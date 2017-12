Noticias breves

En Yemen, bloqueado, muertes de miles por hambre, bombardeos a escuelas…

Las fuerzas hutíes de Yemen mataron al expresidente Alí Abdalá Salé, informó a Sputnik uno de los representantes del Ejército de Ansar Alá (hutíes). Sputnik

El exmandatario de Yemen estuvo 33 años al frente de este país, convirtiéndose en uno de los líderes más veteranos del mundo árabe. RT

-En su última comparecencia ante la prensa, el expresidente de Yemen, Alí Abdalá Salé, expresó su rechazo a cooperar con el movimiento Ansar Alá, que representa a las fuerzas hutíes en el conflicto yemení. “El país tiene que ser salvado del sinsentido de la agrupación hutí”, añadió. Alí Abdalá Salé fue el primer presidente de la República de Yemen y gobernó durante 32 años, antes de que se instalara la primavera árabe en su país. Las protestas contra Salé desembocaron en su renuncia al cargo el 22 de noviembre de 2011. Sputnik

-El movimiento popular Ansarolá denuncia que fue Emiratos Árabes Unidos (EAU) quien llevó a su humillante fin al asesinado expresidente, Ali Abdolá Saleh. “Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) han llevado al traidor líder miliciano (el expresidente Ali Abdolá Saleh) a este vergonzoso final”, ha declarado este lunes el portavoz del movimiento, Mohamad Abdel Salam. Este se refería así a la muerte del exmandatario este mismo lunes a manos de sus propias fuerzas cuando se dirigía a la ciudad yemení de Marib. Su partido y Ansarolá formaban alianza contra la agresión saudí, pero Saleh últimamente había cambiado de postura y, según el movimiento yemení, cooperaba con Riad. HispanTv

-Francia y Alemania coinciden en que Irán debe renunciar a las pruebas de misiles balísticos, declaró el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, al término de las negociaciones con su par alemán, Sigmar Gabriel. Sputnik

Juan Orlando Hernández gana las presidenciales en Honduras tras el escrutinio especial. RT

La oligarquía chilena ‘está desesperada’ por la constante estabilidad política, económica y social en Bolivia, afirmó el presidente del país andino, Evo Morales. En un mensaje dejado el jueves en su cuenta en la red social Twitter, Morales señaló que estos factores coadyuvan en facilitar un acceso soberano de La Paz al océano Pacífico, un histórico reclamo polémico que mantiene con Chile. HispanTv

-Rusia dice que el comportamiento de Pyongyang le pone en riesgo, no obstante afirma que no permitirá actos provocativos ni acción militar contra Corea del Norte. HispanTv

-Michael Flynn, exasesor de Trump, acusado de mentir al FBI. Al exasesor de Seguridad Nacional de Trump se le acusa de realizar “declaraciones falsas, ficticias y fraudulentas” a sabiendas y con conocimiento de causa sobre su conversación con el embajador ruso en EE.UU. RT

-Venezuela preocupada por ejercicios militares en La Amazonía. Telesur

-Pese a que tanto Rusia como Siria esperan que las tropas extranjeras no autorizadas se retiren del país árabe, luego de que culmine la guerra con Daesh, EE.UU. pretende mantener su contingente militar, con el objetivo establecer un nuevo Gobierno. Telesur

El proceso de paz en Colombia atraviesa un momento de crisis, afirmó hoy Iván Márquez, dirigente del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), tras instar al presidente a hacer uso de sus facultades para revertir tal situación. PL

-China planea destinar tropas a Siria para prestar apoyo a las fuerzas leales al presidente sirio, Bashar Asad, según fuentes citadas por el periódico emiratí New Khaleej. El experto consultado por Nezavísimaya Gazeta recuerda que no es la primera vez que Pekín contempla algo semejante: pero los intereses chinos son económicos, no militares. Las tropas terrestres chinas estarían constituidas, según el rotativo árabe, por los ‘Tigres siberianos’ y por los ‘Tigres nocturnos’. Su despliegue se podría deber a que en Siria han ido proliferando, con el tiempo, miembros del ‘Partido islámico de Turquestán’, un grupo que representa una amenaza para China. Sputnik

