la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras pone el régimen sin visado como la añorada panacea, explica la analista Irina Aksnis, de RIA Novosti. Antonio Rondón García, Rebelión

– Svetlana Tikhanovskaya, el rostro de la oposición bielorrusa, se ha reunido con el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Esto podría tener un efecto opuesto al que se pretendía y consolidar el apoyo a Alexander Lukashenko. Bradley Blankenship, RT

– El Presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este jueves en una entrevista con la televisión pública que Rusia está dispuesta a intervenir con fuerzas policiales en la vecina Bielorrusia si la situación se descontrola. “Alexandr Grigorevich (patronímico del Presidente bielorruso, Lukashenko) me pidió formar un contingente de miembros de fuerzas del orden. Y lo hice. Pero acordamos también que éste no será utilizado mientras la situación no se descontrole”, dijo Putin en una entrevista con el canal “Rossía 1”. Emol

– China ha aprobado un plan urbano detallado para el área central de Beijing, la capital del país, para el período 2018-2035, en el que se hace énfasis en sus funciones de servir a los órganos administrativos centrales y se insiste en la necesidad de seguir liberando a la ciudad, de forma firme y ordenada, de aquellas funciones que no se corresponden con su condición de capital nacional. Xinhua

– Trump atribuye a las drogas “la mejora repentina” del desempeño de su rival electoral Biden en los mítines y pide pruebas antidopaje antes de su primer cara a cara. Hispantv

– “Eran buenos tiempos cuando los menores podían trabajar. Hoy pueden hacer de todo menos trabajar”, dijo Bolsonaro el martes por la noche ante la Asociación Brasileña de Bares y Restaurantes en la ciudad capitalina de Brasilia. Para justificar sus declaraciones, el mandatario brasileño recordó cuando trabajaba de niño después de la escuela por orden de su padre. Hispantv

– Maas pide una solución negociada a las tensiones entre Grecia y Turquía. La reunión informal de ministros europeos de Exteriores en Berlín arranca con los llamamientos del anfitrión al apaciguamiento en el Mediterráneo, mientras Ankara insiste en que continuará con las prospecciones. DW

– EE.UU. sanciona al Instituto de Investigación del Ministerio de Defensa ruso, que participó en el trabajo sobre la vacuna contra el covid-19. En total, han sido incluidas en la lista negra un total de 60 organizaciones de China, Francia, Indonesia, Malasia, Omán, Pakistán, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos. “El Gobierno de Estados Unidos ha considerado que estas 60 instituciones están actuando en contra de los intereses de la seguridad nacional o la política exterior de Estados Unidos”, reza el documento. RT

– La familia de Jacob Blake ‘disgustada’ por los disturbios y la violencia de Kenosha, su madre se disculpa con Trump. Julia Jackson, la madre de Jacob Blake, de 29 años, a quien la policía le disparó siete veces durante un altercado en Kenosha, Wisconsin, dice que ella y su familia están disgustados por los disturbios y saqueos en su ciudad. Jackson también se dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se disculpó por los comentarios ofensivos dirigidos contra él por un familiar no identificado, así como por la violencia extrema perpetrada en nombre de su hijo, pero sin el apoyo de su familia. “Y también, para el presidente Trump, lamento haber perdido su llamada porque si no hubiera perdido su llamada, tal vez los comentarios que hizo hubieran sido diferentes. Y no estoy enojado contigo en absoluto. Tengo el mayor respeto por ti como líder de nuestro país ”, dijo. RT

– Wayne Dupree: el consejo de Hillary a Biden de no ceder incluso si pierde muestra que los demócratas tienen la intención de ganar por las buenas o por las malas. La fallida candidata de 2016, Hillary Clinton, le ha dicho a ‘Sleepy Joe’ que “no ceda bajo ninguna circunstancia” y que organice una “operación legal masiva” si Trump gana en 2020. Este es un gran peligro para nuestra democracia y podría terminar en violencia. El martes, la exsecretaria de Estado Clinton instó a Joe Biden a no admitir la derrota en la noche de las elecciones si se quedaba corto. RT

– Empresas como Facebook y Google están gastando decenas de millones en cabildear y comprar información privilegiada del gobierno. Necesitamos llamarles la atención y traer controles sobre sus imperios financieros y en red en constante crecimiento. En las últimas semanas, ha aumentado la preocupación de los medios de que Facebook está cultivando una relación estrecha entre el gobierno y los grandes monopolios tecnológicos mediante la caza furtiva y el reclutamiento de ex altos funcionarios políticos. Los hallazgos revelan una contratación sistemática de miembros del gobierno con conocimiento de la regulación, ofreciéndoles enormes incentivos para unirse. Tres altos funcionarios reguladores del Departamento de Cultura, Medios y Deporte del Reino Unido se encuentran entre los que se unieron recientemente a Facebook. Otros funcionarios políticos se unieron desde la Oficina del Gabinete, el Ministerio del Interior y la Policía Antiterrorista del Reino Unido. Y a principios de este año, se reveló que Facebook había contratado a Tony Close como su nuevo director de regulación de contenido. Close era el director de estándares de contenido de Ofcom, que había estado muy involucrado en la elaboración de reglas para controlar a los gigantes tecnológicos y proteger al público. Norman Lewis, RT

