Noticias breves

Ahora es Irán, ¿pero tiene fuerza?

Trump afirma en Twitter que “es hora de un cambio” en Irán tras las protestas. “Irán está fracasando a todos los niveles a pesar del terrible acuerdo que hizo con ellos la Administración Obama”, escribió el presidente. Emol

-El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que su país no ignorará las protestas en Irán. “Estados Unidos de América no repetirá un error vergonzoso de nuestro pasado cuando algunos estuvieron al margen e ignoraron la resistencia heroica del pueblo iraní en la lucha contra el régimen brutal”, publicó en su cuenta oficial de Twitter. Sputnik

Los recientes disturbios en Irán por la situación económica forman parte de un plan dirigido por el régimen de Israel y Estados Unidos contra Teherán, en un intento por reducir su influencia en la región de Oriente Medio, opina un analista político. “Sin duda alguna, entre los guiones más importantes que han tramado Estados Unidos e Israel para hacer frente a Irán y su influencia en la región figuran, perturbar la estabilidad interna de Irán y avivar las protestas”, indicó Abdel Bari Atwan en un artículo publicado el sábado. HispanTv

-Al menos 10 personas murieron en medio de protestas nacionales en todo Irán, que entraron en el quinto día, informa la televisión estatal iraní. RT

-La Cancillería de Rusia ha condenado este lunes la injerencia extranjera en los asuntos internos de Irán, luego de que varios países, incluido EE.UU., hayan aprovechado las recientes protestas en el país persa para pedir un “cambio de régimen”. HispanTv

-El expresidente libanés Emil Lahud alerta al régimen de Israel de la promesa de defender Al-Quds (Jerusalén) hecha recientemente por el secretario general de Hezbolá, Seyed Hasan Nasrolá, y el destacado general de división iraní Qasem Soleimani. “Conozco bien a Seyed Hasan Nasrolá. Es alguien que cumple lo que promete. No es como los políticos ordinarios. Cuando Seyed Nasrolá dice “nos dirigiremos en masa hacia Al-Quds” y Qasem Soleimani (…) expresa su disposición a ayudar a HAMAS como sea, estos hechos harán que Israel reconsidere sus cálculos”, ha indicado este viernes Lahud en una entrevista concedida a la cadena internacional iraní, Al-Kosar,en lengua árabe. HispanTv

-Oposición venezolana se compromete a ir con candidato único a elección presidencial de 2018En un mensaje enviado con motivo del fin de año, la Mesa de la Unidad Democrática expresó su voluntad de presentar un abanderado común que pueda competir con Nicolás Maduro, aunque no definió qué mecanismo usará para elegirlo. Emol

-El Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ofreció al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, la opción de Abu Dis como capital del Estado palestino en vez de Jerusalén Este, sostuvo el movimiento de resistencia Hamas. El líder de Hamas, Ismail Haniye, señaló que EE.UU. “sigue ofreciendo acuerdos” a pesar de que Abbas desacreditó a Washington como posible mediador en el conflicto con Israel, luego que el presidente estadounidense Donald Trump decidiera reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista. Telesur

-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, revela las dimensiones de la trama de corrupción existente en la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que ha llevado al arresto de decenas de funcionarios en operaciones anticorrupción en los últimos meses. Saab ha ofrecido este viernes un balance de la gestión anticorrupción del Ministerio Público (MP) desde su designación en el cargo el 5 agosto, en el que detalla que hasta la fecha la Fiscalía ha logrado la detención de 69 funcionarios, entre ellos 18 altos gerentes, implicados en casos de corrupción en PDVSA, además de haber emitido 18 órdenes de aprehensión. HispanTv

-El presidente de Bolivia vuelve a criticar la huelga de médicos en curso en el país y asegura que su Gobierno no dejará que ‘falsos médicos’ maten a la población, para lo cual apoya la vigencia del artículo 205 del Código Penal, que sanciona la negligencia médica. “No queremos médicos o falsos médicos que maten al pueblo con la llamada negligencia médica. Algunos que se hacen pasar por médicos los matan y los arruinan. A ese mal médico debemos castigar pues, cómo no vamos a castigar”, ha manifestado este viernes Evo Morales. HispanTv

-Un diario británico esgrime documentos de la compañía rusa Makeyev Design Bureau para afirmar que Corea del Norte adquirió su tecnología de armas nucleares del país euroasiático tras el colapso de la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas (URSS).H ispanTv

