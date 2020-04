Noticias breves

Los pequeños violentos listos para servir a los grandes fascistas

– El domingo, el mismo día que el presidente Jair Bolsonaro se saltaba la cuarentena y daba un discurso en Brasilia frente a manifestantes que pedían una intervención militar, su hijo, Carlos, concejal de la Asamblea de Río de Janeiro, colgaba en las redes un video con unos 15 hombres disparando en nombre de su padre. En la grabación se aprecia a los hombres, colocados en fila, ataviados con camisetas con la cara del jefe de Estado en ellas. En un momento dado gritan al unísono: ¡Bolsonaro! RT

– Bulos, hostigamiento y discurso del odio: el comportamiento de la ultraderecha española durante la pandemia. El partido de extrema derecha Vox y cientos de miles de usuarios afines en las redes sociales han desplegado una intensa campaña de noticias falsas y ataques al Gobierno, que podría ser constitutiva de delitos graves. En un tuit con fotografías de féretros dispuestos en un almacén, junto al emblema del PSOE, un dibujo de un virus y el mensaje: «La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios». La grabación, en realidad, corresponde a los fallecidos en el naufragio de un barco de inmigrantes cerca de la isla de Lampedusa, en octubre de 2013. David Romero, RT

Zezico Guajajara, un indígena ambientalista guardián de la Amazonia brasilera, fue asesinado a tiros a menos de 5 meses del asesinato de otro guardián, Paulo Paulino Guajajara. Zezico Guajajara, un maestro que denunció varias veces la tala ilegal, fue hallado en una carretera cerca de su aldea en el estado de Maranhao. PiensaPrensa

– Miles de empresas quebraron en el Reino Unido entre principios de marzo y mediados de abril debido a la parálisis económica por el nuevo coronavirus, asegura un estudio publicado el lunes. Cubadebate

– El precio del crudo estadounidense WTI con entrega en mayo en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex) entró en terreno negativo por primera vez en toda la historia, según los datos bursátiles. El precio de los futuros de mayo de WTI caía en 162,51% y alcanzaba los -11,42 dólares por barril. El precio negativo del petróleo significa que los depósitos de petróleo están llenos, y los productores de crudo se ven obligados a pagar a los compradores para que lo recolecten. Esto evita el cierre de los yacimientos.Sputnik, RT

– Se complican las negociaciones de Argentina: tenedores de bonos extranjeros rechazan su plan para reestructurar la deuda. El Grupo de Titulares de Bonos de Canje, con sede en Nueva York, grandes fondos de inversión como Blackrock o Fidelity y el Comité de Acreedores de la Argentina se muestran contrarios a la propuesta del país sudamericano pese a la pandemia del coronavirus. RT

– El número de yemeníes infectados por cólera supera los 80 000, según ha informado este domingo el Ministerio de Salud de Yemen. Hispantv

– En Corea del Sur recaen al menos 163 pacientes por covid-19: ¿Por qué se infectan de nuevo los recuperados? Los investigadores intentan determinar que hay detrás de las infecciones reiteradas, si se trata de nuevos contagios o de una reactivación del virus. RT

– El Reino Unido iniciará la fabricación masiva de una vacuna contra el covid-19 antes de terminar las pruebas. El mundo necesita una vacuna y no puede esperar por pruebas que podrían demorarse varios meses, afirman en Oxford. RT

– Abogados de EE.UU. demandan a China por billones de dólares, acusándola de negligencia en el estallido de la pandemia. Los juristas acusan al Gobierno chino de negligencia, de permitir que estallara el brote y luego de encubrirlo. RT

– El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el miércoles a los países miembros que los efectos geopolíticos de la pandemia de covid-19 podrían ser significativos, y destacó que en este caso «algunos aliados son más vulnerables» a la hora de vender infraestructura crítica. Con estas palabras se refirió a China sin nombrarlo, su dominio en la industria de la fabricación y la capacidad de adquirir estas infraestructuras clave. Por su parte, esta semana el exjefe del servicio británico de Inteligencia exterior, John Sawers, también ha destacado que los países de Occidente tienen que hacer más esfuerzos para proteger su tecnología ante posibles compras por parte de compañías chinas. «Habrá una profunda rivalidad sobre el control de la tecnología. Tenemos que hacer más en Occidente para asegurarnos de que somos independientes de China», destacó Sawers, según Reuters. RT

