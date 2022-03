«Navegando por nuestra humanidad: Ilan Pappé sobre las cuatro lecciones de Ucrania»

Párrafos:

Primera lección: los refugiados blancos son bienvenidos; los otros, no tanto

«Estos [los refugiados ucranianos] no son los refugiados a los que estamos acostumbrados… estas personas son europeas. Esta gente es inteligente, es gente educada. … Esta no es la ola de refugiados a la que estábamos acostumbrados, gente de la que no estábamos seguros de su identidad, gente con pasados poco claros, que podrían haber sido incluso terroristas…»

Segunda lección: se puede invadir Irak pero no Ucrania

Ocupar todo un país con fines políticos no fue inventado en este siglo por Vladimir Putin; fue introducido como una herramienta política justificada por Occidente.

Tercera lección: A veces se puede tolerar el neonazismo

Hasta la crisis actual, los medios de comunicación occidentales progresistas, como The Nation, The Guardian, The Washington Post, etc., nos advirtieron sobre el creciente poder de los grupos neonazis en Ucrania, que podría afectar al futuro de Europa y más allá. Los mismos medios hoy desestiman la importancia del neonazismo en Ucrania.

The Nation el 22 de febrero de 2019 informó:

«Hoy, los crecientes informes sobre la violencia de extrema derecha, el ultranacionalismo y la erosión de las libertades básicas están dando la mentira a la euforia inicial de Occidente. Hay pogromos neonazis contra los gitanos, ataques desenfrenados contra feministas y grupos LGBT, prohibiciones de libros y glorificación patrocinada por el Estado de los colaboradores nazis.»

«Mientras la lucha de Ucrania contra los separatistas apoyados por Rusia continúa, Kiev se enfrenta a otra amenaza para su soberanía a largo plazo: poderosos grupos ultranacionalistas de derecha.

«En Ucrania operan varios grupos paramilitares nacionalistas, como el movimiento Azov y el Sector Derecho, que abrazan la ideología neonazi. Aunque son muy conocidos, parecen tener poco apoyo público. Sólo un partido de extrema derecha, Svoboda, está representado en el parlamento ucraniano, y sólo tiene un escaño».

«Hay, efectivamente, formaciones neonazis en Ucrania. Esto ha sido confirmado de forma abrumadora por casi todos los principales medios occidentales. El hecho de que los analistas sean capaces de descartarlo como propaganda difundida por Moscú es profundamente preocupante. Es especialmente inquietante dado el actual aumento de neonazis y supremacistas blancos en todo el mundo».

Cuarta lección: Atacar a los rascacielos sólo es un crimen de guerra en Europa

El USA Today informó de que una foto que se hizo viral sobre un rascacielos en Ucrania que fue alcanzado por un bombardeo ruso resultó ser un rascacielos de la Franja de Gaza, demolido por la Fuerza Aérea israelí en mayo de 2021.

Podemos navegar como personas conscientes entre nuestras respuestas a las calamidades y nuestra responsabilidad de señalar la hipocresía que en muchos sentidos preparó el camino para tales catástrofes. Legitimar internacionalmente la invasión de países soberanos y autorizar la continua colonización y opresión de otros, como Palestina y su pueblo, conducirá a más tragedias, como la de Ucrania, en el futuro, y en cualquier lugar de nuestro planeta.

Enviado por Hugo Veloso

