Noticias breves

194 países ordinarios y uno excepcional

– La noción de «excepcionalismo estadounidense» argumenta que Estados Unidos tiene un papel especial en el mundo. Xinhua

– EEUU apelará a todas los instrumentos a su disposición para recuperar a sus ciudadanos en Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro decide retenerlos, dijo el secretario de Estado (canciller) estadounidense, Mike Pompeo. «Si esos estadounidenses están allí, queremos que cada estadounidense regrese. Si el régimen de Maduro decide retenerlos, usaremos cada herramienta que tengamos disponible para recuperarlos», afirmó. Sputnik

– EE. UU.: más de 3 millones de personas piden ayuda por desempleo en una semana. DW

– El presidente de EE.UU., Donald Trump, negó este martes que su país está implicado en la fallida incursión marítima a Venezuela, ocurrida la madrugada del pasado domingo 3 de mayo. «No tiene nada que ver con nuestro Gobierno», dijo. «Acabo de ser informado» sobre este hecho. RT

– La pandemia de coronavirus arroja una luz cruda sobre las desigualdades raciales en Brasil, al ensañarse con la población negra, mayoritaria pero con menor acceso a los servicios públicos y en situaciones precarias de empleo y vivienda. En el estado de Sao Paulo, epicentro de la enfermedad y el más populoso del país, el riesgo de morir por covid-19 es 62% más elevado para los negros. RFI

– El mundo ha perdido 178 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2020, aunque se ha reducido el ritmo de deforestación, según un informe de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO). DW

– EE. UU. reconoce que mató a civiles en operaciones militares de 2019. Washington ha reconocido la muerte de civiles producto de sus operaciones militares en Siria, Irak, Afganistán y Somalia. DW

– Sorpresivo aumento de las exportaciones chinas, pese al coronavirus. Las exportaciones chinas aumentaron un 8,2 % interanual en abril, un repunte superior a las previsiones de los analistas, pero las importaciones bajaron un 10,2 % interanual, debido al impacto del coronavirus. DW

– El parlamento israelí aprobó este jueves la formación de un gobierno entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el hasta ahora líder de la oposición, Benny Gantz poniendo fin a la crisis política que atraviesa el país. Durante la sesión legislativa se aprobaron leyes que permitirán a Netanyahu iniciar un nuevo mandato pero, dentro de año y medio, debería ceder el gobierno Gantz. Telesur

– El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó hoy la confesión del mercenario estadounidense, Luke Alexander Denman, quien aseguró que la Operación Gedeón tenía como objetivo tomar el aeropuerto y sacar al mandatario del país. Xinhua

– El estratega político venezolano Juan José Rendón, responsable del Comité de Estrategia del opositor Juan Guaidó, admitió este miércoles haber firmado un contrato con un representante de la contratista militar Silvercorp, Jordan Goudreau, al que pagó 50.000 dólares, para que llevara a cabo un ataque que terminara con la detención de varios funcionarios del Gobierno. Rendón en una entrevista con la CNN en Español sostuvo que Guaidó no firmó el acuerdo y que Goudreau finalmente no recibió «luz verde» para la operación. «El gobierno legítimo del presidente Guaidó no controla una fuerza policial en el país, con lo cual se analizaron todos los escenarios, alianzas con otros países, acciones propias, de gente de adentro que desconozca (a Maduro) y se pliegue a la Constitución, el uso de eventuales actores que estaban afuera (o) de militares retirados», comentó. «Como bien dijo el presidente (Guaidó) estamos analizando cosas por encima de la mesa y por debajo de la mesa». Sin embargo, aseguró que, pese a la firma del contrato y el pago, posteriormente le notificaron a Goudreau que «se cancelaba» el contrato pero entiende que el contratista asumió «que estaba vigente» y trata de ampararse «en esta operación suicida». Emol

– El presidente estadounidense Donald Trump ha vetado este miércoles una resolución destinada a restringir la capacidad del mandatario de tomar medidas militares contra Irán y que ya ha recibido la aprobación del Congreso. «Fue una resolución muy insultante, introducida por los demócratas como parte de una estrategia para ganar las elecciones el 3 de noviembre, dividiendo al Partido Republicano», declaró Trump en un comunicado, publicado por la Casa Blanca, añadiendo que «los pocos republicanos que votaron a favor de ella cayeron directamente en sus manos». Carlos Barría, RT

– Moscú «tomó con alarma» la información sobre el intento de «mercenarios» de ingresar al territorio venezolano, precisaron desde el Ministerio de Exteriores ruso. Rusia: «Las acciones de mercenarios que intentaron entrar en Venezuela para emprender atentados merecen una condena incondicional y decisiva». «Tomamos con alarma la información sobre el intento de un grupo de mercenarios de ingresar en el territorio de Venezuela para llevar a cabo actos terroristas contra representantes de las autoridades legales de este país y su liderazgo», señaló el ministerio, recoge TASS. El Ministerio de Exteriores también llamó la atención sobre el hecho de que, según los datos de las autoridades de la República Bolivariana, entre los «mercenarios» se encontraban personas asociadas con los servicios de inteligencia de EE.UU. RT

– Brasil podría ser en este momento el principal foco mundial de la epidemia de covid-19. Es la conclusión que sugiere un estudio independiente que estima que el país más grande de América Latina podría albergar entre 1,3 y 2 millones de casos. RT

– Más de 10.000 profesionales de la enfermería están apartados de sus puestos de trabajo debido al coronavirus, informó el Consejo Federal de Enfermería de Brasil (Cofen). Sputnik

