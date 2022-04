Histórica Declaración del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua.



NICARAGUA EXPULSA A LA OEA



El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos denunciado y continuamos denunciando, la condición vergonzosa de uno de los Instrumentos Políticos de intervención y dominación del Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos, llamado equívoca y falazmente, Organización de los Estados Americanos.



El Pueblo y Gobierno de Nicaragua hemos desconocido y desconocemos este Instrumento de Administración Colonial, que no representa en ningún momento la Unión Soberana de Nuestramérica caribeña, y que, por el contrario, es Instrumento del Imperialismo yanqui, para violentar Derechos e Independencias, auspiciando y promoviendo intervenciones e invasiones, legitimando Golpes de Estado en distintos formatos y modalidades, en el afán que por supuesto, no logran, de desintegrar, por humillación, claudicación y rendición, nuestras Soberanías Nacionales.



Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de Noviembre del 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del Imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos Mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas.



Retiramos las Credenciales de nuestros Representantes, los Compañeros Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell. No tendremos presencia en ninguna de las Instancias de ese diabólico

Instrumento del mal llamada OEA, plagada de insultos, ofensas, indignidades, calamidades y agresiones que no reflejan en ningún momento o circunstancia, los Valores e Intereses Nacionales de Honor, Gloria y Victorias. Tampoco tendrá este infame Organismo, en consecuencia, Oficinas en nuestro País. Su sede local ha sido cerrada.



Nicaragua no es Colonia de nadie, por lo tanto no es parte de un Ministerio de Colonias. Al denunciar y renunciar a ese Mecanismo infernal del cual nos retiramos inmediatamente en absoluta Dignidad, ratificamos, eso sí, nuestro Respeto, Cariño y Reconocimiento, a Cuba y Venezuela Heroicos, y a los Pueblos que valientemente libran sus luchas, y que nos han acompañado y acompañan en las Batallas que se han librado, y se libran, por la Justicia, los Derechos de los Pueblos, la Soberanía, la Dignidad y la Paz.



Nos sentimos libres de las reiteradas insolencias de los empleados del Departamento de Estado yanqui, que representan allí el servilismo, el lacayismo, el entreguismo, la decrepitud y decadencia de una Institucionalidad deslucida y reducida por la servidumbre al yanqui.



El Pueblo Heroico de esta Nicaragua Bendita y Siempre Libre, expulsa a la nefasta Organización de Estados Americanos, como nuestro General de Hombres y Mujeres Libres, Augusto Nicolás Sandino, derrotó y expulsó a la Marinería yanqui de esta Patria Libre y Soberana.



Managua, 24 de Abril, 2022

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua

Me gusta esto: Me gusta Cargando...