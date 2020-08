Noticias breves

Macron entregó una línea política a los libaneses

– Francia enviará dos aviones de combate y la fragata Lafayette al Mediterráneo oriental en medio de la disputa petrolera entre Turquía y Grecia. Previamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció que desplegará barcos adicionales en el Mediterráneo oriental, e instó a Turquía a que detenga su exploración petrolera “unilateral” en aguas en disputa. RT

– Tropas francesas tratan de cercar en Níger al comando que mató a seis franceses el domingo. Las fuerzas nigerinas, junto a las francesas, habrían abatido ya a nueve supuestos yihadistas. La organización humanitaria a la que pertenecían las víctimas denuncia que las ONG se han convertido en objetivo estratégico. DW

– Israel logra histórico acuerdo con Emiratos Árabes Unidos y suspende anexión parcial de Cisjordania. El pacto, en el que ambos países normalizan sus relaciones diplomáticas, fue celebrado por EE.UU., que ofició de mediador. Emol

– El Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) admite que Washington debe aumentar su capacidad misilística nuclear para “responder a la amenaza rusa”. Hispantv

– El Ejército chino considera las maniobras cerca de Taiwán como “una acción necesaria” para salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de China. Hispantv

– El bloque parlamentario de Hezbolá condena las protestas surgidas en El Líbano y acusa a algunos partidos de promoverlas para desestabilizar el país. “En un momento en el que país necesita solidaridad nacional, ciertos partidos políticos y medios con objetivos conocidos han intentado empujar al país hacia el caos constitucional y de seguridad para crear un vacío en las instituciones del Estado”, declaró Hispantv

– El gobierno de Estados Unidos busca flexibilizar las normas de los accesorios para la ducha luego de las quejas del presidente Donald Trump, quien ha cuestionado las normas sobre la presión del agua en su búsqueda de un “cabello perfecto”. El miércoles, el Departamento de Energía (DOE) propuso modificar la definición de cabezal de ducha para permitir múltiples cabezales en un solo accesorio, lo que permitiría eludir las medidas de ahorro de agua implementadas en la administración del presidente George W. Bush. RFI

– No solamente un grupo de partidos opositores anunciaron que sí inscribirán candidatos, afirmando que el rechazo a Nicolás Maduro puede superar las irregularidades del proceso, sino también la Conferencia Episcopal Venezolana. Los obispos emitieron un comunicado en el que declaran que la estrategia de abstención no basta para dar solución a la crisis institucional del país, sino que profundizará la fractura política y aumentará la desesperanza. Instaron a las fuerzas políticas a asumir la responsabilidad de buscar salidas, y afirmaron que pese a las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria. El comunicado de los sacerdotes no fue respondido por los partidos que apoyan la posición del líder opositor Juan Guaidó de no participar en diciembre.

– UNICEF: dos de cada cinco escuelas no tienen lavamanos. Según un informe, basado en datos de 2019, unos 818 millones de niños no disponen de instalaciones básicas para el lavado de manos en sus escuelas. DW

– La ciudad de Shenzhen (sur de China) informó hoy que encontró rastros del coronavirus SARS-CoV-2 en la superficie de alas de pollo importado desde Brasil. PL

– China reportó hoy su segundo paciente en menos de una semana que fue diagnosticado nuevamente con Covid-19 tras meses de recuperarse de la mortífera neumonía, responsable de 89 mil 526 casos en todo el país. PL

– Pompeo compara a China con la URSS y asegura que “resistir a la amenaza” de Beijing es “mucho más difícil”. De visita en Praga, el secretario de Estado estadounidense afirmó que el país asiático “ya está involucrado en nuestras economías, en nuestra política y en nuestras sociedades”, por lo que es necesario formar una alianza contra su avance. Emol a balas

– Los políticos de EE. UU. corren el riesgo de cometer un “terrible error” al avivar una Guerra Fría geopolítica con China, advirtió un reconocido economista estadounidense. “La última Guerra Fría fue bastante peligrosa”, dijo Jeffrey Sachs, profesor de economía en la Universidad de Columbia y alto asesor de Naciones Unidas, en una entrevista con la CNBC el lunes. “Esta sería aún más peligrosa. Está completamente mal concebida y equivocada, pero muchos estadounidenses quieren imponerla a China y piensan que nosotros manejamos todo, lo cual es una manera de pensar muy peligrosa”, dijo. Xinhua

– El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dice que es una “mentira” que la Amazonía esté ardiendo pese a que los informes de su propio gobierno lo contradicen. Hispantv

– Catar rechaza el llamado del Consejo de Cooperación del Golfo para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extienda el embargo de armas a Irán y subraya sus buenas relaciones con Teherán. Hispantv

– “Sentimiento de esperanza”: Alberto Fernández felicita a Putin por la vacuna rusa contra el coronavirus. El presidente argentino le envió una carta al mandatario ruso para reconocer “un logro que quedará entre las páginas indelebles de la historia de la medicina mundial”. RT

– La segunda vacuna rusa contra el coronavirus, probada con éxito en los primeros voluntarios. Está siendo desarrollada por el Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología Véktor en la ciudad rusa de Novosibirsk. RT

– Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos, denunció este 11 de agosto al expresidente Enrique Peña Nieto por su supuesta participación en la trama de corrupción y sobornos vinculada a la constructora Odebrecht. Las sumas de los multimillonarios sobornos que Lozoya confesó haber recibido para después repartir son mucho mayores de lo que se sabía. RFI

– Reino Unido entra en recesión con caída del 20,4% del PIB en el segundo trimestre. El Mostrador

– El ex director de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya (2012-2016), denunció formalmente que el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) le ordenó utilizar el dinero de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña electoral de 2012, informó el fiscal general Gertz Manero. Sputnik

– “La cuestión no es ser el primero con la vacuna”, sino obtener un fármaco seguro y eficaz, declaró el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Alex Azar. RT

– El ministerio de Salud alemán pone en duda la eficacia de la vacuna rusa. Una portavoz del ministerio de Salud alemán criticó el procedimiento que realizó Rusia para la elaboración de la “Sputnik V”. La autoridad subrayó que en la Unión Europea la “primera de las prioridades es la seguridad”. DW

– El presidente de China, Xi Jinping, hizo hincapié en poner fin decididamente al desperdicio de alimentos y llamó a promover la austeridad. Xinhua

– Funcionarios de seguridad libaneses advirtieron el mes pasado al presidente y primer ministro, Michel Aoun y Hasan Diab, respectivamente, que el nitrato de amonio almacenado en el puerto de Beirut representaba un riesgo de seguridad y podría destruir la capital si explotaba, según documentos vistos por la agencia británica de noticias Reuters y fuentes de seguridad de alto nivel. Hispantv

– El presidente ruso, Vladimir Putin, llama a Bielorrusia a una mayor integración con Rusia después de la victoria de Alexander Lukashenko en las elecciones. “Espero que su actividad estatal contribuya a un mayor desarrollo de las relaciones ruso-bielorrusas mutuamente beneficiosas en todas las áreas”, señaló en un mensaje. Hispantv

– Heiko Maas expresó el lunes su denuncia sobre una carta de la semana pasada de tres senadores estadounidenses, que prometían duras sanciones contra los operadores de un puerto germano involucrado en la construcción del gasoducto Nord Stream 2 con Rusia. “Lo mencioné ayer en una llamada telefónica con (el secretario de Estado de EE.UU.) Mike Pompeo y expresé mi sorpresa y disgusto”, declaró Maas. Hispantv

– “Niego rotundamente cualquier vinculación de Hezbolá con el incidente (…) Hezbolá no tiene ningún depósito de armas ni nitrato de amonio en el puerto de Beirut”, declaró Nasralá en rechazo a los rumores sobre la explosión de unos almacenes de armas pertenecientes al movimiento que lidera. Hispantv

– El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció este 11 de agosto que su país ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus del mundo. “Funciona relativamente bien, crea una inmunidad sostenible y, reitero, pasó todas las pruebas necesarias”, afirmó Putin durante una reunión con los miembros del Gobierno. El mandatario precisó que la vacunación de la población deberá realizarse exclusivamente de forma voluntaria, agregando que espera que la producción en masa del medicamento empiece en breve. RT

– Crece la tensión con EE.UU.: Argentina advierte que el nuevo presidente del BID no puede ser elegido virtualmente. El gobierno de Donald Trump aspira a quedarse con un cargo que tradicionalmente ha ocupado América Latina. RT

– América Latina se militariza de nuevo, incluso en los gobiernos más moderados: Perú nombró a tres exmilitares en puestos clave del Gobierno peruano en una mini revolución gubernamental que supuso el cambio de cinco de los diecinueve gestores. Luis Gonzalo Segura, RT

– La empresa energética alemana Uniper que financia la construcción del gasoducto Nord Stream 2 que unirá a Rusia y Alemania por el fondo del mar Báltico, no excluyó que el proyecto quede inconcluso debido a las sanciones de Estados Unidos. Sputnik

– El activista francés Benoît Maria, director en Guatemala de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF), murió este lunes en un ataque armado en el noroeste del país, informaron una organización de derechos humanos y la prensa. RFI

– “Las sanciones entre socios no son realmente una ruta correcta, sino un camino equivocado. A fin de cuentas, dónde comprar combustible es una decisión soberana. Ningún Estado puede dictar con amenazas cuál será la política energética de la Unión Europea”, dijo el ministro de Exteriores alemán Heiko Maas en rueda de prensa tras reunirse con su homólogo Serguéi Lavrov en Moscú. Ambos rechazaron las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2, que posibilitará la compra directa a través del Báltico del gas ruso por parte de Alemania. DW

– La pandemia está ayudando a los ricos a enriquecerse aún más. Es hora de gravar su riqueza obscena. La desigualdad empeora a medida que decenas de ,millones de estadounidenses enfrentan desempleo, pérdida de atención médica, desalojos y hambre. Bernie Sanders, The Guardian

– OMS se toma con cautela el anuncio de vacuna rusa contra el covid-19 y advierte que falta la fase de “precalificación”. Desde el organismo, no obstante, se mostraron “motivados” por la rapidez con la cual se están desarrollando algunas vacunas. Emol