-Pese a esfuerzos para erradicar el hambre, todavía más de un millón de dominicanos atraviesan dificultades para adquirir alimentos. HispanTv

El canciller ruso, Serguei Lavrov, ha pedido este viernes a EE.UU. que saque a todas sus fuerzas de Siria después de la derrota de Daesh. HispanTv

Rusia tacha de ‘diatriba sangrienta’ amenazas de EEUU a Pyongyang. HispanTv

-Pyongyang está listo para discutir el plan de paz de Moscú en la península de Corea, aunque advierte también, que está ‘moralmente preparado’ para una guerra. HispanTv

-Las minas canadienses se apoderan de miles de hectáreas de comunidades indígenas y campesinas en México. La compañía Fortuna Silver Mines ha despojado a 80,000 hectáreas de comunidades vulnerables en ese país latinoamericano. RT

-En el marco de la lucha contra la corrupción que se realiza en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro indicó que la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, “utilizaba las pruebas para extorsionar a los corruptos”. Telesur

-El gobierno de Honduras decreta el toque de queda para frenar la violencia desatada por un supuesto fraude electoral. El Mostrador

-Al menos siete personas murieron en las protestas y disturbios que se desataron en Honduras a causa del escrutinio de las elecciones, informan los medios locales. Sputnik

-El diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela continuará el próximo 15 de diciembre, luego de dos días de conversaciones en las que hubo avances “significativos”, pero que culminó sin acuerdos, dijo el presidente de República Dominicana, Danilo Medina. Sputnik

-Morales: “¿Por qué EE.UU. y la OEA mantienen un silencio cómplice sobre las elecciones en Honduras?” Sputnik

-Reunión entre Gobierno venezolano y oposición culmina sin acuerdo: Fijan nueva cita para el 15 de diciembreEl canciller chileno, Heraldo Muñoz, quien también participó de la jornada en República Dominicana, aseguró que hubo “avances importantes” durante la negociación. Emol

-EE.UU. se retira de pacto mundial de la ONU sobre migración y refugiados. Emol

Inundaciones en Tailandia dejan al menos 800 mil personas afectadas. Emol

-Europa aprueba un presupuesto para combatir la propaganda rusa. RFI

-A pesar del ruido mediático acerca del sistema antimisiles europeo, el diseñador de los misiles nucleares rusos más temibles opina que es más bien un tema político. Para Yuri Solomónov, la defensa antimisiles construida por EEUU “carece de funciones defensivas”. Sputnik

-Filipinas se prepara “para el peor escenario” tras la vacunación de 733.000 niños contra el dengue. Tras efectuar un análisis a largo plazo, este miércoles el gigante farmacéutico francés Sanofi alertó sobre los efectos negativos de su vacuna contra el dengue. El análisis de 6 años del gigante farmacéutico francés ha demostrado que su vacuna Dengvaxia puede resultar peligrosa si es inyectada en quienes todavía no han padecido el virus del dengue. RT

-La cadena estadounidense ABC News se ha disculpado este sábado por la información falsa publicada la víspera, según la cual el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, habría solicitado a Michael Flynn que se pusiera en contacto con los rusos, cuando era aún candidato a la Presidencia. Aunque la noticia del periodista de investigación Brian Ross fue desmentido horas después de publicarse, afectó a los mercados financieros, causando una caída en más de 350 puntos del índice Dow Jones. RT

-Un alto mando militar de EE.UU. advierte de los planes de Rusia y China de desarrollar armas espaciales para atacar los satélites estadounidenses. HispanTv

Nasralla llama a repetir comicios en Honduras por posible fraude. HispanTv

EE.UU. promete que hará todo en su poder para ‘proteger’ las elecciones europeas de las posibles injerencias rusas. HispanTv

Caracas condena ‘zarpazo de oligarquía a democracia’ en Honduras. HispanTv

-Las fuerzas del movimiento popular yemení Ansarolá han disparado este domingo un misil de crucero contra la central nuclear de Abu Dabi. HispanTv

