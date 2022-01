Myanmar – Un año de resistencia popular contra el golpe militar

The Irrawaddy, 30-12-2021 (*)

https://www.irrawaddy.com/news/

Traducción de Enrique García – Sin Permiso

https://sinpermiso.info/

Cuando Myanmar se preparaba a celebrar la entrada de 2021, aunque la pandemia de COVID-19 planteaba un desafío significativo, había muchas esperanzas en el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de Daw Aung San Suu Kyi, que se preparaba para iniciar un segundo mandato histórico. Pero esas esperanzas en el futuro se evaporaron, junto con los avances sociales, económicos y democráticos que el país había logrado en los cinco años anteriores, cuando el ejército de Myanmar derrocó al gobierno en la madrugada del 1 de febrero y encarceló a gran parte de los líderes electos, incluida la consejera de Estado Daw Aung San Suu Kyi y el presidente U Win Myint, alegando fraude electoral en las elecciones de 2020, que la LND ganó de manera aplastante.

El vibrante movimiento de protesta liderado por jóvenes surgido para desafiar el golpe (para muchos de los que protestaban, el voto que Min Aung Hlaing les robó era el primero que emitían) pronto se enfrentó a un nivel de violencia que conmocionó al mundo. La brutalidad de la represión también provocó un movimiento de resistencia armada civil que, aunque gravemente superado en armas, ha impedido que el régimen militar tome el control total del país 11 meses después de que el comandante general del ejército tomase el poder para satisfacer sus ambiciones políticas personales frustradas hace mucho tiempo. Todos los días de 2021 trajeron una nueva historia o imagen impactante de la violencia y la represión de la junta. Pero Myanmar también se ha sentido alentado por el surgimiento de un Movimiento de Desobediencia Civil y la formación de un Gobierno de Unidad Nacional en la sombra. Varios ejércitos étnicos también se han comprometido con la lucha contra el régimen. Lo más inspirador, aunque desgarrador, ha sido el sacrificio de al menos 1.382 civiles, incluidos muchos niños, asesinados por las fuerzas del régimen, y las más de 11.200 personas que han sido detenidas por oponerse al golpe de estado. Pero la historia más importante de 2021 ha sido la de la lucha valiente, inquebrantable y principista del pueblo de Myanmar para restaurar su democracia, ganada con tanto esfuerzo, por todos los medios posibles, ya sea protestando o haciendo huelga, empuñando un rifle o golpeando ollas y sartenes. Es una historia que continuará mientras el régimen militar ilegítimo permanezca en el poder.

A continuación, The Irrawaddy analiza algunas de las personas y grupos clave que participaron en la configuración del curso de los acontecimientos en uno de los años más tumultuosos de la historia moderna de Myanmar.

El pueblo de Myanmar: los guardianes de la democracia

La gente de Myanmar aprecia la democracia. Tiene un valor especial para ellos porque, a diferencia de Occidente, donde se considera un derecho de nacimiento, han tenido que arriesgar sus vidas y luchar por ella contra sus gobernantes militares desde 1962. Cuando por fin se instauró una democracia incipiente en 2016, estaban decididos a mantenerla viva. En 2020 acudieron en masa a los colegios electorales, a pesar de la creciente epidemia de COVID-19, y la mayoría de ellos votó por la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido gobernante, con el fin de mantener la democracia en el país. Cuando sus votos fueron anulados por el golpe militar del 1 de febrero, Myanmar estalló en protestas.

Al frente de las protestas contra el régimen estaban los miembros de la Generación Z, que alcanzaron la mayoría de edad durante los años de democratización de Myanmar. Durante las manifestaciones, su advertencia al régimen fue: «¡Te metiste con la generación equivocada!» Otros gritaron “¡Respeten nuestros votos!”, Desafiando la afirmación del líder golpista Min Aung Hlaing de que la LND había cometido fraude electoral, excusa que utilizó para justificar el golpe de estado, personas de todos los ámbitos de la vida en todo el país se unieron al movimiento de oposición por todos los medios a su disposición. Boicotearon la cerveza y los cigarrillos producidos por empresas de los militares. Los médicos optaron por asistir a las protestas en lugar de ir a los hospitales. Los trenes ya no salían de las estaciones. Los cajeros de los bancos gritaron enojados “¡Liberen a Madre Suu ahora mismo! Las oficinas gubernamentales se quedaron vacías mientras el personal se quedaba en casa en protesta contra el golpe. Como resultado, la administración del régimen apenas podía funcionar. Más tarde, Min Aung Hlaing admitió a regañadientes que no había previsto tal resistencia.

