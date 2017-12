Noticias breves

La batalla de ideas es el enemigo a silenciar

Tras una votación ajustada entre las dos tendencias partidistas, el gobierno estadounidense aprobó el jueves derogar una serie de normas que garantizaban la igualdad en el acceso a la internet. La votación en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) augura profundos cambios en la manera en que la gente en Estados Unidos podrá usar la red, pues abandona más de una década de estrecha supervisión federal. No sólo quedan eliminadas normas que le impedían a corporaciones como Comcast, Verizon y AT&T bloquear ciertos sitios de internet o cobrarles a cambio de acceso, sino que de ahora en adelante, los estados no podrán imponer sus propias normas. Las compañías proveedoras prometen que el consumo de contenidos online no variará, pero lo cierto es que ejercieron enérgica presión para que estas normas queden eliminadas. Han surgido protestas en la red y en las calles, por parte de miles de ciudadanos que temen que las empresas comunicativas ahora controlarán lo que pueden ver o hacer por internet. Emol

EE.UU. acaba con el principio que consagra internet como un servicio público. La regulación impedía que las compañías proveedoras de internet pudieran bloquear o ralentizar a su antojo cualquier portal de la red, sin importar el tipo de contenido del que se trate. La Tercera

-La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió este lunes que más de 8 millones de yemeníes están “a un paso de la hambruna” debido al bloqueo ejercido por Arabia Saudita. Telesur

-Tras el cierre del oleoducto Forties, en el mar del Norte, el precio del petróleo Brent sobrepasó los 65 dólares por barril por primera vez desde junio de 2015, informa la agencia Reuters. RT

-El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, denunció el lunes “indicios contundentes de fraude electoral” en los recientes comicios presidenciales en Honduras del 26 de noviembre. Emol

-La probabilidad de que la próxima crisis financiera global comience en China es casi dos veces más alta que en cualquier otra economía mundial importante, aseguran los analistas de Deutsche Bank. Sputnik

-El movimiento palestino Hamás anunció el inicio de la tercera rebelión contra Israel en respuesta a la decisión de EEUU de reconocer Jerusalén como capital israelí, comunicó a Sputnik el portavoz de la organización, Abdulatif Qanu a Maan. Declaramos el inicio de la tercera intifada para que las protestas continúen y para presionar a EEUU para que cancele su decisión”, dijo. Sputnik

-El fiscal general venezolano, Tarek William Saab informó este martes que el Ministerio Público iniciará una investigación al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. El fiscal general adelantó que Diego Salazar, primo detenido de Ramírez, “lo incriminó como su socio directo”. RT

“Las elecciones se han desarrollado sin contratiempos y de manera ordenada”, subrayó el lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lu Kang. “Creemos que una Venezuela estable ayuda al interés fundamental de su población”, señaló al ser preguntado por el triunfo del chavismo en 305 de las 335 alcaldías del país bolivariano. HispanTv

-Si Estados Unidos enviara buques de su Armada a Taiwán, China activaría la ley antisecesionista, que permite utilizar la fuerza contra Taiwán para prevenir que la isla proclame la independencia del resto de China, declaró a funcionarios gubernamentales de EEUU el diplomático chino Li Kexin, que asistió a un evento de la Embajada del país comunista en Washington el 8 de diciembre. Sputnik

EEUU no planea abandonar la región de Siria a largo plazo, opina el profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo Grigori Yariguin. Sputnik

Una gran mayoría de palestinos de Cisjordania y Gaza quieren que el presidente Mahmud Abás dimita y está en contra de sus políticas, según un sondeo que también recoge que la mayoría de los encuestados no quiere que se disuelvan las distintas milicias que aún operan en la Franja de Gaza. Sputnik

Economista estadounidense: El dólar tiene “los días contados” como moneda mundial. La rapidez con la que el dólar deje de ser la principal moneda mundial dependerá de las acciones del presidente estadounidense Donald Trump, según un experto en economía. RT

