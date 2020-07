Noticias breves

Tampoco ha remediado el resfriado común

– El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, expresó la inquietud del organismo ante los altos niveles de contagios de la Covid-19 en el mundo. “Si las cuestiones básicas no son seguidas, existe sólo una dirección en la que irá esta pandemia: se pondrá peor, peor y peor”, agregó Ghebreyesus. Telesur

– La humanidad no logrará solucionar el problema de hambre dentro de los próximos diez años y para 2030 el número de personas afectadas por el hambre puede superar los 840 millones, según un informe preparado por cinco instituciones de la ONU, entre ellas la Organización para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial de la Salud. Sputnik

– Panorama sombrío: el hambre sigue creciendo en Latinoamérica, según la ONU. Un 7,4% de las habitantes de la región sufrió desnutrición en 2019, lo que se traduce en casi 48 millones de personas. En 2030, podría ascender hasta casi 10%. DW

– “Hasta 12.000 personas al día podrían morir de hambre”: Oxfam advierte sobre los impactos sociales de la pandemia. El aumento del desempleo y la paralización de actividades económicas por la crisis sanitaria empujan a millones de personas a la inseguridad alimentaria. RT

– El amplio cerco militar naval y aéreo que está construyendo el Pentágono en el arco que va de Japón a la India, del océano Pacífico al Índico, está llevando a China a estrechar lazos continentales con Rusia e Irán. Su objetivo es encontrar una vía alternativa al largo y angosto Estrecho de Malaca entre Malasia y Singapur para el comercio y suministro de hidrocarburos. Sputnik

– México acepta la oferta de Rusia de recibir el fármaco Avifavir contra el COVID-19, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ese ofrecimiento del Gobierno de Rusia lo recibimos con gusto, y desde luego que estaríamos dispuestos a establecer comunicación, estamos dispuestos a eso”, respondió el presidente mexicano en una conferencia de prensa a una pregunta sobre el ofrecimiento de las autoridades rusas. Sputnik

– ¡Imagínese! Usted obtiene excelentes notas en las pruebas de bachillerato, pero son asignadas de manera fraudulenta a otra persona, que sí accederá a la universidad. Esta práctica, de vieja data en China, actualmente ha provocado un escándalo. No obstante, tras una investigación durante dos años, las autoridades de la provincia de Shandong (este) descubrieron que más de 280 personas se encontraban involucradas en el robo de notas de candidatos a pasar el bachillerato. RFI

– El presidente conservador saliente Andrzej Duda fue reelecto en la segunda vuelta de las elecciones celebradas este domingo en Polonia tras obtener el 51,21% de los votos contra 48,79 para el opositor liberal y alcalde de Varsovia Rafal Trzaskowski, de acuerdo al escrutinio del 99,97%, anunció este lunes la comisión electoral. RFI

– Estados Unidos anunció el jueves pasado que rechazaría los visados a tres importantes responsables chinos acusados de haber orquestado la represión contra musulmanes uigures en esta gran región del noroeste de China. Esta vez, los estadounidenses objeto de sanciones son tres legisladores muy críticos con China, los senadores Marco Rubio y Ted Cruz y el congresista Chris Smith, así como el embajador Sam Brownback, defensor de libertades religiosas. DW

– El pasado 20 de noviembre, NBC News dio la noticia de que Mark Zuckerberg, Donald Trump y un miembro de la junta de Facebook , Peter Thiel, habían cenado juntos en la Casa Blanca el mes anterior. “No está claro por qué la reunión no se hizo pública o qué discutieron Trump, Zuckerberg y Thiel”, dijo el informe . Eso fue todo. Cubadebate

– Excombatientes de las FARC-EP e integrantes de la comunidad de Santa Lucía, ubicada en el municipio antioqueño de Ituango, en el norte de Colombia, deberán abandonar la localidad para proteger sus vidas. Telesur

– La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc, por sus siglas en inglés) publicó este viernes un informe donde asegura que “el tráfico de vida silvestre es un problema extendido a nivel global”. El reporte denuncia que en los últimos diez años esta modalidad de mercado ilícito se extendió a 150 países, a la vez que ha afectado a más de 6.000 especies de plantas y animales. Telesur

– Una vacuna experimental contra el covid-19 ha sido creada de forma artificial sin ningún elemento del coronavirus en su composición, según lo anunció Vadim Tarásov, director del Instituto de farmacia y medicina trasnacional de la Universidad Estatal de Medicina de Moscú Séchenov, informa RIA Novosti. RT

– Elaine Duke, ex secretaria adjunta de Seguridad Nacional del presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado que éste propuso “desinvertir” o “vender” el Estado Libre Asociado de Puerto Rico tras ser azotado por el huracán María en 2017, según lo revela este sábado en una entrevista con The New York Times. “Las ideas iniciales del presidente fueron más las de un hombre de negocios”, explica Duke. “¿Podemos externalizar la electricidad?, ¿podemos vender la isla?, ya sabes, ¿o desinvertir en ese activo?”, habría dicho el mandatario estadounidense. No obstante, la exfuncionaria precisó que esa sugerencia nunca fue considerada o discutida en serio. RT