Pero no toleró ninguna oposición. Ordenó a sus tropas que dispararan a matar a los manifestantes, lo que intensificó la indignación de la gente. El mundo miró conmocionado cuando sus soldados masacraron a más de 100 personas en un solo día en marzo. Despidió a todos los que se negaron a trabajar para él y emitió órdenes de arresto contra ellos. La gente creó instantáneamente fondos de ayuda mutua para aquellos que habían sido despedidos o se escondieron, mientras los animaba diciendo: «¡Solo nos tenemos los unos a los otros!» y «¡Debemos ganar!»

La determinación sigue siendo fuerte después de todos estos meses. El régimen aún no controla completamente el país. Cuando las principales protestas callejeras en las grandes ciudades fueron brutalmente reprimidas, la gente del interior del país inundó las calles de sus pequeños pueblos gritando consignas contra el régimen, mostrando que la oposición del pueblo a la junta no disminuía. Incluso hoy, siempre hay alguien protestando en algún lugar del país. Cuando los jóvenes tomaron las armas para luchar contra el régimen, la gente de Myanmar, dentro del país y en el extranjero, los financió, desde sus zapatos hasta sus armas. Apoyaron al Gobierno de Unidad Nacional (NUG) en la sombra, al que consideran su gobierno legítimo. Cuando el NUG llamó a una insurrección nacional contra la junta en septiembre, lo acogieron con entusiasmo, porque la brutalidad del régimen los ha decidido a restaurar la democracia al precio que sea necesario.

El 10 de diciembre, la gente de Myanmar en todo el país mostró colectivamente al mundo que incluso después de 11 meses su oposición al régimen seguía siendo inquebrantable y llevó a cabo una huelga silenciosa de un día de duración. Para vergüenza de la junta, toda la nación de casi 55 millones de personas permaneció en sus casas durante el día, e incluso los vendedores ambulantes, que viven de sus ganancias diarias, se negaron a abrir sus negocios.

Para el pueblo de Myanmar, 2021 ha sido un año difícil. El golpe les ha robado sus sueños. Ver a los jóvenes asesinados o arrestados les ha roto el corazón. Pero tenían que vivir sus vidas. Detrás de sus actividades diarias, sin embargo, hay una indignación latente, desesperación y lágrimas que aún no se han secado. Seguramente serán ellos los que impulsen la resistencia inquebrantable del pueblo contra el régimen durante el próximo año en su lucha por restaurar la democracia.

Cuando sus soldados usaron la fuerza letal contra manifestantes pacíficos en las calles y dispararon balas en áreas residenciales, entre muchas otras atrocidades cometidas contra los civiles este año, la gente no pudo evitar desear que el líder del golpe, el general mayor Min Aung Hlaing, nunca hubiera nacido.

No estaban exagerando.

Su golpe de estado contra el gobierno elegido democráticamente el 1 de febrero ha puesto al país patas arriba social, política y económicamente. En ese fatídico día, el pueblo de Myanmar perdió su paz mental, su sentido de la alegría y, lo más importante, su futuro. Más de 1.300 personas han perdido la vida a manos de sus soldados hasta ahora, principalmente por oponerse a su régimen, mientras que miles más languidecen en centros de interrogatorio y prisiones. La ONU predice que casi la mitad de los 55 millones de habitantes de Myanmar serán más pobres el próximo año, y que la tasa de pobreza urbana se triplicará. La incipiente democracia del país ha sido sofocada. En resumen, el caos que Min Aung Hlaing ha causado es colosal. No es de extrañar que la gente desee que no hubiera nacido.

Toda esta devastación es el resultado directo de su ansia de poder. Es bien sabido que el tirano de Naypyitaw ha soñado durante mucho tiempo con ser presidente de Myanmar. Cuando sus aliados en los partidos pro-militares fueron derrotados sin paliativos por la Liga Nacional para la Democracia (LND) liderada por Daw Aung San Suu Kyi en las elecciones de 2020, todo lo que Min Aung Hlaing pudo hacer fue dar un golpe de estado y arrestar a la Consejera de Estado junto con el presidente U Win Myint y otras personalidades. Para justificar su brutal maniobra, alegó descaradamente irregularidades electorales. Cuando esta pobre excusa fue desafiada por manifestantes que gritaban consignas como «¡Respeta nuestros votos!», simplemente los ignoró.