– Varios científicos aseguran que el nuevo coronavirus se contagió entre personas al menos desde finales del año pasado y se debió propagar muy rápido después de la primera infección, según indican en un estudio publicado en la revista Infection, Genetics and Evolution el pasado 5 de mayo. RT

– Científicos alemanes hallan anticuerpos que evitan que el coronavirus se propague por el organismo. Los investigadores señalan que se trata de un avance importante para el desarrollo de un medicamento con el que esperan tratar a pacientes ya en otoño. RT

– La lista negra de médicos rusos se hace cada vez más larga. Había más de 70 el 29 de abril, y más de 100 ya han perdido la vida desde el comienzo de la epidemia en Rusia. El recuento no es oficial: lo lleva un grupo de médicos que han decidido compensar la falta de estadísticas oficiales en el sector de la salud. Daniel Vallot, RFI

– La crisis del coronavirus parece ser una creencia alentadora en el cambio radical. Un sorprendente 71% de los europeos están ahora a favor de introducir un ingreso básico universal , según una encuesta de opinión diseñada por mi equipo de investigación en la universidad de Oxford y publicada hoy. En Gran Bretaña, la cifra es del 68%. Menos alentador: no menos del 53% de los jóvenes europeos confían más en los estados autoritarios que en las democracias para hacer frente a la crisis climática. Esos dos resultados muestran cuán alto será el riesgo cuando salgamos de la emergencia médica inmediata y enfrentemos la posterior pandemia económica y sus consecuencias políticas. ¿Qué tipo de momento histórico será este para Europa y el mundo? Podría llevarnos al mejor de los tiempos. Podría llevarnos a los peores momentos. Timothy Garton Ash, The Guardian

– Pompeo asegura que EE.UU. tiene evidencia pero «no certeza» de que el covid-19 surgió de un laboratorio chino. El secretario de Estado mantuvo su postura de que el coronavirus fue creado en Wuhan. Emol

– El presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, mostró este miércoles un vídeo con las confesiones de Luke Denman, militar estadounidense involucrado en la incursión fallida del pasado domingo en costas venezolanas. En el audiovisual, Denman reveló que «las únicas instrucciones que recibió» del lider de la operación, Jordan Goudreau, consistían en tomar el control de un aeropuerto del país para trasladar al presidente venezolano a EE.UU., por lo que esperaba un pago entre 50.000 y 100.000 dólares. RT

– Los temores de que el coronavirus mute en una cepa más peligrosa parecen haberse confirmado, ya que la investigación ha identificado que una cepa nueva y más contagiosa de SARS-CoV-2 se ha convertido en la forma dominante en todo el mundo.

La nueva cepa, denominada ‘Spike D614G’, ha proliferado en Europa desde al menos mediados de febrero, y se extendió para convertirse en la forma dominante durante el mes de marzo. Es mucho más contagioso que la cepa original que surgió de Wuhan, por razones aún desconocidas. Dondequiera que surgió, se hizo dominante muy rápidamente, y en algunos países se convirtió en la única cepa común en cuestión de semanas. El documento señala que la rápida propagación global del coronavirus le ha brindado «una amplia oportunidad para que la selección natural actúe sobre mutaciones raras pero favorables». Además, si el virus no desaparece a medida que el clima se calienta en verano, no habrá nada para evitar que mute en más y más cepas. RT

– El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y principal epidemiólogo del Gobierno de EE.UU., descartó que el coronavirus SARS-CoV-2 que dio origen al covid-19 fuera creado en un laboratorio, lo que contradice la versión que defienden el Presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo. Estas declaraciones van en la línea de lo expuesto el lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que zanjó las versiones que indican que el coronavirus causante del covid-19 se originó en un laboratorio de China al confirmar que este patógeno «tiene origen animal». Emol

– El domingo, el secretario de Estado de EE.UU. dijo que había “enorme evidencia” de que el nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, se había originado en un laboratorio de la ciudad china de Wuhan. Hispantv

– Venezuela informa de la detención de dos estadounidenses que trabajan con un veterano de EE.UU. involucrado en la fallida incursión armada en el país bolivariano. Hispantv

– Opositores en Argentina convocan a una insólita marcha para frenar el «comunismo» de Alberto Fernández. Sectores antiperonistas invitan a una «revolución del barbijo» que implica violar la cuarentena para salir a las calles a rebelarse contra el gobierno. RT

– Un nuevo cohete portador chino realiza su primer vuelo exitoso y marca el comienzo de la construcción de una estación espacial nacional. «El exitoso vuelo inaugural del Long March-5B […] marcó el comienzo oficial de la era de la construcción de una estación espacial china», dijo a Global Times el comandante en jefe del cohete, Wang Jue. RT

– Predicen que hasta 3.500 millones de personas vivirán en un clima similar al del Sahara para 2070. Debido a que la tierra se calienta más rápido que los océanos, la temperatura media experimentada por el hombre aumentará 2,3 veces más que la temperatura global. RT

– La Amazonia pierde a otro de sus guardianes. Ari Uru-Eu-Wau-Wau, de 33 años, participaba en la patrulla de vigilancia ambiental de su tierra indígena contra la ocupación ilegal de tierra y la deforestación para la extracción clandestina de madera. Su cuerpo apareció sin vida el 18 de abril, víspera del día del Indio en Brasil, en la cuneta de un camino de tierra. Cubadebate

– Un paciente tratado en un hospital cerca de París el 27 de diciembre por sospecha de neumonía en realidad tenía el coronavirus, dijo su médico. Esto significa que el virus pudo haber llegado a Europa casi un mes antes de lo que se pensaba anteriormente. BBC

– La República Popular China es el único representante legítimo de China dentro del sistema de la ONU, dijo este lunes un funcionario de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Xinhua

