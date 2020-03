Noticias breves

Berlín a USA: la vacuna es para todo el mundo

– El gobierno de Angela Merkel acusó el domingo a Estados Unidos de haber tratado de apropiarse de un proyecto de vacuna contra el coronavirus que está desarrollando el laboratorio alemán, y dejó claro que haría todo lo posible para que sea desarrollado en Europa. DW

– Trump habría ofrecido 1.000 millones de dólares por comprar en exclusiva una vacuna contra el coronavirus de una empresa alemana. El gobierno alemán quiere «detener las acciones de Trump» porque la vacuna se está desarrollando «para todo el mundo» y no en exclusiva para EE.UU. El ministro de Salud alemán, Jens Spahn, aseguró que «no habrá adquisición» de CureVac por parte de EE.UU. y subrayó que la compañía ha estado desarrollando la vacuna «para todo el mundo y no para países individuales». RT

CureVac negó “rumores de una adquisición” en un comunicado del 15 de marzo. La compañía de biotecnología dijo que ha estado en contacto con muchas organizaciones y autoridades globales, pero «se abstiene de comentar sobre especulaciones y rechaza las acusaciones sobre ofertas de adquisición de la compañía o su tecnología”. «CureVac no ha recibido ninguna oferta del gobierno estadounidense o de entidades afines antes, durante o después de la reunión de la Task Force en la Casa Blanca el 2 de marzo», tuiteó este lunes (16.03.2020) el laboratorio. Cubadebate, DW

En un comunicado la semana pasada, CureVac dijo que el presidente ejecutivo saliente, Daniel Menichella, había sido invitado a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Trump para discutir estrategias y oportunidades para la producción de una vacuna contra el coronavirus. Cubadebate

El periódico WELT am Sonntag informó que la administración de Trump había ofrecido grandes sumas de dinero en efectivo a la empresa de biotecnología con sede en Alemania CureVac para garantizar los derechos para el trabajo de la vacuna, «pero solo para los Estados Unidos”. Según los informes, el presidente alemán confirmó que el presidente Donald Trump intentó reclutar científicos alemanes que trabajaban en la cura del coronavirus y ofreció grandes sumas de dinero para garantizar los derechos exclusivos de su trabajo para los EE.UU. En un comunicado, el ministerio de salud alemán dijo a Reuters que el informe de WELT am Sonntag era exacto: “Confirmamos el informe en WELT am Sonntag”, dijo un portavoz. Cubadebate

– «Tras solicitud del gobierno británico, Cuba ha autorizado atraque en el país el crucero MS Braemar, con pequeño número de viajeros diagnosticados con COVID-19. Se adoptarán medidas sanitarias establecidas en protocolos de OMS y MINSAP Cuba para recibir a los pasajeros y tripulación», escribió el canciller de la isla Bruno Rodríguez en su cuenta de la red social de Twitter. Sputnik

– El Promedio Industrial Dow Jones, el principal índice bursátil de EE.UU., ha sufrido este lunes su peor caída desde 1987 tras desplomarse un 12,9 %, quedando en los 2.999 puntos, ante el el temor a una recesión a causa de la epidemia del covid-19. RT

– La actual pandemia del nuevo coronavirus SARS CoV-2 es «la crisis sanitaria mundial definitoria de nuestro tiempo», ha declarado este lunes el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, al agregar que «las crisis como la de covid-19 tienden a sacar lo mejor y lo peor de la humanidad». RT

– En un comunicado emitido este lunes, la Cancillería rusa ha denunciado que los grupos terroristas se han reagrupado, rearmado y lanzado mayores operaciones contra las posiciones del Ejército sirio, que está avanzado en la provincia de Idlib (noroeste), considerada como el último baluarte de los extremistas takfiríes en el país, a los que apoya Ankara. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha instado a “eliminar” y “hacer responsable” a los terroristas que atacan a las fuerzas sirias desde las zonas delimitadas como “zonas de desescalada de tensión” en Idlib. “Grandes grupos armados, pertenecientes a varias organizaciones terroristas, se han reunido en Idlib, como la alianza Hayat Tahrir Al-Sham (liderada por el grupo terrorista Frente Al-Nusra, autodenominado Frente Fath Al-Sham), y la coalición denominada “Hurras ad-Din”, que continúan la ideología, los principios y métodos terroristas de Al-Qaeda” para atacar al Ejército, ha indicado la Cartera rusa, según recogen medios rusos. Las mencionadas organizaciones terroristas, de acuerdo con la publicación, también se niegan a reconocer el alto el fuego y el acuerdo de cese de hostilidades recientemente declarados en la aludida provincia. Hispantv