Pero más de 10 meses después del golpe, Min Aung Hlaing parece cada vez más un dictador enloquecido y fuera de la realidad. En las reuniones, pronuncia discursos largos e incoherentes con su sonrisa hipócrita. Presiona a su gabinete para implementar proyectos absurdos, como su plan de operar autos eléctricos en un país plagado de apagones. Cuando sueña despierto con convertir a Myanmar en el país más desarrollado de la región en 10 años, la gente se rie de él.

A pesar de todas sus fantasías, no tiene logros de que presumir hasta ahora. Enfrentado a la inquebrantable resistencia armada civil a su régimen, todavía no ha podido someter al país a su control total. La economía está en una espiral descendente. En lo único que destaca es en matar y encarcelar personas. Por supuesto, estos no son el tipo de logros de los que jactarse.

Además, el golpe no le ha aportado nada positivo. A nivel internacional, él y los miembros de su régimen han sido aislados con sanciones. Incluso la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la que Myanmar es miembro, dio el paso sin precedentes de marginarlo de su cumbre por no haber implementado un plan de paz que había acordado. La resistencia en casa y en el exterior no le han influido. Por el contrario, ha intentado aplastar a los grupos armados de oposición locales con ataques aéreos, bombardeos y masacres en sus zonas fuertes, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no debería sorprendernos si «una muerte rápida para Min Aung Hlaing» es el deseo popular de Myanmar para 2022. Sin embargo, incluso si se concede el deseo, no hay un lugar en el infierno lo suficientemente caliente para él.

Héroes caídos que han sacrificado sus vidas por su país

Al menos 1.382 héroes han sido asesinados por las fuerzas de la junta asesina en los 11 meses desde que los militares dieron su golpe de estado, la mayoría de ellos mientras participaban en protestas contra el régimen. La mayoría arriesgó sus vidas sabiendo que existía una posibilidad muy real de que fueran víctimas de la brutalidad del régimen.

A pesar de saberlo, actuaron de manera voluntaria, totalmente enfocados en sus objetivos: democracia y un futuro mejor. Sus antecedentes eran diversos, pero la mayoría vivía vidas relativamente normales hasta el golpe. La toma del poder por parte de los militares los convirtió en activistas decididos a resistir a la junta.

La primera manifestante en perder su vida, exponiendo cuán delgada era realmente la apariencia inicial de tolerancia del régimen, fue la estudiante de 19 años Mya Thwate Thwate Khaing, quien fue asesinada cuando la policía reprimió una protesta a la que asistía en Naypyitaw. Cuando la junta intensificó su mortífera represión de las manifestaciones en Yangon a fines de febrero, el ingeniero de redes Nyi Nyi Aung Htet Naing suplicó a la ONU que interviniera y pusiera fin a la dictadura militar de Myanmar, preguntando «cuántos cadáveres necesita la ONU para actuar». Al día siguiente fue abatido por soldados.

Ser testigo de la muerte de estos jóvenes fue especialmente desgarrador para los maestros de escuela. En su página de Facebook, Daw Tin Nwe Yee, de 59 años, pidió al régimen que dejara de dañar a la preciosa juventud del país, antes de ponerse el uniforme de maestra de escuela y unirse a sus colegas en una protesta en Yangon. Madre de dos hijos, recibió un disparo y luego murió a causa de sus heridas.

Antes de salir de casa para una protesta el 11 de marzo en el municipio de Dagon del norte de Yangon, Chit Min Thu, de 25 años, le rogó a su esposa embarazada que lo perdonara por unirse a la protesta. Insistió: «¡Si no salgo y si otros hacen lo mismo, no recuperaremos la democracia!» No llegó a casa ese día; su hijo crecerá sin él.

Sin embargo, lejos de disuadir a los manifestantes, la mortífera represión solo motivaron a más personas a tomar las calles en todo el país. Al frente de las columnas de protesta había jóvenes equipados con máscaras de gas lacrimógeno y escudos improvisados ​​para protegerse de las tropas del régimen que atacaban. Aparte de esas cosas, todo lo que tenían era un deseo ardiente de asestar un golpe mortal al régimen, costase lo que costase. Se derramó más sangre y Myanmar gimió dolorosamente cuando perdió a más hijos a manos del régimen.