– Mientras gran parte del mundo batalla para contener el coronavirus, la recuperación de China está cobrando fuerza, lo que la acerca a cerrar la brecha en relación con la economía de Estados Unidos, señaló el artículo “Economía de China se recupera y gana terreno ante Estados Unidos” publicado hoy por The Wall Street Journal. Xinhua

– EE.UU. incluye en la lista negra a 24 compañías chinas por “ayudar a construir islas militares” en el mar de China Meridional. RT

– CIDH dice que Abrão ‘sigue siendo’ su secretario ejecutivo pese a oposición de Almagro. RFI

– Arrestados dos legisladores prodemocráticos de Hong Kong por las protestas de 2019. Uno de ellos ha sido acusado además de causar altercados durante la violenta agresión que tuvo lugar en el barrio de Yuen Long el 21 de julio. La Vanguardia

– Trump ha declarado abiertamente que puede no aceptar los resultados de las elecciones en una entrevista televisada a nivel nacional en Fox News. Trump tiene muchas herramientas a su disposición para robar las elecciones si pierde, muchas de las cuales ya está poniendo en marcha. ¿Se le puede parar? Frances Fox Piven, Rebelión

– El expresidente de Argentina Eduardo Duhalde desató un escándalo al afirmar que las elecciones legislativas del próximo año se suspenderán porque los militares tomarán el poder en el país para interrumpir al gobierno democrático encabezado por Alberto Fernández. “La gente no lo sabe o lo olvida. Quien ignore hoy que el militarismo se está poniendo de nuevo en pie en América es porque no conoce lo que está pasando”. RT

– El ministro de Defensa, Agustín Rossi, salió al paso de tales manifestaciones, planteando que “Un golpe de Estado es un escenario absolutamente improbable en nuestro país: las Fuerzas Armadas Argentinas están absolutamente integradas al sistema democrático. Tengo un trato diario con la realidad militar y es imposible que un escenario de estas características tenga lugar en la Argentina de hoy. RT, Telesur

– EE.UU. arremete contra Erdogan por reunirse con líderes de Hamás y afirma que eso “solo servirá para aislar a Turquía”. El presidente turco recibió en Estambul a una delegación del movimiento días antes de la llegada del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a Israel. RT

– En Colombia desde el 11 de agosto por lo menos 36 personas fueron asesinadas en diferentes matanzas. La mayoría de las víctimas son jóvenes en esta espiral de violencia a manos de diferentes grupos criminales. RFI

– El Gobierno cubano ha dado algunos pasos hacia la dolarización parcial de su economía en medio de la pandemia por coronavirus. La eliminación del gravamen del 10 por ciento al dólar estadounidense, que estaba vigente desde el 2004 en la isla, y la creación de lo que el gobierno cubano ha llamado una red de comercio en moneda libremente convertible (MLC), forman parte del paquete de medidas. Se habilitaron 72 tiendas para vender alimentos, productos de higiene y piezas de ferretería en dólares, euros y otras divisas. Decisión que ha causado malestar entre algunos cubanos que ya viven con dos monedas en el país, el CUP y el CUC. RFI

– El Kremlin estimó este martes que los médicos alemanes se apresuraron en asegurar que el opositor ruso fue víctima de un envenenamiento, luego de que sus pares rusos descartasen esa hipótesis. “El análisis médico de nuestros médicos y el de los de Alemania concuerdan por completo. Pero sus conclusiones difieren. No entendemos este apuro de parte de los colegas alemanes”, dijo este martes Dmitri Peskov, portavoz del presidente Vladimir Putin. Según Peskov, el envenenamiento “es una pista entre otras, pero hay muchas otras pistas médicas”. RFI

– Después de Francia, los Países Bajos y Austria, Alemania se muestra reticente a ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y el bloque sudamericano. Para el profesor de Relaciones Internacionales José Antonio Sanahuja, París esconde una motivación proteccionista de su agricultura, mientras las políticas ambientalistas de Jair Bolsonaro son un verdadero obstáculo para que los electores europeos admitan el tratado. RFI

– American Airlines advierte que despedirá a 19.000 empleados si no recibe ayuda. Las grandes aerolíneas estadounidenses recibieron 25.000 millones de dólares por parte del gobierno en marzo. Pero American Airlines urge más dinero antes de octubre o de lo contrario procederá con los despidos masivos. DW

– La líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, afirmó este martes (25.08.2020) que “la persona que tiene que retirarse es Lukashenko”, el presidente del país, y que “la gente no lo perdonará, no olvidará nada de lo que sucedió después de las elecciones”. “Los manifestantes pacíficos están siendo detenidos, encarcelados y golpeados ilegalmente”. DW

– Bielorrusia: tribunal declara “anticonstitucional” consejo de la oposición. El consejo coordinador de la oposición fue creado la semana pasada para lograr el traspaso pacífico del poder en el país. DW

– Un quiebre entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se ha desatado las últimas horas a raíz de la decisión del secretario general de este último organismo, Luis Almagro, de no renovar el mandato del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, generando la molestia del organismo que éste dirigía hasta ahora, que reclama una violación de su autonomía. En un comunicado, la CIDH expresó este martes “su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía”. Emol