– Cuba cuenta con un inventario de Interferón Alfa 2-B recombinante, empleado exitosamente en China para combatir coronavirus, que puede cubrir los estimados de casos infectados con COVID-19 en un período de tres a seis meses, aseguró el doctor Eulogio Pimentel, director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Sputnik

– A diferencia del 2008, la nueva la burbuja no se localiza en el endeudamiento de las familias o en la fragilidad de los bancos. Se concentra en los pasivos de las grandes empresas (deuda corporativa) y en las obligaciones de muchos estados (deuda soberana). Además, hay serias sospechas sobre la salud de los fondos de inversión, que aumentaron su preponderancia en la compra-venta de bonos. Varios especialistas han destacado que las contaminaciones anteriores- separadas por lapsos prolongados- irrumpen ahora con mayor frecuencia. Ocurrió con el SARS (2002-03), la gripe porcina H1N1 (2009), el MERS (2012), el Ébola (2014-16), el zika (2015) y el dengue (2016). Es muy visible la conexión de esos brotes con la urbanización. El hacinamiento de la población y su forzada proximidad multiplica la diseminación de los gérmenes. También resulta evidente el efecto de la globalización, que incrementó en forma exponencial el número de viajeros y la consiguiente expansión de los contagios a todos los rincones del planeta. Claudio Katz

– Francia golpea a Apple con una multa récord de € 1.1 mil millones por prácticas de monopolio. RT

– Ex economista jefe del FMI, Kenneth Rogoff: «Es una realidad que vamos a tener una recesión global este 2020». Emol

– El Ejército de Irak urgió en un comunicado a una retirada inmediata de las tropas estadounidenses, tal como lo ordenó el Parlamento iraquí. Esto después un ataque contra la base militar estadounidense de Al-Tayi, donde están desplegados militares de EE.UU. al norte de Bagdad (capital iraquí), el segundo de su tipo en una semana. Hispantv

– Rusia y Turquía decidieron disminuir la longitud de la ruta de la primera patrulla ruso-turca en la autopista M4 en la provincia siria de Idlib debido a las provocaciones organizadas por grupos armados radicales, informó el Ministerio de Defensa ruso. «La longitud de la ruta de la patrulla conjunta se redujo debido a provocaciones planeadas por los grupos radicales no controlados por Turquía», afirmó el ministerio. «Los terroristas intentaron utilizar escudos humanos, particularmente a mujeres y niños», denunciaron desde Moscú. RT

– El Reino Unido aislará obligatoriamente a todos los mayores de 70 años un máximo de cuatro meses. En el país se han registrado 1.140 casos de coronavirus, 21 de los cuales han resultado fatales. Las autoridades sanitarias británicas someterán en las próximas semanas a un aislamiento obligatorio a todos los ciudadanos mayores de 70 años, ha afirmado este domingo el secretario de Salud y Asistencia Social del país, Matt Hancock, según Reuters. «Eso está en el plan, sí, está claramente en el plan de acción», ha aseverado el funcionario al ser preguntado por un periodista sobre la medida.RT

– La epidemia de gripe de 1918, también conocida como gripe española, se considera la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevado índice de mortalidad —entre el 10% y el 20%— en un período muy corto de tiempo. Produjo la muerte de 50 millones de personas en todo el mundo. Sputnik

– Expedición antártica revela dramático declive de pingüinos. Febrero fue el mes más caluroso jamás registrado en la Antártida. El cambio climático impacta severamente sobre la población de pingüinos barbijos, que está disminuyendo considerablemente, según un estudio reciente. DW

