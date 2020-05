Noticias breves

Suspicacias por las tres lanchas armadas de Colombia encontradas en Venezuela

– La Armada de Colombia ha anunciado este 9 de mayo que tres lanchas que fueron encontradas previamente en territorio venezolano, fueron arrastradas allí por la corriente. RT

– Según reseña un comunicado de la Jefatura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), las naves se corresponden con el tipo “lanchas de combate, modelo Boston Wheeler, cada una con dos motores 175 HP marca Evinrude, sin tripulantes (…) artilladas con ametralladoras calibre 50 mm y M60, y su respectivo amunicionamiento”. Telesur

– El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza instó al Gobierno colombiano a aclarar la situación de las embarcaciones de la Armada colombiana encontradas en territorio venezolano. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza las investigaciones pertinentes acerca de las embarcaciones fluviales artilladas de la Armada colombiana encontradas en la ribera del río Orinoco. Telesur, PL

– El almirante Evelio Ramírez, comandante de la Armada Nacional colombiana afirmó que informaron a sus homólogos venezolanos sobre la situación registrada con tres embarcaciones. El almirante reconoció que los hechos han dado pie a suspicacias. El Tiempo

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia que devolverá a Colombia las tres lanchas de su Armada si su homólogo Iván Duque las solicita oficialmente. “Le corresponde al presidente de Colombia solicitarme a mí el regreso de este equipo militar y si así fuere sería regresado de manera inmediata”, dijo el líder chavista. El hallazgo de dichas lanchas se produce días después de que el Gobierno venezolano anunciara el desmantelamiento de la llamada Operación Gedeón, un plan que tenía como objetivo invadir el país y derrocar al legítimo presidente Nicolás Maduro. Hispantv

– “La afirmación de Washington según la cual el Gobierno estadounidense no tiene nada que ver con lo que pasó en Venezuela estos últimos días no parece convincente”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia mediante un comunicado. Hispantv

– La Interpol emitió un Aviso Rojo para Anne Sacoolas, la esposa de un funcionario de inteligencia estadounidense que es buscado en Gran Bretaña por un accidente automovilístico que mató al adolescente motociclista Harry Dunn el año pasado. Sacoolas, que conducía el vehículo por el lado equivocado de la carretera, reclamó inmunidad diplomática y huyó del país. El portavoz de la familia Dunn confirmó en Twitter que un Aviso Rojo de Interpol significa que Sacoolas «no tenía inmunidad diplomática» en el momento de la muerte de Dunn. Sacoolas a través de su abogado dijo que «no regresaría voluntariamente» al Reino Unido. Washington rechazó una solicitud de extradición para Sacoolas, lo que provocó la ira del público en el Reino Unido. RT

– Un decreto del Gobierno transitorio de Bolivia que da vía libre al uso de semillas genéticamente mejoradas (GMO) en diversos cultivos desató un fuerte debate entre empresarios a favor y un aguerrido bando opositor compuesto por activistas y organizaciones no gubernamentales. Sputnik

– El Gobierno canadiense anunció este lunes nuevas medidas para ayudar a las grandes empresas que sufren la pandemia de COVID-19, anunció la oficina del primer ministro en un comunicado. Sputnik

– Renuncian dos miembros del equipo de Guaidó tras «invasión» fallida a Venezuela. El jefe de estrategia J. J. Rendón admitió contactos «exploratorios» con los mercenarios que intentaron el ataque. Junto al comisionado en gestión de crisis Sergio Vergara ratifica «su respaldo a la causa democrática». DW

– La izquierda no se ha esforzado por proponer alternativas. Después de la caída del comunismo, la izquierda ha atravesado un largo periodo de desilusión y desánimo que no le ha permitido presentar alternativas para modificar el sistema económico. El Partido Socialista en Francia o el Partido Socialdemócrata en Alemania no han intentado realmente cambiar las reglas del juego en Europa tanto como debieran haberlo hecho. En algún momento aceptaron la idea de que el libre flujo de capital, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia por los mercados entre países eran suficientes para lograr la prosperidad y que todos nos beneficiemos de ella. Pero, en cambio, lo que hemos visto es que esto ha beneficiado principalmente a los sectores con un elevado capital humano y financiero y a los grupos económicos con mayor movilidad. Los sectores bajos y medios se sintieron abandonados. En Francia, el impuesto al carbono solía ser bien aceptado y se aumentaba año tras año. El problema es que el gobierno de Emmanuel Macron utilizó los ingresos fiscales del impuesto sobre el carbono para hacer un enorme recorte de impuestos para el 1% más rico de Francia, suprimiendo el impuesto sobre la riqueza y la tributación progresiva sobre las rentas del capital, los intereses y los dividendos. Esto enervó a la gente porque se le dijo que la medida era para la lucha contra el cambio climático pero, de hecho, fue solo para hacer un recorte impositivo a aquellos que financiaron su campaña política. Thomas Piketty, sinpermiso

– El socialismo tiene el deber de superar al capitalismo, no de sustituirlo. Bajo esa premisa, el socialismo TIENE que ser capaz de dar las herramientas al pueblo para que este satisfaga sus necesidades, al menos las básicas. Los economistas no somos enemigos del pueblo y es hora de superar esa arcaica concepción que tanto daña al país. Los economistas SOMOS el pueblo también. Tamarys L. Bahamonde

– Irán y Afganistán acuerdan crear una delegación conjunta para investigar un incidente fronterizo en el que murieron inmigrantes afganos. Varios medios de comunicación afganos alegaron el 1 de mayo que más de 40 inmigrantes indocumentados afganos habían sido arrestados por guardias fronterizos iraníes y arrojados al río Harirud, ubicado en la frontera común. Hispantv

