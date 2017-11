Noticias breves

Amistad militar ruso-venezolana

Rusia busca utilizar los puertos de Venezuela para instalar sus buques de guerra en la zona por un plazo de 15 días, informa un medio estatal ruso. HispanTv

La ONU pide el fin de la prolongada agresión saudí a Yemen, que ya ha causado una ‎catástrofe humanitaria en el país más pobre del mundo árabe.‎ HispanTv

—Rusia anuncia que durante los últimos dos años, más de 54.000 ‘elementos de grupos armados ilegales’ han sido ‘eliminados’ en el conflicto sirio. HispanTv

—Este martes el Partido Comunista de la Federación de Rusia y varias organizaciones de izquierda celebran masivamente el 100.° aniversario de la Revolución de Octubre.RT

—Una jueza del Tribunal Constitucional (TC) y un destacado legislador alertaron hoy contra posibles afanes golpistas del partido derechista Fuerza Popular (FP), ante un posible abuso del poder por su mayoría parlamentaria. La jueza Marianella Ledesma y el congresista Gino Costa coincidieron en esas preocupaciones horas después de que el vocero de la bancada legislativa oficialista, Vicente Zeballos, señalara la posibilidad que FP esté creando condiciones para vacar (destituir) al presidente de Perú Pedro Pablo Kuczynski. PL

—El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, preside en estos momentos una gala político-cultural en homenaje al centenario de la Revolución Socialista de Octubre. El acto se celebra en el teatro Karl Marx de La Habana y está dedicado a la gesta encabezada por Vladimir Lenin en 1917. Cubadebate

—Las Fuerzas Armadas de México dan otro paso hacia la integración de una fuerza multinacional comandada por Estados Unidos: un contingente militar mexicano participó en las últimas maniobras militares ‘Bold Alligator’, que se llevaron a cabo en la costa atlántica estadounidense entre los pasados 10 de octubre y 5 de noviembre. RT

El presidente Evo Morales aseguró que el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos está conspirando contra su gobierno y podría ser deportado. RT

La Misión de Acompañamiento Electoral de la OEA, que se encuentra en Nicaragua, ‎condenó el martes la violencia electoral tras los comicios municipales.‎ La misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió el martes a las autoridades nicaragüenses que investiguen y sancionen a los culpables de actos de “violencia aislados” tras las elecciones municipales del domingo, que dejaron, HispanTvsegún el último balance, 7 muertos.

Rusia expresa su preocupación por la situación política en El Líbano tras la dimisión del primer ministro del país árabe, Saad Hariri. HispanTv

Organizaciones sociales protagonizaron multitudinarias marchas de respaldo a la repostulación del presidente Evo Morales en las elecciones de 2019. HispanTv

—Arabia Saudí ha impedido que el fugitivo expresidente de Yemen junto con sus hijos y ministros, regresen a su país durante meses, según fuentes yemeníes. Desde que Hadi salió de Yemen por última vez en febrero, ha enviado reiteradamente solicitudes escritas al rey saudí Salman bin Abdulaziz Al Saud para pedirle permiso de regresar a su país. Ninguna de ellas fue atendida, dijo un comandante de seguridad yemení, según recogió el martes el diario turco Daily Sabah. HispanTv

Un grupo bipartidista en el Congreso de EE.UU. está trabajando en un plan para impedir que Donald Trump lance un ataque sorpresivo contra Pyongyang. HispanTv

La OTAN quiere que la infraestructura civil europea esté lista para la guerra. La Alianza necesita que las carreteras europeas sean lo suficientemente fuertes para llevar sus vehículos más grandes, y que las redes ferroviarias “estén equipadas para el rápido despliegue de tanques y equipos pesados”. RT

Venezuela ha aceptado las condiciones para la reestructuración de su deuda propuestas por Rusia, afirmó a los periodistas el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov. RT

—Alemania vislumbra el colapso de la Unión Europea (UE) dentro de las próximas dos décadas, con países que decidirán abandonar la comunidad para unirse a un bloque de Estados afines a Rusia. Esto es lo que se desprende de un documento secreto del Ministerio de Defensa alemán obtenido por la revista ‘Spiegel’. Rtc

—La oposición en Venezuela niega rotundamente que participe en el proceso para las elecciones municipales de diciembre pero, presenta candidatos y los esconde en la bandera de otras agrupaciones. PL

Parada militar rusa evoca 100 años de la Revolución de Octubre. En el histórico desfile militar con el que los rusos conmemoraban la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, se inició la celebración por el centenario de la Revolución de Octubre. Telesur

—Los demócratas ganaron con un amplio margen las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, varios alcaldes de grandes ciudades fueron reelegidos y los votantes de Maine dijeron que querían unirse a otros 31 estados que ampliaron Medicaid amparándose en la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Se trata de un rotundo triunfo para la oposición estadounidense y una clara derrota para los republicanos, que ven cómo la baja popularidad del Presidente Donald Trump afectó sus aspiraciones electorales. Emol

