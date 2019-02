Noticias breves

Estados Unidos y sus socios insisten junto a Uruguay

Tras concluir la conferencia internacional sobre la situación política de Venezuela y propiciar el diálogo como solución pacífica, celebrada este jueves en Montevideo, capital uruguaya, la declaración final no fue adoptada unánimemente por los países participantes. Entre los países que respaldaron la declaración no se encuentran Bolivia, México ni los Estados miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom). Los representantes de México y Bolivia destacaron que la declaración plantea puntos injerencistas en los asuntos internos de Venezuela, ya que pretende imponer acciones que no son de su competencia. Según lo leído por el canciller uruguayo Nin Novoa, el grupo pretende nuevas elecciones presidenciales, desconociendo las celebradas en mayo de 2018. El Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela está integrado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y Reino Unido. También asistieron los representantes de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Telesur

-El ministro alterno de Relaciones Exteriores de Grecia, George Katrougalos, ha manifestado la oposición de Atenas a cualquier forma de interferencia extranjera en Venezuela y ha subrayado que los venezolanos son los únicos que pueden decidir el futuro de su país. Hispantv

-Al menos un tercio del hielo de la región montañosa Hindú Kush Himalaya —que se extiende a lo largo de 3.500 kilómetros por ocho países, desde Afganistán hasta Birmania— está condenado a derretirse durante este siglo debido al calentamiento global, advierte un nuevo estudio elaborado por 210 investigadores durante cinco años. Este escenario tendría consecuencias graves para la región, al alterar los flujos de ríos como el Yangtsé, el Mekong, el Indo y el Ganges, vitales para cultivos de China a India. Además, esos glaciares suponen una fuente de agua vital para unos 250 millones de personas que viven en las montañas y para otros 1.650 millones que residen en los valles de esas corrientes que, junto con la meseta tibetana, a menudo se denomina ‘el tercer polo’ de la Tierra. RT

-El antiguo alcalde de la ciudad británica de Londres e integrante del partido Laborista, Ken Livingstone, rechazó los intentos intervencionistas de Estados Unidos (EE.UU.) al desmentir que son para “apoyar a la democracia,” sino que responden a intereses económicos y políticos muy específicos. “Aunque EE.UU. siempre habla de intervenir para apoyar la democracia, de hecho, ellos traen dictaduras que hacen lo que los intereses corporativos de EE.UU. quieren,” estipuló el político inglés, correligionario del progresista Jeremy Corbyn, en una entrevista exclusiva con teleSUR. Telesur

-La agencia de noticias y radio internacional Sputnik Nóvosti, con sede en Rusia, recibió una negativa de acceso a la reunión del Grupo de Lima que inicia sesión este lunes 4 de febrero en Ottawa, capital de Canadá, según lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá. Telesur

-Las autoridades investigan el asesinato de ocho indígenas en el municipio de Acatepec, en el estado de Guerrero (México), ocurrido la mañana de este domingo. De acuerdo a Roberto Álvarez, vocero de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, dos heridos fueron trasladados a un hospital. Según investigaciones preliminares, la causa del homicidio habría sido una discusión entre pobladores por el control de una fuente de agua. De acuerdo con los testigos, las víctimas realizaban una ceremonia tradicional para invocar la llegada de la lluvia en un manantial cuando fueron embestidos a “sangre fría” por hombres encapuchados con armas de fuego, informaron medios locales. RT

-Papa Francisco está dispuesto a mediar por crisis en Venezuela “si lo piden ambos lados”. El Sumo Pontífice reconoció haber recibido la carta que le envió Nicolás Maduro, pero que aún no la lee. Emol

-Ha pasado casi un mes desde que el presidente de Guatemala, Jimmy Morales decidió expulsar del país al CICIG (Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, que fue creada y apoyada por las Naciones Unidas), y la crisis política en el país solo ha empeorado. Los casos de corrupción se multiplican, pero eso no es una novedad en una nación que ha convivido con ellos de forma algo constante en las últimas décadas, pero sí resulta preocupante que el mes de enero haya sido marcado por un mayor número de amenazas y atentados en contra de jueces y fiscales que tratan de investigarla. El Desconcierto

-Italia y Grecia impiden que la UE apruebe una posición común sobre Venezuela, comunicó a Sputnik una fuente de izquierda del Parlamento Europeo. Sputnik

-Evo apuesta por el litio: Bolivia elige firma china para invertir US $2.300 millones en proyectos de industrialización. El Mostrador