Khant Nyar Hein era un estudiante de primer año de la escuela de medicina cuyo sueño era tratar a los pacientes pobres de forma gratuita. Fue asesinado a tiros en marzo en Yangon mientras participaba en una protesta, robando al país un buen futuro médico.

En Mandalay, Kyal Sin, una cantante, bailarina y campeona de taekwondo de 19 años, fue asesinada a tiros cuando las tropas aplastaron una protesta en la que participaba. En Monywa, la capital de la región de Sagaing, el poeta K Za Win fue arrastrado por la carretera después de recibir un disparo. en una protesta. Su compañero poeta Khet Thi fue torturado hasta la muerte después de ser arrestado por su obra de arte antigolpista.

Algunos dieron sus vidas salvando a otros mientras las balas del régimen volaban a su alrededor.

En Monywa, el estudiante de enfermería Thinzar Hein, de 20 años, recibió un disparo en la cabeza mientras trataba a manifestantes heridos, y el repartidor de Foodpanda, Ko Zaw Thein Aung, de 20 años, recibió un disparo similar en la cabeza mientras ayudaba a una mujer herida durante una manifestación.

Los miembros de la derrocada Liga Nacional para la Democracia no se salvaron.

Un presidente de distrito del partido en el municipio de Pabedan de Yangon, U Khin Maung Latt, y U Zay Myat Lynn, que estaba a cargo del Instituto de Formación Profesional Suu en el municipio de Shwepyithar, están entre los cuadros del LND que han sido torturados hasta la muerte por el régimen miestras estaban detenidos.

No hay duda de que esas 1.375 personas sacrificaron sus vidas por el movimiento para acabar con el régimen y restaurar la democracia en Myanmar. Sus muertes trajeron lágrimas, ira y dolor. Por otro lado, su sacrificio, coraje, valentía y determinación sirven para unir a todos los opositores al régimen.

¡Descansen en honor, héroes! Myanmar nunca olvidará su sacrificio.

Daw Aung San Suu Kyi: sigue inspirando amor y odio

Si Daw Aung San Suu Kyi, ahora de 76 años, revisara su vida, podría concluir que los últimos 33 años han sido definido en gran medida por dos fuerzas opuestas: el amor y el odio. A pesar de toda la oposición que inspira en algunos sectores, ha sido una figura querida en la política de Myanmar desde 1988, y sin duda lo sigue siendo. Los generales de Myanmar la han considerado su archienemiga desde ese año por liderar la oposición en su contra, respaldada por un apoyo popular del que nunca han gozado.

En el pasado, la colisión de estas dos fuerzas hizo que los hombres de uniforme la pusieran repetidamente bajo arresto domiciliario, tres veces entre 1989 y 2010, y su confinamiento duró un total de 15 años. Las dos emociones se despertaron nuevamente a fines del año pasado cuando su Liga Nacional para la Democracia (NLD) obtuvo una victoria aplastante en las elecciones generales, obteniendo un segundo mandato de gobierno. En una bofetada a los votantes, el ejército dio un golpe de estado en febrero, alegando que la LND había cometido un fraude electoral masivo, una afirmación que los observadores internacionales de las encuestas rechazaron. Daw Aung San Suu Kyi fue arrestada por cuarta vez y el líder del golpe Min Aung Hlaing presentó 11 cargos en su contra. Muchos ven la campaña legal de la junta como un intento de apartarla de la política de una vez por todas; si es declarada culpable de todos los cargos, enfrenta 102 años de prisión, lo que significa que pasará el resto de su vida tras las rejas.

El afecto de la gente por ella proviene simplemente de su benevolencia y sinceridad, cualidades que los generales nunca les han mostrado. El ejemplo más reciente fue en 2020 cuando Myanmar fue duramente golpeado por el COVID-19 bajo el gobierno de la LND. Consoló a la gente, instándola a que no entrara en pánico y prometiendo cuidarla, como se supone que debe hacer un gobierno popular. Cumplió su palabra y la gente se sintió segura. Cuando fue arrestada durante la toma de posesión, la gente inundó las calles de las ciudades y pueblos para pedir su liberación inmediata, insistiendo en que ella era su líder legítima y electa.