-Mesa DC acusa injerencia de Fundación Konrad Adenauer en decisiones internas. Fundación instó al partido a seguir un “camino propio” y no descartar acuerdos con Piñera. Diputados acusaron a la entidad de ejercer una “dinámica injerencista” con la colectividad. El 27 de noviembre, a días de la primera vuelta, la directiva de la DC redactó una carta en la que daba a conocer su molestia con las declaraciones del representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Andreas Klein, quien había cuestionado la política de alianzas que la Democracia Cristiana había forjado con partidos de izquierda. La misiva, sin embargo, no prosperó a solicitud del entonces presidente (s) Matías Walker. La Tercera

-Las turísticas playas de Bali están desapareciendo por culpa de la contaminación. Las costas de esta isla de Indonesia están desapareciendo bajo una montaña de basura, y el agua también acumula grandes cantidades de residuos. RT

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el viernes un plan ‘mafioso’ liderado por Estados Unidos para fastidiar la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y crear un ‘paro silencioso’ en el sistema petrolero del país caribeño. “Tienen mafias internas en PDVSA, saboteando las refinerías y la distribución de gasolina, tratando de provocar un paro silencioso desde adentro”, aseguró el jefe de Estado venezolano. Durante el programa radial La Hora de la Salsa, realizado desde el Poliedro de Caracas (capital), Maduro acusó a dirigentes de la estatal petrolera de abusar de su confianza y “convertirse en ladrones”. HispanTv

-Barcos de bandera rusa han transferido combustible a buques norcoreanos en al menos tres ocasiones durante los meses de octubre y noviembre, revelan las fuentes de seguridad europeas que muestran imágenes por satélite para corroborar los alegatos. HispanTv

-Tiburones se congelan hasta morir por las frías temperaturas en EE.UU. La histórica ola de frío que golpea la costa noreste de Estados Unidos se ha cobrado la vida de varios tiburones. RT

-Polonia prepara ofensiva diplomática para contrarrestar sanciones en la Comisión Europea. Ante la reforma judicial que ha implementado la nueva administración polaca, la Comisión Europea ha iniciado un proceso para activar el artículo 7, instancia que podría dejar a Polonia sin derecho a voto en la Unión Europea. Emol

El 2018 podría deparar a la humanidad una de las peores crisis humanitarias desde el final de la Segunda Guerra Mundial, advirtió Penny Mordaunt, ministra de Desarrollo Internacional del Reino Unido, citada por The Telegraph. De acuerdo con el medio británico, la funcionaria se refirió al 2017 como un año de “terribles crisis humanitarias”, pero agregó que “2018 podría ser aún más desolador”. Entre las mayores preocupaciones citadas figuran hambrunas y los conflictos en Yemen, Sudán del Sur y Birmania. RT

El diario estadounidense The New York Times critica el apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Administración a las recientes protestas en Irán por el alza de precios e insta al magnate a ‘callarse y no hacer nada’. El viernes por la noche y nuevamente el sábado, Trump volvió a acusar en Twitter a Teherán de “financiar el terrorismo”, y le pidió que “respetara los derechos de su pueblo”. HispanTv

Rusia rechaza haber violado las sanciones impuestas a Corea del Norte a través del suministro de combustible, y asegura que ‘respeta completamente’ las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) respecto al caso norcoreano. “Nos gustaría recordar que se ha establecido, por supuesto, cuotas para la entrega, pero no hay una prohibición total (prevista en la resolución)”, añadió. HispanTv

-El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó este domingo que el mundo ha retrocedido en aspectos fundamentales y lanzó una alerta roja para 2018 durante su breve mensaje de Fin de Año. El representante de la ONU mencionó los graves conflictos y las violaciones de derechos humanos, los peligros que representan las armas nucleares y el cambio climático para la seguridad del planeta. Asimismo, recordó el aumento de las desigualdades y la xenofobia. Telesur

-“El protestar, el criticar son unos derechos constitucionales de las personas, pero la crítica no es lo mismo que la violencia, una violencia que provoca daños a la propiedad pública”, agregó. Telesur