– Al menos 19 muertos y 15 heridos tras un accidente en un barco militar iraní en el golfo de Omán. El buque fue accidentalmente hundido por un misil, disparado desde otro barco de la Armada iraní, durante unos ejercicios militares. RT

– Rusia ya es el tercer país con más casos de coronavirus tras registrar 221.344 positivos. De ellos, 179.534 son casos activos. RT

– Las protestas de este domingo en Hong Kong dejaron 18 personas hospitalizadas y más de 250 detenidos, tras registrarse incidentes entre algunos manifestantes y la Policía. DW

– La OMS desmiente conversación telefónica con China en la que Xi pide ocultar pandemia de coronavirus. Un informe de «Der Spiegel» dijo tener indicios de que el servicio secreto alemán (BND) sabía que China instó a la OMS a retrasar una advertencia mundial después del brote de coronavirus. OMS niega y BND no confirma. DW

– “Juan Guaidó está llegando al extremo de querer matar al presidente, a jefes militares, eliminar al adversario político y a todos los poderes públicos. Guaidó, ordenó la incursión (…) SilverCorp quería causar violencia con el aval de Guaidó, él quería asesinarme”, declaró el alto mandatario. Hispantv

– El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el 4 de mayo que emitirá bonos de deuda por un récord de 2,99 billones de dólares en el segundo trimestre con el fin de hacer frente al colapso provocado por el brote del COVID-19. En este contexto, algunos accionistas se preocuparon sobre un posible impago de EEUU. «EEUU ha sido inteligente al emitir su deuda en su propia moneda», comentó Buffet en la reunión anual de accionistas de Berkshire Hathaway de 2020 transmitida por Yahoo Finance. El inversionista observó que el Gobierno de EEUU es dueño de la imprenta para pagar el dinero a los titulares de su deuda. Es decir, Estados Unidos puede pagar cualquier deuda que tenga porque siempre puede imprimir dinero para hacerlo. «El truco es seguir pidiendo prestado en su propia moneda», subrayó. Sputnik

– El diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) informó el jueves de que EE.UU. planea retirar sus sistemas antimisiles Patriot de Arabia Saudí. El informe surge pocos días después de que el diario británico Reuters revelara que el presidente estadounidense, Donald Trump, había dado un ultimátum a los líderes saudíes en el que les exigía recortar el suministro de petróleo, porque, en caso contrario, perderían el apoyo militar de Washington. Hispantv

– China necesita dotarse de hasta 1000 ojivas nucleares en un tiempo relativamente corto y tener al menos 100 misiles estratégicos DF-41 para frenar las amenazas estadounidenses, dijo el viernes el editor en jefe del periódico estatal Global Times. Hispantv

– Los presidentes de Rusia y Cuba, Vladimir Putin y Miguel Díaz-Canel, respectivamente, mantuvieron el viernes una conversación telefónica. Ambos mandatarios expresaron su interés en fortalecer aún más sus relaciones “excelentes” en todos los ámbitos, conforme recoge un comunicado divulgado por el Kremlin. Hispantv

– Der Spiegel: la Inteligencia alemana considera que las acusaciones de EE.UU. contra China sobre el covid-19 son una «maniobra de distracción». En una nota interna de los servicios secretos alemanes a la que tuvo acceso la publicación, se asegura que, si Trump afirma que el coronavirus se originó en un laboratorio chino, es porque quiere «distraer la atención de sus propios errores y dirigir la ira de los estadounidenses hacia China». RT

– El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa realizada el jueves desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la capital, mostró un video en que Airan Berry, uno de los militares estadounidenses que participó en la “Operación Gedeón” develó que el plan del grupo era tomar los aeropuertos para “lograr los objetivos específicos” y “asesinar” al jefe de Estado venezolano. Hispantv

– El 6 de abril el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, firmó una medida, conocida como Despacho 4.410/2020,que propone la amnistía para todas las actividades de tala ilegal en la Mata Atlántica que hayan tenido lugar dentro de las zonas ambientales protegidas, conocidas como Áreas de Preservación Permanente (APPs), antes de junio de 2008. De esta forma, reconoce como legales todas las propiedades rurales que actuaban en áreas prohibidas, anula las multas contra infracciones medioambientales y los proyectos de reforestación que estaban en curso. RT

– Para septiembre, la conspiración había progresado a una reunión en Miami entre Goudreau y Juan José Rendón, un exiliado venezolano designado por Guaidó para diseñar estrategias para tomar el poder. Rendón era bien conocido en la política latinoamericana. Renunció como estratega en las campañas de reelección del entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos en medio de acusaciones de que aceptaba sobornos de capos de la droga . También fue acusado de intentar manipular las elecciones mexicanas de 2012 . Él ha negado fuertemente ambas acusaciones. The Guardian

– El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, llamó este viernes a hacer frente a las manifestaciones del odio desatadas por la pandemia de la Covid-19. «Al covid-19 no le importa quiénes somos, dónde vivimos o en qué creemos. Sin embargo, la pandemia sigue desatando un tsunami de odio y xenofobia, búsqueda de chivos expiatorios y alarmismo». Cubadebate

– El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que 95 líderes sociales o defensores de derechos humanos, 24 exintegrantes de las Farc-EP que hicieron parte del proceso de paz, además de 7 familiares de los líderes sociales y uno de sus escoltas han sido asesinados en Colombia. Telesur

– Representantes de comercio de China y Estados Unidos acordaron el viernes (08.05.2020) implementar el acuerdo comercial firmado en enero, a pesar de las crecientes tensiones por la pandemia del nuevo coronavirus, informaron funcionarios chinos. El Mostrador

