¡Nacionalización del cobre y litio avanza en la Convención Constitucional! ¡A reforzar la organización y movilización!

La Voz de los Trabajadores

Por MIT Chile

Hoy fue aprobado el primer proyecto discutido en la Comisión de Medioambiente de la Convención Constitucional sobre la nacionalización del cobre, litio y otros bienes minerales. El proyecto votado fue el de la constituyente Ivanna Olivares (independiente por la región de Choapa), también apoyado por nuestra compañera María Rivera. En los próximos días se discutirá y votará otro proyecto, la Iniciativa Popular de Norma impulsada por varias organizaciones sociales, intelectuales, sindicatos y por el MIT. Este proyectó juntó más de 23 mil firmas y tiene amplio apoyo popular.

El proyecto votado hoy es una victoria importante de la clase trabajadora y el pueblo, ya que plantea la necesidad de nacionalizar las grandes empresas de la minería para recuperar los bienes minerales de las manos de las transnacionales y las más ricas familias chilenas, como la familia Luksic, dueña de Antofagasta Minerals. Con 11 votos a favor y 8 en contra, fue aprobada la propuesta, que ahora deberá pasar al Pleno de la Convención. La Comisión de Medioambiente es conformada por 19 convencionales y se necesitaba la mayoría absoluta para la aprobación.

La pelea por la nacionalización gana un aliento, pero no está ganada aun, ya que todas las normas de la próxima Constitución deberán ser aprobadas por ⅔ (dos tercios) de los constituyentes cuando lleguen al pleno; es decir, por 103 convencionales.

Se rechaza una parte importante del proyecto

Desde el MIT planteamos desde el inicio que la nacionalización del cobre, litio y otros minerales debería ser acompañada por una discusión sobre el control de las empresas de la Gran Minería. Por eso presentamos en nuestra Norma Popular (y también eso fue incorporado al proyecto de Ivanna) la necesidad de que las empresas nacionalizadas fuesen controladas por los trabajadores y las comunidades afectadas por la Gran Minería. Esto porque no confiamos en el Estado ni en Codelco, una empresa que hoy es administrada según la lógica capitalista, donde no hay control sobre la contaminación, el uso abusivo del agua, el subcontrato, la persecución sindical y un largo etc.

Sin embargo, el artículo que proponíamos sobre el control de las empresas fue rechazado por la Comisión. Concretamente, el artículo decía lo siguiente:

“La dirección de las empresas estatales encargadas de los bienes estratégicos deberá realizarse a través de instancias colegiadas compuestas por representantes designados por el presidente de Chile, por los trabajadores sindicalizados de la minería, electos democráticamente entre profesionales, trabajadores de planta y subcontratistas, por representantes de las comunidades elegidas democráticamente y pueblos indígenas afectados por exploración y explotación de los bienes estratégicos, además integrarán dicho directorio representantes de las Universidades público-Estatales. Tal composición deberá realizarse de manera que ninguno de los sectores representados tenga por sí solo la mayoría absoluta.”

Si bien desde el MIT siempre hemos planteado el total control por parte de los trabajadores y comunidades, la norma que presentamos (y la votada hoy igual) fue fruto de un acuerdo entre los distintos sectores que están por la nacionalización. Aun así, la Comisión rechazó ese artículo con 7 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Lo que nos llama la atención es que varios constituyentes que votaron por la nacionalización votaron en contra de este artículo. Queremos abrir un fraterno dialogo con esos constituyentes y el conjunto de las y los trabajadores sobre la importancia de este tema. Sabemos que hay un temor de los constituyentes ecologistas de izquierda como Camila Zárate, Constanza San Juan y Fernando Salinas en mantener la minería intensiva que destruye el medioambiente y comunidades. Según el argumento de las compañeras, la participación de las comunidades en los directorios de las empresas podría generar una dependencia en relación al “extractivismo” y profundizar la minería destructiva. Nosotros no tenemos acuerdo con ese argumento. Creemos justamente que la única forma de acabar con la destrucción de la naturaleza y de las comunidades (falta de agua, contaminación, etc.) es que ellas sean parte de la administración y puedan decidir sobre el rumbo de la minería. De otra forma, dejaremos al Estado capitalista y corrupto y a los gerentes millonarios de Codelco que decidan qué se hace o qué no se hace.

Confiamos en la clase trabajadora y en las comunidades para discutir y decidir sobre el futuro de la minería en el país: ¿Cuáles mineras siguen abiertas y cuáles se cierran? ¿Cuánto se explota y cuánto no se explota? ¿Cuánto deben ganar los trabajadores? ¿Debe seguir existiendo el subcontrato? ¿Es necesario invertir más dinero en tecnologías que disminuyan la contaminación? Estas cuestiones solo pueden ser solucionadas si hay una real participación de la clase trabajadora y las comunidades en el control de las empresas. Por eso, realmente no entendemos la votación de las compañeras y compañeros ecologistas en contra de este artículo.