Los diputados PC Lautaro Carmona y Daniel Núñez solicitaron al Contralor Jorge Bermúdez que se pronuncie respecto del conflicto de interés no declarado por el ex Presidente, quien benefició a SQM a través de la ley del Royalty Minero, a la vez que había una situación contractual entre sus empresas Bancorp y Vox Populi, con la minera no metálica. El Mostrador

El 20 por ciento de alemanes está en riesgo de pobreza o exclusión social. El Mostrador

Venezuela y Cuba ingresan al Consejo Ejecutivo de la Unesco. Telesur

La campaña “anticorrupción” en Arabia Saudita al parecer proseguía con noticias de nuevos arrestos de exponentes de la Casa Real y de hombres de negocios. Lo informaron las cadenas televisivas Al Mayadin y Al Jazeera.Irán y Qatar son, por motivos diferentes, rivales de Arabia Saudita en la región. Cubadebate

Cataluña vive una nueva jornada de movilizaciones en rechazo a la intervención de esa región por el gobierno de España y para exigir la excarcelación de numerosos líderes independentistas. Cubadebate

La OTAN insta a reaccionar ante preocupación de EEUU por supuesta violación del tratado INF para la eliminación de misiles nucleares de mediano y corto alcance, declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. “EEUU determinó que Rusia infringe el tratado, (…) los aliados de la OTAN decidieron, al igual que en la cumbre de Varsovia de 2016, que el acuerdo INF es muy importante, y que un Tratado INF fuerte y seguro es la base de la seguridad europea”, dijo el jefe del bloque militar. Sputnik

La ministra británica de Desarrollo Internacional, Priti Patel, se ve forzada a dimitir por haber mantenido reuniones en secreto con altos cargos israelíes. La alta funcionaria británica pidió disculpas el lunes por haberse reunido 12 veces con dirigentes del régimen israelí, entre ellos el primer ministro, Benyamin Netanyahu, durante sus vacaciones en agosto, sin haber informado de ello al Gobierno británico. A pesar de estas disculpas, poco después fueron revelados aun más detalles de las reuniones secretas que no había compartido con May, suscitando todavía más controversia. HispanTv

—El Gobierno estadounidense impone nuevas sanciones a Cuba, enfocadas al sector del turismo y miembros del Ejército. Las nuevas sanciones de Washington, que entrarán en vigor a partir de mañana jueves, incluyen una extensa lista de empresas con las que los ciudadanos estadounidenses no podrán hacer transacciones comerciales, lo que afectará al sector turístico cubano, ya que están unos 84 hoteles en toda la isla. HispanTv

—China y EE.UU. firman contratos comerciales por más de 253.000 millones de dólares. Los presidentes de ambos países han valorado los esfuerzos mutuos para conseguir tales logros en el ámbito económico y están listos para seguir cooperando en temas de política internacional. RT

—El bloqueo de Yemen por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita podría llevar a la peor hambruna en muchas décadas. Un alto cargo humanitario de las Naciones Unidas (ONU), Mark Lowcock, advierte que, a menos que la coalición militar liderada por Riad levante su bloqueo sobre Yemen, ese país, devastado por la guerra, enfrentará “la hambruna más grande que ha visto el mundo en muchas décadas, con millones de víctimas”, informa la agencia AP. RT

La víspera, Cuba y Japón suscribieron un acuerdo de donación destinado al mejoramiento de equipamiento agrícola para el incremento de la producción de semilla de arroz, por un valor aproximado de 10 millones de dólares estadounidenses, cuyo beneficiario será el Grupo Empresarial Agrícola, perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Cubadebate

—Washington ordena a RT America registrarse como agente extranjero antes del lunes. EE.UU. amenaza con arrestar al director de RT America y congelar las cuentas de la cadena si no se registra como agente extranjero antes del próximo lunes. RT

Arabia Saudí llama a sus ciudadanos a abandonar ‘inmediatamente’ El Líbano y no viajar a este país, ha informado la cadena televisiva saudí Al-Arabiya. HispanTv

Abren el Chakra a EE.UU.: Rusia quiere saber quién entra en su submarino en India y por qué. El mando indio invitó a expertos militares estadounidenses a entrar en un submarino nuclear que formalmente es propiedad de Rusia. RT

EE.UU. gasta más de $ 5,6 billones en conflictos externos desde 2001, mientras que los datos ofrecidos por el Pentágono solo representan un tercio de esta cifra. HispanTv

Como Arabia Saudí, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait así como Bahréin urgen a sus ciudadanos a abandonar ‘inmediatamente’ El Líbano. HispanTv