-Unas grabaciones de audio localizadas en una computadora vinculan a varios integrantes del centro-derechista Partido Acción Nacional (PAN) con el asesinato de la periodista Miroslava Breach, el pasado mes de marzo, en el estado de Chihuahua, en el norte de México. Según informó el viernes el rotativo mexicano La Jornada, nuevas evidencias señalan a miembros del PAN como cómplices del asesinato de Breach, quien fue asesinada el 23 de marzo con ocho impactos de bala. En las grabaciones encontradas en la casa de uno de los autores del crimen aparece la voz del portavoz estatal del PAN, Alfredo Piñera, quien presiona a la periodista para que le revele las fuentes que le informaron de los vínculos criminales que tenían algunos de los precandidatos a las elecciones de alcaldías en los municipios de Chínipas, Buenaventura y otros municipios en el estado de Chihuahua. Breach había escrito unos días antes un reporte en el que informaba del grupo criminal Los Salazar, con gran influencia y poder en el municipio de Chínipas e involucrado en el contrabando de drogas, de imponer un candidato a la presidencia municipal de aquella localidad. HispanTv

-El presidente ruso, Vladímir Putin, ha otorgado a los navíos rusos el derecho exclusivo de transportar petróleo y gas a lo largo de la Ruta Marítima del Norte, la ruta más corta entre Europa y Asia. Expertos rusos explican cómo esta decisión económica afecta la política internacional. HispanTv

-La número dos de la facción Unión Sionista, segundo partido en el parlamento israelí, Tzipi Livni, aseveró que la resolución aprobada por el primer partido, Likud, sobre la anexión de Cisjordania jamás será puesta en ejecución. “Todos saben que la decisión no se implementará y que Likud no ha tomado un camino correcto y realista”, argumentó el domingo la también exministra de asuntos exteriores que actualmente lidera el partido Hatnua. Con estas palabras, Livni condenó la reciente iniciativa de Likud, formación a la cual pertenece el primer ministro del régimen de Israel, Benyamin Netanyahu, que exige una construcción sin obstáculos en los territorios ocupados y extender la soberanía israelí en todas las áreas de Judea y Samaria (Cisjordania). HispanTv

-Unión Europea llama a Irán a respetar “el derecho a manifestarse pacíficamente”. El organismo señaló que ha “seguido de cerca” las manifestaciones ciudadanas, que han dejado 10 muertos y 300 detenidos. Emol

-Mensaje de respaldo a manifestaciones contra el gobierno de Teherán. Trump inicia el año avivando la tensión internacional con tuit sobre Irán: “Es hora de un cambio”. El Mostrador

-La Fiscalía General de Guerrero dio a conocer que un precandidato del PRI a la alcaldía de Atoyac, en el estado de Guerrero, fue asesinado en horas de la noche del pasado domingo. Telesur

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó hoy a su homólogo Raúl Castro por el aniversario 59 del triunfo de la Revolución Cubana, de la cual lo consideró su actual conductor y destacado protagonista. Cubadebate

-El ministro de Economía y de Finanzas francés, Bruno Le Maire, se mostró dispuesto a intensificar las relaciones comerciales con Moscú y con Pekín durante una entrevista con el Wall Street Journal el 1 de enero y criticó las libertades que se toma Washington a la hora de adoptar sanciones. Sputnik

-¿Estaría Irán al borde de una ‘revolución de color’? Desde el 28 de diciembre, Irán vivió una de las mayores protestas callejeras desde el año 2009, cuando miles de manifestantes salieron a las calles del país para expresar su repudio a la reelección de Mahmud Ahmadineyad a la Presidencia iraní. Sputnik

-Trump promete cortar el “tonto” financiamiento de EE.UU. a Pakistán para la lucha antiterrorista. El jefe de la Casa Blanca acusa a Islamabad de brindar “refugio seguro” a los extremistas que huyen de Afganistán. RT

-Un alto funcionario iraní advierte de que, con su apoyo a través del ciberespacio a las recientes protestas en Irán, EE.UU., el Reino Unido y Arabia Saudí han emprendido una ‘guerra subsidiaria’ para ‘impedir el desarrollo’ del país persa. HispanTv

-El Ministerio de Inteligencia de Irán ha informado este lunes en una nota de la identificación y el arresto de varias personas por cometer “actos vandálicos e incitar a los disturbios” en las recientes protestas en el país por el alza de los precios. HispanTv

Me gusta: Me gusta Cargando...