Un virólogo taiwanés aseveró en un programa televisivo que, tras analizar alunos cuadros y diagramas de flujo sobre los cambios genéticos del nuevo coronavirus, puede plantear la posibilidad de que este patógeno se habría originado en Estados Unidos. Conforme a sus palabras, la cepa del COVID-19 que ha infectado a un reducido grupo de taiwaneses solo se ha visto en Australia y EE.UU., y dado que Taiwán no ha sido infectado por australianos, solo puede haber ingresado dentro de este territorio desde Estados Unidos. La lógica subyacente aquí es, expone el especialista taiwanés: “La ubicación geográfica que tiene la mayor diversidad de especies del virus debe ser necesariamente la fuente del origen del virus, ya que una especie de virus no puede derivar de la ‘nada’”. El experto sugiere que solo en Estados Unidos se ha detectado la presencia de las cinco especies conocidas de coronavirus mientras que, agrega, en Wuhan y gran parte de China solo hay una variante del coronavirus y así como en Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Vietnam, Singapur, el Reino Unido, Bélgica y Alemania. Hispantv

Los Juegos Mundiales Militares de 2019 que se celebró en Wuhan entre los días 18 y 27 de octubre. Hispantv

Igor Nikulin, el biólogo ruso y exmiembro de la Comisión de Armas Químicas y Biológicas de las Naciones Unidas, ha dicho que el coronavirus es el arma biológica de Washington para utilizarse contra sus enemigos, es decir China e Irán. Nikulin dijo que COVID-19 es el cuarto brote de virus en China durante los últimos 20 años y eso no es accidental sino un plan diseñado. Hispantv

“Según una proyección, entre 160 y 214 millones de personas en EE.UU. podrían infectarse en el transcurso de la epidemia. Eso podría durar meses o incluso más de un año (…) De 200 000 a 1,7 millones de estadounidenses podrían morir”, alerta el diario estadounidense The New York Times (NYT). Hispantv

Washington convoca al embajador chino por la sugerencia de un funcionario de Pekín de que el Ejército de EE.UU. estaría detrás del coronavirus. RT

– Wuhan, el epicentro del brote del nuevo coronavirus en la provincia de Hubei ha cerrado la totalidad de los 16 hospitales temporales mientras que el número de pacientes de COVID-19 sigue disminuyendo en la ciudad. Xinhua

– Los pacientes ya recuperados del covid-19 pueden perder entre el 20% y 30% de capacidad pulmonar. Algunos pacientes ya recuperados del covid-19 quedaron con la función pulmonar reducida y experimentan problemas como la falta de aire cuando caminan rápido, según informó este jueves la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong (China), recoge South China Morning Post. RT

– Indígenas miskitu del Caribe norte de Nicaragua denunciaron este viernes (13.03.2020) ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) continuos actos de violencia, incluidos asesinatos, secuestros y violaciones, de parte de invasores de sus tierras. Lottie Cunningham, dirigente de los miskitu, acusó al Estado de Nicaragua de desacatar las resoluciones de la Corte IDH de «sanear» las tierras con la expulsión de los no indígenas, conocidos como colonos, que intentan ocupar sus territorios. DW

– Netanyahu prevé la infección del 70 % de israelíes por COVID-19. Hispantv

– “Respuesta de EEUU al nuevo coronavirus es un fiasco”. La respuesta de EE.UU. a la pandemia del coronavirus fue mucho peor que cualquier otro país que haya sido afectado por el patógeno, de acuerdo con un instituto. Así lo advirtió el jueves Ashish Jha, el director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard, elogiando a algunos países por contrarrestar el nuevo virus, conocido como COVID-19, de manera “agresiva” y denunció a otros Estados por no considerarlo como una crisis. Hispantv

– La epidemia del Covid-2019 ha causado graves daños a la economía a escala global, incluso podría desembocar en una recesión, advierten varios expertos. El brote de coronavirus (COVID-19) ya ha provocado un considerable sufrimiento humano con más de 100 mil personas afectadas y una gran interrupción económica desde diciembre del año pasado. Hispantv