– Es probable que el déficit presupuestario sea de casi cuatro billones de dólares para finales del año fiscal sería la mayor cifra del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El Comité para Presupuesto Federal Responsable calculó que a finales de septiembre del 2020 la deuda pública de EEUU será mayor que su economía, estimada de 21 billones de dólares. El impacto de la recesión empujará a la deuda a crecer más allá del récord anterior del 106% respecto a la economía estadounidense que fue establecido en 1946, escribe el periodista David J. Lynch en su artículo para The Washington Post. La deuda corporativa en EEUU superó los 16 billones de dólares el año pasado. Sputnik

– Australia exige investigación independiente sobre gestión del coronavirus. Australia se suma a la creciente presión sobre China por su manejo del brote de coronavirus y cuestionó su transparencia. También criticó la respuesta de la OMS, la cual «no ayudó al mundo». DW

– El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que el balance real de casos de coronavirus en China es “mucho mayor”, incluso después de que funcionarios del gigante asiático informaran de un nuevo conteo aumentando considerablemente el número de muertos en Wuhan, donde comenzó la pandemia. “China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el Enemigo Invisible. ¡Es mucho mayor que eso y mucho mayor que el de Estados Unidos, no está siquiera cerca!”, tuiteó el mandatario. biobiochile.cl

– La medicina tradicional china (MTC) ha jugado un papel significativo y es insustituible en el tratamiento de enfermedades infecciosas virales a partir de las experiencias aprendidas de la pandemia de la COVID-19, señaló el viernes un experto chino de MTC. Xinhua

– Datos “alarmantes” emitidos el viernes por el Departamento de Salud de la ciudad estadounidense de Nueva York revelan que la mortalidad por coronavirus entre los negros o afroamericanos duplica la de los blancos o la de cualquiera otra minoría. Hispantv

– “Bélgica tiene el mayor número de muertes diarias por el nuevo coronavirus (denominado COVID-19) por cabeza de población de cualquier país del mundo, pero los ministros dicen que esto es solo porque son más transparentes con sus datos”, así ha indicado un informe publicado el viernes por el diario británico The Daily Mail. Hispantv

– Canadá, Rumania e Indonesia han solicitado el sistema de detección inteligente de fabricación iraní, capaz de detectar de forma precisa el COVID-19. Se trata del sistema avanzado llamado “Aimed” (por sus siglas en inglés), diseñado por los científicos iraníes con un límite de confianza de 97 %, es decir 7 % más de sus versiones chinas y estadounidenses. Este sistema, aplicando una innovación en el procesamiento de imágenes en las redes profundamente descritas, proporciona resultados buenos y precisos de manera estable y en menos de un minuto, además de que es capaz de calcular el volumen de áreas infecciosas. Hispantv

– “Moscú está al tanto de la propuesta de EE.UU. a Georgia de ampliar las investigaciones militares en el laboratorio Richard Lugar cerca de Tiflis, la capital georgiana. Según la información disponible, altos representantes del Pentágono (Departamento de Defensa de EE.UU.) visitaron recientemente (el laboratorio) y propusieron a las autoridades georgianas ampliar el abanico de las investigaciones realizadas”, afirmó el viernes la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova. Hispantv

– Ante las tensiones entre EEUU y China en plena pandemia, el republicano que lidera el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de EEUU, Mac Thornberry, presentó un proyecto de ley en el Congreso con miras a crear un fondo de 6.000 millones de dólares para reforzar el potencial disuasorio contra China. Sputnik

– La pandemia las tiene todas para cambiar el orden económico y financiero global para siempre, según apuntan varios eminentes economistas. La globalización y el mercado laboral serán las víctimas más afectadas por la expansión del coronavirus. Sputnik

– El Banco de Inglaterra les dice a los prestamistas que ‘sigan adelante’ con los préstamos comerciales Covid-19

El gobernador Andrew Bailey dice que «los medios de vida están en juego», ya que las cifras muestran que solo £ 1,1 mil millones se prestaron a pequeñas empresas. The Guardian

– El optimismo sobre un posible tratamiento para Covid-19 dio una inyección en el brazo a los mercados bursátiles de todo el mundo, en medio de las afirmaciones de que un medicamento llamado remdesivir ha estimulado la recuperación rápida en 113 pacientes. The Guardian

– La verdadera caja negra: las recompras de acciones de American Airlines son una estafa para enriquecer a los ejecutivos, y los rescates de Covid-19 alimentarán más de ellos. Mitchell Feierstein, RT