-El alto dirigente de la Resistencia en cuestión, Hasan Yusef, fue arrestado este miércoles después de que los efectivos del régimen israelí irrumpieran en su casa. En la misma jornada, las fuerzas de ocupación israelí además llevaron a cabo otra gran redada en otras localidades cisjordanas, que terminaron con el arresto de 32 palestinos bajo la acusación de mantener vínculos con los disturbios violentos y actividades delictivas. HispanTv

-Un destacado asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán advierte sobre los intentos de EE.UU. para volver a sumir a Irak y a Siria en el caos. “Los Estados Unidos buscan volver a generar conflictos y caos tanto en Irak como en Siria, en particular en la ciudad de Al-Raqa (en el norte de Siria)”, dijo el martes Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales en una entrevista con la agencia iraní de noticias Tasnim. HispanTv

-Con palomas en el cielo y el sonido de las sirenas, se celebró hoy miércoles en Nanjing un acto conmemorativo de alto nivel para observar el 80º aniversario de la masacre de 1937 y al que acudió el presidente de China, Xi Jinping. Las tropas japonesas asesinaron a unos 300.000 civiles y soldados desarmados chinos en la matanza de 40 días. Xinhua

-El presidente ruso, Vladímir Putin, ha presentado para su ratificación a la Duma Estatal (cámara baja del Parlamento) un acuerdo que transformará la instalación de abastecimiento naval en Tartús (Siria) en una plena base naval rusa en el Mediterráneo, informa Interfax. El documento tendrá una vigencia de 49 años y otorgará a la Armada rusa acceso a las aguas territoriales y a varios puertos sirios. La base reconstruida será capaz de recibir hasta 11 buques a la vez, incluidos navíos de propulsión nuclear. RT

Este miércoles, los países miembros de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) han declarado a Jerusalén como la capital de Palestina, informa Al Arabiya. Además, el organismo ha reconocido a Palestina como Estado soberano y ha instado a EE.UU. a que se retire del proceso de paz del conflicto palestino-israelí. La OCI se compone de 57 países de población musulmana, incluyendo a Palestina. RT

-Más de 50 yemeníes han perdido la vida y más de 80 han resultado heridos en ataques de la aviación saudí contra la capital y otras ciudades yemeníes. HispanTv

-Este miércoles la familia de uno de los tripulantes del ARA San Juan que se encuentra desaparecido por más de 20 días, reveló una nueva información. Se trata de Jesica Medina, hermana del suboficial segundo Roberto Daniel Medina, quien dio a conocer la última conversación que tuvo con el marino el pasado 4 de noviembre, 11 días antes de que el submarino despareciera. “El lunes nos buscaba un helicóptero inglés y ayer los chilenos. Hay mucho movimiento allá”, escribió el marino, quien pertenecía a la Armada argentina desde hacía 20 años, en una de sus últimas conversaciones con su hermana, según reveló La Gaceta de Salta. El vocero de la Armada, Enrique Balbi, al ser consultado por este nuevo dato afirmó que sí manejaban esa información, y que no es tan extraño que en esa zona deambulen buques chilenos. “No hay nada político detrás de esto”, aseveró. El Mostrador

El líder del Partido Laborista de Reino Unido, Jeremy Corbyn, denunció este miércoles ante la primera ministra británica, Theresa May el creciente número de indigentes en el país. “La carencia de vivienda ha crecido un 50 por ciento, se ha duplicado el número de los que duermen en la intemperie “, denunció Corbyn. Telesur

-Al menos 473 personas tuvieron que desplazarse forzadamente de sus viviendas en el departamento del Cauca, al suroeste de Colombia, tras los enfrentamientos que se desataron la semana pasada entre grupos armados, informó este miércoles la Organización de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. Cubadebate

-La actividad sísmica relacionada con actividades humanas está creciendo en todo el mundo, según un estudio. El fracking es la actividad de mayor riesgo, seguida de la minería, la construcción de presas y la extracción de petróleo y gas. Tanto la frecuencia de casos, como la mayor fuerza registrada por un terremoto han aumentado en los últimos 148 años. Cubadebate