Ante el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de buscar otro acuerdo sobre armas nucleares, Rusia recordó hoy que planteó muchas propuestas sobre desarme, ignoradas por Washington y Occidente. Nosotros ya aclaramos en varias ocasiones nuestra posición antes las acusaciones infundadas norteamericanas relacionadas con el cumplimiento del Tratado de Armas Nucleares de mediano y corto alcance (INF), declaró el canciller ruso, Serguei Lavrov. Rusia presentó suficientes iniciativas en esa esfera a la parte estadounidense y a los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), recordó el diplomático. En varias ocasiones propusimos, además, iniciar conversaciones, sin demora, sobre asuntos de desarme, incluida la posibilidad de extender el funcionamiento del Tratado de Reducción y Limitación de Armas Estratégicas Ofensivas, que vence en 2021, subrayó. PL

-Autoridades venezolanas incautaron un lote de armamento proveniente de Estados Unidos (EE.UU), durante un procedimiento realizado en el patio de la almacenadora Aducarga, ubicado en el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en estado de Valencia, en la región central del país. Cubadebate

– El presidente de EEUU, Donald Trump, no excluyó la posibilidad de negociar un nuevo acuerdo sobre el control de armas con la participación de China y otros países tras la salida de su país del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance (Tratado INF). Sputnik

-Nueva condena para Lula: casi 13 años de cárcel por corrupción y blanqueo de dinero. RT

-EE.UU. considera eximir de sanciones a militares venezolanos que se rebelen contra Maduro. Al mismo tiempo, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, instó a los altos mandos a que “tomen la decisión correcta”. Emol

-La revelación de que el Ejército del Reino Unido tenía permiso para matar a tiros a los civiles en Irak, ha irritado al pueblo del país árabe. Una investigación a cargo del portal Middle East Eye (MEE) saca a luz que los soldados británicos acabaron con la vida de varios niños y adolescentes afganos e iraquíes por sospechas de que realizaban actividades de vigilancia en su contra. El informe publicado el lunes, citando a antiguos soldados del Reino Unido, afirma que las tropas británicas en el sur de Irak “tenían permiso para disparar a cualquier persona que portaba un teléfono móvil, un palo o actuaba de modo sospechoso”. Hispantv

-“Espero que eso no suceda. La época de la intervención militar extranjera en América Latina pasó hace mucho tiempo”, contestó el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a una pregunta sobre el riesgo de una confrontación bélica interna o foránea en Venezuela, país que atraviesa una turbulencia política, por un autoproclamado gobierno, apoyado por EE.UU. El domingo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reafirmó que una intervención militar en Venezuela es “una opción” que se ha considerado ante la crisis política en el país suramericano. Guterres, que hacía estas declaraciones al medio estadounidense Voz de América (VOA, Voice of America), subrayó el fuerte llamado de la ONU a todas las partes para evitar cualquier forma de violencia que, recalcó el secretario general, no sirve ni beneficia a nadie. Hispantv

-La introducción de las redes de trasmisión de datos 5G es un “experimento masivo sobre la salud” que podría “conllevar una catástrofe global”, asevera Arthur Robert Firstenberg, uno de los principales activistas contra la radiación electromagnética. Firstenberg sostiene que ese tipo de redes de banda ancha podría causar cáncer en humanos y animales, y agravar los síntomas de la hipersensibilidad electromagnética. RT

-“Los cubanos invadieron Venezuela. Los cubanos llevan terriblemente mucho tiempo controlando el aparato de seguridad, protegiendo a Maduro y destruyendo el modo de vida del pueblo venezolano”, declaró el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, a Fox Business. “La gente no se percata de que Hezbolá tiene células activas: los iraníes están influenciando al pueblo venezolano y por toda América Latina”. “Rusia está ahí hoy”. RT

-Rusia no ha cesado los contactos con el movimiento Talibán y los mantendrá con el nuevo líder de su sede política en Doha, declaró a Sputnik el enviado especial del presidente ruso para Afganistán, Zamir Kabúlov. “Tenemos contactos, no han cesado”, dijo Kabúlov. Sputnik

-Para los macedonios de a pie, hoy comenzó el día como otro cualquiera, pero para la clase política el país ”hizo historia” con la firma del protocolo de ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). PL

-La predisposición a temperaturas extremas en distintas partes del mundo continúa en febrero, una situación que ejemplificó ayer el mundialmente conocido glaciar argentino Perito Moreno, donde la temperatura rompió un nuevo récord al alcanzar los 35,6 grados centígrados. La Vanguardia, Rebelión

-Eslovaquia se suma a países que no reconocen a Guaidó en Venezuela. Hispantv

-Rusia a EE.UU.: “Destruyan las plataformas de lanzamiento Tomahawk y los drones de ataque para volver al cumplimiento del INF”. Washington de hecho, creó las condiciones para la producción de misiles prohibidos por este acuerdo. RT