Por el bien del país, Daw Aung San Suu Kyi siempre ha dicho que esperaba reconciliarse con el ejército, al que llamó «el ejército de papá», ya que su padre, el general Aung San, lo fundó en 1941. Dijo que no les tenía rencor y durante su tiempo en el cargo incluso se refirió a los generales en su gabinete como «bastante dulces». Cuando la Corte Internacional de Justicia escuchó un caso contra Myanmar por el genocidio de los militares contra los rohingya, fue a La Haya y dijo a los jueces que los perpetradores deberían ser juzgados en casa, empañando su reputación internacional. Sin embargo, a pesar de su inquebrantable tolerancia hacia ellos, Daw Aung San Suu Kyi es una vez más prisionera de los generales, que todavía la odian. Sus soldados han matado a más de 1.300 personas, la mayoría jóvenes, por su oposición al régimen y su exigencia de que sea liberada. El país al que ha comprometido su vida ha sido destrozado por el golpe militar. Sería interesante saber qué piensa ahora de los militares, confinada en arresto domiciliario en un lugar no revelado de Naypyitaw.

U Win Myint: el inquebrantable presidente de Myanmar

Cuando los dos altos oficiales militares aparecieron repentinamente en su habitación en el Palacio Presidencial en Naypyitaw, a primera hora de la mañana del 1 de febrero, U Win Myint se dio cuenta de inmediato de que los militares habían dado un golpe de estado contra su gobierno civil liderado por la Liga Nacional para la Democracia (LND). Los oficiales instaron a U Win Myint a renunciar a su cargo como presidente de Myanmar, sugiriendo que alegase su mala salud como la razón. Amenazaron al presidente con hacerle daño si no cooperaba.

U Win Myint se negó y dijo: «Prefiero morir que renunciar». El hombre de 70 años fue detenido en un lugar desconocido. Al mismo tiempo, Daw Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado y líder de facto del gobierno de la LND, pasaba por una prueba similar. El régimen ha presentado varios cargos contra el presidente desde su detención.

U Win Myint ganó cuatro contiendas electorales en la lista de candidatos de la LND: en las elecciones generales de 1990, 2015 y 2020, y en una elección parcial en 2012.

Tras dos años como presidente del Parlamento, se convirtió en presidente en marzo de 2018 después de que U Htin Kyaw se retirara por motivos de salud. Los esfuerzos contra la corrupción se intensificaron después de que asumiese la presidencia, tanto en el poder administrativo como en el judicial. Una de las reformas más importantes fue poner el Departamento de Administración General, que había sido supervisado por el Ministerio del Interior controlado por los militares, bajo supervisión civil. Sin embargo, los militares transfirieron el departamento nuevamente al Ministerio del Interior después del golpe.

Abogado de formación, se ha dedicado a la política durante más de 30 años desde el levantamiento democrático de 1988, y se unió a la LND en sus inicios.

Como muchos otros políticos de la época, U Win Myint terminó en prisión después de que los militares se negaran a honrar los resultados de las elecciones generales de 1990. Las terribles condiciones en la prisión no pudieron debilitar su fe, ni tampoco las amenazas de los hombres uniformados el día de la toma de posesión del 1 de febrero.

Después del golpe, el primer día de su juicio, el juez le pidió a U Win Myint que declarara su ocupación. Él respondió: «Presidente de Myanmar». Todavía se considera el jefe de estado, habiendo sido nominado en el cargo por el Parlamento, que está compuesto en gran parte por legisladores elegidos por el pueblo de Myanmar.

La mayoría de las personas que salieron a las calles a protestar por el golpe estaría de acuerdo; Uno de sus cánticos de llamada y respuesta durante las protestas ha sido: “¿Quién es nuestro presidente? ¡U Win Myint! Los manifestantes han exigido su liberación inmediata junto con la de Daw Aung San Suu Kyi. Al enterarse de su desafío a sus captores en la mañana de la toma de posesión, después de que los abogados transmitieron su testimonio ante el tribunal militar, la gente vió justificado porqué le ha apoyado y su respeto por él creció.

PDF: Ejército del Pueblo de Myanmar

Después de que sus manifestaciones fueron alcanzadas por balas reales y granadas y muchos de sus compañeros fueron asesinados a tiros a fines de febrero y marzo, los manifestantes contra el régimen en Myanmar comprendieron que tomar las armas era la única respuesta si querían derrotar al régimen.

Miles de manifestantes en ciudades y pueblos de todo el país se dirigieron a las áreas fronterizas donde los grupos étnicos armados estaban activos, para recibir entrenamiento militar. Había amanecido la revolución armada popular contra el régimen.