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue sentenciado este miércoles a 6 años de prisión, por encontrarlo culpable de asociación ilícita en el caso Odebrecht. La misma sentencia se dictó para Edgar Arias, Ramiro Carrillo, Carlos Villamarín y Ricardo Rivera (tío de Glas). Además de asociación ilícita, se les acusó de peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. RT

Un miembro del partido laborista israelí, Amiram Levin, afirma que los israelíes deben ‘expulsar’ a los palestinos en la siguiente guerra. “Daremos (a los palestinos) una zanahoria en forma de Estado y, si no lo aceptan, los destruiremos”, dice Levin en una entrevista publicada este miércoles por el diario Maariv, en la que considera que el régimen de ocupación necesita implicarse en “negociaciones” que no lo lleven a “readmitir las fronteras del 67”. HispanTv

-La red la formaron los ex viceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un exmpresidente de PDVSA y directivos del gigante petrolero y se completaba con un magnate de los seguros y testaferros. El Mostrador

-El director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana, detalló que de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), el sector está creciendo a una tasa superior que la de 2016 y es la más alta desde 2010. De mantenerse la tasa se podrían alcanzar mil 319 millones de viajes de turismo internacional al finalizar 2017. Cubadebate

El ministro de Transporte e Inteligencia de Israel, Yisrael Katz, ha advertido que su país no dudará en atacar el Líbano para detener la actividad del grupo militar chiita Hezbolá y amenazado con devolver al Líbano a “la Edad de Piedra” en una entrevista para el digital saudí Elaph, que recoge Haaretz. RT

-Más de 6700 rohingyas murieron solo en el primer mes que empezó la represión del Ejército birmano contra esta minoría musulmana, denuncia la oenegé MSF. HispanTv

La producción industrial de China se expandió un 6,1 por ciento interanual en noviembre, reduciéndose frente al crecimiento del 6,2 por ciento registrado en octubre, informó hoy jueves el Buró Nacional de Estadísticas del país. Xinhua

Los medios occidentales sospechan que Vladímir Putin intenta hacerse con “el dominio global del gas”. El analista y bloguero Iván Danílov explica en un artículo para RIA Novosti por qué el exitoso lanzamiento del proyecto Yamal LNG —una planta de gas natural licuado (GNL) en el Ártico— se percibe en Occidente “de una manera muy dolorosa”. RT

-Según se desprende de los más de 30 documentos recopilados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, recientemente desclasificados, en los años 90 los líderes occidentales aseguraron reiteradamente al mandatario soviético Mijaíl Gorbachov que la OTAN no se expandiría más allá de las fronteras alemanas hacia el este. Sin embargo, Occidente rompió esta promesa una década después. RT

El Reino Unido recurre a un proyecto de gas ruso objeto de las sanciones estadounidenses. Una compañía británica ha comprado unos 170.000 metros cúbicos de gas natural licuado transportados por el buque cisterna ruso Christophe de Margerie, el primer buque del proyecto Yamal operado por Novatek —sancionada por EE.UU.— en el Ártico, que ahora se dirige a la terminal de la Isla de Grain en el Reino Unido, según informó el miércoles el diario británico Financial Times. HispanTv

Una excoronel de la Policía hondureña dice que el presidente ha creado con el apoyo de EE.UU. ‘los escuadrones de la muerte’ para eliminar a los opositores. La excomisionada de Asuntos Internos de la Policía Nacional, María Luisa Borja, acusa al presidente Juan Orlando Hernández de haber creado, a través del nuevo cuerpo policial-militar, los escuadrones de la muerte, que operan y ejecutan asesinatos, crímenes que han aumentado por el estado de sitio y el toque de queda. HispanTv

Siria y El Líbano reabrirán un paso fronterizo cerrado hace 5 años, señal del creciente control del Gobierno sirio sobre su territorio, HispanTv.

