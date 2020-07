Noticias breves

La democracia es una parte del sistema

– «EE.UU. está dirigido por el sector empresarial para sus propios beneficios». «El país, básicamente, durante mucho tiempo, ha sido prácticamente un estado de partido único: el partido empresarial», señaló Noam Chomsky. Chomsky detalla que «EE.UU. un país dirigido esencialmente por el sector corporativo, que tiene una influencia abrumadora en el gobierno y que está representado por el hombre más rico del mundo: Jeff Bezos, que ganó $ 13 mil millones en un solo día». Rebelión

– Las grandes corporaciones acusadas de conducir las desigualdades ambientales y de salud en las comunidades negras y marrones a través de la contaminación tóxica y que cambia el clima también están financiando poderosos grupos policiales en las principales ciudades de EE. UU., Según una nueva investigación. The Guardian

– Un comentaristas escribió: “¿Sabes lo que no fue lo mejor para el pueblo? Que el Gobierno de EE.UU. organizara un golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia para que pudieras obtener el litio allí”. El empresario Elon Musk respondió: “¡Daremos un golpe a quien nos dé la gana! Acéptalo”. A su vez, Evo Morales enfatizó en su cuenta de Twitter que los comentarios de Musk representan “otra prueba más” de que el golpe de Estado en su país fue por el litio boliviano; “y dos masacres como saldo”, se lamentó. RT

– Los beneficios de las principales empresas industriales de China totalizaron en junio 666.550 millones de yuanes (unos 95.180 millones de dólares), lo que supone un aumento interanual del 11,5 por ciento, según datos publicados el lunes por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Xinhua

– La ONU advierte del “gran riesgo” de que un error de cálculo pueda desencadenar una confrontación directa entre las potencias extranjeras rivales en Libia. Hispantv

– Los aviones de combate estadounidenses se han acercado nuevamente al continente chino, incluido uno de ellos se ha encontrado a menos de 100 km de distancia de Shanghái, ha notificado este lunes el diario chino South China Morning Post. Hispantv

– India bloquea otras 47 aplicaciones móviles chinas. Hace un mes, el gobierno indio también bloqueó TikTok, una de las aplicaciones de mayor crecimiento en el mundo. Las razones: todas son consideradas amenazas para la seguridad nacional. DW

– El canciller de Alemania, Heiko Maas, dijo este lunes (27.07.2020) que no ve la posibilidad de que Rusia regrese al G7 en un corto plazo, después del planteamiento del presidente de EE. UU. para readmitir a ese país al gurpo de países industrializados. “Las razones para prohibir a Rusia fueron la anexión de Crimea y la intervención en el este de Ucrania. Mientras no tengamos una solución allí, no veo una oportunidad para el regreso de Rusia”, dijo Maas en comentarios que serán publicados el lunes por dos Periódicos alemanes, Rheinische Post y Bonner General-Anzeiger. DW

– El mundo contabiliza casi 16 millones de casos confirmados al nuevo coronavirus y lamenta el deceso de unas 640.000 personas a causa de la Covid-19, sin que la pandemia muestre signos de desaceleración a escala global, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Telesur

– El gobierno de EE. UU. Ha hecho nuevos intentos para obligar a las empresas europeas a abandonar el proyecto de gasoducto Nord Stream 2 liderado por Rusia, informó Welt am Sonntag, citando a personas familiarizadas con las conversaciones sobre el tema. Según el periódico, funcionarios del Departamento de Estado de EE. UU., El Departamento del Tesoro y el Departamento de Energía se acercaron a los contratistas europeos para asegurarse de que entendieran completamente las consecuencias de permanecer en el proyecto. Según los informes, hasta una docena de funcionarios sostuvieron al menos dos conferencias en línea con representantes de las empresas en los últimos días. RT

– El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anuncia que la Marina rusa recibirá armas hipersónicas sin parangón en el mundo. “Las ventajas únicas y el aumento de las capacidades de combate de la flota se lograrán mediante una amplia introducción de tecnologías digitales avanzadas, de sistemas de ataque hipersónicos sin parangón en el mundo, de vehículos submarinos no tripulados, a través de los medios de defensa más efectivos”, ha indicado este domingo el mandatario ruso. Hispantv

– Las manifestaciones contra el gobierno de Benjamin Netanyahu no paran en Israel. Desde hace varias semanas, el movimiento reclama la renuncia del primer ministro, acusado de corrupción en tres casos distintos. Mientras tanto, la segunda ola de la pandemia golpea el país. RFI

– Miles de personas en varias ciudades estadounidenses protestaron este sábado contra el racismo y la brutalidad policial, tras una semana de enfrentamientos violentes entre agentes federales y manifestantes en Portland, Oregón, reportan hoy medios norteamericanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a través de su portavoz, Elizabeth Throsse, denunciaron este viernes durante un encuentro virtual, que tanto manifestantes como periodistas corren el riesgo de ser detenidos arbitrariamente en Estados Unidos. PL, Telesur