– Descubren que el covid-19 puede permanecer en el organismo hasta 37 días. El tiempo medio de permanencia del nuevo coronavirus dentro del cuerpo humano es de 20 días. RT

– Aún no hay certeza sobre el ‘paciente cero’ del brote que comenzó, según se sospecha, al ser transmitido de un animal salvaje, posiblemente un murciélago, a un humano. RT

– El Gobierno alemán prometió este viernes (13.03.2020) un programa de créditos para empresas «sin límites» para evitar problemas de liquidez en su tejido empresarial debido a los efectos derivados de la pandemia del nuevo coronavirus. DW

– Juez determinó que la comparecencia de Manning ante el gran jurado es innecesaria y de esa forma queda sin efecto los objetivos de su detención. El juez federal estadounidense, Anthony Trenga, ordenó la liberación inmediata de Chelsea Manning, recluida en el Centro de Detenciones de Alexandria, estado de Virginia, en el que permanece privada de libertad desde marzo de 2019, por negarse a testificar ante un gran jurado federal que investiga WikiLeaks. Telesur

– La receta de Macron para contener el coronavirus: “Es desgarrador, pero no hagan visitas a nuestros adultos mayores”. El Mostrador

– Beijing no negará la teoría del portavoz sobre la mano de Estados Unidos en el brote de coronavirus. China se negó a distanciarse de las acusaciones hechas por un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores alegando la participación de Estados Unidos en la epidemia de coronavirus, argumentando que las opiniones varían sobre cómo comenzó la crisis de salud. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, no hizo comentarios el viernes sobre los comentarios del colega Zhao Lijian. En cambio, el funcionario del ministerio declaró que la comunidad internacional tenía opiniones diferentes sobre el origen del Covid-19, informó Reuters. Geng también optó por no discutir si la teoría de Zhao, que podría haber sido el ejército de los EE. UU. el que trajo la enfermedad mortal a Wuhan, coincidía con la posición oficial de Beijing. El portavoz chino no es el único funcionario de alto rango que plantea preguntas sobre cómo el virus provocó una epidemia mundial. El ex primer ministro de Malasia, Matthias Chang, ofreció especulaciones similares en enero, describiendo el brote como el comienzo de una guerra biológica emprendida por los Estados Unidos contra Beijing. ¿Dónde estaba tu paciente cero? Funcionario chino especula que los AMERICANOS pueden haber infectado a Wuhan en los juegos del ejército y hace un llamado para ‘aclarar’. RT

La Cancillería china dice que el Ejército de EE.UU. podría haber llevado el coronavirus a la ciudad china de Wuhan, que fue la más afectada por el brote. “¿Cuándo comenzó el paciente cero en Estados Unidos? ¿Cuántas personas están infectadas? ¿Cómo se llaman los hospitales? Podría ser el Ejército de EE.UU. lo que llevó la epidemia a Wuhan. ¡Sé transparente! ¡Haz públicos tus datos! ¡Nos debe una explicación!”, ha escrito este jueves el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Zhao Lijian, en su cuenta en Twitter. El portavoz chino ha agregado también que el director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., Robert Redfield, admitió el miércoles, durante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que algunos estadounidenses que aparentemente murieron de influenza tuvieron un resultado positivo para el nuevo coronavirus en el diagnóstico póstumo. “Algunas muertes por influenza se infectaron en realidad con COVID-19, admitió Robert Redfield de CDC de EE.UU. en la Cámara de Representantes. Estados Unidos reportó 34 millones de casos de influenza y 20 000 muertes. ¿Cuántos están relacionados con COVID-19?”, ha explicado. Asimismo, Zhao ha citado a Redfield, quien dijo que “algunos casos que fueron diagnosticados previamente como gripe en los Estados Unidos fueron en realidad COVID-19”. Ante este panorama, el vocero ha catalogado “absolutamente INCORRECTO e INAPROPIADO” llamar a este virus como el “coronavirus chino” cuando su origen es en realidad en EE.UU. Hispantv

Me gusta: Me gusta Cargando...