– El producto interno bruto (PIB) de China se situó en 20,65 billones de yuanes (2,91 billones de dólares) en el primer trimestre de 2020, lo que representa una bajada del 6,8 por ciento interanual, debido al impacto del brote de la neumonía COVID-19, según datos dados a conocer hoy viernes por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE). Xinhua

– El Canal 12 de la televisión israelí dio a conocer el jueves un informe secreto en su sitio Web, en el que reveló que el Gobierno de Estados Unidos había avisado el noviembre de 2019 a los estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el régimen de Israel sobre el peligro del brote de una enfermedad desconocida en la ciudad de Wuhan en China. Tras esta advertencia de Washington, el canal aseguró que el ejército israelí celebró una reunión de emergencia para discutir las medidas que podría hacer ante esta “misteriosa enfermedad” y los efectos que podría tener en el régimen y los países árabes de la región. Asimismo, hizo hincapié en que esta advertencia no solo fue recibida por los comandantes del ejército, sino también llegó a otros funcionarios israelíes, incluido al ministerio de salud, pero ellos no tomaron ninguna medida al respecto. Hispantv

– El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, predijo que «muchos, muchos países» reconsiderarán las alianzas de telecomunicaciones con Huawei de China después de Covid-19, utilizando la supuesta falta de «transparencia» de Beijing para atacar a su objetivo favorito. » Y cuando Huawei llame para venderles equipos y hardware, tendrán un prisma diferente a través del cual ver esa decisión «, continuó. RT

– “Estoy enfadado, porque deberían habérnoslo dicho. Nos lo deberían haber contado antes (…) La gente sabía que estaba sucediendo y no querían hablar de eso. No sé por qué, pero vamos a llegar al fondo”, reclamó Trump citado por la cadena estadounidense CNN. Hispantv

– Wuhan, donde se originó el coronavirus SARS-CoV-2 a finales del año pasado, ha revisado al alza el número de muertes confirmadas por covid-19, que pasan de 2.579 a 3.869. Zhao Lijian dijo que en ningún momento se ocultó información sobre el brote y que dicha revisión forma parte de un proceso de verificación estadística y que ese tipo de revisiones es una práctica internacional común. Esas declaraciones se dan luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, haya cuestionado abiertamente la veracidad de la información proporcionada por China. Después de la revisión el total de fallecimientos a causa del coronavirus en China es de 4.632. Estados Unidos también ha tenido un aumento en la cifra de muertes por covid-19 tras una reevaluación de los datos. Esta semana, en Nueva York se agregaron 3.778 muertes al balance general que no habían sido tomados en cuenta, incluyendo aquellos que probablemente fallecieron por el coronavirus en función de los síntomas e historial médico. RT

– «China acaba de anunciar una duplicación en el número de sus muertes por el enemigo invisible. ¡Es mucho más alto que eso y mucho más alto que en EE.UU., ni siquiera cerca!», escribió Trump. RT

– El presidente de Francia, Emmanuel Macron, no todo fue transparente en la manera en la que China manejó la epidemia del coronavirus. Una de las principales diferencias que el político destacó entre ambas naciones en su entrevista con el medio Financial Times, es la transparencia del Gobierno y la libertad de los medios de comunicación en Francia. «Dadas estas diferencias, las decisiones tomadas y lo que China es hoy, lo cual respeto, no seamos tan ingenuos como para decir que ha sido mucho mejor manejando esto. No lo sabemos. Claramente, han sucedido cosas que desconocemos», aseguró Macron. Sputnik

– El Banco Central de Venezuela (BCV) denunció este jueves que EE.UU. y un grupo de diputados opositores al Gobierno de Nicolás Maduro le despojaron de una cantidad de dinero no especificada que fue transferida a una cuenta de la Reserva Federal. Este miércoles el Parlamento, de mayoría opositora, aprobó la transacción de esos fondos. El hecho, a juicio del BCV, es una «ilícita orden emanada de la Secretaría del Tesoro estadounidense». Telesur

– El presidente Jair Bolsonaro nombró como nuevo ministro de Salud al empresario Nelson Teich, quien establecerá las medidas para tratar la pandemia del coronavirus. El nuevo encargado es conocido por ser un empresario y negociante del sector salud. Teich fue fundador y presidente del Grupo Clínicas Oncológicas Integradas (COI), igualmente ha asesorado clínicas privadas, como el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo que brinda atención al mandatario y a las familias más adineradas del país. También ejerce como director ejecutivo de la empresa consultora en economía MedInsight – Decisions in Health Care, fundada en el año 2016. Telesur

