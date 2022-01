No a la Puconización de los lagos Mapuche: Comunidades apoyan prohibición de motos de agua

«No a la Puconización del Calafquen», esa frase se leía en un cartel que las comunidades mapuche presentaron para alertar acerca de la contaminación del lago, el uso de motos de agua y de la ocupación del borde costero por parte de empresas inmobiliarias cuyos acciones tienen varios cuestionamientos. El término Puconización, se refiere a como en la comuna de PUCON, toda esta situación a generado innumerables impactos socioambientales.

Representantes de 13 Lof de los alrededores del Lagos Pellaifa, Calafquen y Pullinque se hacen parte en el recurso de protección para defender la ordenanza municipal que prohíbe el uso de motores y embarcaciones en la cuenca del lago Calafquen.

Cabe mencionar que fueron las autoridades ancestrales de los Lof, los que generaron un dictamen que prohíbe el uso de motores en la cuenca del lago Calafquen. Dialogando y participando por varios meses, lograron crear esta norma jurídica local para la protección del agua y de los territorios donde habitan. La mencionada ordenanza municipal de la Comuna de Panguipulli fue aprobada el 28 de diciembreAl inicio de su trámite administrativo para la promulgación, proceso que está siendo frenado, pues fueron interpuestos 2 recursos de protección, uno a nombre de una Inmobiliaria del sector Puerto Calafquén (ribera norte del Lago Calafquen) y el segundo, en representación de 42 particulares, la mayoría dueños de segundas viviendas. Por otra parte, la Armada de Chile, cuyos representantes locales fueron convocados desde el mes de octubre a participar en este proceso y no asistieron, solicitó a Contraloría un pronunciamiento, cuestionando la legalidad de la ordenanza.

Cabe tener presente que los Recursos de Protección se presentan cuando las personas plantean que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. Esta es una acción jurídica que busca ver si esto es constitucional o no lo es. Si no lo es, hay que tomar medidas para salvaguardar el derecho de estas personas. Entonces, tribunales tiene que determinar a quien se le están vulnerando sus derechos y quién se los está vulnerando. Los recursos de protección presentados por la Inmobiliaria y el de los particulares que tienen casa a la orilla del Lago Calafquen fueron presentados contra la Municipalidad de Panguipulli. Ambas acciones legales obtuvieron orden de no innovar lo que tiene paralizada la implementación de la ordenanza que prohíbe la circulación de vehículos motorizandos en los Lagos Calafquén, Pellaifa y Pullinque.Hoy lunes 24 de enero, representantes de los 13 Lof se hacen parte como terceros, pues estiman que este recurso de protección también tiene que ver con sus derechos y los afecta. Los Lof que están participando de este proceso son: Lof Kulan, Lof Kona Rupu, Lof Traitraiko, Lof Pukura, Lof Llunkura, Lof Challupen, Lof Ziwilwe, Lof Trapur, Lof Huitag, Lof Tralahuapi, Lof Tralkapulli, Lof Llongahue, Lof Pilinhue Hueninca), todos mapuche de los alrededores de los Lagos Pellaifa, Calafquen y PullinqueEn la ocasión autorizarán el patrocinio para que su representación sea llevado por la abogada de DDHH Karina Riquelme ViverosANTECEDENTES DEL PROCESODocumento enviado por equipo de Comunicaciones de esta Coordinación MapucheEn mayo del 2021, los 13 lof ancestrales de la cuenca del Calafquén en la comuna de Panguipulli, iniciaron un trabajo conjunto para frenar la imposición de un proyecto que pretendía invertir 1700 millones en la construcción de una costanera y embarcadero en Coñaripe, proyecto que no fue consultado a los lof y sus autoridades ancestrales.Dicho proyecto afecta los espacios de significación cultural y espiritual mapunche, de los cuerpos de agua e impulsa el aumento de la contaminación con el uso de motores en el lago Calafquén. Ante esto las autoridades ancestrales de los 13 Lof, en el mes de octubre, comunican una resolución que prohíbe la circulación de motores principalmente lanchas y motos de agua usados con fines recreacionales. Fue por lo anterior que se inició un proceso de dialogo con el municipio de Panguipulli, al cual también fue convocado la capitanía de puerto de Panguipulli, la que no se hizo presente, para generar mecanismos de protección de los lagos Calafquén. Pellaifa y Pullinque, como medida preventiva para conservarlos, surgiendo así una ordenanza, que busca regular y restringir el uso de motores en los cuerpos de agua antes mencionados.La mencionada ordenanza fue aprobada el 28 de diciembre, y posteriormente inicio su trámite administrativo para la promulgación, proceso que fue truncado, ya que la propia Armada de Chile, cuyos representantes fueron convocados desde el mes de octubre a participar en este proceso y no asistieron, solicitó a contraloría un pronunciamiento, cuestionando la legalidad de la ordenanza. Posteriormente se presentaron 2 recursos de protección uno a nombre de una inmobiliaria del sector Puerto Calafquén, lugar que ha sido de uso exclusivo de particulares de residencia temporal, excluyendo a los residentes locales del acceso a las playas de ese sector y el segundo, en representación a un grupo de particulares la mayoría dueños de segundas viviendas principalmente ubicados en la ribera norte del lago Calafquén cuyas propiedades se ubican sobre terreno ancestral y /o indígena.Para las comunidades mapuches tanto la resolución de los lonkos como la ordenanza municipal, son hitos de un proceso de resguardo y protección de los cuerpos de agua, como un bien común de significancia espiritual y que es urgente proteger con acciones concretas, para no lamentar en el futuro situaciones de contaminación como la ocurrida con el lago Villarrica.La argumentación de los recursos deja en evidencia, la poca conciencia del cuidado real por la biodiversidad, el nulo respeto y consideración a una decisión del pueblo mapuche del territorio Panguipulli y la falta de compromiso real de privados que anteponen sus privilegios al bien común, y utilizando sus influencias como lo evidencia la solicitud del ministro del interior, de un informe jurídico del actuar del municipio de Panguipulli, al Delegado presidencial, situación que no ha ocurrido ante otros de mucha más gravedad ocurridas en esta comuna.Por ahora, se espera el fallo de la corte de Valdivia a los recursos de protección, en tanto Contraloría, no se puede pronunciar para dar respuesta a la solicitud de la Armada de Chile es mientras no se resuelvan los recursos presentados por particulares e inmobiliarias .Protegiendo nuestras aguas y territorioslof del Inalafken del territorio de Panguipulli