EEUU dejará de armar a los kurdos para satisfacer a Turquía. HispanTv

-La Organización Internacional del Trabajo (OIT), aseguró en uno de sus informes que casi 200 millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna o del trabajo infantil en todo el mundo. En el 2016, 40,3 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la esclavitud moderna y casi uno de cada diez niños, o 151,6 millones de ellos fueron víctimas de trabajo infantil. Cubadebate

-Los sistemas antimisiles de Estados Unidos probablemente sean incapaces de interceptar el nuevo misil balístico intercontinental de Corea del Norte, el Hwasong 15. El misil es tan grande que podría conllevar muchas sorpresas. Es la conclusión a la que los expertos consultados por The National Interest. Sputnik

Maduro acusa al gobierno de EE.UU. de estar detrás del fraude electoral en Honduras. RT

-En un duro golpe al gobierno del Presidente Evo Morales, los bolivianos respondieron a la campaña de la oposición y votaron abrumadoramente nulo en las elecciones judiciales realizadas este domingo, en un resultado que es visto como una advertencia del electorado a las intenciones del mandatario de buscar una nueva reelección en 2019. La Tercera

-“Estas son elecciones en la parte jurídica para una buena administración de justicia boliviana, no son elecciones de autoridades políticas”, afirmó el Mandatario en una conferencia de prensa, en su primera evaluación del proceso electivo. Emol

Los fracasos de la diplomacia norteamericana y la aparente incapacidad de EEUU de servir como garante de estabilidad en los asuntos mundiales más agudos es un resultado directo de años de engaño y falsedad en las relaciones internacionales, opina Ted Galen Carpenter, investigador del Cato Institute especializado en política exterior. Sputnik

-Al 80% de actas verificadas, más de 50% de bolivianos votó nulo en las elecciones judiciales 2017, según informó la presidenta del Órgano Electoral Plurinacional, Katia Uriona. Sputnik

-El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este domingo por televisión la creación de una criptomoneda venezolana denominada ‘el Petro’ para “avanzar hacia la superación de los problemas financieros y hacia un sistema financiero sólido”. El mandatario dijo que ‘el Petro’ “tendrá como base la riqueza petrolífera, gasífera, la riqueza del oro y de los diamantes”. Con esta nueva criptomoneda Caracas busca propiciar avances en materia de soberanía monetaria, hacer transacciones financieras y vencer el bloqueo financiero. RT

-El expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, advirtió de que la democracia en su país se sustituyó por el absolutismo bajo el mandato de su sucesor, Lenín Moreno. HispanTv

Los miembros del llamado Ejército Libre Sirio (ELS) lucharon junto a una facción afín a Al-Qaeda en la provincia central de Hama contra los soldados sirios. HispanTv

La fecha del 11 de noviembre en China significa un frenesí de promociones comerciales y ventas en línea que vienen actualizando el récord año tras año. Este año, sin embargo, se ha observado un contraste enorme entre la celebración extasiada de los grupos de comercio electrónico por nuevos números astronómicos y la calma, la reflexión y las múltiples campañas del público chino acerca de cómo reducir el uso de los materiales plásticos de empaque. De hecho, la manera más de moda para pasar el denominado Día de los Solteros en 2017 es utilizar cajas de cartón cien por ciento degradables, reciclarlas después de recibir los paquetes y transformarlas en albergues para que los gatos sin dueños tengan dónde escaparse del frío invernal. El cuidado y la protección del medio ambiente, el amor y la gentileza hacia los demás seres del planeta, y el respeto a la naturaleza: Así es la moda más actual que festeja la sociedad china. Xinhua

-La cadena de farmacias y tiendas CVS y la aseguradora médica Aetna anunciaron hoy la firma de un acuerdo de fusión definitivo por valor de unos US$69.000 millones. Emol

Piñera insiste en acusaciones por votos marcados y responde críticas: “Siempre he sido muy responsable”El candidato de Chile Vamos indicó que harán un esfuerzo para tener la mayor cantidad de apoderados posibles en el balotaje. Sobre la falta de denuncias formales, recalcó que estas “fueron planteadas por ciudadanos”. Emol