– El sistema de defensa aérea iraní que derribó accidentalmente un avión de pasajeros ucraniano a primeros de año estaba mal configurado, debido a que se había movido el día anterior. Así lo indicó la Organización de Aviación Civil de la República Islámica en un informe adicional sobre el accidente publicado este sábado. No hubo supervivientes de la catástrofe aérea. De las 176 personas que iban a bordo, 82 eran iraníes, 63 canadienses, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 británicos y 3 alemanes. RT

– Trump advierte que “algo va a pasar con Venezuela” y asegura que EE.UU. estará “muy involucrado”. Al abordar la situación del líder opositor Juan Guaidó, el presidente estadounidense afirmó que el diputado “está perdiendo cierto poder”. RT

– Estados Unidos impuso este viernes aranceles del 25 % sobre distintos productos franceses por un valor aproximado de 1.300 millones de dólares, informa Euronews. Sin embargo, las tarifas no entrarán en vigor hasta enero de 2021, pues serán retrasadas hasta fin de año debido a la actual crisis de coronavirus. La Administración de Trump adoptó esta medida después de que el Gobierno francés decidiera en julio del año pasado imponer un impuesto del 3 % sobre los ingresos que generan en su territorio los gigantes tecnológicos conocidos por el acrónimo GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), que son a menudo criticados por pagar impuestos relativamente bajos. RT

– Los partidos prodemocracia de Hong Kong celebraban este sábado elecciones primarias para escoger a los candidatos de los comicios legislativos de septiembre, a pesar de las advertencias gubernamentales de que pueden ir en contra de la nueva ley de seguridad impuesta por China. Miles de personas hacían largas filas para votar en los colegios electorales extraoficiales de la ciudad, horas después de que la policía allanara un instituto de sondeo que ayudaba a la oposición en la organización de las primarias. RFI

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, conmutó este viernes la condena de su excolaborador Roger Stone, evitando así el ingreso en prisión del estratega republicano, previsto para el próximo martes. Stone, de 67 años, fue condenado en febrero pasado a 40 meses de cárcel por mentir al Congreso, obstrucción y manipulación de testigos en el marco de la investigación sobre la llamada trama rusa. La Vanguardia

– El precio del petróleo puede subir hasta 150 dólares por barril o más para 2025 debido a la reducción de la producción y de la inversión, según un reporte. Después de una caída de los precios del petróleo hasta valores negativos, las inversiones en la industria del petróleo y el gas pueden agotarse, y el costo del combustible superará los 100 dólares por barril, indicaron los expertos entrevistados el jueves por el diario estadounidense The Wall Street Journal. Hispantv

– Reliance Industries Limited (RIL), un conglomerado de empresas de La India con sede en Bombay, ha anunciado que cargará esta semana su primer cargamento de crudo venezolano a cambio de diésel en virtud de un acuerdo de intercambio, ha informado este viernes la agencia de noticias británica Reuters. Hispantv

– El Tribunal Supremo de EE.UU. ha dictaminado este jueves que casi medio estado de Oklahoma es reserva de los nativos americanos, al menos en lo que respecta al sistema de Justicia penal, con lo que las autoridades estatales no tienen potestad para procesar casos que impliquen a miembros de las tribus. La decisión, que fue respaldada por cinco votos a favor y obtuvo cuatro en contra, es ya una de las más importantes conquistas jurídicas en la historia reciente de los nativos americanos. RT

– Ante la pandemia del coronavirus, Suecia apostó por evitar las medidas de confinamiento estrictas en aras de salvar su economía. Sin embargo, el país escandinavo ha registrado hasta al fecha un número sensiblemente mayor de muertes que los países de su entorno, sin que tampoco haya logrado reducir de forma considerable los daños económicos asociados al covid-19, sostiene un artículo de The New York Times, que califica este resultado de “una bandera roja” para otras naciones, como EE.UU. y Reino Unido, que se disponen a levantar los bloqueos. RT

– El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que el nuevo Tratado México, EEUU, Canadá “Se firma este acuerdo y entra en vigor en un momento oportuno cuando necesitamos reactivar nuestra economía que ha sido afectada por la pandemia de COVID-19”. Sputnik

– Erdogan decreta convertir antigua basílica de la Santa Sofia en mezquita. La basílica ortodoxa, construida en el siglo VI, fue convertida en mezquita tras la conquista de Constantinopla por los otomanos en 1453 y mantuvo ese estatus hasta 1934, cuando un decreto la convirtió en museo. DW

– Washington está aumentando el riesgo de un enfrentamiento nuclear entre las principales potencias del mundo en un esfuerzo por recuperar la dominación global, y haciendo a un lado los últimos pactos de control de armas que aún se mantienen, advirtió el jefe diplomático de Rusia.

“Estoy de acuerdo en que los riesgos nucleares han aumentado sustancialmente en el pasado reciente”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, a una audiencia en el foro de alto perfil Primakov Readings el viernes. Las razones para eso son “obvias” , aclaró el ministro. “Estados Unidos quiere recuperar el dominio global y lograr la victoria en lo que llaman una gran competencia de poder”. Lavrov dijo que Washington rechaza la noción de “estabilidad estratégica” y la llama “rivalidad estratégica” . “Quieren ganar” , agregó. “Estamos particularmente preocupados por la negativa bienal de los Estados Unidos a reafirmar un principio fundamental: la premisa de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y, por lo tanto, nunca debe desatarse.” RT-

– La India pretende invitar a Australia a unirse a los ejercicios navales ‘Malabar’ que incluye también a Japón y EE.UU., algo que podría provocar la ira de China. Hispantv