– Autoridad rusa califica el acoso de EE.UU. a un avión civil iraní de un acto grosero y en contra de leyes internacionales en el campo de los vuelos comerciales. Hispantv

– Trump firma órdenes ejecutivas “revolucionarias” para reducir los precios de los medicamentos. Las principales compañías farmacéuticas consideran que la medida es “una distracción imprudente” que obstaculiza la capacidad de responder a la pandemia actual. RT

– “Ves a tu hijo sangrando, gente en el suelo”: Qué pasó a bordo del vuelo 1152 tras su encuentro con cazas de EE.UU. “Casi te estás muriendo, pero no puedes hacer nada”, recuerda Ferial al Ali, una de las pasajeras que este jueves se encontraba a bordo de la nave cuando se produjo el percance. RT

– La Guerra Fría de Estados Unidos con China en una economía global pone a los aliados en fuego cruzado y causará daños GRAVES. Finian Cunningham, RT

– El sitio de ‘noticias’ respaldado por el gobierno del Reino Unido enseña a los niños sobre ‘despiadado’ Putin y ‘desvergonzada’ Rusia. RT

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, no tiene un plan estratégico frente a China y lo único que busca es impulsar su campaña de reelección, señala un informe. En un artículo publicado este viernes, The Washington Post (WP) ha calificado de “imprudente, incoherente y unilateral” la política de Trump hacia China que “parece diseñada para impulsar su campaña de reelección, y no para manejar el complicado desafío entre Washington y Pekín”. Hispantv

– “Consideramos las palabras de Mike Pompeo sobre la posibilidad de arrastrar a Moscú a la campaña de EE.UU. contra China otro intento ingenuo de complicar la asociación ruso-china y crear una brecha en los lazos amistosos entre Rusia y China”, ha reaccionado María Zajarova, portavoz de la Cancillería rusa. En un comunicado emitido este viernes, Zajarova, no obstante, ha destacado la intención de Rusia de fortalecer aún más sus cooperaciones con China, país al que considera “un factor crucial para la estabilización del mundo”. Hispantv

– La visita del nuevo premier iraquí, Mustafa al-Kazemi, a la República Islámica de Irán se considera como un revés para la política exterior de EE.UU. y Arabia Saudí. Hispantv

– Un grupo de hombres que al parecer, eran funcionarios estadounidenses, fueron vistos este viernes forzando la puerta trasera del consulado de China en Houston tras la orden de cierre emitida por el Gobierno de EE.UU, informa Reuters. RT

– Dos aviones de combate estadounidenses realizaron maniobras “peligrosas” cerca de un avión de pasajeros iraní con destino a Beirut, capital de El Líbano. Acercandose al avión del vuelo 1152 los aviones de combate de Estados Unidos obligaron al piloto a bajar precipitadamente de altura para evitar la colisión. El hecho ha dejado varios pasajeros heridos, entre ellos niños. Hispantv

– A menos de cien días de las elecciones en EE.UU., Pompeo dice que EE.UU. busca una alianza para contrarrestar a China con una fuerza combinada económica y militar. “No podemos enfrentar este desafío solos. Tal vez es hora de una nueva agrupación de naciones con ideas afines, una nueva alianza (…) La ONU (Organización de las Naciones Unidas), la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), los países del Grupo de los Siete y los países del Grupo 20, nuestro poder económico, diplomático y militar combinado es seguramente suficiente para enfrentar este desafío si se dirige adecuadamente”, declaró el jueves el secretario de Estados de EE.UU., Mike Pompeo. Hispantv

– Más de 1,9 millones de niñas y niños padecen desnutrición crónica y 39 millones de mujeres sufren anemia en México. Organismos internacionales alertaron que la pandemia de coronavirus puede profundizar la inseguridad alimentaria. RT

– Washington acusa a Rusia de probar un nuevo arma antisatélites. Moscú tilda las acusaciones de “propaganda” y dice estar comprometida con “la desmilitarización plena del espacio”. El lunes, ambos países negocian en Viena la renovación del tratado START que limita las armas nucleares. DW

– Airbus cede en pugna comercial con Boeing. La UE pide la eliminación de las sanciones comerciales estadounidenses, después de que Airbus aceptara los términos de la OMC en su largo conflicto con Boeing. DW

– El prolongado y poco habitual calor en Siberia está provocando incendios devastadores en el Ártico por segundo año consecutivo, informó la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Además de ser una señal de los impactos del cambio climático y tener efectos locales, el calentamiento en la región ártica influye en latitudes más bajas, donde viven millones de personas. El mundo se había propuesto acabar con la deforestación en 2020, pero un nuevo informe de la FAO indica que faltarían otros 25 años para lograrlo. A pesar del aumento de áreas protegidas, Brasil, Bolivia y Paraguay están entre los países que han perdido la mayor cantidad de cobertura de bosques en la última década. Cubadebate

– El FBI busca ‘espías militares chinos’ en todo Estados Unidos mientras Pompeo llama a una cruzada global contra Beijing. RT

– China ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, en el sudoeste, en una escalada de ojo por ojo entre los dos países. BBC