La primera rebelión armada civil de Myanmar estalló en Kale Township, División de Sagaing a finales de marzo cuando los manifestantes y residentes resistieron la represión letal del régimen con hondas, armas de gas caseras y armas de caza tradicionales, algunas del siglo XIX. Tomadas por sorpresa por esta resistencia, las tropas del régimen sufrieron graves pérdidas.

Inspirados por el ejemplo de Kale, los activistas contra el régimen en otras partes del país, excepto en el estado de Rakhine, formaron fuerzas de resistencia civil locales que se conocerían colectivamente como la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF). Se equiparon con pistolas de gas caseras, tirachinas, rifles de caza tradicionales y bombas improvisadas para defender sus pueblos y los grupos anti-régimen de las redadas y la represión de la junta.

Con la ayuda de quienes regresaban del entrenamiento en las fronteras, las PDF locales mejoraron sus arsenales. Los cócteles molotov fueron reemplazados por minas controladas por teléfonos celulares. Las pistolas Shinzawa que introducían de contrabando se volvieron útiles para matar a administradores o colaboradores designados por el régimen. Cuando algunas almas más valientes y enérgicas se hicieron con fusiles M-16 y dispararon con éxito a los soldados en los controles de seguridad en Yangon, todo el país se emocionó, ya que solo habían visto operaciones así en las películas de Hollywood. Estos presagiaron ataques similares en otras partes del país, causando bajas e infundiendo miedo y una sensación de inseguridad entre los soldados del régimen, para deleite de la gente.

A principios de mayo, el Gobierno de Unidad Nacional civil paralelo de Myanmar reconoció oficialmente al PDF como su brazo armado, reclutó a quienes habían sido entrenados en áreas controladas por grupos étnicos armados y organizó las fuerzas involucradas en la resistencia civil nacional en curso. Numerosas unidades PDF están diseminados por todo el país y llevan a cabo ataques en sus regiones.

Las PDF están compuestos principalmente por jóvenes de diversos orígenes: agricultores, trabajadores, políticos, periodistas, médicos, artistas e incluso algunos policías y soldados desertores. La mayoría de la población de Myanmar dentro del país y en el extranjero trata a los miembros de los grupos PDF como a sus propios hijos. Los alimentan, los visten y los arman. Rezan por su bienestar y seguridad. Esta es la tercera vez en la historia moderna de Myanmar que el país ha visto un amplio apoyo popular a un movimiento de resistencia armada, después de las guerras contra los británicos en 1885 y los fascistas japoneses en 1945. Los PDF se convirtieron en la mejor esperanza de la gente cuando el NUG llamó a una insurrección nacional contra el régimen en septiembre. Las PDF han demostrado ser el orgullo y la alegría del pueblo, causando graves bajas a las fuerzas del régimen, especialmente en Magwe, Sagaing,Chin y Kayah, en colaboración con grupos armados étnicos locales.

El NUG afirma que casi 5.000 soldados de la junta murieron y 1.700 resultaron heridos entre junio y noviembre por las FDP y los grupos étnicos armados.

Mientras tanto, el régimen aún no ha podido controlar completamente al país, principalmente debido a las PDF. Ha calificado a los combatientes de la resistencia como terroristas y les ha respondido con fiereza, incluyendo redadas en los escondites del PDF en las ciudades, haciendo arrestos y confiscando armas. Ha desplegado un gran número de tropas y ha utilizado artillería, cañoneras y aviones de combate [ 1 ] para atacar a las FDP y grupos armados étnicos en las regiones de Magwe y Sagaing y los estados de Chin, Shan, Kayah y Karen, donde la resistencia es más activa.

Cuando se le preguntó esto, un líder de PDF en el municipio de Tabayin de Sagaing respondió: “Hemos perdido todo: familias, hogares y negocios. Solo tenemos la guerra contra el régimen. Debemos seguir hasta el final. No podemos dar marcha atrás «.

EAO: Uniendo Manos con la Revolución Popular

Hasta el golpe del 1 de febrero, Myanmar, con la excepción de algunas áreas en los estados de Karen, Shan y Rakhine, había disfrutado de un breve período de tregua de más de 70 años de guerra civil, pero los combates entre el ejército de Myanmar y las organizaciones étnicas armadas (EAO) del país se intensificaron a raíz del golpe de estado.

En marzo, poco después de que la junta comenzara su letal represión contra los manifestantes pacíficos, algunos grupos étnicos armados se unieron al movimiento contra la dictadura.

