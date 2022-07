PULSO SINDICAL DIARIO DE LA CGT CHILE

21 JULIO 2022

1.- Nos reunimos con varios dirigentes y trabajadores para conversar sobre la propuesta de nueva Constitución, uno de los varios temas que estamos tocando en reuniones por zoom ante la dificultad para reunirnos y con el objetivo de tomar resoluciones que se hagan públicas, si así correspondiera hacerlo.

La mayoría se ha manifestado por el Apruebo sin dudarlo, exponiendo al mismo tiempo que es una opinión mayoritaria entre sus compañeros de trabajo. Algunos han sido claros en decir que no conocen todo el texto pero que la gestación de ambas – la que existe y la que se propone – no deja lugar a dudas. Otros – los menos a decir verdad pero igual de valiosos porque opinan y no se sienten impedidos de hacerlo – han dicho que ante temas como este los dirigentes no pueden influir en los trabajadores y que la gente debe votar en conciencia.

Solo podemos retrucar en ellos uno de sus argumentos. Los dirigentes si tenemos el derecho y la obligación de aclarar cada duda de nuestros representados y exponer abiertamente nuestro pensar. Es por ser como somos – claros y directos – que nos eligieron, es por decir las cosas sin dobleces que confiaron en nosotros. ¿Porque callarnos ante un tema que compete a todos?.

Valoramos y promovemos la toma de posición de los trabajadores y el derecho de ellos a votar en conciencia y consideramos válido que los dirigentes se reúnan y emitan una opinión sobre un tema tan importante como este . Lo que no podemos hacer ni haríamos sería obligar a nadie. ¿Y es que quién haría caso de una propuesta así?, obligar no se puede, se debe educar, entregar elementos y antecedentes y ayudar a que la gente se informe.

Ellos deciden siempre, pero nuestra obligación es entregarles elementos para esa elección.

A quienes tienen dudas, un elemento más de los muchos que hemos entregado. Este es un aporte que llegó al programa radial. Lean por favor de la actual constitución (si, la vigente desde 1980) el artículo 19 en particular los párrafos 16 al 19 y luego tengan a la vista la propuesta de nueva constitución y lean los artículos 45 al 49 y podrán constar porque se dice que una es mejor que la otra.

2.- Pero no nos olvidemos de lo siguiente.

El pueblo, los trabajadores, deben saber que la nueva constitución es un bebe en pañales, que no traerá cambios de inmediato y probablemente el 5 de septiembre todo siga igual, más allá de la euforia de los ganadores. Todos deberán convencerse de la necesidad de transformarse en actores, educarse en sus derechos, construir y fortalecer organizaciones, porque solo un pueblo organizado puede hacer realidad los anhelos de cambio y justicia.

Marcar rechazo es mantener lo que tenemos y esto que tenemos es lo que ha hecho que millones no participen ni activen.

Marcar Apruebo es salir del pantano, pero a la vez implica entender que para que las cosas cambien de verdad hay que participar y así sacar a todos los que ponen trabas en el camino.