La campaña por la nacionalización va creciendo

La votación de hoy fue un triunfo también de la movilización y apoyo popular. La Iniciativa Popular de Norma que levantamos superó las 23 mil firmas en poco más de un mes, lo que demuestra el amplio apoyo popular que existe por la nacionalización del cobre, litio y otros minerales.

Muchas organizaciones, intelectuales, sindicatos y constituyentes han sido parte de esta campaña. Aquí queremos destacar a las constituyentes María Rivera (MIT) e Ivanna Olivares, que llevan esta discusión a los cabildos populares, asambleas territoriales, foros, charlas, etc. También los compañeros del Sindicato Interempresa de la Minería – SIM 18 de Octubre. Los compañeros del SIM, cuyo presidente es Edu Gallardo, del MIT, han llevado esta discusión a las faenas mineras, repartiendo más de 2000 boletines que han llegado a distintas faenas como Chuquicamata, El Teniente, Andina, Minera La Florida, Los Bronces y otras faenas.

Desde el MIT también hemos realizado charlas y foros en distintas regiones, como la quinta región (Valparaíso y Aconcagua), Arica y en diversas comunas de Santiago, como Puente Alto, Santiago Centro, Maipú y otras. Durante las últimas semanas también repartimos miles de volantes en metros, plazas y paraderos de micro.

Los compañeros y compañeras del Frente por la Renacionalización del Cobre también han aportado en actividades, impresión de volantes, difusión, etc. Las compañeras y compañeros de la Conaban, Confederación Bancaria, también han sido fundamentales en esta campaña, apoyando en actividades afuera de la Convención, organizando charlas e impulsando la campaña. También queremos nombrar a las compañeras y compañeros de la Lista del Pueblo. También entre la intelectualidad podemos destacar a los compañeros Julián Alcayaga, destacado intelectual que lleva más de 20 años luchando por la nacionalización del cobre y que ha sido fundamental en la elaboración de las propuestas, el compañero Pablo Sepúlveda Allende y la compañera Marcela Vega, de la USACH. También queremos agradecer el apoyo del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, que se puso a la disposición de esta campaña, difundiendo materiales e invitándonos a actividades.

En las últimas semanas la nacionalización del cobre y litio ha sido un tema de debate en muchos territorios y organizaciones sociales. Nuestra presión afuera de la Convención también ha sido fundamental para dialogar con los constituyentes y convencerlos de esta propuesta.

Los próximos pasos: ¡a luchar por nuestra Norma popular!

En los próximos días será votada la Iniciativa Popular de Norma por la Nacionalización que impulsamos desde el MIT con varias otras organizaciones.

Queremos reforzar la campaña por la nacionalización para que nuestra norma sea aprobada en su integridad por la Comisión, ya que identificamos puntos importantes que quedaron afuera, como la obligatoriedad de utilizar parte de los excedentes de la gran minería para financiar vivienda, salud y educación y también el tema del control obrero y popular sobre las mineras nacionalizadas.

Por eso, es fundamental que reforcemos con toda nuestra energía la campaña por la aprobación de la Iniciativa Popular N°5602. Debemos llevar esta discusión a todos nuestros amigos, compañeros de trabajo y familiares. La nacionalización del cobre, litio y demás bienes minerales es fundamental para acabar con el saqueo de las transnacionales y familias más ricas de Chile a nuestro país. Solo así podremos recuperar la soberanía de los pueblos de Chile para decidir qué hacer con la riqueza producida por las manos de la clase trabajadora.

Desde el MIT ponemos nuestros materiales – volantes y afiches a disposición de los que se quieran sumar a la campaña (contacto por Instagram o Facebook).

En las próximas semanas la nacionalización deberá ser debatida en el Pleno de la Convención Constitucional, donde tendrá que ser aprobada por ⅔ de los constituyentes (103 votos). Sabemos que la presión de la burguesía minera será enorme para que eso no sea aprobado, por eso es fundamental que el movimiento social y obrero tome esta tarea en sus manos. No tenemos dudas que, si el movimiento obrero y los territorios toman esta bandera, podremos lograr recuperar el cobre, el litio y todo lo demás que nos han saqueado. Para eso es fundamental que nos organicemos y luchemos, que exijamos asambleas en nuestros sindicatos para debatir este tema, que presionemos a las y los constituyentes, que realicemos volanteos y marchas.

¡Arriba a las y los que luchan!

¡El cobre, el litio y el oro son nuestros!

Me gusta esto: Me gusta Cargando...