Los más destacados entre ellos son dos grupos revolucionarios de larga data: el Ejército de Independencia de Kachin (KIA) en el norte y la Unión Nacional Karen (KNU) en el sur. Estos grupos han proporcionado entrenamiento militar a los jóvenes que resisten al régimen militar y dan refugio a funcionarios públicos en huelga que se niegan a trabajar bajo el régimen militar.

En mayo, el Frente Nacional Chin (CNF) se convirtió en la primera EAO en anunciar una alianza formal con el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) civil en la sombra. Se ha aliado con los grupos de resistencia civil locales conocidos colectivamente como la Fuerza de Defensa del Pueblo (PDF) en el estado de Chin y áreas circundantes para luchar contra las tropas del régimen allí. Tanto la KNU como la CNF son signatarios del Acuerdo Nacional de Cese el Fuego (NCA) firmado por varias EAO en 2015 con el gobierno cuasi civil.

KNU, ​​KIA y CNF se encuentran entre las ocho EAO que se han puesto del lado del pueblo contra la dictadura militar, según ha declarado el Consejo Consultivo de Unidad Nacional (NUCC) en una conferencia de prensa en noviembre. El NUCC es el organismo consultivo político del NUG que dirige los esfuerzos para sentar las bases para la creación de una unión federal.

El movimiento de resistencia armada contra la junta es más fuerte en las áreas controladas por estas EAO, particularmente en el noroeste, norte y sureste de Myanmar. Otro grupo, el Partido Progresista Nacional Karenni (KNPP), con sede en el estado de Kayah, también está luchando junto a los grupos locales de PDF allí. Las EAO que han optado por ponerse del lado de las PDF en su lucha para derrocar al régimen han sido acogidas con entusiasmo por la mayoría de la gente en todo el país, y estas fuerzas combinadas han causado graves bajas a las tropas de la junta.

Por otro lado, algunas EAO más pequeñas han mantenido conversaciones con la junta militar, mientras que otras han optado por ignorar el conflicto entre el régimen y sus oponentes como si no fuera de su incumbencia, viéndolo como una disputa interna en la mayoría étnica Bamar entre la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la derrocada Daw Aung San Suu Kyi y el brutal ejército. A pesar de ello, el movimiento de resistencia popular ha cobrado impulso con el apoyo de las EAO más importantes. La junta ha respondido con ofensivas militares masivas y ha cometido atrocidades contra los civiles que apoyan el movimiento de resistencia en Karen, Kayah, Chin y las áreas circundantes en la parte norte de Myanmar.

En cuanto al proceso de paz iniciado por la NCA, se detuvo por completo en 2021.

La junta ha tratado de reactivar el proceso de la NCA presionando a las EAO para que no se unan a los grupos a favor de la democracia, pero los analistas han descartado su reciente reunión con seis EAO con sede en el noreste del país, lideradas por el Ejército Unido del Estado de Wa (UWSA), como un ejercicio para salvar las apariencias que no logró ningún resultado.

Lamentablemente, con la junta intensificando sus ofensivas y la resistencia civil que no muestra signos de vacilación, parece seguro que en 2022 habrá más violencia y derramamiento de sangre.

NUG & CRPH: Representantes legítimos del pueblo de Myanmar

El movimiento de resistencia anti-junta ganó un nuevo impulso en abril cuando los legisladores electos a quienes el golpe del 1 de febrero les impidió tomar posesión de sus escaños en el Parlamento de la Unión formaron un gobierno paralelo para rivalizar y desacreditar al régimen.

El Comité de Representación Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), integrado principalmente por diputados de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) elegidos para el Parlamento disuelto por el golpe, anunció el 16 de abril que había formado el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), un gobierno en la sombra creado para desafiar la legitimidad del régimen en el país y en el extranjero.

La consejera de estado Daw Aung San Suu Kyi y el presidente U Win Myint, que fueron derrocados por el golpe y han estado detenidos desde febrero, mantienen sus cargos en el NUG. Los 34 miembros de su gabinete son parlamentarios, tecnócratas, líderes de la sociedad civil y activistas de diversas etnias, que han formado el gobierno más diverso e inclusivo de género y generaciones en la historia del país. Duwa Lashi La, presidente de la Asamblea Consultiva Nacional de Kachin, fue nombrado vicepresidente pero actúa como presidente interino, ya que el presidente designado, U Win Myint, permanece detenido por la junta. La gente de Myanmar en el país y en el extranjero acogió inmediatamente al NUG como su gobierno legítimo.

Desde su formación, el NUG ha estado presionando por el reconocimiento internacional mientras se relaciona con otros países como el gobierno legítimo de Myanmar. También ha estado recaudando fondos para los funcionarios públicos en huelga y las fuerzas de resistencia contra el régimen dentro del país a través de su venta de bonos y lotería, con gran éxito. El 7 de septiembre, el NUG declaró una “guerra defensiva del pueblo” contra el régimen para acabar con el gobierno militar [ 2 ], elevando la lucha armada en curso contra la junta a otro nivel.

Formada unos días después del golpe, la CRPH ha asumido un papel de liderazgo en el movimiento de oposición como parlamento legítimo del país. Borró a todas las organizaciones armadas étnicas de las listas de asociaciones terroristas y ilegales para allanar el camino para una participación más amplia en la revolución contra el régimen, al tiempo que condenaba a los militares como una «organización terrorista». También ha abolido la Constitución de 2008 redactada por los militares y anunció la Carta Federal de la Democracia, antes de formar el nuevo gobierno.

Como ala parlamentaria del NUG, el CRPH ha respaldado el derecho del pueblo de Myanmar a defenderse de las violentas represiones del régimen. La CRPH se ha comprometido a seguir trabajando con todas las partes interesadas para acabar con la dictadura militar en Myanmar y devolver el poder estatal a los ciudadanos. La junta ha calificado al NUG, CRPH y sus fuerzas civiles de defensa como “grupos terroristas” [ 3 ], ha emitido órdenes de arresto contra sus miembros bajo severos cargos que acarrean la cadena perpetua y confiscado las residencias de varios de ellos.

El movimiento de desobediencia civil: inspirando al mundo

Ningún relato de la revolución de Myanmar contra la junta militar está completo sin reconocer el papel del Movimiento de Desobediencia Civil (MDL), cuyos participantes han demostrado auténtido heroísmo y constituyen una de las fuerzas clave en el levantamiento. El movimiento fue iniciado el 3 de febrero como protesta contra el golpe militar de trabajadores sanitarios que se negaron a servir al régimen militar. Rápidamente se les unieron decenas de miles de funcionarios de todo el país que no estaban dispuestos a trabajar para los generales. Los maestros, los profesores universitarios y el personal educativo se negaron a regresar a las aulas y los campus; el personal de los ferrocarriles se quedó en casa; los contables abandonaron los bancos; y los trabajadores de oficina, desde directores y gerentes hasta empleados y conductores en los ministerios gubernamentales y las empresas, dejaron sus escritorios y puestos de trabajo. Algunos miembros de la policía y el ejército también se unieron a la huelga, negándose a participar en las atrocidades de la junta.

Aclamada como una respuesta ejemplar a la toma de poder militar que podría servir de inspiración para otros movimientos a favor de la democracia, el MDL fue nominado al Premio Nobel de la Paz a fines de marzo. En un esfuerzo por romper el movimiento, la junta ha tomado medidas cada vez más duras que incluyen recortes salariales, suspensiones temporales de empleo, despidos, arrestos, redadas y desalojos forzosos de las viviendas gubernamentales. Cuando el MDL no mostró signos de vacilación, la junta incluso recurrió a retener a miembros de las familias como rehenes en un intento de chantajear a los huelguistas para que volvieran a trabajar.

Con el tiempo, privados de vivienda e ingresos, y con el temor constante de ser arrestados o la detención de sus familiares, algunas personas regresaron al trabajo después de meses de huelga. Pero muchos otros permanecen firmes y no volverán hasta que se restablezca la democracia, e incluso han encontrado otras formas de contribuir a la revolución uniéndose a la lucha armada o apoyando a los combatientes de la resistencia local, a pesar de que ya enfrentan dificultades financieras. Quienes participan en el MDL son héroes de Myanmar que luchan contra la junta con las armas de la paz.

* The Irrawaddy es el principal órgano de comunicación de la resistencia contra la junta militar en Myanmar.

Notas

[1] https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-airstrikes-break-international-law-nug.html

[2] https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmars-shadow-govt-declares-war-on-military-regime.html

[3] https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-declares-national-unity-government-crph-defense-forces-as-terrorist-groups.html

Me gusta esto: Me gusta Cargando...